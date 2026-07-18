70 Jahre KI: Der Wettbewerb verlagert sich von den Modellen zur Umsetzung

Management Summary

Strategie vor Aktionismus: Der nachhaltige KI-Erfolg hängt weniger von maximaler Modellleistung als von klar definierten Einsatzszenarien, passenden Autonomiegraden und einer konsequenten Umsetzungsstrategie ab.

Der nachhaltige KI-Erfolg hängt weniger von maximaler Modellleistung als von klar definierten Einsatzszenarien, passenden Autonomiegraden und einer konsequenten Umsetzungsstrategie ab. Mehrwert entsteht im operativen Alltag: KI sollte reale Geschäftsprobleme lösen und insbesondere Mitarbeitende in Handel, Produktion, Logistik und Lieferketten wirksam unterstützen.

KI sollte reale Geschäftsprobleme lösen und insbesondere Mitarbeitende in Handel, Produktion, Logistik und Lieferketten wirksam unterstützen. Vertrauen wird zum Wettbewerbsfaktor: Unternehmen müssen menschliche und automatisierte Interaktionen verlässlich unterscheidbar machen sowie Transparenz und Datenschutz konsequent gewährleisten.

Unternehmen müssen menschliche und automatisierte Interaktionen verlässlich unterscheidbar machen sowie Transparenz und Datenschutz konsequent gewährleisten. Governance ermöglicht Skalierung: Angesichts hoher KI-Nutzung, unzureichender Risikoabsicherung und wachsender Shadow AI müssen Kontrollen, Standards und Risikomanagement direkt in Prozesse integriert werden.

Angesichts hoher KI-Nutzung, unzureichender Risikoabsicherung und wachsender Shadow AI müssen Kontrollen, Standards und Risikomanagement direkt in Prozesse integriert werden. Datenqualität entscheidet: Vernetzte, vertrauenswürdige First-Party-Daten sind die zentrale Voraussetzung für wirksame KI; fragmentierte Datenbestände begrenzen Nutzen, Personalisierung und Messbarkeit.

Fünf Expertinnen und Experten zeigen, welche Fragen Unternehmen beim Einsatz künstlicher Intelligenz derzeit wirklich bewegen. Ihr Fazit: Über den Erfolg entscheidet künftig weniger die Leistungsfähigkeit der Modelle als der strategische Umgang mit ihnen – von Governance und Datenqualität bis hin zu Vertrauen.

Im Sommer 1956 prägten Forschende auf der Dartmouth Summer Research Conference erstmals den Begriff »Artificial Intelligence«. Was damals als wissenschaftliche Vision begann, hat sich zu einer Schlüsseltechnologie für Wirtschaft und Gesellschaft entwickelt.

70 Jahre später stehen Unternehmen vor anderen Fragen als der reinen Modellleistung. Wir haben Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Branchen gefragt, welche Herausforderungen sie aktuell sehen. Ihre Antworten zeigen unterschiedliche Schwerpunkte – von Regulierung über Daten bis hin zu Unternehmenskultur. In einem Punkt sind sie sich jedoch einig: Die nächste Phase der KI wird nicht allein von technologischen Durchbrüchen bestimmt, sondern davon, wie Unternehmen sie verantwortungsvoll, strategisch und mit hochwertigen Daten einsetzen.

1. KI braucht weniger Hype und mehr Strategie

Dr. Frank Becker, Complexity Scientist und Consult Partner AI & Data bei Kyndryl

»Beim Thema KI herrscht große Unsicherheit, und die Auswirkungen sind bereits erheblich. Entscheidend ist, dass Unternehmen jetzt nicht panisch reagieren, sondern strategisch und in klar definierten Szenarien über den Einsatz von KI nachdenken. Nur so lassen sich fundierte Entscheidungen darüber treffen, welche Autonomielevel für welche Prozesse sinnvoll sind.

Bei Kyndryl beginnt die Beratung beispielsweise mit einem Tagesworkshop zur Szenarioplanung, gefolgt von einem KI-Pilot-Agenten. Dafür brauchen wir ein Anfangsbudget und natürlich Zugriff auf die relevanten Daten. Von dort aus entstehen in der Folge Projekte mit klarer strategischer Richtung. Vertrauen gewinnen ist ein wichtiger Punkt, ebenso wie das Zeigen von technischer Expertise bei der Umsetzung von KI-Projekten bei den Kunden.«

2. Der wahre Wert von KI entsteht im Unternehmensalltag

Jason Harvey, Vice President of AI and Automation EMEA bei Zebra Technologies

»Der diesjährige AI Appreciation Day fällt mit dem 70. Jahrestag der offiziellen Geburtsstunde der künstlichen Intelligenz zusammen, der Dartmouth Summer Research Conference im Jahr 1956. Damals diskutierten führende Wissenschaftler über neuronale Netze, logisches Schlussfolgern und abstraktes Denken. Die Fortschritte seitdem sind beeindruckend. Heute zeigt sich jedoch, dass praktische und physische KI nicht nur Rechenleistung braucht, sondern gewissermaßen auch Augen, Ohren und Hände, um echten Mehrwert für Wirtschaft und Gesellschaft zu schaffen.

Deshalb sollten wir den Fokus konsequent auf den tatsächlichen Nutzen von KI bei realen Herausforderungen und Chancen richten. Während sich viele aktuelle Schlagzeilen um Programmierung, Beratung oder Content Erstellung drehen, dürfen wir die Auswirkungen auf die weltweit größte Beschäftigtengruppe nicht übersehen, die Mitarbeitenden an der Frontlinie in Supermärkten, Fabriken, Lagerhäusern und entlang der gesamten Lieferkette. Dort werden jeden Tag Handel, Transaktionen und Vertrauen gewonnen oder verloren.«

3. Vertrauen wird zur Grundlage der KI Ära

Ajay Patel, Head of World ID, Tools for Humanity bei World

»Der AI Appreciation Day erinnert uns daran, welche außergewöhnlichen Chancen künstliche Intelligenz für Menschen, Unternehmen und Gesellschaft schafft. Von höherer Produktivität bis hin zu neuen Formen von Kreativität hat KI das Potenzial, die Menschheit voranzubringen. Gleichzeitig wird digitales Vertrauen wichtiger denn je.

Unsere aktuelle YouGov-Umfrage zeigt, dass Vertrauen im Netz im Zeitalter der KI viele Menschen beschäftigt. Knapp 80 Prozent der Befragten in Deutschland sehen Bots und automatisierte Programme im Internet als wachsende Herausforderung. Gleichzeitig wären 90 Prozent grundsätzlich bereit, online nachzuweisen, dass sie ein echter Mensch sind, wenn dadurch Bots ausgeschlossen werden.

Mit der weiteren Entwicklung von KI braucht das Internet deshalb eine neue Vertrauensebene. Technologien wie Proof of Human können dazu beitragen, auf datenschutzfreundliche Weise nachzuweisen, dass hinter einer Interaktion ein einzigartiger Mensch steht. So wird es möglich, menschliche und automatisierte Interaktionen voneinander zu unterscheiden und das Vertrauen in digitale Dienste zu stärken.«

4. Governance macht KI skalierbar

Guru Sethupathy, General Manager AI Governance bei Optro

»Damit das Potenzial von KI langfristig ausgeschöpft werden kann, braucht es mehr als leistungsfähige Modelle. Notwendig ist die Weiterentwicklung des gesamten Ökosystems, das moderne KI verantwortungsvoll ermöglicht. Dazu gehört die gesamte KI-Wertschöpfungskette, von Rohstoffen über Chips bis hin zur Anwendungsebene. Ebenso umfasst dieses Ökosystem Regulierung, Standards, Tests und Nachweise sowie Audits. Und es schließt auch Fähigkeiten zur Risikominderung und Governance ein.

Die Herausforderung ist aktueller denn je. Laut dem aktuellen Risk Intelligence Report von Optro nutzen bereits 95 Prozent der deutschen Großunternehmen KI strategisch oder operativ. Gleichzeitig geben jedoch nur 19 Prozent an, ihre wichtigsten KI Risiken weitgehend abgesichert zu haben. Nur 17 Prozent sind in der Lage, Risiken in Echtzeit zu erkennen. Hinzu kommt, dass die Nutzung nicht freigegebener KI Anwendungen, sogenannter Shadow AI, inzwischen in mehr als der Hälfte der deutschen Unternehmen weit verbreitet oder sogar allgegenwärtig ist.

Damit wächst das Risiko, dass KI-Anwendungen außerhalb klarer Kontrollstrukturen genutzt werden oder auf Daten zugreifen, deren regulatorische Einordnung nicht ausreichend nachvollziehbar ist. Solche Lücken lassen sich im Nachhinein oft nur mit erheblichem Aufwand schließen. Umso wichtiger ist es, Risiken frühzeitig sichtbar zu machen und Governance direkt in die laufenden Prozesse einzubetten.”

5. Gute Daten bleiben der wichtigste Erfolgsfaktor

Sylwia Iwanejko Sajewska, RVP und Head of Brands & Commerce Media DACH bei LiveRamp

»Künstliche Intelligenz verändert bereits heute, wie Marken Kunden verstehen, Kampagnen steuern und Marketingerfolge messen. Doch viele Unternehmen investieren vor allem in neue KI Anwendungen, obwohl ihr Erfolg von einer vernetzten, vertrauenswürdigen Datenbasis abhängt.

Der größte Engpass für KI ist nicht die Technologie, sondern die Datenbasis. KI kann Inhalte generieren, Muster erkennen und Entscheidungen beschleunigen, fragmentierte Daten kann sie jedoch nicht ausgleichen.

Gerade im Commerce Media und Marketing zeigt sich das besonders deutlich. Kunden wechseln zwischen Retail Media, Streaming-Plattformen, Social Media, Onlineshops und KI-Assistenten. Und mit jedem zusätzlichen Kanal wächst die Datenfragmentierung. Umso wichtiger ist es, vorhandene Daten sicher und plattformübergreifend zu vernetzen. Erst wenn First-Party-Daten über Plattformen und Partner hinweg zusammengeführt werden, entstehen konsistente Kundenprofile und relevante Kundenerlebnisse.

Vertrauen wird dabei zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Verbraucher erwarten nicht nur personalisierte Erlebnisse, sondern auch Transparenz darüber, wie ihre Daten genutzt werden. Datenschutz ist deshalb keine Bremse für Innovation, sondern ihre Voraussetzung.

Die Gewinner des KI Zeitalters werden nicht die Unternehmen mit den meisten KI Anwendungen sein, sondern diejenigen mit der besten Datenstrategie. Denn am Ende bestimmt nicht die KI über den Erfolg einer Marke, sondern die Qualität der Daten, auf denen sie arbeitet.«

Was die nächsten 70 Jahre der KI prägen werden

70 Jahre nach ihrer Geburtsstunde ist künstliche Intelligenz längst keine Zukunftstechnologie mehr. Sie dringt immer tiefer in den Alltag ein, nicht nur in Unternehmen, sondern auch im Privatleben. Die nächsten 70 Jahre werden zeigen, wie wir mit KI arbeiten und leben werden. Der Fokus verschiebt sich dabei zunehmend von der Technologie selbst hin zu Fragen von Strategie, Qualität, Sicherheit und Verantwortung. Ob KI-Innovationen sich nachhaltig in Unternehmen verankern, wird genau davon abhängen.

Kyndryl unterstützt Unternehmen weltweit bei der Modernisierung und dem Betrieb komplexer IT Infrastrukturen und begleitet sie bei der Entwicklung und Umsetzung von KI Strategien.

Zebra Technologies entwickelt Hard und Softwarelösungen für Unternehmen aus Handel, Logistik, Fertigung und Gesundheitswesen und unterstützt sie dabei, Arbeitsabläufe mithilfe von Automatisierung und künstlicher Intelligenz effizienter zu gestalten.

World entwickelt Technologien zur digitalen Identitätsprüfung und setzt sich dafür ein, Menschen und KI Systeme im Internet datenschutzfreundlich voneinander unterscheidbar zu machen.

Optro entwickelt Lösungen für AI Governance und unterstützt Unternehmen dabei, KI Risiken transparent zu steuern und regulatorische Anforderungen in ihre Prozesse zu integrieren.

LiveRamp unterstützt Unternehmen dabei, First Party Daten datenschutzkonform über Plattformen hinweg zu vernetzen und für Marketing und Commerce Anwendungen nutzbar zu machen.

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