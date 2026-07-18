70 Jahre KI: Der Wettbewerb verlagert sich von den Modellen zur Umsetzung

Management Summary
- Strategie vor Aktionismus: Der nachhaltige KI-Erfolg hängt weniger von maximaler Modellleistung als von klar definierten Einsatzszenarien, passenden Autonomiegraden und einer konsequenten Umsetzungsstrategie ab.
- Mehrwert entsteht im operativen Alltag: KI sollte reale Geschäftsprobleme lösen und insbesondere Mitarbeitende in Handel, Produktion, Logistik und Lieferketten wirksam unterstützen.
- Vertrauen wird zum Wettbewerbsfaktor: Unternehmen müssen menschliche und automatisierte Interaktionen verlässlich unterscheidbar machen sowie Transparenz und Datenschutz konsequent gewährleisten.
- Governance ermöglicht Skalierung: Angesichts hoher KI-Nutzung, unzureichender Risikoabsicherung und wachsender Shadow AI müssen Kontrollen, Standards und Risikomanagement direkt in Prozesse integriert werden.
- Datenqualität entscheidet: Vernetzte, vertrauenswürdige First-Party-Daten sind die zentrale Voraussetzung für wirksame KI; fragmentierte Datenbestände begrenzen Nutzen, Personalisierung und Messbarkeit.
Fünf Expertinnen und Experten zeigen, welche Fragen Unternehmen beim Einsatz künstlicher Intelligenz derzeit wirklich bewegen. Ihr Fazit: Über den Erfolg entscheidet künftig weniger die Leistungsfähigkeit der Modelle als der strategische Umgang mit ihnen – von Governance und Datenqualität bis hin zu Vertrauen.
Im Sommer 1956 prägten Forschende auf der Dartmouth Summer Research Conference erstmals den Begriff »Artificial Intelligence«. Was damals als wissenschaftliche Vision begann, hat sich zu einer Schlüsseltechnologie für Wirtschaft und Gesellschaft entwickelt.
70 Jahre später stehen Unternehmen vor anderen Fragen als der reinen Modellleistung. Wir haben Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Branchen gefragt, welche Herausforderungen sie aktuell sehen. Ihre Antworten zeigen unterschiedliche Schwerpunkte – von Regulierung über Daten bis hin zu Unternehmenskultur. In einem Punkt sind sie sich jedoch einig: Die nächste Phase der KI wird nicht allein von technologischen Durchbrüchen bestimmt, sondern davon, wie Unternehmen sie verantwortungsvoll, strategisch und mit hochwertigen Daten einsetzen.
1. KI braucht weniger Hype und mehr Strategie
Dr. Frank Becker, Complexity Scientist und Consult Partner AI & Data bei Kyndryl
»Beim Thema KI herrscht große Unsicherheit, und die Auswirkungen sind bereits erheblich. Entscheidend ist, dass Unternehmen jetzt nicht panisch reagieren, sondern strategisch und in klar definierten Szenarien über den Einsatz von KI nachdenken. Nur so lassen sich fundierte Entscheidungen darüber treffen, welche Autonomielevel für welche Prozesse sinnvoll sind.
Bei Kyndryl beginnt die Beratung beispielsweise mit einem Tagesworkshop zur Szenarioplanung, gefolgt von einem KI-Pilot-Agenten. Dafür brauchen wir ein Anfangsbudget und natürlich Zugriff auf die relevanten Daten. Von dort aus entstehen in der Folge Projekte mit klarer strategischer Richtung. Vertrauen gewinnen ist ein wichtiger Punkt, ebenso wie das Zeigen von technischer Expertise bei der Umsetzung von KI-Projekten bei den Kunden.«
2. Der wahre Wert von KI entsteht im Unternehmensalltag
Jason Harvey, Vice President of AI and Automation EMEA bei Zebra Technologies
»Der diesjährige AI Appreciation Day fällt mit dem 70. Jahrestag der offiziellen Geburtsstunde der künstlichen Intelligenz zusammen, der Dartmouth Summer Research Conference im Jahr 1956. Damals diskutierten führende Wissenschaftler über neuronale Netze, logisches Schlussfolgern und abstraktes Denken. Die Fortschritte seitdem sind beeindruckend. Heute zeigt sich jedoch, dass praktische und physische KI nicht nur Rechenleistung braucht, sondern gewissermaßen auch Augen, Ohren und Hände, um echten Mehrwert für Wirtschaft und Gesellschaft zu schaffen.
Deshalb sollten wir den Fokus konsequent auf den tatsächlichen Nutzen von KI bei realen Herausforderungen und Chancen richten. Während sich viele aktuelle Schlagzeilen um Programmierung, Beratung oder Content Erstellung drehen, dürfen wir die Auswirkungen auf die weltweit größte Beschäftigtengruppe nicht übersehen, die Mitarbeitenden an der Frontlinie in Supermärkten, Fabriken, Lagerhäusern und entlang der gesamten Lieferkette. Dort werden jeden Tag Handel, Transaktionen und Vertrauen gewonnen oder verloren.«
3. Vertrauen wird zur Grundlage der KI Ära
Ajay Patel, Head of World ID, Tools for Humanity bei World
»Der AI Appreciation Day erinnert uns daran, welche außergewöhnlichen Chancen künstliche Intelligenz für Menschen, Unternehmen und Gesellschaft schafft. Von höherer Produktivität bis hin zu neuen Formen von Kreativität hat KI das Potenzial, die Menschheit voranzubringen. Gleichzeitig wird digitales Vertrauen wichtiger denn je.
Unsere aktuelle YouGov-Umfrage zeigt, dass Vertrauen im Netz im Zeitalter der KI viele Menschen beschäftigt. Knapp 80 Prozent der Befragten in Deutschland sehen Bots und automatisierte Programme im Internet als wachsende Herausforderung. Gleichzeitig wären 90 Prozent grundsätzlich bereit, online nachzuweisen, dass sie ein echter Mensch sind, wenn dadurch Bots ausgeschlossen werden.
Mit der weiteren Entwicklung von KI braucht das Internet deshalb eine neue Vertrauensebene. Technologien wie Proof of Human können dazu beitragen, auf datenschutzfreundliche Weise nachzuweisen, dass hinter einer Interaktion ein einzigartiger Mensch steht. So wird es möglich, menschliche und automatisierte Interaktionen voneinander zu unterscheiden und das Vertrauen in digitale Dienste zu stärken.«
4. Governance macht KI skalierbar
Guru Sethupathy, General Manager AI Governance bei Optro
»Damit das Potenzial von KI langfristig ausgeschöpft werden kann, braucht es mehr als leistungsfähige Modelle. Notwendig ist die Weiterentwicklung des gesamten Ökosystems, das moderne KI verantwortungsvoll ermöglicht. Dazu gehört die gesamte KI-Wertschöpfungskette, von Rohstoffen über Chips bis hin zur Anwendungsebene. Ebenso umfasst dieses Ökosystem Regulierung, Standards, Tests und Nachweise sowie Audits. Und es schließt auch Fähigkeiten zur Risikominderung und Governance ein.
Die Herausforderung ist aktueller denn je. Laut dem aktuellen Risk Intelligence Report von Optro nutzen bereits 95 Prozent der deutschen Großunternehmen KI strategisch oder operativ. Gleichzeitig geben jedoch nur 19 Prozent an, ihre wichtigsten KI Risiken weitgehend abgesichert zu haben. Nur 17 Prozent sind in der Lage, Risiken in Echtzeit zu erkennen. Hinzu kommt, dass die Nutzung nicht freigegebener KI Anwendungen, sogenannter Shadow AI, inzwischen in mehr als der Hälfte der deutschen Unternehmen weit verbreitet oder sogar allgegenwärtig ist.
Damit wächst das Risiko, dass KI-Anwendungen außerhalb klarer Kontrollstrukturen genutzt werden oder auf Daten zugreifen, deren regulatorische Einordnung nicht ausreichend nachvollziehbar ist. Solche Lücken lassen sich im Nachhinein oft nur mit erheblichem Aufwand schließen. Umso wichtiger ist es, Risiken frühzeitig sichtbar zu machen und Governance direkt in die laufenden Prozesse einzubetten.”
5. Gute Daten bleiben der wichtigste Erfolgsfaktor
Sylwia Iwanejko Sajewska, RVP und Head of Brands & Commerce Media DACH bei LiveRamp
»Künstliche Intelligenz verändert bereits heute, wie Marken Kunden verstehen, Kampagnen steuern und Marketingerfolge messen. Doch viele Unternehmen investieren vor allem in neue KI Anwendungen, obwohl ihr Erfolg von einer vernetzten, vertrauenswürdigen Datenbasis abhängt.
Der größte Engpass für KI ist nicht die Technologie, sondern die Datenbasis. KI kann Inhalte generieren, Muster erkennen und Entscheidungen beschleunigen, fragmentierte Daten kann sie jedoch nicht ausgleichen.
Gerade im Commerce Media und Marketing zeigt sich das besonders deutlich. Kunden wechseln zwischen Retail Media, Streaming-Plattformen, Social Media, Onlineshops und KI-Assistenten. Und mit jedem zusätzlichen Kanal wächst die Datenfragmentierung. Umso wichtiger ist es, vorhandene Daten sicher und plattformübergreifend zu vernetzen. Erst wenn First-Party-Daten über Plattformen und Partner hinweg zusammengeführt werden, entstehen konsistente Kundenprofile und relevante Kundenerlebnisse.
Vertrauen wird dabei zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Verbraucher erwarten nicht nur personalisierte Erlebnisse, sondern auch Transparenz darüber, wie ihre Daten genutzt werden. Datenschutz ist deshalb keine Bremse für Innovation, sondern ihre Voraussetzung.
Die Gewinner des KI Zeitalters werden nicht die Unternehmen mit den meisten KI Anwendungen sein, sondern diejenigen mit der besten Datenstrategie. Denn am Ende bestimmt nicht die KI über den Erfolg einer Marke, sondern die Qualität der Daten, auf denen sie arbeitet.«
Was die nächsten 70 Jahre der KI prägen werden
70 Jahre nach ihrer Geburtsstunde ist künstliche Intelligenz längst keine Zukunftstechnologie mehr. Sie dringt immer tiefer in den Alltag ein, nicht nur in Unternehmen, sondern auch im Privatleben. Die nächsten 70 Jahre werden zeigen, wie wir mit KI arbeiten und leben werden. Der Fokus verschiebt sich dabei zunehmend von der Technologie selbst hin zu Fragen von Strategie, Qualität, Sicherheit und Verantwortung. Ob KI-Innovationen sich nachhaltig in Unternehmen verankern, wird genau davon abhängen.
Kyndryl unterstützt Unternehmen weltweit bei der Modernisierung und dem Betrieb komplexer IT Infrastrukturen und begleitet sie bei der Entwicklung und Umsetzung von KI Strategien.
Zebra Technologies entwickelt Hard und Softwarelösungen für Unternehmen aus Handel, Logistik, Fertigung und Gesundheitswesen und unterstützt sie dabei, Arbeitsabläufe mithilfe von Automatisierung und künstlicher Intelligenz effizienter zu gestalten.
World entwickelt Technologien zur digitalen Identitätsprüfung und setzt sich dafür ein, Menschen und KI Systeme im Internet datenschutzfreundlich voneinander unterscheidbar zu machen.
Optro entwickelt Lösungen für AI Governance und unterstützt Unternehmen dabei, KI Risiken transparent zu steuern und regulatorische Anforderungen in ihre Prozesse zu integrieren.
LiveRamp unterstützt Unternehmen dabei, First Party Daten datenschutzkonform über Plattformen hinweg zu vernetzen und für Marketing und Commerce Anwendungen nutzbar zu machen.
9100 Artikel zu „KI Trend“
News | Business Process Management | Cloud Computing | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | Ausgabe 3-4-2026
KI, Cloud und digitale Souveränität – Fünf zentrale Trends im DMS
Künstliche Intelligenz prägt auch 2026 das Dokumentenmanagement und treibt spürbare Effizienzgewinne voran. Gleichzeitig wächst der Anspruch, Daten stärker zu kontrollieren und digitale Souveränität zu sichern. Daraus ergeben sich die zentralen DMS-Trends des Jahres.
Trends 2026 | Trends 2027 | News | Trends 2028 | Trends 2029 | Trends 2030 | Trends Wirtschaft | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien
KI als Partner statt Werkzeug: Die wichtigsten Data‑&‑Analytics‑Trends bis 2030
Management‑Summary: Zentrale Gartner‑Prognosen zu Data & Analytics bis 2030 Gartner prognostiziert einen grundlegenden Wandel im Umgang mit Daten, Analysen und künstlicher Intelligenz. KI entwickelt sich von einem unterstützenden Werkzeug zu einem aktiven, autonomen Partner, der Organisationen strukturell, technologisch und kulturell verändert. KI wird zum strategischen Partner von Unternehmen Bis 2026/27 verschwimmen die Grenzen zwischen menschlicher,…
Trends 2026 | News | Trends Infrastruktur | Effizienz | Infrastruktur | Rechenzentrum
Investieren, transformieren, wachsen: Fünf Trends für KI-Rechenzentren in Deutschland
Schon heute machen laut Bitkom KI-Datacenter rund 15 Prozent der installierten Kapazitäten in Deutschland aus. Bis 2030 soll dieser Anteil auf 40 Prozent steigen. Doch im internationalen Vergleich hinkt Deutschland nicht zuletzt wegen hoher Baukosten und langer Genehmigungsprozesse deutlich hinterher: Während in den USA und China Mega-Rechenzentren für KI entstehen, sind die Kapazitäten hierzulande deutlich…
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Services
KI als Gamechanger in der B2B-Beschaffung – Chancen, Tools und Trends
Von der Produktsuche bis zur Kundenbindung – so verändert KI das Einkaufserlebnis von morgen. Ob Lieferantenbewertung, Preisverhandlung oder Bedarfsplanung – Künstliche Intelligenz (KI) verändert bereits heute, wie Unternehmen einkaufen. Gerade für den Mittelstand eröffnet sich damit die Chance, Ressourcen zu sparen und flexibler zu agieren. Voraussetzung: Mut zur Veränderung und ein klares Konzept für…
News | E-Commerce | Geschäftsprozesse | Kommentar | Services | Strategien
Zwischen KI-Hype und Kostenrealität: Trends im Retourenmanagement 2026
Kommentar von Artjom Bruch, CEO von Trusted Returns Schon seit Jahren wächst der Onlinehandel – doch 2026 steht der E‑Commerce unter ganz anderem Druck als noch in den letzten Jahren: Margen schrumpfen, Marktplätze gewinnen an Macht, KI verändert Einkaufspfade – und die Retourenabwicklung bleibt der teuerste blinde Fleck. Artjom Bruch, CEO von Trusted Returns,…
Trends 2026 | News | Business | Business Process Management | Trends Wirtschaft | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | New Work | Strategien
KI-Trends – Kooperation von Menschen und intelligenten Maschinen
KI wird sich im laufenden Jahr weg von beeindruckenden Demo-Anwendungen und hin zu einem verantwortungsbewussten, energieeffizienten Betriebsmodell entwickeln, in dem Menschen und intelligente Maschinen Workflows, Daten, Sicherheit und Vertrauen in großem Maßstab verändern werden. Die Experten von Pure Storage sind zuversichtlich: 2026 wird KI nicht mehr nur eine beeindruckende Demo-Anwendung sein, sondern ein neues…
Trends 2026 | News | Künstliche Intelligenz
KI-Trends 2026: Agenten, Spezialmodelle und hybride Strategien
2026 wird das Jahr, in dem KI in vielen Unternehmen erwachsen werden muss. Mit dem Ende der Experimentierphase rücken Fragen in den Mittelpunkt, die über den Erfolg ganzer Strategien entscheiden: Wie lässt sich KI verlässlich betreiben, wie bleibt sie bezahlbar – und wie verhindern Unternehmen neue Abhängigkeiten? Max Murakami, AI Platform Specialist Solution Architect bei…
News | Industrie 4.0 | Kommunikation | Marketing | Whitepaper
Trendbarometer Industriekommunikation 2026: KI wird zum Standard – Chancen aber teilweise noch ungenutzt
Der Bundesverband Industrie Kommunikation e.V. (bvik) hat in einer neuen Studie die Trends untersucht, die für das Marketing im deutschen Mittelstand künftig eine wichtige Rolle spielen. Zentrale Ergebnisse: Künstliche Intelligenz (KI) prägt alle relevanten Trends im B2B-Marketing. Allerdings mangelt es in vielen Unternehmen noch an klaren Regeln für den Umgang mit KI sowie an einem…
Trends 2026 | News | E-Commerce | Trends Geschäftsprozesse | Trends E-Commerce | Künstliche Intelligenz | Marketing
Die wichtigsten Trends im Online Marketing: Warum es 2026 auf Datenqualität, Automatisierung und KI ankommt
Künstliche Intelligenz 2026 steigert die Performance und Werbetreibende profitieren von diesem Effizienzschub 2026 prägen hybride Sucharchitekturen, Automatisierung, KI-getriebene Kreativität und mediale Ausspielung sowie die Verschmelzung von Social Media und Commerce die Werbelandschaft. Executive Board Member Jan Honsel fasst zusammen: »Effizienz, Datenqualität und kreative Präzision werden zur neuen Währung des Marketings.« Zum Jahreswechsel veröffentlicht die…
Trends 2026 | News | Business | Trends Security | Trends Infrastruktur | Trends Cloud Computing | Trends Geschäftsprozesse | Favoriten der Redaktion | Trends Services | Künstliche Intelligenz
Sechs Trends, die 2026 über KI und Observability bestimmen werden
Agentische KI wird 2026 zum kraftvollen Innovationstreiber – und zugleich zum größten Risiko für Unternehmen, die ihre Systeme nicht im Griff haben. Während autonome Workflows nur auf einer stabilen, transparenten Betriebsbasis funktionieren, steigt der Druck, Ausfälle zu vermeiden und Resilienz zum zentralen Leistungsmaßstab zu machen. Zugleich zeigen sich die Grenzen rein generativer Modelle: Ohne deterministische…
Trends 2026 | News | Trends Wirtschaft | Künstliche Intelligenz
Trends 2026: KI-Agenten kommen in der Unternehmenspraxis an
Produktive KI-Anwendungen lösen Pilotprojekte ab und treiben Effizienz, Innovation und Wachstum voran. Künstliche Intelligenz (KI) ist endgültig im Unternehmensalltag angekommen. Das Jahr 2026 wird einen weiteren entscheidenden Punkt markieren: Unternehmen verabschieden sich von KI-Versuchsballons und setzen KI-Technologien jetzt produktiv und skalierbar ein. Die Zeit der Experimente ist vorbei, denn KI wird zum festen Bestandteil…
Trends 2026 | News | Business Intelligence | Business Process Management | Effizienz | Services
KI- und Daten-Trends 2026: Unternehmen stehen vor dem Effizienzsprung
Um das volle Potenzial von künstlicher Intelligenz und Datenanalyse auszuschöpfen, müssen Unternehmen bestehende Hürden überwinden und ihre Strukturen neu denken. Die folgenden Trends zeigen, worauf es in den kommenden Jahren ankommt. Großes Potenzial bleibt bislang ungenutzt Zwar nutzen viele Unternehmen moderne Daten- und Analyse-Tools bereits im Arbeitsalltag, doch der tatsächliche Mehrwert wird häufig nicht…
Trends 2026 | News | Digitale Transformation
Technologie-Trends 2026 – Wie Unternehmen mit intelligenter Automatisierung und KI die digitale Transformation meistern
Die Geschäftswelt steht vor einem Paradigmenwechsel: Während Unternehmen mit steigenden Erwartungen der Konsumenten, volatilen Märkten und wachsenden Geräteflotten kämpfen, werden manuelle Prozesse verstärkt zu einem Hemmschuh in der Lieferkette. Gleichzeitig eröffnen KI und Automatisierung neue Wege zur Steigerung von Effizienz und Rentabilität. SOTI hat fünf wegweisende Technologie-Trends für 2026 identifiziert, die zeigen, wie Unternehmen diese…
Trends 2026 | News | Business | Business Process Management | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Die immense Bedeutung der Daten: 9 Trends, die 2026 über den Erfolg von KI-Initiativen bestimmen
Mit Blick auf das Jahr 2026 stehen viele Unternehmen an einem strategischen Wendepunkt ihrer Daten- und KI-Initiativen. Während Themen wie künstliche Intelligenz, Multi-Cloud oder Data Mesh weiterhin präsent sind, zeigt sich in der Praxis ein anderes Bild: Der tatsächliche Mehrwert entsteht weniger durch neue Technologien als durch belastbare Datenfundamente, klare Governance und konsequente Umsetzung. …
Trends 2026 | News | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz
IT-Trends 2026: Wie KI die IT-Welt weiter im Griff behält
Im Jahr 2026 wird künstliche Intelligenz (KI) in Unternehmen vor allem dann erfolgreich sein, wenn sie gezielt, messbar und nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe integriert wird, wobei der Fokus auf praktischem Nutzen und Return on Investment liegt. Die Einführung von KI-Agenten und Agentic AI ermöglicht zunehmend autonome, proaktive IT-Services, stellt Unternehmen aber auch vor neue Herausforderungen…
Trends 2026 | News | Business Intelligence | Künstliche Intelligenz
Daten- und KI-Trends 2026: Agentic AI, Kompetenzen für Mitarbeitende, KI-fähige Datenbasis
Agentic AI verändert die Business Intelligence, indem Mitarbeitende direkt in natürlicher Sprache Fragen stellen und sofort verständliche Antworten erhalten, was die Arbeit effizienter macht und IT-Abteilungen entlastet. Damit Unternehmen wirklich von KI profitieren, müssen alle Mitarbeitenden gezielt geschult werden, um Kompetenzlücken zu schließen und präzise Fragen zu stellen. Eine vertrauenswürdige und vollständige Datenbasis wird immer…
Trends 2026 | News | Trends Wirtschaft | IT-Security | Künstliche Intelligenz
KI bestimmt den Takt: Die wichtigsten IT-Trends für 2026
Die Dynamik in der IT-Welt schafft ein Umfeld, in dem Chancen und Risiken enger denn je miteinander verwoben sind. Vor diesem Hintergrund entstehen neue Möglichkeiten – von deutlich gesteigerter Produktivität bis hin zu vollständig neu gedachten Geschäftsmodellen – aber auch ernstzunehmende Herausforderungen für die Sicherheit, Governance und Ethik. Im Jahr 2026 erreicht der Einsatz von…
Trends 2026 | News | Cloud Computing | Trends Infrastruktur | Digitalisierung | Trends Cloud Computing | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz
Vier Trends für 2026: KI verlässt die »Beta-Phase«
2025 stand ganz im Zeichen der Veränderungen und Innovationen im Technologiesektor, angetrieben durch die Entwicklung immer autonomerer KI-Agenten. Es ist zu erwarten, dass sich dieses rasante Tempo des Wandels und der Innovation im nächsten Jahr nochmals beschleunigt. 2026 wird der Übergang in der Anwendung von KI in eine neue, praxisorientierte, konvergente und Governance-getriebene Phase erwartet.…
News | Trends 2025 | Business Process Management | Effizienz | Trends Services | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
Die Top Software & Testing Trends für 2026: Wie verändert KI Entwicklung und Qualitätssicherung?
Künstliche Intelligenz wird 2026 zum dominierenden Thema in der Software-Entwicklung und Qualitätssicherung. Nachdem Unternehmen erste Erfahrungen gesammelt haben, suchen sie jetzt nach Möglichkeiten, um wirkliche Kosten- und Produktivitätsvorteile zu erzielen. Roman Zednik, Field CTO bei Tricentis, zeigt, wo im kommenden Jahr die größten Potenziale liegen und warum menschliche Kontrolle unverzichtbar ist. Risikobasiertes Testing löst…
Trends 2026 | News | Business | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz
Graph- und KI-Trends 2026: Warum KI läuft, aber noch nicht liefert
Nach den ersten Praxisjahren von KI stellt sich für viele Unternehmen eine zentrale Frage: Wo bleibt der ROI? KI-Agenten arbeiten nicht autonom genug, Modellnutzung leidet unter »Context Rot« bzw. Qualitätsverlust und klassische Datenbankkonzepte stoßen an Grenzen. Die Graph-Experten von Neo4j zeigen auf, welche Trends 2026 den praktischen Einsatz von KI spürbar voranbringen. KI-Realitätscheck: Skalierung…