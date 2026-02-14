Investieren, transformieren, wachsen: Fünf Trends für KI-Rechenzentren in Deutschland

Schon heute machen laut Bitkom KI-Datacenter rund 15 Prozent der installierten Kapazitäten in Deutschland aus. Bis 2030 soll dieser Anteil auf 40 Prozent steigen. Doch im internationalen Vergleich hinkt Deutschland nicht zuletzt wegen hoher Baukosten und langer Genehmigungsprozesse deutlich hinterher: Während in den USA und China Mega-Rechenzentren für KI entstehen, sind die Kapazitäten hierzulande deutlich geringer.
Doch nur wer jetzt in zukunftsfähige Infrastrukturen investiert, legt das Fundament für digitale Souveränität und nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg. Schneider Electric hat fünf zentrale Entwicklungen identifiziert, die Betreiber bei der Transformation zum KI-getriebenen Rechenzentrum im Blick behalten müssen:
- Drei-Segment-Markt zeichnet sich ab
Bis 2030 wird sich der Rechenzentrumsmarkt Prognosen zufolge in drei klar abgegrenzte Segmente aufteilen. Rechenzentren für den produktiven Einsatz werden etwa 25 Prozent der Neubauten ausmachen und sind auf weniger als 40 Kilowatt pro Rack ausgelegt. Rund 50 Prozent entfallen auf Hybrid-Rechenzentren, die im Bereich von 40 bis 80 Kilowatt pro Rack liegen und sowohl produktive als auch Trainings-Workloads bewältigen. Hochleistungs-Training-Cluster werden die verbleibenden 25 Prozent ausmachen. Sie überschreiten 100 Kilowatt pro Rack und sind großangelegten Trainings-Clustern vorbehalten.
- Liquid Cooling wird unumgänglich
KI-Rechner erzeugen enorme Hitze – die steigenden Rack-Dichten machen herkömmliche Kühllösungen obsolet. Im Jahr 2026 werden Rack-Dichten von 240 Kilowatt pro Rack erwartet. Für 2028 wird bereits ein Megawatt pro Rack prognostiziert, und die Forschung untersucht aktuell, ob 1,5 Megawatt pro Rack realisierbar sind. Bei diesen extremen Dichten sind fortschrittliche Kühlungstechniken zwingend erforderlich, um die Systeme funktionsfähig zu halten. Liquid Cooling entwickelt sich damit von einer Ausnahme zum Standard in Rechenzentren.
- Nachrüstung demokratisiert KI-Zugang
Mit der zunehmenden Bedeutung von KI für Geschäftsprozesse benötigen Organisationen jeder Größe Zugang zu modernen Rechenzentren. Hyperscaler setzen auf Neubauten (Greenfield-Projekte), da sie über die notwendigen Ressourcen für großangelegte Investitionen verfügen. Kleinere Unternehmen modernisieren bestehende Anlagen (Brownfield-Projekte) als praktikable Strategie. Infrastrukturanbieter haben bereits zahlreiche Lösungen entwickelt, um vorhandene Einrichtungen aufzurüsten: größere IT-Racks, leistungsfähigere Power-Verteilungseinheiten und speziell entwickelte Flüssigkühlungs-Wärmetauscher, mit denen sich beschleunigte KI-Server-Racks nachrüsten lassen. Diese Komponenten stellen sicher, dass KI für ein breites Spektrum von Unternehmen realisierbar wird.
- Erneuerbare Energien im Fokus
Die Energieversorgung bleibt ein zentrales Thema für die Branche. Derzeit setzt man diesbezüglich auf ein diverses Portfolio an Energielösungen, darunter Erdgasturbinen mit CO2-Abscheidung, HVO-betriebene Notstromgeneratoren, Wind-, Solar- und Geothermie sowie Batteriespeicher. Weltweit stammen derzeit 27 Prozent des von Rechenzentren verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energien, überwiegend aus Wind-, Solar- und Wasserkraft. Die Gesamtstromerzeugung aus erneuerbaren Energien soll bis 2030 jährlich um 22 Prozent wachsen und damit fast die Hälfte des prognostizierten Anstiegs des Rechenzentrums-Strombedarfs abdecken.
- Agilität als Erfolgsfaktor
Flüssigkühlung, die Modernisierung bestehender Anlagen und hochentwickelte digitale Zwillinge für Planung und Betrieb erfordern spezialisiertes Fachwissen. Die rasante Entwicklung von KI-Anwendungen erfordert zudem eine flexible Infrastruktur, die sich schnell an wechselnde Anforderungen und neue Technologien anpassen lässt. Nur so können Betreiber auf Marktveränderungen und neue Geschäftsmodelle reagieren. Der Einsatz von KI-gestützten Management- und Monitoring-Systemen ermöglicht eine vorausschauende Wartung, optimiert den Energieverbrauch und sorgt für eine effiziente Auslastung der Ressourcen. Automatisierte Prozesse beschleunigen zudem die Skalierung und Integration neuer Komponenten.
Wer jetzt in resiliente Infrastruktur investiert und auf langfristige Partner mit KI-Expertise setzt, kann die Chancen optimal nutzen und sich zukunftssicher aufstellen.
4218 Artikel zu „KI Rechenzent“
News | Produktmeldung | Rechenzentrum | Services
KI-gestützter vorausschauender Wartungsservice für moderne Rechenzentren und KI-Fabriken
Vertiv Next Predict ist ein neuer KI-gestützter Managed Service, der Fachwissen aus der Praxis mit fortschrittlichen Algorithmen für maschinelles Lernen kombiniert, um Probleme zu antizipieren, bevor sie auftreten. Vertiv, ein weltweit führender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, stellt mit Vertiv Next Predict einen KI-gestützten Managed Service vor, der die Wartung von Rechenzentren grundlegend verändert.…
News | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Services
Warum der Betrieb von KI-Rechenzentren zunehmend schwieriger wird
Komplexe KI-Workloads werden 2026 einen stärkeren Bedarf für den Ausbau und die Modernisierung von Rechenzentren auslösen und zudem häufig eine standortübergreifende Zusammenarbeit erfordern. Neben einer Aufrüstung an Hardware und Software ergeben sich dabei auch Herausforderungen an das Management der komplexen Systeme. Denn ein einziger Ausfall kann zu Verlusten von über 1 Million US-Dollar führen. Infrastruktur-Spezialist…
News | Trends 2026 | Trends Infrastruktur | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum
Quantencomputer, KI-Agenten und neue Rechenzentren: Die IT-Welt steht 2026 Kopf
Das neue Jahr eröffnet Unternehmen viele neue Chancen – angetrieben durch Technologien, die die IT-Landschaft grundlegend verändern werden. Fortschritte in Quantencomputing, agentenbasierter KI und Rechenzentrumsarchitektur ebnen den Weg für mehr Effizienz, Intelligenz und Skalierbarkeit. Ein Spezialist für Out-of-Band-Managementlösungen zum Schutz kritischer Infrastrukturen beleuchtet die Trends für 2026 und zeigt auf, welche Schritte IT-Teams ergreifen können,…
News | Effizienz | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Produktmeldung | Rechenzentrum
Delta und Siemens stärken ihre Zusammenarbeit, um die Energieinfrastruktur von Rechenzentren im KI- und Cloud-Zeitalter zu optimieren
Delta, Anbieter von Energie- und intelligenten, nachhaltigen Lösungen, und Siemens Smart Infrastructure haben eine globale Partnerschaft geschlossen, um vorgefertigte, modulare Energielösungen zu liefern, die die Bereitstellung von Rechenzentrumsinfrastruktur beschleunigen und gleichzeitig die CAPEX deutlich reduzieren. Die Kooperation verschafft Hyperscalern und Colocation-Anbietern einen strategischen Vorteil im wettbewerbsintensiven KI- und Cloud-Computing-Markt – mit höchster Leistungsfähigkeit, Energieeffizienz und…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
5 Hindernisse beim Aufbau eines flüssigkeitsgekühlten KI-basierten Rechenzentrums (AIDC)
Wie Anwender die komplexe Infrastruktur von AIDCs der nächsten Generation in der Praxis meistern können. Aufgrund der rasanten Entwicklung KI-basierter Technologien der nächsten Generation, wie GenAI und AI4S (KI für die Wissenschaft), müssen Rechenzentren Workloads bewältigen, die noch vor wenigen Jahren unvorstellbar waren. Allerdings stellen der deutsche Branchenverband Bitkom und nationale Studien fest, dass die…
News | Infrastruktur | Kommunikation | Rechenzentrum
KI-Rechenzentren: Flexibel und effizient dank Glasfasertechnologie
Die zunehmende Nutzung von KI bringt Rechenzentren an ihre physikalischen und infrastrukturellen Grenzen, gleichzeitig müssen die Betreiber immer strengere Auflagen befolgen. Innovative Glasfasertechnologie bietet eine leistungsstarke, skalierbare und zukunftssichere Lösung, um den wachsenden Anforderungen an ultraschnelle Datenübertragung gerecht zu werden. Hans-Jürgen Niethammer, verantwortlich für Business Development und Solution Architect Data Center EMEA bei CommScope zeigt,…
News | TechTalk | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum
TechTalk: Unsere Rechenzentren sind insbesondere für KI-Startups interessant
Auf der Tech Show Frankfurt wollten wir von Murat Turgut wissen, was an den Rechenzentren der NorthC Datacenters Deutschland so besonders ist. Und warum für das Unternehmen im speziellen KI-Startups wichtig und interessant sind, hat er uns auch verraten.
News | TechTalk | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
TechTalk: Auf die Nachhaltigkeit von (KI)-Rechenzentren kommt es verstärkt an
Auf der Tech Show Frankfurt durften wir dieses Videointerview mit Ralf Siefen von der Data Center Group führen. Darin spricht er über die Kriterien, die nachhaltige (KI)-Rechenzentren erfüllen müssen und wie die Data Center Group helfen kann, die hierfür erforderlichen Maßnahmen umzusetzen.
News | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Effizienz | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
KI: Energiebedarf von Rechenzentren verdoppelt sich bis 2030
Die Nutzung der künstlichen Intelligenz (KI) verzeichnet derzeit ein rasantes Wachstum. Damit einher gehen ein steigender Energiebedarf, zunehmende Treibhausgas-Emissionen sowie erhöhte Wasser- und Ressourcenverbräuche. Das Öko-Institut hat im Auftrag von Greenpeace Deutschland die Umweltauswirkungen von künstlicher Intelligenz untersucht und eine Trendanalyse bis zum Jahr 2030 erstellt. Der Bericht zeigt auf, wie KI nachhaltiger werden kann…
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Effizienz | Trends Infrastruktur | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Rechenzentrum | Strategien
Rechenzentren 2025: Innovationen zwischen KI-Power, grüner Energie und modularer Flexibilität
Rechenzentren stehen 2025 an einem Wendepunkt: Der steigende Energiebedarf durch KI-Anwendungen, neue gesetzliche Vorgaben wie das EnEfG und der Fokus auf Nachhaltigkeit erfordern innovative Lösungen. Prior1 zeigt, welche Trends die Branche prägen werden – von effizienter Kühlung und modularen Bauweisen bis zur Nutzung erneuerbarer Energien und Edge-Computing. Der Markt für den Bau und…
News | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum | Ausgabe 11-12-2024
Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlung – KI und der steigende Energiebedarf der Rechenzentren
KI-Workloads treiben den Energieverbrauch von Rechenzentren deutlich in die Höhe. Neue Algorithmen, energieeffizientere GPUs und innovative Kühlungsansätze können den Stromhunger durchaus reduzieren. Der beste Ansatz ist jedoch die Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlung, um den PUE-Wert zu senken und die Energieeffizienz zu verbessern.
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Effizienz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
Rechenzentrumstrends 2025: Unterstützung, Umsetzung, Nutzung und Regulierung von KI rücken verstärkt in den Fokus der Branche
Innovationen bei der Stromversorgung und Kühlung von KI-Racks sowie das Management von Energieverbrauch und Emissionen – diese Entwicklungen werden im kommenden Jahr im Mittelpunkt stehen. KI wird die Rechenzentrumsbranche weiterhin grundlegend neu gestalten. Das wird in den von Vertiv, einem Anbieter von Lösungen für kritische digitale Infrastrukturen und Kontinuität, prognostizierten Trends für Rechenzentren für…
News | Produktmeldung | Rechenzentrum
Supermicro stellt neue Server und GPU-beschleunigte Systeme für KI-fähige Rechenzentren vor
Neue Supermicro-Systeme ermöglichen Kunden die Aufrüstung und Konsolidierung von Rechenzentren für KI-Workloads. Supermicro, Inc., ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Storage und 5G/Edge, kündigt die Einführung einer neuen Serie von Servern, GPU-beschleunigten Systemen und Storage-Servern an, die mit AMD EPYC™ Prozessoren der Serie 9005 und AMD Instinct™ MI325X GPUs ausgestattet sind. Die neue…
News | Produktmeldung | Rechenzentrum
Rechenzentren: Flüssigkeitsgekühlte KI- und Enterprise-Rack-Scale-Lösungen
Supermicro eröffnet drei neue Produktionsstätten im Silicon Valley und weltweit, um das Wachstum von flüssigkeitsgekühlten KI- und Enterprise-Rack-Scale-Lösungen zu unterstützen. Erweiterte Produktionskapazitäten sollen die weltweite Kapazität an flüssigkeitsgekühlten Racks auf mehr als das Doppelte der heutigen 1.000 pro Monat ausgelieferten KI SuperClusters erhöhen. Supermicro, ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Storage und…
News | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum | Ausgabe 11-12-2023
Moderne Rechenzentren – Klimakiller oder Stütze der Energiewende?
Datacenter sind die technologische Basis für den unverzichtbaren Fortschritt der Digitalisierung. Auf der anderen Seite haben sie bei vielen Menschen den Ruf als Stromfresser und Betonklötze, die für einen massiven CO2-Ausstoß verantwortlich sind. Die noris network AG hat sich zum Ziel gesetzt, das zu ändern. Sie zeigt, dass es auch anders geht und hat Rechenzentren gebaut, die diesen Ruf zu Unrecht haben. Doch damit nicht genug. Der Plan ist, die Datacenter als integralen Bestandteil der Stromversorgung zu positionieren, und damit sogar die Energiewende voranzutreiben.
News | Cloud Computing | Digitale Transformation | Rechenzentrum | Ausgabe 11-12-2020
Rechenzentrum 5.0 – Das perfekte Zusammenspiel von Technik und KI
Die digitale Transformation erfordert eine völlig neue Generation von leistungsstarken Rechenzentren.
News | Infrastruktur | Rechenzentrum
Neue Speichertechnologien im Rechenzentrum – für höhere Energieeffizienz bei neuen KI-Anwendungsfällen
Die Speicherinfrastruktur im Rechenzentrum wurde jahrelang mit herkömmlicher Hardware umgestaltet. Neue, datenintensive Anwendungen für künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) sorgen nun aber für einen stark steigenden Energiebedarf. Hier sind neue Ideen gefragt. Eine Option für deutlich effizientere, auch für High-End-Workloads geeignete Lösungen – ist All-Flash-basierter Objektspeicher. Dazu erklärt Markus Grau, Principal Systems Engineer…
Rechenzentrum | Top-Thema | Ausgabe 5-6-2016
Notstromversorgung im Rechenzentrum – Eine USV-Lösung mit kinetischer Energie
Rotierende Schwungmassen als Notstromversorgung im Rechenzentrum machen ab einer gewissen Größe Sinn. Im Vergleich zu Batterien ergibt sich eine höhere Energieeffizienz bei geringerem Platzbedarf.
News | Digitalisierung | Infrastruktur | Online-Artikel | Rechenzentrum
Miniaturisierung der IT: Das Rechenzentrum in der Kiste
Jedes moderne Smartphone hat heute mehr Rechen- und Grafikleistung, Speicherkapazität und auch größeren Nutzen als ein PC in den frühen 90er Jahren. Die fortschreitende Miniaturisierung der IT hat für Konsumenten wahrlich Erstaunliches gebracht. Analog ist es nur eine Frage der Zeit, dass auch die Unternehmens-IT geschrumpft und damit einhergehend vereinfacht wird. In nicht mehr allzu…
News | Trends 2026 | Business | Trends 2028 | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
Bis 2028 wird fehlkonfigurierte KI die kritische Infrastruktur eines G20-Staates lahmlegen
Ein sicherer Übersteuerungsmechanismus in KI-Systemen, die nationale kritische Infrastrukturen unterstützen, ist unerlässlich, um die letztendliche Kontrolle durch den Menschen sicherzustellen. Gartner, Inc., ein Unternehmen für Geschäfts- und Technologieanalysen, prognostiziert, dass bis 2028 eine fehlkonfigurierte KI in cyber-physischen Systemen (CPS) die kritische Infrastruktur eines G20-Landes zum Erliegen bringen wird. Gartner definiert cyber-physische Systeme (CPS)…