KI-Betrug, Datenklau, Fake-Shops: Nur 14 Prozent der Deutschen machen sich keine Sorgen beim Online-Shopping

Fast die Hälfte der Befragten haben Bedenken vor betrügerischen Angeboten beim Einkaufen im Internet . Millennials haben deutlich mehr Angst beim Online-Shopping als Boomer. Echtheit bei Bewertungen, Käufern und Verkäufern wird immer wichtiger.
Gerade zu Weihnachten boomt der digitale Handel. Fast 75 Prozent der Deutschen kaufen ihre Weihnachtsgeschenke online [1]. Dennoch fühlt sich nur ein kleiner Teil beim digitalen Einkauf wirklich sicher. Eine neue YouGov-Umfrage im Auftrag von World zeigt, dass sich eine deutliche Mehrheit der Deutschen beim Online-Shopping sorgt [2]. Insgesamt sagen lediglich 14 Prozent, dass sie hierbei keinerlei Bedenken haben. World wurde von Sam Altman und Alex Blania mitgegründet und arbeitet an Technologien, die den Nachweis echter Menschen im Netz anonym ermöglichen.
Fast die Hälfte der Deutschen befürchtet beim Online-Shopping betrügerische Angebote. 45 Prozent haben Angst, auf gefälschte Produkte oder Shops ohne echtes Warenangebot hereinzufallen. Für viele ist zudem unklar, ob die Qualität der bestellten Ware tatsächlich der Beschreibung entsprich (44 Prozent). Verbraucher und Verbraucherinnen haben außerdem Angst, dass entweder persönliche Daten (41 Prozent) oder Zahlungsinformationen (39 Prozent) gestohlen werden.
Neben diesen klassischen Risiken treten zunehmend neue Gefahren durch künstliche Intelligenz in den Vordergrund. 28 Prozent der Befragten sorgen sich, dass Produktbilder nicht authentisch, sondern KI-generiert sind. 17 Prozent befürchten, falsch zugestellte oder ausgetauschte Artikel zu erhalten. Und 8 Prozent geben an, Angst zu haben, dass Bots ihnen begehrte Produkte vor der Nase wegschnappen.
Die Umfrage zeigt dabei deutliche Unterschiede zwischen den Altersgruppen. Während in der Generation der Millennials nur 9 Prozent angeben, dass sie beim Online-Shopping keine Sorgen haben, ist in der Babyboomer-Generation fast jede fünfte Person sorgenlos beim Einkaufen im Internet. Diese Unterschiede zeigen, dass die jüngere Generation besonders sensibel für digitale Risiken wie Fake-Shops, KI-generierte Inhalte oder den Diebstahl persönlicher Daten ist.
»Mehr als die Hälfte der Besucherinnen und Besucher in Online-Shops sind keine Menschen, sondern Bots«, sagt Adrian Ludwig, Chief Architect and Chief Information Security Officer bei Tools for Humanity, dem Unternehmen hinter World. »Captchas bieten kaum noch Schutz, da KI-basierte Bots immer schwerer zu erkennen sind. Betrüger können täuschend echte Identitäten, Marken und Shops innerhalb von Minuten erstellen. Diese digitalen Fälschungen untergraben das Vertrauen in das, was wir online sehen und mit wem wir interagieren.«
Digitale Unsicherheiten betreffen jedoch nicht nur Shops oder Produkte. Die Umfrage zeigt auch, dass den Deutschen die Echtheit digitaler Interaktionen immer wichtiger wird. Fast 90 Prozent halten es für eher oder sehr wichtig, dass Online-Plattformen zuverlässig prüfen, ob Bewertungen, Käuferinnen und Käufer sowie Verkäuferinnen und Verkäufer echt sind und von Menschen stammen [3].
»Mit dem Beginn der Weihnachtssaison müssen Verbraucherinnen und Verbraucher sowie der Handel besonders aufmerksam sein«, sagt Adrian Ludwig. »KI ermöglicht neue Betrugsformen, die professioneller und deutlich schwieriger zu erkennen sind.«
Die Umfrage macht deutlich, dass viele Menschen dem Online-Shopping zunehmend misstrauen. Die Sorgen reichen von klassischen Betrugsrisiken bis hin zu neuen Unsicherheiten, die durch den Einsatz von KI entstehen. Vor allem der Eindruck, im Netz nicht mehr sicher erkennen zu können, ob Shops, Produktbilder oder Interaktionen echt sind, untergräbt das Vertrauen vieler Verbraucherinnen und Verbraucher.
Besonders im Online-Handel, in dem Bewertungen und Glaubwürdigkeit stark kaufentscheidend sind, spielt die Frage nach menschlicher Echtheit deshalb eine immer größere Rolle. Genau hier setzt das Sicherheitsprinzip »Proof of Human« an. Es sorgt dafür, dass Online-Aktivitäten nachweislich von echten Menschen ausgehen und nicht von Bots oder automatisierten Systemen erzeugt wurden, ohne dass persönliche Daten offengelegt werden müssen.
Das Verfahren basiert auf drei einfachen Schritten:
- Persönliche Verifikation: Mittels einer sicheren, hardwaregestützten Prüfung wird bestätigt, dass eine Person ein echter lebender Mensch und einzigartig ist.
- Kryptografischer Proof-of-Human-Nachweis: Aus der initialen Verifikation wird ein Zero-Knowledge-Proof generiert – ein mathematischer Beweis dafür, dass hinter einer Handlung ein echter Mensch steht. Niemand erfährt dabei, wer es ist, nur dass es eine reale Person ist.
- Integration in Online-Shops: Diese Proofs können in Bewertungsfunktionen, Checkout-Prozesse, Login-Funktionen oder Payment-Freigaben eingebettet werden. So können Plattformen sicherstellen, dass nur echte Menschen Bewertungen schreiben, Produkte kaufen oder verkaufen können.
[1] Quelle: BitKom.
[2] Quelle: YouGov. Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH im Auftrag von World, an der 2.032 Personen zwischen dem 17.11. und 19.11.2025 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. Gefragt wurde: Welche Sorgen oder Bedenken haben Sie beim Online-Shopping? (Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.)
[3] Quelle: YouGov. Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH im Auftrag von World, an der 2.032 Personen zwischen dem 17.11. und 19.11.2025 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. Gefragt wurde: Wie wichtig oder unwichtig ist es Ihnen, dass Online-Plattformen sicherstellen, dass Bewertungen, Käufer und Verkäufer echt sind und nicht von Bots oder Fake-Accounts stammen?
Über World
World soll das weltweit größte und inklusivste Netzwerk echter Menschen werden. Das Projekt wurde ursprünglich von Sam Altman, Max Novendstern und Alex Blania ins Leben gerufen und hat zum Ziel, jedem Menschen im Zeitalter der KI einen Nachweis seiner Identität, seiner finanziellen Situation und seiner Verbindungen zu liefern. Weitere Informationen zu World finden Sie unter world.org und auf X.
