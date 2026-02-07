Warum der Betrieb von KI-Rechenzentren zunehmend schwieriger wird

Komplexe KI-Workloads werden 2026 einen stärkeren Bedarf für den Ausbau und die Modernisierung von Rechenzentren auslösen und zudem häufig eine standortübergreifende Zusammenarbeit erfordern. Neben einer Aufrüstung an Hardware und Software ergeben sich dabei auch Herausforderungen an das Management der komplexen Systeme. Denn ein einziger Ausfall kann zu Verlusten von über 1 Million US-Dollar führen. Infrastruktur-Spezialist KAYTUS zeigt vier zukünftige Herausforderungen auf, die durch anspruchsvolle Betriebsabläufe in für KI-Workloads ausgelegten Rechenzentren entstehen.

Die rasante Entwicklung großer Sprachmodelle (LLMs) und KI-Anwendungen beschleunigt den Bedarf an hochleistungsfähigen Rechenzenten sowie die Einführung heterogener CPU-, GPU- und DPU-Architekturen. Diese Trends machen Betrieb und Wartung (O&M – Operation & Maintenance) der Systeme 2026 viel komplexer. Gleichzeitig erhöhen sich aufgrund hoher finanzieller Risiken die Anforderungen an Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit. Die oft noch für traditionelle IT-Systeme ausgelegte Systemüerwachung in Rechenzentren kann die zukünftig erforderliche Transparenz in relevanten Bereichen nicht sicherstellen. KI-Rechenzentren benötigen neue Managementsoftware, um folgende vier Herausforderungen zu meistern:

Komplexe Infrastruktur behindert Fehlerbehebung

Heterogene KI-Rechenzentren der nächsten Generation integrieren eine Vielzahl von Rechen-, Netzwerk-, Speicher- und Unterstützungssystemen. Herkömmliche Überwachungsansätze behandeln IT-Komponenten als isolierte Einheiten und bieten daher keine durchgängige Transparenz über das gesamte IT-System hinweg, was die Fehlersuche und -korrelation erschwert. Daher werden diese traditionellen Methoden den strengen Anforderungen von KI-Rechenzentren, die eine schnelle Fehlererkennung beziehungsweise Fehleranalyse sowie eine zeitnahe Wiederherstellung ausgefallener Systeme oder Datensätze erfordern, heute und vor allen zukünftig nicht gerecht. Die Unfähigkeit, die Ursachen schnell zu identifizieren, wirkt sich direkt auf die Wiederherstellungszeit aus und beeinträchtigt die Gesamtverfügbarkeit des IT-Systems.

Gefragt sind daher Monitoring-Tools, die alle Systemkomponenten parallel erfassen und überwachen können.

Steigende Ausfallraten bei Kernkomponenten ohne Vorwarnung

Kernkomponenten wie GPUs und Speichergeräte bilden die Grundlage für die Leistung und Betriebsstabilität von KI-Rechenzentren. Die rasche Einführung von Hardware mit hoher Leistungsdichte beschleunigt den Verschleiß der Komponenten erheblich und führt zu höheren Ausfallraten. Analysedaten zufolge hat sich der Stromverbrauch von GPUs in den letzten zehn Jahren mehr als verfünffacht, während die Leistungsdichte von Serverschränken auf 20-50 kW gestiegen ist und sich in naher Zukunft 200 kW nähert. Unter solch dauerhaft hoher Belastung steigt das Risiko von Komponentenausfällen stark an.

Benötigt werden demzufolge Funktionen für eine Zustandsüberwachung in Echtzeit sowie prädiktive Trendanalysen, die bei herkömmlichen Überwachungssystemen fehlen. 2026 können sie die Grundlage zur frühzeitigen Erkennung von Warnsignalen und proaktiver Vermeidung von Komponentenausfällen bereitstellen.

Korrelationsbasierte Überwachung komplexer KI-Workloads

Für KI ausgelegte Rechenzentren unterstützen eine Vielzahl von Anwendungsszenarien. Dazu gehören KI-generierte Inhalte, wissenschaftliche Rechenprozesse oder Anwendungen für Connected Cars und autonomes Fahren. Diese Workloads stellen sehr unterschiedliche Anforderungen an Rechen-, Netzwerk- und Speicherressourcen. Das erschwert es, Hardwareprobleme – wie GPU-Speicherlecks oder InfiniBand-Paketverluste –bestimmten KI-Aufgaben zuzuordnen. Branchenstatistiken zeigen, dass etwa 8 Prozent der ungeplanten Unterbrechungen beim LLM-Training durch Ausfälle von optischen Modulen oder Glasfasern verursacht werden. Selbst Paketverluste im Millisekundenbereich können das KI-Training stören, Neustarts von Jobs auslösen und Rückschritte bei der Bearbeitung bewirken, was zu einer erheblichen Verschwendung von Rechenressourcen führt.

Kontrollsysteme benötigen heute daher zwingend Transparenz über Hardware, Workloads und Geschäftsprozesse hinweg. Ansonsten können Anwender und verantwortliche Rechenzentren-Manager Korrelationen nicht erkennen und somit Probleme nicht effizient lokalisieren und beheben.

Komplizierte Wartungsprozesse verzögern O&M-Abläufe

Der wachsende Bedarf an standortübergreifender Zusammenarbeit hat die Komplexität des Betriebs und der Wartung von KI-Rechenzentren erheblich erhöht. Kritische Aufgaben wie die Planung von Ressourcen und Netzwerkverbindungen basieren nach wie vor stark auf manuellen Prozessen, die zeitaufwändig und fehleranfällig sind. Gleichzeitig verlangsamt der Mangel an qualifiziertem Fachpersonal die Reaktionszeiten in Rechenzentren zusätzlich und zwingt Unternehmen zum weitgehend reaktiven Ansatz beim Fehlermanagement, statt proaktiv und präventiv zu agieren. Das Fehlen automatisierter Reaktionsmechanismen führt zu einer verlängerten durchschnittlichen Reparaturzeit (Mean Time to Repair, MTTR), was sich in den kommenden Jahren negativ auf die allgemeine Serviceverfügbarkeit und die betriebliche Effizienz von KI-Rechenzentren auswirkt.

Moderne Lösungen bieten automatisierte Prozessunterstützung von der Planung bis zu den Reaktionsmechanismen, um das IT-Personal zu entlasten, Ressourcen einzusparen, Prozesse zu beschleunigen und Fehler zu vermeiden.

Fazit

Um die aufgezeigten Herausforderungen bei Betrieb und Wartung von KI-Rechenzentren zu bewältigen, sind intelligenten Managementlösungen gefragt, die von den Komponenten bis hin zu Systemen alle relevanten Kontrollebenen abdecken. Nur mithilfe umfassender Transparenz über alle Ebenen hinweg, kann eine automatisierte Fehlererkennung sowie eine rechtzeitige Frühwarnung umgesetzt werden.

»Beim Einsatz unserer Managementlösung KSManage für KI-Rechenzentren konnten wir beispielsweise eine Verbesserung der Fehlerbehebung um bis zu 90 Prozent feststellen«, erklärt Clark Li, Country Manager für die DACH-Region bei KAYTUS. »Die durchschnittliche Reparaturzeit wird erheblich verkürzt und die Abhängigkeit von manuellen Eingriffen und daraus resultierenden Fehlern minimiert. So wird die Effizienz von Q&M-Abläufen erheblich gesteigert und die hohe Verfügbarkeit von KI-Rechenzentren 2026 und für die Zukunft sichergestellt.«

KSManage von KAYTUS ist als Testversion kostenfrei erhältlich: https://ksmanage.kaytus.com (Username: admin/ Password: Manage1!)

Kontakt für Fragen: ksmanage@kaytus.com.

4395 Artikel zu „Rechenzentrum“

News | Effizienz | Kommentar | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum Grünes Reisen beginnt im Rechenzentrum Ein Kommentar von Jeff Wittich, Chief Product Officer bei Ampere Computing Der Sommer steht vor der Tür und Millionen von Europäern bereiten sich darauf vor, über Luft, Schienen oder Straßen in ihren wohlverdienten Urlaub zu fahren. Doch bevor sie Sonne, Strand und Sehenswürdigkeiten in vollen Zügen genießen können, müssen sie sich mit Dingen wie… Weiterlesen →

News | Business | Kommentar | Rechenzentrum Rechenzentrums-Branche: Ein Papier als Türöffner? Jerome Evans, Gründer und Geschäftsführer der firstcolo GmbH, ordnet die Bedeutung der Inhalte des neuen Koalitionsvertrags für die Rechenzentrums-Branche ein: »Mit dem neuen Koalitionsvertrag der Bundesregierung zeichnen sich weitreichende Veränderungen für die Rechenzentrumsbranche und die Digitalwirtschaft in Deutschland ab. Die geplanten Maßnahmen dienen zur Stärkung des Rechenzentrumsstandorts Deutschland, während sich zugleich der realistische Blick auf… Weiterlesen →

News | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services Erfolgsfaktoren für die Anwendungsmodernisierung im Rechenzentrum Damit Unternehmen langfristig wettbewerbsfähig bleiben, müssen sie schnell auf Marktveränderungen reagieren und mit technologischen Entwicklungen Schritt halten. Doch das gelingt nur, wenn auch die IT-Systeme mitspielen. Aerospike rät Unternehmen daher, ihre Legacy-Anwendungen regelmäßig auf den aktuellen Stand zu bringen. Milliarden von Entscheidungen werden heute in weniger als einer Millisekunde getroffen: bei der Betrugsbekämpfung, beim Online-Shopping… Weiterlesen →

News | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum Vorreiterrolle in den Schlüsseltrends der Rechenzentrumsbranche Erfolgreiche Bilanz 2023 und strategische Ausrichtung für das kommende Jahr. Nach einem herausfordernden, aber erfolgreichen Jahr 2023 richtet Prior1 seinen Blick auf die Zukunft. Die Geschäftsführer Stefan Maier und Tobias von der Heydt legen ihre Visionen für 2024 dar und zeigen auf, wie Prior1 seine Rolle als Vorreiter in der Rechenzentrumsbranche weiter ausbauen wird.… Weiterlesen →