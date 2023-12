Vorreiterrolle in den Schlüsseltrends der Rechenzentrumsbranche

Erfolgreiche Bilanz 2023 und strategische Ausrichtung für das kommende Jahr.

Nach einem herausfordernden, aber erfolgreichen Jahr 2023 richtet Prior1 seinen Blick auf die Zukunft. Die Geschäftsführer Stefan Maier und Tobias von der Heydt legen ihre Visionen für 2024 dar und zeigen auf, wie Prior1 seine Rolle als Vorreiter in der Rechenzentrumsbranche weiter ausbauen wird. Dabei stehen Anpassungsfähigkeit, Innovation und ein nachhaltiges Wachstum im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie.

2023 stand Prior1, wie viele andere Unternehmen auch, unter den Nachwirkungen der Corona-Pandemie und dem Einfluss der geopolitischen Spannungen, insbesondere durch die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und des Nahost-Konflikts. Trotz dieser Herausforderungen und der wirtschaftlichen Schwächen in Europa verbucht das Unternehmen ein erfolgreiches Geschäftsjahr. »Uns geht es gut. Prior1 befindet sich auf einem stabilen Wachstumspfad. Wir sind entschlossen, die Entwicklung der Rechenzentrumsbranche in Richtung größerer Nachhaltigkeit weiter voranzutreiben. Mit Zuversicht und fundierten strategischen Plänen gehen wir ins kommende Jahr«, so Stefan Maier, Geschäftsführer von Prior1.

Erfolgreiche Expansion in Netzwerkinfrastruktur und Colocation-Diensten

Ein herausragender Erfolg für Prior1 war die signifikante Entwicklung im Bereich der Planung und Installation von Netzwerkinfrastrukturen. Hier konnte das Unternehmen durch effiziente Projektumsetzungen deutlich punkten. Zudem verzeichnet der Bereich Prior1 Colocation & Services ein kontinuierliches Wachstum und festigte seine Position im Wartungs- und Servicegeschäft, unterstützt durch das anhaltende Vertrauen von mehreren hundert Kunden.

Engagement für Nachhaltigkeit

Prior1 hat sich konsequent der Nachhaltigkeit verpflichtet. Seit dem 1. Januar 2023 bietet das Unternehmen ausschließlich Klimatisierungslösungen mit natürlichen Kältemitteln für die Kühlung von IT-Komponenten in Rechenzentren an. »Ein wesentlicher Fortschritt in diesem Bereich war die Entwicklung unserer wasserbasierten Kälteanlage für kleinere Leistungsbereiche. Diese Innovation ist ein Ausdruck unseres Engagements für nachhaltige und zukunftsfähige Technologien«, so Tobias von der Heydt, Geschäftsführer bei Prior1.

Resilienz und Gemeinwohlorientierung als Antwort auf globale Herausforderungen

Trotz der politischen Unsicherheiten und der sich verschärfenden Klimakrise behielt Prior1 seinen gemeinwohlorientierten Ansatz bei. Das Unternehmen bewies nicht nur Resilienz gegenüber diesen externen Herausforderungen, sondern stellte weiterhin das Wohl seiner Kunden und Mitarbeiter in den Mittelpunkt seiner Strategie. Diese Haltung spiegelt sich deutlich in der hohen Kundenzufriedenheit und der starken Mitarbeiterbindung wider. »Es ist erfreulich zu beobachten, dass Prior1 bisher weitgehend vom Fachkräftemangel verschont geblieben ist. Tatsächlich werden wir regelmäßig nach neuen Stellenangeboten gefragt. Dies sehen wir als direkte Folge unserer Bemühungen um ein gemeinwohlorientiertes Unternehmen. Die Zufriedenheit unserer Kunden und Mitarbeiter ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Anstrengungen, nicht nur als Wirtschaftsunternehmen, sondern auch als verantwortungsbewusster sozialer Akteur zu agieren«, so Stefan Maier.

Ausblick auf 2024: Fokus auf die Top 5 Rechenzentrum-Trends

Für das Jahr 2024 setzt Prior1 den Fokus auf wichtige Entwicklungen, die das Unternehmen und die gesamte Rechenzentrumsbranche prägen werden. Dazu gehören etwa die Anforderungen aus dem jüngst verabschiedeten Energieeffizienzgesetz sowie die wesentlichen Entwicklungen im Bereich der Rechenzentren:

Künstliche Intelligenz (KI)

KI-Technologien werden zunehmend zur Optimierung von Rechenzentrumsbetrieben eingesetzt, einschließlich der Verbesserung der Energieeffizienz, der Automatisierung von Wartungsprozessen und der Vorhersage von Systemausfällen.

Rechenzentren richten ihren Fokus zunehmend auf umweltfreundliche Technologien und Energiequellen, um ihren CO 2 -Fußabdruck zu reduzieren und die Betriebseffizienz zu steigern.

Diese bietet eine höhere Flexibilität und Skalierbarkeit für Rechenzentren, indem sie eine schnelle Anpassung an sich verändernde Technologieanforderungen und Geschäftswachstum ermöglicht.

Innovative Speichertechnologien, insbesondere in Kombination mit erneuerbaren Energien, erhöhen die Energieeffizienz und Zuverlässigkeit von Rechenzentren.

Diese Technologie bringt die Datenverarbeitung näher an den Ort der Datengenerierung, was die Latenz verringert und die Geschwindigkeit der Datenerfassung und -verarbeitung erhöht.

»Wir bei Prior1 sind bestrebt, diese Trends nicht nur zu nutzen, sondern auch aktiv mitzugestalten. Unsere Projekte und Initiativen für 2024 sind darauf ausgerichtet, diese technologischen Entwicklungen zu integrieren und unseren Kunden innovative, zukunftsfähige Lösungen anzubieten«, sagt Tobias von der Heydt.

Stefan Maier und Tobias von der Heydt, Geschäftsführer Prior1. Bild (© Prior1)