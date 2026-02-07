Warum der Betrieb von KI-Rechenzentren zunehmend schwieriger wird

Komplexe KI-Workloads werden 2026 einen stärkeren Bedarf für den Ausbau und die Modernisierung von Rechenzentren auslösen und zudem häufig eine standortübergreifende Zusammenarbeit erfordern. Neben einer Aufrüstung an Hardware und Software ergeben sich dabei auch Herausforderungen an das Management der komplexen Systeme. Denn ein einziger Ausfall kann zu Verlusten von über 1 Million US-Dollar führen. Infrastruktur-Spezialist KAYTUS zeigt vier zukünftige Herausforderungen auf, die durch anspruchsvolle Betriebsabläufe in für KI-Workloads ausgelegten Rechenzentren entstehen.
Die rasante Entwicklung großer Sprachmodelle (LLMs) und KI-Anwendungen beschleunigt den Bedarf an hochleistungsfähigen Rechenzenten sowie die Einführung heterogener CPU-, GPU- und DPU-Architekturen. Diese Trends machen Betrieb und Wartung (O&M – Operation & Maintenance) der Systeme 2026 viel komplexer. Gleichzeitig erhöhen sich aufgrund hoher finanzieller Risiken die Anforderungen an Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit. Die oft noch für traditionelle IT-Systeme ausgelegte Systemüerwachung in Rechenzentren kann die zukünftig erforderliche Transparenz in relevanten Bereichen nicht sicherstellen. KI-Rechenzentren benötigen neue Managementsoftware, um folgende vier Herausforderungen zu meistern:
- Komplexe Infrastruktur behindert Fehlerbehebung
Heterogene KI-Rechenzentren der nächsten Generation integrieren eine Vielzahl von Rechen-, Netzwerk-, Speicher- und Unterstützungssystemen. Herkömmliche Überwachungsansätze behandeln IT-Komponenten als isolierte Einheiten und bieten daher keine durchgängige Transparenz über das gesamte IT-System hinweg, was die Fehlersuche und -korrelation erschwert. Daher werden diese traditionellen Methoden den strengen Anforderungen von KI-Rechenzentren, die eine schnelle Fehlererkennung beziehungsweise Fehleranalyse sowie eine zeitnahe Wiederherstellung ausgefallener Systeme oder Datensätze erfordern, heute und vor allen zukünftig nicht gerecht. Die Unfähigkeit, die Ursachen schnell zu identifizieren, wirkt sich direkt auf die Wiederherstellungszeit aus und beeinträchtigt die Gesamtverfügbarkeit des IT-Systems.
Gefragt sind daher Monitoring-Tools, die alle Systemkomponenten parallel erfassen und überwachen können.
- Steigende Ausfallraten bei Kernkomponenten ohne Vorwarnung
Kernkomponenten wie GPUs und Speichergeräte bilden die Grundlage für die Leistung und Betriebsstabilität von KI-Rechenzentren. Die rasche Einführung von Hardware mit hoher Leistungsdichte beschleunigt den Verschleiß der Komponenten erheblich und führt zu höheren Ausfallraten. Analysedaten zufolge hat sich der Stromverbrauch von GPUs in den letzten zehn Jahren mehr als verfünffacht, während die Leistungsdichte von Serverschränken auf 20-50 kW gestiegen ist und sich in naher Zukunft 200 kW nähert. Unter solch dauerhaft hoher Belastung steigt das Risiko von Komponentenausfällen stark an.
Benötigt werden demzufolge Funktionen für eine Zustandsüberwachung in Echtzeit sowie prädiktive Trendanalysen, die bei herkömmlichen Überwachungssystemen fehlen. 2026 können sie die Grundlage zur frühzeitigen Erkennung von Warnsignalen und proaktiver Vermeidung von Komponentenausfällen bereitstellen.
- Korrelationsbasierte Überwachung komplexer KI-Workloads
Für KI ausgelegte Rechenzentren unterstützen eine Vielzahl von Anwendungsszenarien. Dazu gehören KI-generierte Inhalte, wissenschaftliche Rechenprozesse oder Anwendungen für Connected Cars und autonomes Fahren. Diese Workloads stellen sehr unterschiedliche Anforderungen an Rechen-, Netzwerk- und Speicherressourcen. Das erschwert es, Hardwareprobleme – wie GPU-Speicherlecks oder InfiniBand-Paketverluste –bestimmten KI-Aufgaben zuzuordnen. Branchenstatistiken zeigen, dass etwa 8 Prozent der ungeplanten Unterbrechungen beim LLM-Training durch Ausfälle von optischen Modulen oder Glasfasern verursacht werden. Selbst Paketverluste im Millisekundenbereich können das KI-Training stören, Neustarts von Jobs auslösen und Rückschritte bei der Bearbeitung bewirken, was zu einer erheblichen Verschwendung von Rechenressourcen führt.
Kontrollsysteme benötigen heute daher zwingend Transparenz über Hardware, Workloads und Geschäftsprozesse hinweg. Ansonsten können Anwender und verantwortliche Rechenzentren-Manager Korrelationen nicht erkennen und somit Probleme nicht effizient lokalisieren und beheben.
- Komplizierte Wartungsprozesse verzögern O&M-Abläufe
Der wachsende Bedarf an standortübergreifender Zusammenarbeit hat die Komplexität des Betriebs und der Wartung von KI-Rechenzentren erheblich erhöht. Kritische Aufgaben wie die Planung von Ressourcen und Netzwerkverbindungen basieren nach wie vor stark auf manuellen Prozessen, die zeitaufwändig und fehleranfällig sind. Gleichzeitig verlangsamt der Mangel an qualifiziertem Fachpersonal die Reaktionszeiten in Rechenzentren zusätzlich und zwingt Unternehmen zum weitgehend reaktiven Ansatz beim Fehlermanagement, statt proaktiv und präventiv zu agieren. Das Fehlen automatisierter Reaktionsmechanismen führt zu einer verlängerten durchschnittlichen Reparaturzeit (Mean Time to Repair, MTTR), was sich in den kommenden Jahren negativ auf die allgemeine Serviceverfügbarkeit und die betriebliche Effizienz von KI-Rechenzentren auswirkt.
Moderne Lösungen bieten automatisierte Prozessunterstützung von der Planung bis zu den Reaktionsmechanismen, um das IT-Personal zu entlasten, Ressourcen einzusparen, Prozesse zu beschleunigen und Fehler zu vermeiden.
Fazit
Um die aufgezeigten Herausforderungen bei Betrieb und Wartung von KI-Rechenzentren zu bewältigen, sind intelligenten Managementlösungen gefragt, die von den Komponenten bis hin zu Systemen alle relevanten Kontrollebenen abdecken. Nur mithilfe umfassender Transparenz über alle Ebenen hinweg, kann eine automatisierte Fehlererkennung sowie eine rechtzeitige Frühwarnung umgesetzt werden.
»Beim Einsatz unserer Managementlösung KSManage für KI-Rechenzentren konnten wir beispielsweise eine Verbesserung der Fehlerbehebung um bis zu 90 Prozent feststellen«, erklärt Clark Li, Country Manager für die DACH-Region bei KAYTUS. »Die durchschnittliche Reparaturzeit wird erheblich verkürzt und die Abhängigkeit von manuellen Eingriffen und daraus resultierenden Fehlern minimiert. So wird die Effizienz von Q&M-Abläufen erheblich gesteigert und die hohe Verfügbarkeit von KI-Rechenzentren 2026 und für die Zukunft sichergestellt.«
KSManage von KAYTUS ist als Testversion kostenfrei erhältlich: https://ksmanage.kaytus.com (Username: admin/ Password: Manage1!)
Kontakt für Fragen: ksmanage@kaytus.com.
4395 Artikel zu „Rechenzentrum“
News | Trends 2026 | Trends 2030 | Effizienz | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum
Von Las Vegas ins Rechenzentrum – was die CES 2026 über die bevorstehende Infrastruktur-Revolution verrät
Auf der CES 2026 war KI allgegenwärtig, was auf eine Infrastruktur-Revolution für Unternehmensrechenzentren hindeutet – dies unterstreicht die Notwendigkeit von KI-fähigen Datenplattformen, die GPUs kontinuierlich mit Daten versorgen können. KI stand auf der vor wenigen Tagen zu Ende gegangenen CES im Mittelpunkt – und die Messe kann eine unerwartete Kristallkugel für Trends in der…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
5 Hindernisse beim Aufbau eines flüssigkeitsgekühlten KI-basierten Rechenzentrums (AIDC)
Wie Anwender die komplexe Infrastruktur von AIDCs der nächsten Generation in der Praxis meistern können. Aufgrund der rasanten Entwicklung KI-basierter Technologien der nächsten Generation, wie GenAI und AI4S (KI für die Wissenschaft), müssen Rechenzentren Workloads bewältigen, die noch vor wenigen Jahren unvorstellbar waren. Allerdings stellen der deutsche Branchenverband Bitkom und nationale Studien fest, dass die…
News | IT-Security | Rechenzentrum | Services
Gefährdungen im Rechenzentrum beurteilen: Haftung steuern, Risiken senken
Mit klaren Prüfstrategien Risiken minimieren und wirtschaftlichen Nutzen sichern. Die Gefährdungsbeurteilung (GBU) für das Rechenzentrum rettet Leben und sichert den Betrieb. Klare Verantwortlichkeiten, optimierte Prüffristen und gezielte Schutzmaßnahmen reduzieren das Risiko von Personenschäden deutlich. Gleichzeitig sinken Ausfallrisiken, teure Stillstände werden vermieden und Versicherungskonditionen eventuell verbessert. Wer seine GBU professionell angeht, erfüllt nicht nur gesetzliche…
News | Business | Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Rechenzentrum | Strategien | Tipps
Cloud-Repatriierung: 10 Empfehlungen für die Rückverlagerung ins eigene Rechenzentrum
Steigende KI-Kosten, neue Regulierungen und der Wunsch nach Kontrolle verändern die Cloud-Strategien vieler Unternehmen. Ein Leitfaden für die richtige Repatriierungsstrategie aus Sicht der Rechenzentrumsplanung. Lange galt die Cloud als Endpunkt der IT-Modernisierung. Doch mit dem Aufkommen rechenintensiver KI-Workloads, neuen regulatorischen Pflichten und intransparenten Kostenmodellen stellt sich für viele Unternehmen die Frage neu: Welche Workloads…
News | Effizienz | Kommentar | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
Grünes Reisen beginnt im Rechenzentrum
Ein Kommentar von Jeff Wittich, Chief Product Officer bei Ampere Computing Der Sommer steht vor der Tür und Millionen von Europäern bereiten sich darauf vor, über Luft, Schienen oder Straßen in ihren wohlverdienten Urlaub zu fahren. Doch bevor sie Sonne, Strand und Sehenswürdigkeiten in vollen Zügen genießen können, müssen sie sich mit Dingen wie…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Produktmeldung | Rechenzentrum
IT Container Eco Fix: Das CO₂-optimierte Rechenzentrum aus Holz
Vollausgestattetes Green Data Center aus X-LAM erfüllt alle Anforderungen der EN 50600. Mit dem IT Container Eco Fix bringt Prior1 ein vollständig ausgestattetes Rechenzentrumsmodul in Holzbauweise auf den Markt – technisch hochmodern, ressourcenschonend und sofort betriebsbereit. Entwickelt in enger Kooperation mit dem Ingenieurholzbau-Unternehmen Derix vereint die modulare Lösung alle Anforderungen moderner IT-Infrastruktur mit konsequenter…
News | Business | Kommentar | Rechenzentrum
Rechenzentrums-Branche: Ein Papier als Türöffner?
Jerome Evans, Gründer und Geschäftsführer der firstcolo GmbH, ordnet die Bedeutung der Inhalte des neuen Koalitionsvertrags für die Rechenzentrums-Branche ein: »Mit dem neuen Koalitionsvertrag der Bundesregierung zeichnen sich weitreichende Veränderungen für die Rechenzentrumsbranche und die Digitalwirtschaft in Deutschland ab. Die geplanten Maßnahmen dienen zur Stärkung des Rechenzentrumsstandorts Deutschland, während sich zugleich der realistische Blick auf…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Lösungen | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
Abwärme aus Bestandsrechenzentrum ermöglicht klimaschonendes Wärmekonzept in neuem Berliner Quartier
Spandauer Rechenzentren versorgen mehr als 10.000 Menschen zuverlässig mit CO2-freier Wärme. Am Rechenzentrumsstandort Berlin 1 von Global Data Centers, einem Geschäftsbereich von NTT DATA, fiel der Startschuss für ein zukunftsweisendes Wärmekonzept im Neubaugebiet »Das Neue Gartenfeld«: Aus den beiden Rechenzentren in Spandau werden bis zu 8 MW Heizleistung für das Projekt mit der Quartierswerk Gartenfeld…
News | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum | Ausgabe 11-12-2024
Neue Wege und Maßnahmen für mehr Energieeffizienz und Energieeffizienz – Nachhaltiger Rechenzentrumsbetrieb ist eine Daueraufgabe
Im Zuge der drastischen klimatischen Veränderungen und deren Auswirkungen auf die Umwelt, ist das Bewusstsein der Menschen sensibilisiert, so legen auch Kunden großen Wert auf umweltfreundlichen Rechenzentrumsbetrieb des Anbieters. Die Politik leistet mit dem Energieeffizienzgesetz (EnEfG) einen wichtigen Beitrag mit klaren Vorgaben für die Branche. Eine konkrete Umsetzung der geforderten Auflagen für mehr Energieeffizienz und Nachhaltigkeit obliegt den Rechenzentrumsbetreibern. Beispiele zeigt dieser Beitrag auf – und es ist Kreativität und Mut gefragt, um Veränderung voranzutreiben.
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Effizienz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
Rechenzentrumstrends 2025: Unterstützung, Umsetzung, Nutzung und Regulierung von KI rücken verstärkt in den Fokus der Branche
Innovationen bei der Stromversorgung und Kühlung von KI-Racks sowie das Management von Energieverbrauch und Emissionen – diese Entwicklungen werden im kommenden Jahr im Mittelpunkt stehen. KI wird die Rechenzentrumsbranche weiterhin grundlegend neu gestalten. Das wird in den von Vertiv, einem Anbieter von Lösungen für kritische digitale Infrastrukturen und Kontinuität, prognostizierten Trends für Rechenzentren für…
News | Cloud Computing | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Rechenzentrum
Quantencomputer mit 1.000 Qubits für das Leibniz-Rechenzentrum in Garching
Das Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (LRZ) in Garching bei München erhält seinen ersten Quantencomputer auf Basis neutraler Atome. Das vollständig digitale System mit 1.000 Qubits und einer neuartigen Multi-Core-Architektur wird vom deutschen Start-up planqc entwickelt und in die bestehende Infrastruktur für Hochleistungsrechnen (HPC) integriert. Für planqc ist dies bereits das zweite große…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
Vier Wege, um Computing- und Energieeffizienz im Rechenzentrum zu verbessern
KI-Anwendungen verringern die Effizienz und erhöhen den Energiebedarf in Rechenzentren. Laut aktueller Prognosen werden Rechenzentren bis zum Jahr 2030 für etwa 3,2 Prozent des gesamten Strombedarfs in der EU verantwortlich sein. Im Vergleich zu 2018 entspricht dies einem Anstieg von ganzen 18,5 Prozent [i]. Hauptgrund dafür sind die höheren Rechenleistungen, aufgrund von komplexen Anwendungen…
News | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services
Legacy im Rechenzentrum: Was tun, wenn das Ende der Garantiedauer erreicht ist?
Mit Third-Party-Maintenance (TPM) schützen Unternehmen ihre Investitionen in die IT-Landschaft, indem sie die Betriebsdauer von Hardware wie Storage-Systemen, Netzwerk-Switches und Servern verlängern. Der Beitrag zeigt, wie CIOs die Drittwartung nutzen, um beispielsweise ihre IT-Kosten zu optimieren. Auch wenn Organisationen vermehrt ihre IT-Ressourcen aus der Cloud beziehen, bleibt das eigene Rechenzentrum weiterhin eine zentrale Komponente…
News | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services
Erfolgsfaktoren für die Anwendungsmodernisierung im Rechenzentrum
Damit Unternehmen langfristig wettbewerbsfähig bleiben, müssen sie schnell auf Marktveränderungen reagieren und mit technologischen Entwicklungen Schritt halten. Doch das gelingt nur, wenn auch die IT-Systeme mitspielen. Aerospike rät Unternehmen daher, ihre Legacy-Anwendungen regelmäßig auf den aktuellen Stand zu bringen. Milliarden von Entscheidungen werden heute in weniger als einer Millisekunde getroffen: bei der Betrugsbekämpfung, beim Online-Shopping…
News | Effizienz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum | Ausgabe 1-2-2024
Rechenzentrumsbranche in der Pflicht – Gegen Energievampire hilft kein Knoblauch
Rechenzentren sind als Stromfresser verschrien. Im Vereinigte Königreich werden sie gar schon als »Energievampire« gescholten, die das Stromnetz leersaugen, sodass für andere häufig nichts übrig bleibt [1]. Die Diskussionen um den hohen Energieverbrauch von Rechenzentren konzentrieren sich fast ausschließlich auf den Bereich der Neubauten, obwohl etwa 60 Prozent des Bestands an Rechenzentren in Europa älter als achtzehn Jahre sind.
News | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
Vorreiterrolle in den Schlüsseltrends der Rechenzentrumsbranche
Erfolgreiche Bilanz 2023 und strategische Ausrichtung für das kommende Jahr. Nach einem herausfordernden, aber erfolgreichen Jahr 2023 richtet Prior1 seinen Blick auf die Zukunft. Die Geschäftsführer Stefan Maier und Tobias von der Heydt legen ihre Visionen für 2024 dar und zeigen auf, wie Prior1 seine Rolle als Vorreiter in der Rechenzentrumsbranche weiter ausbauen wird.…
News | Effizienz | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services
Rechenzentrumsmanagement: Effizienz rauf, Kosten runter
Die zunehmende Komplexität von Rechenzentren bedeutet für IT-Administratoren eine enorme Herausforderung, zumal nach wie vor qualifizierte IT-Fachkräfte fehlen. Hilfe verspricht Augmented Reality (AR). Die innovative Technologie unterstützt Mitarbeitende in Rechenzentren (RZ) bei ihrer täglichen Arbeit auf vielfältige Weise. Durch optimierte Prozesse profitieren Unternehmen von Kostensenkungen und signifikanter Effizienzsteigerung. AR erlebt derzeit einen Aufwärtstrend. Die…
News | Effizienz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
EnEfG: Implikationen und Chancen für IT-Verantwortliche und Rechenzentrumsbetreiber
Neues Energieeffizienzgesetzes: Viele offene Fragen, die jetzt angepackt werden müssen. Die Balance zwischen Innovation und praktischer Umsetzung im Kontext der Abwärmenutzung und Energieeffizienz. In der vergangenen Woche (21.09.2023) hat der Bundestag einen entscheidenden Schritt in Richtung einer grüneren Zukunft unternommen, indem er den Gesetzesentwurf zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Änderung des Energiedienstleistungsgesetzes dem…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Rechenzentrum
Energieeffizienz: Die Rechenzentrumsbranche und die Notwendigkeit der Transparenz
Das PeerDC-Projekt als Katalysator für transparente und nachhaltige Rechenzentren. Die Rechenzentrumsbranche steht vor einer beispiellosen Herausforderung: die Verbesserung der Energieeffizienz und der Klimabilanz. Das PeerDC-Projekt, initiiert vom Umweltbundesamt, hat sich zur Aufgabe gemacht, ein öffentliches Register für die Energieeffizienz von Rechenzentren zu schaffen. Doch warum ist Transparenz in diesem Bereich so wichtig? Um die…
News | IT-Security | Rechenzentrum | Services | Ausgabe 3-4-2023
Ein professioneller Partner in Sachen Service und Sicherheit – Den Herausforderungen im Rechenzentrum die Stirn bieten
Notruf- und Serviceleitstellenportfolio mit sofortigem, proaktivem Support anforderungsgerecht abrufen.