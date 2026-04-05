FIFA Weltmeisterschaft 2026: Vorsicht Betrug im Zusammenhang mit Fußball 

57 % der Deutschen wollen die FIFA Weltmeisterschaft 2026 verfolgen: Betrüger nehmen Fußballfans bereits jetzt ins Visier.

Eine neue Umfrage von NordVPN zeigt, dass 9 % der deutschen Internetnutzer in den Jahren 2024 und 2025 mit fußballbezogenem Betrug konfrontiert waren.

»Betrug im Zusammenhang mit Fußball funktioniert so gut, weil er auf Emotionen und Dringlichkeit setzt«, erklärt Adrianus Warmenhoven, Cybersicherheitsexperte bei NordVPN. »Wenn die Fans sich besonders auf ein Spiel freuen, nach Tickets suchen, Wett-Tipps abgeben, oder in letzter Minute einen Live-Stream finden wollen, handeln sie viel eher unbesonnen und klicken ohne genau hinzuschauen – darauf spekulieren die Betrüger.«

So nehmen Kriminelle Fußballfans ins Visier

Betrug im Zusammenhang mit Fußball tritt in Deutschland in vielen Formen auf. Einige Maschen werden dabei deutlich häufiger genutzt als andere. Unter denjenigen, die mit dieser Art von Betrug in Berührung kamen, gaben mehr als die Hälfte (52 %) an, auf gefälschte Ticketverkäufe gestoßen zu sein. Gefälschte Fußball-Fanartikel (32 %) und Betrugsfälle im Zusammenhang mit Fußballwetten (31 %) folgten auf Platz zwei und drei. Gefälschte, angeblich von Spielern signierte Artikel wurden von 29 % gemeldet.

Bei Wettbetrug bezogen sich die häufigsten Betrugsszenarien auf gefälschte Wettangebote für Fußballspiele (17 %) und betrügerische Wett-Tipps (15 %). Auch Spielmanipulationen stehen auf der Liste: 12 % der von Wettbetrug Betroffenen berichteten von dieser Art des Betrugs.

»Die betrügerischen Angebote erreichen die Fans meist über die Plattformen, die sie ohnehin täglich nutzen«, erläutert Warmenhoven. »Facebook und TikTok waren dabei die führenden Kanäle mit jeweils 30 %, gefolgt von Instagram mit 29 % und X mit 12 %. Das zeigt, dass sich der Betrug nicht mehr auf unseriöse Websites oder Spam-E-Mails beschränkt. Die betrügerischen Aktivitäten verlagern sich zunehmend auf Mainstream-Plattformen, auf denen Fans chatten, ihren Vereinen folgen und Spielinhalte konsumieren.«

Warum dieselben Betrugsmaschen immer wieder funktionieren

Die Umfrage legt nahe, dass Betrüger oft nicht deshalb erfolgreich sind, weil Fans mit Online-Risiken nicht vertraut sind, sondern weil sie ihre Opfer in einem unaufmerksamen Moment treffen. Die Mehrheit der Betroffenen fiel dem Betrug laut Umfrage dabei entweder in ihrer Freizeit (55 %) oder im Urlaub (30 %) zum Opfer.

Für einige führt ein einziger unachtsamer Moment zu einem realen finanziellen Verlust. Bei den befragten Opfern lagen die Verluste im Durchschnitt zwischen 51 € und 100 €. Die Mehrheit davon (61 %) gab an, sogar zwei- oder dreimal ins Visier genommen worden zu sein. Dies deutet darauf hin, dass Betrüger oft dieselben Personen wieder angreifen, sobald ihnen ein erster erfolgreicher Treffer gelingt.

»Jedes große Fußballereignis bringt einen vorhersehbaren Anstieg von Online-Betrügereien mit sich, und doch fallen Fans immer wieder auf dieselben Tricks herein. Die Kriminellen aktualisieren lediglich das Branding, tauschen den Turniernamen aus und wenden die gleichen Maschen wieder an«, erklärt Warmenhoven.

Die Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln

Die Umfrage legt nahe, dass viele deutsche Internetnutzer Online-Risiken zwar theoretisch verstehen, in der Praxis jedoch nicht immer die notwendigen Schritte unternehmen, um diese Risiken zu reduzieren.

Während 90 % der Befragten angaben, mindestens ein Cybersicherheitstool zu verwenden, bleibt Antivirensoftware mit 44 % die am meisten genannte Option. 41 % nannten die Zwei-Faktor-Authentifizierung, die als eine der effektivsten Maßnahmen gegen Online-Betrug gilt. Zwar schützt sie nicht vor der Preisgabe von Daten durch Social Engineering, spielt aber eine wichtige Rolle bei der Kontensicherung.

Laut Adrianus Warmenhoven sind die effektivsten Schutzmaßnahmen für Fußballfans oft die einfachsten: Halten Sie sich an offizielle Sender, Wettanbieter und Ticketverkäufer, ignorieren Sie »garantierte« Wetttipps, oder angebliche kurzzeitige Sonderangebote, die über soziale Medien verbreitet werden, betrachten Sie illegale Streams als Sicherheitsrisiko und nicht als kostenlose Option, und nutzen Sie ein VPN zur Verschlüsselung Ihres Datenverkehrs.

[1] Methodik: Die Umfrage wurde von NordVPN in Auftrag gegeben und zwischen dem 2. und 10. Februar 2026 von Syno International Panel durchgeführt. Befragt wurden insgesamt 1001 deutsche Internetnutzer im Alter von 18 bis 64 Jahren. Um eine landesweit repräsentative Stichprobe unter den Internetnutzern zu gewährleisten, wurden Quoten hinsichtlich Geschlecht, Alter und Wohnort der Befragten festgelegt.

Weitere Informationen zur Umfrage: https://nordvpn.com/de/blog/nordvpn-studie-fussball-unterhaltung-reise-betrug/

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