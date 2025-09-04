Gefährdungen im Rechenzentrum beurteilen: Haftung steuern, Risiken senken

Mit klaren Prüfstrategien Risiken minimieren und wirtschaftlichen Nutzen sichern.

Die Gefährdungsbeurteilung (GBU) für das Rechenzentrum rettet Leben und sichert den Betrieb. Klare Verantwortlichkeiten, optimierte Prüffristen und gezielte Schutzmaßnahmen reduzieren das Risiko von Personenschäden deutlich. Gleichzeitig sinken Ausfallrisiken, teure Stillstände werden vermieden und Versicherungskonditionen eventuell verbessert. Wer seine GBU professionell angeht, erfüllt nicht nur gesetzliche Pflichten, sondern gewinnt messbare Betriebssicherheit und wirtschaftlichen Mehrwert.

Viele Betreiber von Rechenzentren und Serverräumen unterschätzen ein zentrales Risiko: Fehlt eine aktuelle, fachgerechte Gefährdungsbeurteilung, haftet im Ernstfall die Geschäftsführung oder in Behörden der Amtsleiter. Dabei ist die Pflicht eindeutig geregelt: § 5 des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) und die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) verlangen für jeden Arbeitsplatz eine Gefährdungsbeurteilung – auch im IT-Bereich –, unabhängig von der Betriebsgröße. Alle relevanten Gefahren müssen bewertet werden, von der baulichen Gestaltung über die eingesetzte Technik bis hin zur Qualifikation des Personals (1).

In Rechenzentren ist das besonders anspruchsvoll, weil hier hochkomplexe elektrische Anlagen, Brandschutzsysteme und spezielle Betriebsmittel zusammentreffen. Wer die Aufgaben nicht selbst erfüllen kann, muss sie gemäß DIN VDE 1000-10 an eine »Verantwortliche Elektrofachkraft« (VEFK) übertragen. Diese erstellt die Gefährdungsbeurteilungen, legt Prüffristen fest, definiert Schutzmaßnahmen und sorgt für regelmäßige Schulungen. Sie arbeitet weisungsfrei und kann bei Verstößen persönlich haftbar gemacht werden (2), entbindet die Geschäftsführung jedoch nicht von der Gesamtverantwortung.

In vielen Unternehmen fehlt jedoch eine VEFK. Das führt in der Praxis dazu, dass Gefährdungsbeurteilungen unvollständig, veraltet oder gar nicht vorhanden sind, mit entsprechenden Sicherheits- und Haftungsrisiken.

Von Strom bis Löschgas: Typische Gefahrenquellen im Serverraum

Rechenzentren sind hochverdichtete technische Umgebungen. Sie bestehen aus elektrischen Anlagen, Notstromaggregaten, USV-Systemen, Klimatisierung, Leckage-Überwachung, Brandmelde- und Löschanlagen, Zugangskontrollen und Videoüberwachung. Diese Infrastruktur birgt vielfältige Gefahrenquellen, die in einer Gefährdungsbeurteilung Serverraum systematisch erfasst und bewertet werden. Ziel ist es, konkrete Schutzmaßnahmen abzuleiten, die sowohl den Personenschutz als auch die Betriebssicherheit sicherstellen.

Elektrische Gefährdungen

Zu den primären Risiken zählen Körperdurchströmung und Störlichtbögen. Arc-Flash-Ereignisse können dabei durch thermische Strahlung und den Kontakt mit heißen Stoffen schwere Verletzungen und Brände verursachen (3).

In Rechenzentren wird zudem aufgrund der hohen Verfügbarkeitsanforderungen auf klassische Fehlerstromschutzschalter (FI) verzichtet und stattdessen Residual-Current-Monitoring-Systeme (RCM) eingesetzt – vorausgesetzt, dies ist durch eine Gefährdungsbeurteilung normgerecht abgesichert. RCM-Systeme können die Fehlerströme erkennen und melden, jedoch nicht automatisch abschalten. Das erlaubt eine kontrollierte Reaktion auf Störungen, setzt aber voraus, dass nur elektrotechnisch unterwiesene Personen diese Räume betreten und RCM-Daten auswerten. Zusätzlich müssen alle Inbetriebnahmen und Instandsetzungsmaßnahmen von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt bzw. begleitet werden.

Das Risiko steigt zusätzlich in engen Serverräumen, in denen die begrenzte Bewegungsfreiheit und eine leitfähige Umgebung elektrische Unfälle begünstigen (3).

Thermische Gefahren

Hohe Rack-Dichten und unzureichende Kühlung können zu einer gefährlichen Überhitzung führen, die sowohl die Technik als auch das Personal gefährdet.

Brand- und Gefahrstoffrisiken

Der Einsatz von Löschgasen, brennbaren Kältemitteln oder Lithium-Ionen-Akkus birgt ein erhebliches Risiko für Brände und je nach Stoff auch für Explosionen.

Mechanische Gefährdungen

Bewegliche Teile von USV-Systemen, Klimageräten und Batterieanlagen können Verletzungen verursachen, wenn sie nicht ausreichend gesichert oder gewartet werden.

Die Gefährdungsbeurteilung für den Serverraum identifiziert diese Gefahrenquellen und leitet Schutzmaßnahmen ab, um Personenschutz und Betriebssicherheit sicherzustellen.

Mit System zur sicheren IT Umgebung

Wird Prior1 mit der Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung IT-Bereich beauftragt, startet der Prozess mit einem Kick-off-Workshop. Dabei werden Ziele festgelegt, alle relevanten Anlagen und Prozesse erfasst und Verantwortlichkeiten eindeutig zugeordnet, von Stromversorgung und Kühlung über Sicherheitssysteme bis hin zu organisatorischen Abläufen wie Schichtbetrieb oder dem Einsatz externer Dienstleister.

Auf dieser Basis bewertet die verantwortliche Elektrofachkraft die Risiken mithilfe einer Risikomatrix oder Methoden wie FMEA (Failure Mode and Effects Analysis – Analyse möglicher Fehlerarten und ihrer Auswirkungen) bzw. FMECA (Failure Mode, Effects and Criticality Analysis – erweiterte Analyse mit Bewertung der Kritikalität). Daraus ergeben sich konkrete Prüffristen und Schutzmaßnahmen: von täglichen Sichtkontrollen über monatliche Funktionsprüfungen bis hin zu jährlichen Inspektionen nach VDE 0105-100 oder VdS-Richtlinien. Die Überprüfungen und deren Intervalle, messtechnisch und visuell, werden in der GBU definiert. DGUV und VDE geben als Orientierung folgende Empfehlungen: Ortsveränderliche Betriebsmittel wie Computer, Kabel oder Kaffeemaschinen sollten alle 24 Monate geprüft werden, bei einer Fehlerquote von über zwei Prozent jährlich. Ortsfeste elektrische Anlagen dürfen höchstens vier Jahre ohne Prüfung betrieben werden (4). Bei erhöhter Beanspruchung sind deutlich kürzere Intervalle erforderlich. Diese Leitwerte können durch die GBU im Rahmen der rechtlichen Vorgaben verlängert oder verringert werden.

Typische Schutzmaßnahmen, die im Rahmen einer GBU festgelegt werden, sind beispielsweise:

Installation zusätzlicher Brandschutzsensorik oder Gaswarnanlagen.

Optimierung der Kühlung und Anpassung der Luftführung in hochverdichteten Racks.

Implementierung klarer Zutrittsregelungen für elektrotechnisch sensible Bereiche.

Nachrüstung von Leckage-Überwachungssystemen.

Schulung von Mitarbeitenden zum sicheren Verhalten bei Löschanlagen-Auslösung.

Anpassung oder Ergänzung von USV- und Notstromkonzepten.

Einführung eines strukturierten Prüf- und Wartungsplans.

Alle Prüfungen werden von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt und bei Bedarf durch unterwiesene Personen unterstützt. Die innerhalb der GBU erfolgte Prüffristenermittlung wird im Zuge der GBU-Prüfung mitbewertet. Unternehmen haben dabei die Wahl, die empfohlenen Schutzmaßnahmen und Prüfungen mit eigenem Personal umzusetzen oder diese Aufgaben Dienstleister zu vergeben. Gerade kleinere Unternehmen verfügen häufig nicht über eine eigene Elektrofachkraft und profitieren von einer externen Übernahme dieser Verantwortung.

Von Kosten zu Nutzen: Warum sich die Gefährdungsbeurteilung rechnet – und Menschen schützt

Eine Gefährdungsbeurteilung ist kein bürokratischer Mehraufwand, sie ist eine präventive Investition in den Personenschutz und die systemische Resilienz des Unternehmens. Sie reduziert die Haftungsrisiken für die Geschäftsführung bzw. die Behördenleitung. Sekundär ist sie ein wirksamer Schutz vor den enormen finanziellen Folgen von Ausfällen, die in Rechenzentren schnell in sechs- oder gar siebenstellige Bereiche gehen.

Das Uptime Institute zeigte in seiner »Annual Outage Analysis 2024« (5), wie gravierend die finanziellen Folgen sein können: 54 Prozent berichteten, dass ihr letzter signifikanter Ausfall Kosten von mehr als 100.000 US-Dollar verursachte; bei 16 Prozent lagen die Schäden sogar über 1 Million US-Dollar. Vier von fünf der Befragten sind überzeugt, dass diese Ausfälle mit besserem Management, klaren Prozessen und optimierter Konfiguration vermeidbar gewesen wären. Eine internationale Untersuchung des ITIC-Instituts aus dem Jahr 2024 unterstreicht diese Dimension: 93 Prozent großer Unternehmen beziffern die Kosten einer Stunde IT-Ausfall auf über 300.000 US-Dollar, 48 Prozent sogar auf mehr als 1 Million, und 23 Prozent auf über 5 Millionen US-Dollar. (6) In der Praxis erreichen Unternehmen den Return on Investment (ROI) einer professionellen Gefährdungsbeurteilung oft schon nach dem Verhindern eines einzigen mehrstündigen Ausfalls. Selbst ein einzelner mehrstündiger Ausfall kann daher die Investition in eine fundierte Gefährdungsbeurteilung mehrfach rechtfertigen. Selbst wenn kein Ausfall eintritt, amortisiert sich die Gefährdungsbeurteilung in der Regel durch ein gesamtheitliches Prüf- und Wartungskonzept innerhalb weniger Jahre.

Eine systematische GBU legt den Grundstein für vorbeugende Wartung und resilientere Strukturen. Sie verringert das Risiko von Personenschäden sowie Ausfallrisiken und minimiert Folgekosten. Zudem kann sie Versicherungsbedingungen verbessern und Vertragsstrafen bei SLA-Verstößen verhindern.

Zukunftsbild: KI, Nachhaltigkeit und neue Technologien

Der Wandel in der IT Branche stellt neue Anforderungen an die Gefährdungsbeurteilung im IT Bereich. Höhere Rack Dichten, Edge Computing Standorte und Flüssigkühlung erhöhen die Komplexität und verlangen angepasste Prüfzyklen. Nachhaltigkeit wird zum strategischen Thema: Energieeffizienzgesetz und EU NIS2 Richtlinie verpflichten Betreiber zu mehr Transparenz und Robustheit. Sensorik, IoT Systeme und KI gestützte Analyse helfen, Risiken früh zu erkennen und Prüfzyklen zu optimieren, ersetzen aber nicht die Verantwortung der Elektrofachkraft. Der internationale Vergleich zeigt: Deutsche Regeln sind streng, das Sicherheitsniveau ist hoch, doch Kontrollen finden selten statt. Umso wichtiger ist eine lebendige Sicherheitskultur. Investitionen in Ausfallsicherheit, Brandschutz, Gefahrstoffe und andere Schutzmaßnahmen zahlen sich durch geringere Ausfallkosten und höheres Vertrauen aus.

Fazit: Mehr Sicherheit und wirtschaftlicher Nutzen

Gefährdungsbeurteilungen sind für Rechenzentren und Serverräume gesetzliche Pflicht und strategisches Instrument zugleich. Eine fundierte Gefährdungsbeurteilung Serverraum nach ArbSchG und BetrSichV schafft Transparenz über Gefahrenquellen, definieren Schutzmaßnahmen, sichern den Personenschutz und erhöhen die Betriebssicherheit. Eine verantwortliche Elektrofachkraft übernimmt die fachliche Leitung und entlastet die Geschäftsführung. Regelmäßige Prüfungen nach DGUV V3 und klare Prüffristen sorgen dafür, dass Mängel rechtzeitig erkannt werden. Die wirtschaftliche Argumentation ist stark: Hohe Ausfallkosten, strenge Servicelevel und steigende Komplexität machen präventive Sicherheitsstrategien unverzichtbar. Schon ein vermiedener Ausfall amortisiert die Investition. Wer die Gefährdungsbeurteilung als Investition begreift, schützt Menschen, sichert Ausfallsicherheit und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit.

Dominik Rockenfeld, Projektplanung bei Prior1 und Herbert Kirchbeck, gVEFK für Prior1

Risikominimierung als Service für das Rechenzentrum

Betreiber von Rechenzentren personell entlasten und ihr Risiko verringern. Rechenzentren sind komplexe Anlagen. Gemeint ist nicht die darin enthaltene IT-Infrastruktur, sondern die technische Infrastruktur, die zum Betrieb eines Rechenzentrums notwendig ist: Elektrische Anlagen und Notstromaggregate, Klimaanlagen, Leckage-Meldesysteme, Brandfrüherkennungstechnologie, Löschanlagen, Einbruchmeldeanlagen, Zutrittskontrollsysteme, Videoüberwachungstechnologie, etc. Viele Unternehmen, die ihr Rechenzentrum selbst betreiben, sind sich der rechtlich vorgeschriebenen Pflichten und der Verantwortung, die mit dem Betrieb dieser Anlagen einhergeht, nicht oder nicht ausreichend bewusst. Gefährdungsbeurteilungen, Arbeitsschutzvorgaben, Kontroll- und Überwachungsvorschriften, Pflichten zur Einweisung von Personal und Haftungsfragen – all dieser Implikationen sind sich viele Unternehmen nicht bewusst. Im Schadensfall kann das aber für das betroffene Unternehmen mehr als kritisch werden. Problem Personalmangel Für den Betrieb von Rechenzentren ist kompetentes Personal notwendig. Personal, das vorab nachweislich unterwiesen wurde. Personal, das über die sicherheitstechnischen Details und die Verhaltensregeln im Störungsfall informiert ist. Ein Beispiel: Halten sich Asthmapatienten während einer Gaslöschung im Serverraum auf, kann das aufgrund der damit verbundenen Sauerstoffabsenkung einen schlimmen Ausgang nehmen. Noch ein Beispiel: In nahezu allen Rechenzentren wird bewusst auf den Einsatz von FI-Schutzschaltern verzichtet, da die Aufrechterhaltung des IT-Betriebs natürlich oberste Priorität hat. Ein sofortiges Abschalten mit seinen weitreichenden Folgen ist unerwünscht. Es muss aber dennoch der Personen- und Brandschutz gewährleistet sein. Dieses Dilemma lässt sich durch permanentes Monitoring mit einem RCM-System (Residual Current Monitor) und organisatorische Maßnahmen zur schnellen Fehlerbehebung lösen. Das bedeutet jedoch für den Betrieb, dass nur elektrotechnisch unterwiesene Personen (EuP) das Rechenzentrum betreten dürfen, dass die Daten des permanenten RCM Monitoring aufgezeichnet und vor allem auch permanent ausgewertet werden, um jederzeit unterscheiden zu können, ob es sich um betriebsbedingte Differenzströme handelt oder tatsächlich um Fehlerströme. Derlei unterwiesene Personen sind in vielen Unternehmen nicht oder nicht in ausreichender Anzahl vorhanden. Selbst wenn Personal dafür eingesetzt wird, erfolgt die notwendige Einweisung oft nur einmal, wird aber bei neuem Personal, das zu einem späteren Zeitpunkt hinzugezogen wird, vergessen. All das führt dazu, dass viele Unternehmen ein enormes Risiko eingehen. Ein Risiko, das sich leicht minimieren lässt. Immer mehr Unternehmen, die diese Herausforderungen bereits erkannt haben, legen den Betrieb ihres Rechenzentrums komplett in die kompetenten Hände eines externen Partners. Trend hin zum umfassenden Operating Service In der Vergangenheit war der klassische Wartungsvertrag die Standard-Unterstützung, die bei externen Experten und Expertinnen eingekauft wurde. Dabei werden die Anlagen turnusmäßig gewartet und bei Störungsmeldungen Serviceeinsätze durchgeführt. Für Unternehmen, die über ausreichend geschultes Personal verfügen, ein nach wie vor optimales Modell. Aber immer mehr Unternehmen benötigen umfassendere Serviceleistungen. Da geht es um die vollautomatisierte und vorausschauende Überwachung des Rechenzentrums. Dabei werden die Prozess- und Maschinendaten der Rechenzentrums-Infrastruktur in Echtzeit überwacht. Die Überwachungsdaten ermöglichen Prognosen, die die Grundlage für eine bedarfsgerechte Wartung und folglich die Reduktion von Ausfallzeiten bilden. Das versetzt die zuständigen Techniker in die Lage, ein Problem zu beheben, noch bevor es entsteht. Dadurch können Unterbrechungen des regulären Systembetriebs auf ein Minimum begrenzt und die Anlagen maximal energieeffizient betrieben werden. Vollständiger Betrieb des Rechenzentrums Unternehmen, für die die Überwachung nicht reicht, überlassen den vollständigen Betrieb des eigenen Rechenzentrums dem externen Partner. Das Unternehmen kann sich hierbei darauf verlassen, dass der Betrieb der Anlage nach ITIL-konformen Prozessen erfolgt

die Anlage durchgehend überwacht und vorausschauend gewartet wird

eine 24/7-Rufbereitschaft an 365 Tagen zur Verfügung steht

defekte Anlagenteile innerhalb der monatlichen Pauschale instandgesetzt oder ausgetauscht werden

alle Betreiberpflichten gemäß Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) für den Betrieb der Rechenzentrumsinfrastruktur eingehalten und gelebt werden

Gefährdungsbeurteilungen vollumfänglich erstellt werden

interne und externe Mitarbeiter, die das Rechenzentrum betreten, entsprechend eingewiesen sind

Prüffristen im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung für notwendige DGUV V3 Prüfungen der elektrischen Betriebsmittel eruiert und die Prüfungen ordnungsgemäß durchgeführt werden. Garantierte Servicelevel und Pönalen Dieses Modell garantiert dem beauftragenden Unternehmen vertraglich festgelegte Wiederherstellzeiten. Prior1 räumt, im Unterschied zu anderen Anbietern, seinen Operating Service Kunden sogar das Recht ein, die monatliche Vergütung in Abhängigkeit von der Ausfallsdauer zu reduzieren, wenn es zu einer Unterbrechung des IT-Betriebs kommt, die Prior1 zu vertreten hat. Mehrfacher Vorteil Die sich sukzessive mehr durchsetzenden Servicemodelle für den Betrieb von Rechenzentren bieten Unternehmen mehrere Vorteile. Das zuständige Personal ist eingewiesen und neue Mitarbeiter werden ebenfalls verlässlich eingewiesen. Gleichzeitig profitieren sie von einem professionell und nach allen gesetzlichen Vorgaben betriebenen Rechenzentrum. Die Kosten sind planbar und vor allem: Das Risiko sinkt drastisch. Beispiele aus der Praxis Stadt Regensburg: Für die Stadt Regensburg hat Prior1 ein großes Container-Rechenzentrum gebaut, das mit Prior1 360 Predictive Maintenance Service betrieben wird. Die verantwortlichen des IT-Betriebs legten Wert darauf, dass ihr Rechenzentrum zu jeder Tages- und Nachtzeit von Fachleuten überwacht ist. Unabhängig von jeglichen Reaktionen oder Informationen des Kunden kann Prior1 jede Warnung oder Alarmierung aus dem RZ direkt und ohne Umweg auswerten und notwendige Maßnahmen einleiten. Online-Betriebsdaten aller Infrastruktursysteme sorgen im Rahmen der automatisierten Predictive Maintenance Auswertung für frühzeitige Warnungen, bevor es zu Systemausfällen kommt. Rheinbahn AG: Das Verkehrsunternehmen benötigte zunächst Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung und entschied sich im Zuge dessen auch für das Prior1 360 Predictive Maintenance Service. Die Gefährdungsbeurteilung legt die Fristen der DGUV V3 Prüfung gemäß § 3 BetrSichV fest. Sie bestimmt individuelle Fristen so, dass Mängel frühzeitig festgestellt werden können. Durch Prior1 360 und der damit verbundenen permanenten Messdatenerfassung inkl. deren Aufzeichnung konnten die Prüffristen erheblich verlängert werden. Thomas Görres, Geschäftsführer Prior1 Colocation & Services GmbH

