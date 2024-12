Onlinebetrug und Cyberkriminalität durch Fraud Awareness bekämpfen

Gerade in Zeiten mit vielen Transaktionen wie Black Friday und allgemein im Vorweihnachtsgeschäft ist ein verstärkter Fokus auf Identitätsdiebstahl und Betrugsprävention auf Händler- wie auf Zahlungsdienstleisterseite nötig. Mithilfe von KI-gestützten Methoden gehen Betrüger in immer größerem Stil vor. Laut einer repräsentativen Studie des IT-Branchenverbands Bitkom ist fast die Hälfte der befragten Deutschen (44 Prozent) bereits auf einen »Deepfake«, also ein KI-generiertes Bild, Video oder Audioformat, hereingefallen. Sind solche Betrugsmaschen erfolgreich, führen sie zu Reputationsschäden für Unternehmen und finanziellen Verlusten.

Kommentar von Alexander Maier, VP Financial Services DACH, IDnow:

»Betrug in der digitalen Welt zieht nicht nur Unternehmen, sondern auch die breite Bevölkerung in die Verantwortung. Denn die Bedrohungslage ist ernst. Einerseits werden Betrugstechniken durch Fortschritte in der generativen KI immer raffinierter: Deepfake-Technologien erlauben es Kriminellen inzwischen, Gesichter, Blinzelmuster und sogar subtile Bewegungen zu imitieren. Andererseits sind Social-Engineering-Angriffe via Phishing oder Quishing (Phishing via QR-Code), zu einem Milliardengeschäft geworden. Sie stellen aufgrund ihrer Skalierbarkeit und Einfachheit immer noch die global mit am weitesten verbreitete Betrugsmasche dar, wie jüngste Vorfälle bei bekannten Video-Streaming-Plattformen zeigen.

Herkömmliche Technik allein reicht heute nicht mehr aus, um Onlinebetrug im gesamten Customer Lifecycle wirksam zu bekämpfen. Die Zukunft der Betrugsprävention liegt in einem hybriden Modell aus künstlicher Intelligenz und menschlichem Urteilsvermögen mit Echtzeitfragen und trainierten Beobachtungen, um Betrugsmuster effizienter zu erkennen und abzuwehren. Auch die NFC-Technologie (Near Field Communication), die im deutschen Personalausweis verbaut ist, gewinnt im Kampf gegen Identitätsbetrug immer mehr an Bedeutung.

Eine jüngste Befragung unserer Kunden unterstreicht das: Es wird vermehrt auf Technologien wie mehrschichtige Identitätsprüfungslösungen – einschließlich Biometrie-Geo-Tracking und Datenbankprüfungen – gesetzt. Zudem spielen gezielte Mitarbeiterschulungen, um interne und externe Betrugsrisiken besser zu erkennen, eine essenzielle Rolle. Unsere Kunden zählen außerdem eine tiefere Zusammenarbeit innerhalb der Branche sowie eine bessere Aufklärung der Endkunden zu wichtigen Maßnahmen für das kommende Jahr.

Auch für IDnow ist klar: Betrugsprävention liegt im Interesse der gesamten Gesellschaft. Nur durch gemeinsames Engagement und konsequente Investitionen in Schulungsmaßnahmen sowie neue Technologien lässt sich der stetig wachsenden Bedrohung durch Onlinebetrug und Cyberkriminalität wirksam begegnen.«

