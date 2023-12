Gutscheine als Weihnachtsgeschenke: die besten Tipps und Ideen

Jedes Jahr zu Weihnachten liegen unzählige Gutscheine unter dem Tannenbaum. Kein Wunder: Die Empfänger können dann schließlich selbst bestimmen, wann und wofür sie ihn einlösen, was ihnen so manche Enttäuschung erspart. Doch Gutschein ist nicht gleich Gutschein: Ein paar Gedanken sollten sich die Überbringer auch über dieses Geschenk machen!

Worüber freuen sich Männer?

Das Gerücht, dass die Geschenkesuche für Männer besonders schwierig ist, hält sich hartnäckig, entspricht aber nur bedingt der Wahrheit. Zwar haben einige Herren der Schöpfung tatsächlich weder echte Interessen noch Hobbys, doch das trifft nur auf eine kleine Minderheit zu. Die meisten Männer können sich durchaus für etwas Bestimmtes begeistern, und genau das bietet Angehörigen und Freunden die Möglichkeit, das perfekte Präsent unter den Weihnachtsbaum zu legen. Gamer, Nerds und Zocker freuen sich beispielsweise über einen Gutschein von Steam, der Online-Vertriebsplattform für PC-Spiele. Sportfans jubeln über einen Gutschein für Veranstaltungstickets oder Merchandising-Produkte wie Trikots und Schals, während Schrauber und Heimwerker leuchtende Augen bei einem Gutschein vom Baumarkt des Vertrauens bekommen. Die Liste ließe sich noch beliebig fortsetzen, soll aber eigentlich nur verdeutlichen, dass es bei der Geschenkesuche hilft, sich etwas intensiver mit den Vorlieben des Empfängers auseinanderzusetzen und darauf bestmöglich einzugehen. Manchmal kann es auch hilfreich sein, Rat bei nahestehenden Menschen des Empfängers einzuholen. Vielleicht hat der Bruder, der beste Kumpel oder auch die Ehefrau ja eine tolle Gutschein-Idee?

Diese Gutscheine kommen bei jedem gut an

Wer entfernte Verwandte, Bekannte oder Nachbarn beschenken will, zu denen nur ein loser Kontakt besteht, weiß womöglich tatsächlich nicht, worüber sich die Empfänger freuen würden. Doch auch in diesem Fall muss es kein 08/15-Verzweiflungsgeschenk aus dem Supermarkt sein: Mit einem Gutschein für Amazon DE kann sich nämlich jeder Beschenkte aus dem riesigen Sortiment genau das aussuchen, was ihm gefällt. Ob Mode, Technik, Bücher oder Deko, das Einlösen ist nicht auf bestimmte Kategorien beschränkt, sondern für das gesamte Warenangebot möglich. Eine Alternative könnte ein selbst gebastelter Gutschein für gemeinsame Zeit sein: für einen Ausflug, ein Essen im Restaurant oder einen Besuch im Theater zum Beispiel. So können auch Menschen, die sich bislang nicht sehr nahegestanden haben, eine engere Verbindung eingehen: Kollegen beispielsweise. Aber: Wohnen die Beteiligten weit auseinander, was oft innerhalb der Verwandtschaft der Fall ist, eignet sich diese Geschenkidee eher weniger, denn Planung, Organisation, Terminabstimmung und Anreise wären wahrscheinlich mit einem hohen Aufwand verbunden.

Beliebte Gutscheine für Frauen

Viele Frauen interessieren sich für Beauty- und Fashion-Themen. Gehört die Empfängerin zu diesem Kreis, kommen folgende Gutschein-Ideen meist sehr gut an:

Modeboutique

Schuhgeschäft

Friseur- oder Kosmetiksalon

Wochenende im Wellness-Hotel

Andere Frauen kochen vielleicht leidenschaftlich gerne (Mögliche Geschenkidee: Gutschein für einen außergewöhnlichen Koch-Workshop) oder betätigen sich am liebsten im Garten (Gutschein für Gartengeräte, Deko oder Pflanzen?). Auch das sind natürlich nur Beispiele. Möchte der Partner seine Freundin oder Ehefrau mit einem Gutschein überraschen, kann ein gemeinsames Erlebnisgeschenk eine gute Wahl sein. Ob Candle-Light-Dinner oder Fahrt mit dem Heißluftballon, vieles ist möglich.

Der Evergreen unter den Geschenkideen

Gutscheine sind viel mehr als nur eine Notlösung und eine ideale Möglichkeit, einem lieben Menschen zu Weihnachten eine Freude zu machen. Sie dürfen also ganz ohne schlechtes Gewissen unter dem Weihnachtsbaum verschenkt werden.