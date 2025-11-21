Vorsicht Weihnacht: Soziale Medien und Online-Marktplätze sind Hochburgen für Betrugsversuche

Jeden Tag sind 27 Prozent aller in sozialen Medien und 15 Prozent aller auf Online-Marktplätzen aktiven Nutzer von Online-Betrugsversuchen betroffen.

Malwarebytes, ein Anbieter von Echtzeit-Cyberschutz, hat neue Studienergebnisse veröffentlicht, die zeigen, wie soziale Medien und Online-Marktplätze während der Weihnachts- und Vorweihnachtszeit zu Hochburgen für Online-Betrugsversuche werden [1]. Betrüger sind immer dort präsent, wo Verbraucher einkaufen – heute geschieht dies über ihre Mobilgeräte, über soziale Medien und auf Online-Marktplätzen, wo sie insbesondere während der umsatzstarken Weihnachts- und Vorweihnachtszeit die Dringlichkeit der dann stattfindenden Einkäufe und das Vertrauen in diese Plattformen ausnutzen. Der saisonale Stress und die Einkaufsgewohnheiten der Nutzer werden so zum Hebel für Betrüger, die vertrauenswürdige Marken, Verkäufer oder Hersteller auf authentisch wirkende Art und Weise imitieren.

51 Prozent der im Rahmen der Studie befragten Nutzer begegnen jede Woche Betrugsversuche in sozialen Medien und 27 Prozent sogar täglich. Bei Online-Marktplätzen sind es 36 Prozent wöchentlich und 15 Prozent täglich. Betrugsversuche über SMS, die über einen Zeitraum von drei Jahren einen Schaden von einer Milliarde Dollar anrichteten, sind ein bei Cyberkriminellen ebenfalls beliebter Weg, um in der Weihnachts- und Vorweihnachtszeit potenzielle Opfer durch verfälschte Versandstatusaktualisierungen von Bestellungen oder anderen Paket-Betrugsmaschen zu ködern: 55 Prozent der Befragten erhalten jede Woche eine betrügerische SMS und 27 Prozent jeden Tag.

»In der hektischen Vorweihnachtszeit nutzen Betrüger und Hacker neue Tricks«, sagt Shahak Shalev, Global Head of Scam and AI Research bei Malwarebytes. »Wir möchten Verbraucher aller Altersgruppen dabei unterstützen, Betrugsversuche zu erkennen und ihre Weihnachtseinkäufe sicher durchzuführen – indem sie auf seriösen Websites und mobilen Apps einkaufen, darauf achten, an wen sie ihre Daten weitergeben und kostenlose Tools wie Browser Guard zum Blockieren schädlicher Websites und Scam Guard zum Erkennen betrügerischer SMS, E-Mails oder Direktnachrichten nutzen.«

Drei Betrugsmaschen, die in der Weihnachts- und Vorweihnachtszeit gehäuft auftreten

Betrug auf Online-Marktplätzen:

Verbraucher fühlen sich bei Transaktionen über Plattformen, die sie regelmäßig nutzen, in der Regel sicher, sodass Betrugsversuche auf diesen Plattformen weniger oft im Voraus erkannt werden. Jüngere Verbraucher sind davon am meisten betroffen, da die von ihnen genutzten Peer-to-Peer-Marktplätze eine ideale Mischung aus Dringlichkeit und Informalität bieten, durch die Verbraucher eher auf Betrugsversuche hereinfallen.

33 Prozent der Befragten sind auf einem Online-Marktplatz bereits mit einem Betrugsversuch konfrontiert worden und jeder Zehnte wurde zum Opfer eines solchen Betrugsversuchs.

70 Prozent der Opfer gehören den Generationen der Millennials oder Generation Z an, im Vergleich zu 57 Prozent bei älteren Generationen.

Betrugsversuche über Sendungsverfolgung:

Betrugsversuche über Funktionen zur Sendungsverfolgung sind inzwischen weit verbreitet. Da das Versandvolumen im November und Dezember stark ansteigt, gehen betrügerische SMS oder E-Mails mit Versandstatusaktualisierungen leichter in der Menge legitimer Benachrichtigungen unter. Auch hier sind jüngere Verbraucher am häufigsten betroffen.

42 Prozent der Befragten sind bereits mit Betrugsversuchen über Funktionen zur Sendungsverfolgung konfrontiert worden und 12 Prozent wurden zum Opfer eines solchen Betrugsversuchs.

62 Prozent der Opfer gehören den Generationen der Millennials oder Generation Z an, im Vergleich zu 57 Prozent bei älteren Generationen.

83 Prozent der Opfer klickten auf Links, um den Status eines Versands über ihr Smartphone einzusehen.

Werbe-Malware:

Die Weihnachts- und Vorweihnachtszeit ist ebenfalls eine beliebte Zeit für werbebasierte Betrugsversuche. Von Flash-Sales bis hin zu Rabatten nutzen betrügerische Anzeigen und Werbebanner die Impulsivität von Schnäppchenjägern aus, um sie zu täuschen. Malwarebytes hat beispielsweise erst kürzlich einen Walmart-Geschenkkartenbetrug aufgedeckt, den die Betrüger zum Sammeln von Daten nutzten.

58 Prozent der Befragten sind bereits mit Werbe-Malware konfrontiert worden und 27 Prozent wurden zum Opfer.

40 Prozent der Befragten sind bereits mit Malvertising konfrontiert worden und 11 Prozent wurden zum Opfer.

45 Prozent der Befragten sind bereits mit Adware konfrontiert worden und 20 Prozent wurden zum Opfer.

[1] Die Untersuchung basiert auf einer im März 2025 durchgeführten Befragung, die von einem unabhängigen Forschungsberater erstellt und über Forsta an insgesamt 1.300 Personen ab 18 Jahren in den USA, Großbritannien, Österreich, Deutschland und der Schweiz verteilt wurde. Die Stichprobe war gleichmäßig nach Geschlecht verteilt und umfasste eine ausgewogene Mischung unterschiedlicher Altersgruppen, geografischer Regionen und ethnischer Zugehörigkeiten. Die Ergebnisse wurden gewichtet, um ein repräsentatives Gesamtbild zu gewährleisten.

Den vollständigen Malwarebytes Holiday Threat Report 2025 finden Sie hier. https://www.malwarebytes.com/blog/uncategorized/2025/11/holiday-scams-2025-these-common-shopping-habits-make-you-the-easiest-target

Umfassender Schutz vor Betrugsversuchen während der Weihnachts- und Vorweihnachtszeit

Malwarebytes Browser Guard ist eine kostenlose Browser-Erweiterung zum Blockieren von Werbung, die einen mehrschichtigen Schutz vor Betrugsversuchen, Phishing-Websites und Malware bietet und gleichzeitig aufdringliche Werbung und Tracking-Software blockiert, um ein sicheres und reibungsloses Einkaufserlebnis sicherzustellen. Die neueste Version von Malwarebytes Browser Guard bietet eine verbesserte Benutzererfahrung mit umfassender Übersicht über alle im Browser genutzten Schutzmaßnahmen. Verbraucher können zudem einen erweiterten Skimmer-Schutz aktivieren, um Cyberkriminelle daran zu hindern, ihre Zahlungsinformationen auf Checkout-Seiten zu stehlen.

Weitere neue Funktionen:

Verbessertes Blockieren von Werbung: Malwarebytes hat die Funktion zum Blockieren von Werbung noch einmal effektiver gemacht. Die Funktion ist zudem nun auch in Malwarebytes Mobile Security für iOS-Betriebssysteme integriert.

Zusätzliche verbesserte Schutzmaßnahmen: Malwarebytes hat zahlreiche weitere Verbesserungen der Schutzmaßnahmen integriert, um Nutzern mehr Sicherheit vor aktuellen Cyberbedrohungen zu bieten. Dazu zählen beispielsweise eine Verbesserung des heuristischen Schutzes vor Phishing-Versuchen, verbesserten Schutz vor Suchmaschinen-Hijacking, verbesserten Schutz vor Clipboard Shell Injection, verbesserter Download- und Skimmer-Schutz, neue Blockierungsfunktionen für potenziell riskante, ausführbare Dateien und das Entfernen von Ping-Trackern.

Scam Guard: Ein KI-gestützter digitaler Sicherheitsberater zum Schutz vor Betrugsversuchen

Ein weiteres kostenloses Tool zum Schutz vor Betrugsversuchen ist Malwarebytes Scam Guard, das Echtzeit-Feedback zu Betrugsversuchen, Malware und anderen Cyberbedrohungen bietet, zusätzlich zu Empfehlungen zur Verbesserung der Cybersicherheit von Nutzern. Diese können so verdächtige Inhalte einfach über eine Chat-Oberfläche innerhalb der Malwarebytes Mobile Security-App oder in naher Zukunft auch direkt über den Desktop melden.

Weitere Informationen über Scam Guard und andere nützliche Malwarebytes-Funktionen finden Sie hier.

