Betrugsmaschen: Steigende Risiken im Vorfeld der Fußball-WM 2026

Neuer Leitfaden unterstützt Finanzinstitute dabei, Menschenhandel und betrugsbezogene Aktivitäten rund um die Weltmeisterschaft zu erkennen und zu stoppen.
Millionen von Fans freuen sich darauf, zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 zu reisen. Auf Ihrer Reise werden Sie Geld ausgeben und online interagieren – an 16 Austragungsorten in den USA, Kanada und Mexiko. The Knoble und Feedzai stellen ein Tool bereit, das Finanzinstitute dabei unterstützt, Menschenhandel und Betrugsaktivitäten zu erkennen, die auf ihre Kundinnen und Kunden und Systeme abzielen.
In einem neuen Leitfaden, dem Human Trafficking & Scam Detection Guide: World Cup 2026, zeigen The Knoble – ein gemeinnütziges Netzwerk, das Finanzinstitute, Strafverfolgungsbehörden und Branchenexperten im Kampf gegen Menschenhandel und finanzielle Ausbeutung zusammenbringt – gemeinsam mit Feedzai – einem globalen Technologieunternehmen für die Erkennung und Prävention von Finanzkriminalität – auf, wie Kriminelle Großveranstaltungen ausnutzen [1]. Die Methoden reichen von gefälschten Ticketverkäufen und Mietbetrug bis hin zu Menschenhandel. Der Leitfaden erläutert, wie Finanzinstitute diese Bedrohungen erkennen, verhindern und darauf reagieren können – einschließlich konkreter Ansätze, um Kunden besser zu schützen.
Obwohl diese Straftaten das ganze Jahr über stattfinden, bündeln Großereignisse Betrugsaktivitäten und Strafverfolgungsmaßnahmen räumlich und zeitlich. Rund um den diesjährigen Super Bowl führten koordinierte Anti-Menschenhandelsmaßnahmen zu nahezu 30 Festnahmen und zur Identifizierung von mehr als 70 Opfern. Gleichzeitig berichten Finanzinstitute von einem Anstieg von bis zu 80 % bei Betrugsfällen im Zusammenhang mit Ticketverkäufen großer Events, wenn Nachfrage und Zeitdruck ihren Höhepunkt erreichen.
»Großveranstaltungen wie die Weltmeisterschaft bringen Menschen zusammen. Sie erzeugen aber auch Dringlichkeit, Begeisterung und Ablenkung, die von Betrügern und kriminellen Netzwerken gezielt ausgenutzt werden«, sagt Ian Mitchell, Gründer von The Knoble. »Ziel dieses Leitfadens ist es, ein Bewusstsein für diese Dynamiken zu schaffen und die wichtige Rolle von Finanzinstituten bei der Aufdeckung solcher Straftaten hervorzuheben.«
Betrug ist nur der Anfang
Während viele Verbraucherinnen und Verbraucher Ticketbetrug und Reisebetrugsmaschen kennen, zeigt der Leitfaden eine komplexere Realität: Diese Betrugsmodelle stehen häufig im Zusammenhang mit weitergehenden Formen der Ausbeutung.
Kriminelle Netzwerke nutzen Betrug nicht nur, um Geld zu stehlen, sondern auch, um Gelder schnell über Konten zu bewegen oder Personen für Money-Mule-Systeme zu rekrutieren, bei denen Opfer unwissentlich illegale Gelder transferieren.
Diese Konvergenz von Betrug und Ausbeutung verdeutlicht die Notwendigkeit eines integrierten Ansatzes zur Erkennung und Prävention. Der Leitfaden wurde entwickelt, um Echtzeiterkennung und Ermittlungen zu unterstützen – und Finanzinstituten dabei zu helfen, verdächtige Aktivitäten zu identifizieren, Informationen auszutauschen und gemeinsam mit Strafverfolgungsbehörden kriminelle Netzwerke zu zerschlagen.
»Finanzielle Sicherheit ist existenzielle Sicherheit«, sagt Nuno Sebastião, CEO und Mitgründer von Feedzai. »Je besser wir verstehen, wie Geldströme verlaufen und welche Signale auf kriminelle Aktivitäten und Ausbeutung hinweisen, desto größer ist die Chance, echten Schaden zu verhindern.«
Die zentrale Rolle von Banken
Banken erkennen Muster über Konten, Zahlungsarten und geografische Regionen hinweg – und verfügen damit über eine einzigartige Fähigkeit, verdächtige Aktivitäten zu identifizieren. Dazu zählen unter anderem folgende Warnsignale:
- Ungewöhnliche Anstiege bei Peer-to-Peer-Zahlungen oder erstmaligen Überweisungen
- Häufungen von Hotelbuchungen und nächtlichen Bargeldabhebungen
- Konten, die schnell Gelder empfangen und weiterleiten, ohne typische Ausgabenmuster
- Mehrere Konten mit gemeinsamen Kontaktdaten oder genutzten Geräten
Durch die Verknüpfung dieser Signale über Systeme hinweg können Banken koordinierte Aktivitäten erkennen, die sonst unbemerkt bleiben würden – und werden so zu einer entscheidenden Verteidigungslinie gegen Betrug und Ausbeutung.
Der Leitfaden betont zudem, dass Prävention auch Aufklärung erfordert. Viele Betrugsmaschen rund um Großereignisse basieren auf künstlicher Verknappung und Zeitdruck – etwa bei limitierten Tickets, kurzfristigen Reiseangeboten oder vermeintlich exklusiven Zugängen.
Verbraucher sollten daher besonders aufmerksam bei typischen Warnsignalen sein: Zahlungsaufforderungen über Peer-to-Peer-Apps von unbekannten Personen, ungewöhnlich günstige oder zeitkritische Angebote, erstmalige Aufforderungen zur Geldüberweisung oder zum Kauf von Kryptowährungen sowie Nachrichten, die sich als Reiseanbieter, Veranstalter oder offizielle Stellen ausgeben. Trotz verbesserter Erkennungssysteme bleiben informierte Verbraucher eine zentrale Verteidigungslinie.
Gemeinsam Verantwortung übernehmen
Auf übergeordneter Ebene unterstreicht der Leitfaden, dass Finanzkriminalität ein koordiniertes, globales Problem ist, das die Zusammenarbeit zwischen Finanzinstituten, Strafverfolgungsbehörden und Brancheninitiativen erfordert.
Viele Organisationen arbeiten heute noch mit fragmentierten Daten und begrenzter Transparenz, was die Aufdeckung koordinierter krimineller Aktivitäten erschwert. Initiativen wie dieser Leitfaden sollen diese Lücken schließen, indem sie gemeinsame Erkenntnisse und praxisnahe Handlungsempfehlungen bereitstellen.
Feedzai unterstützt Finanzinstitute dabei, Risiken in Echtzeit zu erkennen, Daten kanalübergreifend zu verknüpfen und Muster sichtbar zu machen, die sonst verborgen bleiben würden – und so Verbraucher und das Finanzsystem zu schützen.
»Vertrauen ist die Grundlage eines funktionierenden Finanzsystems«, ergänzt Sebastião. »Menschen vor Betrug und Ausbeutung zu schützen, ist entscheidend, um dieses Vertrauen zu erhalten.«
[1] https://www.feedzai.com/resource/the-knoble-human-trafficking-scam-detection-guide/
Finanzinstitute und Fachleute sind eingeladen, dem Knoble Network beizutreten.
https://theknoblenetwork.com/sign_in?from=https%3A%2F%2Ftheknoblenetwork.com%2Fposts%2Fguides-human-trafficking-scam-and-detection-guide-world-cup-2026
Der Human Trafficking & Scam Detection Guide: World Cup 2026 sowie alle begleitenden Materialien stehen im Mitgliederbereich zur Verfügung: https://theknoble.com/join-the-fight .
So beeinflusst die WM 2026 den Arbeitsalltag in Deutschland
Wenn im Juni die Fußball‑WM im Aztekenstadion in Mexiko‑Stadt eröffnet wird, bedeutet das für viele Fans in Deutschland lange Fußballnächte und müde Arbeitstage. Zahlreiche Topspiele werden wegen der Zeitverschiebung erst nach Mitternacht angepfiffen.
In einer deutschlandweiten Umfrage hat casino.ch untersucht, wie Fans ihren Berufsalltag zwischen Job und WM‑Fieber organisieren wollen – und welche Tricks sie dafür in Betracht ziehen.
Rund jeder Zweite nimmt Leistungseinbußen im Job in Kauf
Während 42 % der Befragten der Meinung sind, dass Spiele nach Mitternacht für sie kein Problem darstellen, rechnen viele mit negativen Auswirkungen auf ihren Arbeitsalltag.
33 % erwarten, sich am nächsten Tag schlechter konzentrieren zu können. Weitere 13 % stellen sich darauf ein, am nächsten Tag deutlich langsamer zu sein. 12 % planen sogar, wichtige oder anspruchsvolle Aufgaben bewusst auf den Nachmittag zu verschieben.
Die WM könnte damit für viele Unternehmen auch zum Produktivitätstest werden.
Für die WM wird auch im Büro getrickst
Um trotz später Anstoßzeiten nichts zu verpassen, planen viele Beschäftigte konkrete Anpassungen ihres Arbeitsalltags. 21 % haben vor, später anzufangen, 13 % früher aufzuhören.
Rund jeder Fünfte macht dafür auch vor dem Arbeitsrecht nicht Halt. Trotz Streaming‑Verbots am Arbeitsplatz geben 23 % an, WM‑Spiele heimlich während der Arbeitszeit verfolgen zu wollen.
Falls sich Job und WM nicht vereinbaren würden, kämen für 10 % sogar ein Jobwechsel in Frage, zum Beispiel zu einem Arbeitgeber mit Homeoffice oder flexibleren Arbeitszeiten.
Jeder Siebte hat schon für Fußball krank gemacht
Für so manchen Fan hatte Fußball offenbar sogar Vorrang vor der Arbeit. 15 % der Befragten geben an, bereits mindestens einmal Urlaub genommen oder sich krankgemeldet zu haben, um ein Spiel zu sehen oder sich von einer langen Fußballnacht zu erholen. 7 % sogar mehrfach.
Weitere 22 % haben zumindest schon darüber nachgedacht.
Millennials sind am risikofreudigsten
Millennials geben mit 24 % am häufigsten an, die Spiele heimlich am Arbeitsplatz verfolgen zu wollen. Bei der Generation Z liegt dieser Wert ebenfalls bei 24 %.
Die Generation X zeigt sich deutlich zurückhaltender. 80 % würden lieber das Spiel verpassen, als Regeln am Arbeitsplatz zu brechen. Bei der Generation Z liegt dieser Wert bei 57 %.
Millennials (16 %) und Generation Z (16 %) geben außerdem am häufigsten an, für Fußball bereits Urlaub genommen oder sich krankgemeldet zu haben.
Jeder vierte Berliner plant, während der Arbeitszeit zu streamen
In Berlin plant mit 27 % mehr als jeder Vierte, Spiele während der Arbeitszeit zu verfolgen. Das ist der höchste Wert unter den deutschen Großstädten. Gleichzeitig legen die Berliner auch auf einen früheren Feierabend Wert: 22 % der Befragten wollen ihren Arbeitsalltag entsprechend anpassen.
In Frankfurt zeigen sich Beschäftigte besonders unbeeindruckt von den späten Anstoßzeiten. 50 % sagen, dass Spiele nach Mitternacht für sie kein Problem darstellen. Gleichzeitig geben 19 % an, bereits Urlaub genommen oder sich krankgemeldet zu haben, um Fußball zu schauen oder sich von einem Spiel zu erholen.
Ganz anders in Köln: Hier dürften die Auswirkungen am stärksten zu spüren sein. 22 % erwarten, am nächsten Morgen langsamer zu arbeiten als sonst. 31 % planen außerdem, wegen der Spiele später mit der Arbeit zu beginnen.
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Deutschland (leider) auf Platz 4: Betrügerische Finanzanzeigen bei Meta
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Blind gegen Betrug: Trotz 59 % mehr Angriffen bleiben europäische Unternehmen zuversichtlich
Diskrepanz zwischen zunehmendem Betrug und dem Vertrauen europäischer Unternehmen. Europäische Unternehmen stehen einer zunehmend aggressiven Betrugslandschaft gegenüber: Jede fünfte Transaktion wird als betrügerisch eingestuft – mit geschätzten Auswirkungen auf rund 22 % des Jahresumsatzes. Trotzdem zeigen sich 74 % der Unternehmen zuversichtlich, sich effektiv schützen zu können – obwohl nur 45 % tatsächlich die Auswirkungen…
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