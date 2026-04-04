Zunehmende technische Eskalation bei DDoS-Angriffen in der DACH-Region

Der neue NETSCOUT DDoS Threat Intelligence Report zeigt eine dramatische Verschärfung der Cyberbedrohungslage durch hacktivistische Aktivitäten und die Nutzung von DDoS-Attacken als präzisionsgelenkte Waffen mit geopolitischem Einfluss: In der zweiten Jahreshälfte 2025 wurden weltweit mehr als acht Millionen DDoS-Angriffe registriert [1]. Besonders auffällig ist der Druck auf kritische Infrastrukturen, ausgelöst durch Hacktivisten, DDoS-for-hire-Dienste und Botnetze.
Die DDoS-Bedrohungslage in der DACH-Region zeigt im Jahr 2025 eine deutliche strukturelle Verschiebung, bei der sich der Fokus zunehmend von massenhaften Volumenangriffen hin zu leistungsstärkeren und strategisch eingesetzten Angriffsszenarien verlagert.
Rechenzentren und Hosting-Dienste in Deutschland am stärksten betroffen
DDoS-Angriffe haben es insbesondere auf digitale Kerninfrastrukturen abgesehen, wobei Computing Infrastructure Provider wie Rechenzentren, Hosting- und Datenverarbeitungsdienste mit mehr als 70.000 registrierten Angriffen mit deutlichem Abstand an der Spitze stehen. Dahinter folgen kabelgebundene Telekommunikationsanbieter mit 28.981 sowie Mobilfunkanbieter mit 21.524 Angriffen. Die Angriffsfrequenz ist damit eindeutig dort am höchsten, wo Störungen eine maximale Breitenwirkung entfalten können.
Dass auch transport- und mobilitätsnahe Infrastrukturen zunehmend ins Visier geraten, zeigte Anfang 2026 der DDoS-Angriff auf die Deutsche Bahn. Die Attacke erfolgte laut Unternehmensangaben in mehreren Wellen. Betroffen waren insbesondere die Auskunfts- und Buchungssysteme, darunter die Website bahn.de sowie die App »DB Navigator«. Zwar zählt der Mobilitätssektor nicht zu den drei dominierenden Telekommunikations- oder Hosting-Kategorien, gehört jedoch in Deutschland zu den am stärksten angegriffenen Branchen außerhalb der klassischen Netz- und Infrastruktursegmente.
Unterschiedliche Belastungsmuster in der Schweiz und Österreich
In der Schweiz ist im Jahr 2025 ein leichter Anstieg von rund 4 % vom ersten auf das zweite Halbjahr auf insgesamt 43.466 Angriffe zu verzeichnen. Deutlich markanter ist jedoch die Angriffsdauer im zweiten Halbjahr 2025 (106,45 Minuten), die die Vergleichswerte in Österreich und Deutschland übertrifft.
Für Österreich zeigt sich ein etwas anderes Muster als in der Schweiz: Hier dominiert klar die Angriffsfrequenz bei kabelgebundenen Netzbetreibern, während die längsten Angriffe auf digitale Infrastruktur- und Hosting-Anbieter zielen. Mit 13.867 Angriffen stehen kabelgebundene Anbieter deutlich an erster Stelle und die Angriffe sind zahlreich, aber eher kurz bis mittellang angelegt. Das spricht für wiederkehrende, volumenbasierte Störversuche gegen klassische Netzbetreiber. Anbieter von IT-Infrastruktur folgen auf Platz zwei, mobile Netzbetreiber auf Platz drei – das Muster entspricht damit dem regionalen Trend. Trotz unterschiedlicher Schwerpunkte konzentrieren sich DDoS-Angriffe in allen drei Ländern auf systemrelevante Telekommunikations- und Infrastruktursektoren.
Dass DDoS-Angriffe im Umfeld internationaler Großereignisse zusätzliche Dynamik entfalten können, bestätigten die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina: Im Rahmen einer Angriffswelle der pro-russischen Gruppe NoName057(16) war unter anderem die Website des Österreichischen Olympischen Comités (ÖOC) zeitweise betroffen und für rund eine Stunde lahmgelegt.
Qualitative Verschiebung der Bedrohungslage
Der aktuelle NETSCOUT Threat Intelligence Bericht zeigt, dass die DDoS-Entwicklung 2025 in der DACH-Region weniger von reiner Quantität, sondern mehr von qualitativer Eskalation geprägt ist. Multi-Vektor-Angriffe gehören weiterhin zum festen Bestandteil des DDoS-Geschehens, sodass unterschiedliche Angriffsmethoden kombiniert und teils während der laufenden Attacke angepasst werden, um Erkennungs- und Abwehrmechanismen zu umgehen. Der zunehmende Einsatz KI-gestützter Werkzeuge senkt zudem die technische Einstiegshürde für bestimmte Angriffstypen, denn Botnet-Steuerung oder Schwachstellenanalysen lassen sich stärker automatisieren. Large Language Models (LLMs) die auch im Dark-Web-Umfeld (»Dark LLMs«) genutzt werden, beschleunigen diese Abläufe zusätzlich und erleichtern die operative Umsetzung. Angesichts der technologischen Fortschritte im Bedrohungsumfeld sind intelligente und zunehmend autonome Verteidigungsmaßnahmen erforderlich, um systemische Betriebsstörungen wirksam zu begrenzen.
[1] https://www.netscout.com/threatreport/global-highlights/
736 Artikel zu „DDoS“
Ausgabe 1-2-2026 | Security Spezial 1-2-2026 | News | IT-Security
Warum DDoS-Abwehr heute geschäftskritisch ist – Digitale Resilienz stärken
Gezielte DDoS-Angriffe auf Unternehmen und öffentliche Verwaltungen nehmen rasant zu und bedrohen nicht nur die technische Infrastruktur, sondern auch Geschäftserfolg und Reputation – Standardlösungen stoßen dabei zunehmend an ihre Grenzen. Nur dedizierte, intelligente und skalierbare Abwehrsysteme sichern digitale Resilienz und schützen nachhaltig vor finanziellen Schäden und Vertrauensverlust.
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security
Mehr Angriffe, höhere Lasten: Bilanz zur DDoS-Lage 2025
Im Jahr 2025 hat sich die weltweite Bedrohungslage durch DDoS-Angriffe deutlich verschärft, mit einer mehr als verdoppelten Anzahl und gestiegener Intensität der Attacken gegenüber dem Vorjahr. Besonders betroffen waren Netzwerkebenen-Angriffe, die einen Großteil der Vorfälle ausmachten und sich vor allem gegen kritische Infrastrukturen wie Telekommunikationsunternehmen richteten. Auffällig waren zudem regionale Verschiebungen bei Zielen und Quellen…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security
DDoS-Angriffe dominieren weiterhin das digitale Spielfeld
KI-Integration, anhaltende Hacktivisten-Kampagnen und staatliche Akteure, die DDoS-Angriffe als Waffe nutzen, schaffen beispiellose Risiken für Unternehmen weltweit. Netscout Systems, hat seinen neuesten Threat Intelligence Report veröffentlicht, der die Entwicklung von Distributed-Denial-of-Service-Angriffen (DDoS) detailliert beschreibt [1]. In der ersten Hälfte des Jahres 2025 wurden mehr als 8 Millionen DDoS-Angriffe weltweit überwacht, darunter 3,2 Millionen in…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security
Drastischer Anstieg von DDoS-Angriffen in der DACH-Region setzt sich fort
Der aktuelle NETSCOUT DDoS Threat Intelligence Report für die zweite Jahreshälfte 2024 dokumentiert eine dramatische Verschärfung der Cyberbedrohungslage in der gesamten DACH-Region [1]. Deutschland, Österreich und die Schweiz bleiben bevorzugte Angriffsziele für DDoS-Attacken, wobei Deutschland mit 309.603 Angriffen erneut klar an der Spitze liegt – mit mehr als dem Zehnfachen der Angriffe in Österreich (28.161…
News | IT-Security | Services | Tipps
BSI empfiehlt mehrschichtigen Schutz vor DDoS-Angriffen
Angesichts der zunehmenden Anzahl und Intensität von DDoS-Angriffen hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) Kriterien zur Identifikation qualifizierter Sicherheitsdienstleister zum Schutz vor DDoS-Angriffen veröffentlicht [1]. DDoS-Angriffe führen nicht nur zu großen wirtschaftlichen Schäden, sondern auch zu Reputationsverlusten, wenn Dienste nicht verfügbar sind oder Daten abfließen. Zur Bewältigung dieser Bedrohungen ist die Unterstützung…
News | IT-Security | Tipps
BaFin-Webseite down: Was hilft gegen DDoS-Angriffe?
Wegen DDoS-Angriffen (Distributed Denial of Service) war die Webseite der Finanzaufsicht BaFin Anfang September nicht zu erreichen. Damit ist sie nicht allein: Zu den prominenten Zielen zählten im Jahr 2023 bereits mehrere deutsche Flughäfen, die dänische Zentralbank sowie viele weitere Banken und Regierungsorganisationen in den letzten Jahren. Obwohl DDoS-Angriffe technisch einfach sind, können sie zu…
News | Infrastruktur | IT-Security | Tipps
Tipps: DDoS-Attacken erkennen und abwehren
Wenn Cyberkriminelle mit DDoS-Attacken Firmennetzwerke, Webseiten und ganze Online-Shops lahmlegen, kann das für die Betroffenen schnell zum wirtschaftlichen Fiasko werden, wenn der Shop oder die Firmenhomepage über Stunden oder gar Tage hinweg nicht erreichbar ist. Die IT-Sicherheitsexperten der PSW GROUP (www.psw-group.de) geben deshalb Tipps, wie DDoS-Attacken erkannt werden können und welche Möglichkeiten es gibt, solche…
News | IT-Security
DDoS-Report 2022: Anpassungsfähig und komplex – DDoS-Angriffe und ihre Metamorphose
DDoS-Attacken 2022: Kritische Nutzlast im Durchschnitt nach 55 Sekunden erreicht (2021: 184 Sekunden)
Anstieg der Paketrate: Durchschnittlich 3,3 Mio. Pakete pro Sekunde im Jahr 2022 – im Vorjahr lediglich 990.000
Absoluter Rückgang der Angriffe um 79 %: Eine trügerische Entwarnung?
News | Trends Security | IT-Security | Trends 2022
Anpassungsfähig und komplex – DDoS-Angriffe und ihre Metamorphose
DDoS-Attacken 2022: Kritische Nutzlast im Durchschnitt nach 55 Sekunden erreicht (2021: 184 Sekunden) Anstieg der Paketrate: Durchschnittlich 3,3 Mio. Pakete pro Sekunde im Jahr 2022 – im Vorjahr lediglich 990.000 Absoluter Rückgang der Angriffe um 79 %: Eine trügerische Entwarnung? Nach den sehr hohen DDoS-Angriffszahlen im Jahr 2021, die vor allem durch die…
News | IT-Security
Neuer DDoS-Report von Link11: Der Kampf gegen die Hydra – Komplexität und Anzahl der Attacken erneut gestiegen!
Der DDoS-Report von Link11 verzeichnet im Jahresvergleich 2020/21 einen Anstieg von DDoS-Attacken im internationalen Link11-Netzwerk um 41 Prozent. Die höchste Attacke erreichte dabei kumuliert rund 4,5 Tbps. Die durchschnittliche Höchst-Angriffsbandbreite hat sich damit nahezu verdreifacht – von 161 Gbps auf 437 Gbps.
News | IT-Security | Tipps
Wenn Hacker Webseiten in die Knie zwingen: Best Practices gegen DDos-Angriffe
Cyberkriminelle nutzen Distributed-Denial-of-Service (DDoS)-Angriffe, um Unternehmen und Institutionen gezielt Schaden zuzufügen, indem Server oder Webdienste zum Ausfall gebracht werden. Beispielsweise bombardieren Angreifer die IP-Adresse einer Website mit so viel Datenverkehr, bis die Website und jeder damit verbundene Webserver mit der Beantwortung der Anfragen überfordert ist. Für Benutzer wird die Webseite dadurch unerreichbar. Für Angreifer…
News | Trends Security | IT-Security | Trends 2021
DDoS Threat Report: Aufgrund der Pandemie so viele Angriffsziele wie nie zuvor
Steigende Zahl von DDoS-Angriffstools und gewaltige Botnets ermöglichen es Cyberkriminellen, verheerende DDoS-Angriffe durchzuführen. Der aktuelle DDoS Threat Intelligence Report von A10 Networks zeigt, dass die Pandemie nicht nur weitreichende gesellschaftliche Folgen hatte, sondern auch immensen Einfluss auf die Bedrohungslage im digitalen Raum genommen hat [1]. Insbesondere durch die stetig steigende Anzahl an DDoS-Angriffstools und aufgrund…
News | Trends Security | IT-Security | Trends 2020
Die meisten DDoS-Angriffe stammen aus den USA und China
Der aktuelle Threat Intelligence Report von A10 Networks zeigt, dass die USA und China die führenden Herkunftsländer von Distributed Denial of Service-Angriffen (DDoS) sind [1]. Zudem verdeutlichen die Ergebnisse, dass DDoS-Angriffe in Umfang, Häufigkeit und Komplexität weiter zunehmen und Hacker für ihre Zwecke zu immer unterschiedlicheren Strategien greifen. So werden DDoS-Botnet-Werkzeuge immer häufiger eingesetzt, während…
News | IT-Security | Services
DDoS-as-a-Service wächst trotz Razzien und Verhaftungen
Nach Angaben der Sicherheitsspezialisten von Radware haben Razzien, Verhaftungen und die Beschlagnahmung von Servern keine nennenswerten Auswirkungen auf das Wachstum illegaler Booter- und Stresser-Dienste. Solche Dienste, auch als DDoS-as-a-Service bezeichnet, werden von vielen Hackern angeboten, die auf diese Weise ihre bestehenden Botnets vermarkten, wenn sie diese nicht gerade selbst für eine Attacke einsetzen. Sie agieren…
News | IT-Security | Kommunikation | Security Spezial 7-8-2019
Neue Bedrohungsszenarien: 5G – Highspeed auch für DDoS-Angriffe
Nicht nur Unternehmen und Nutzer werden von den Vorteilen des neuen Mobilfunkstandards profitieren, auch Cyberkriminelle können ihre digitalen Angriffe durch die neue Technologie weiter verbessern. Insbesondere DDoS-Attacken werden durch 5G an Ausmaß und Gravur gewinnen.
News | Trends Security | Internet der Dinge | IT-Security | Trends 2019
Cyberkriminelle nutzen verstärkt IoT-Geräte für DDoS-Angriffe
Laut aktuellem Report lassen sich IoT-Geräte mit Machine-to-Machine-Kommunikationsprotokoll zunehmend für Angriffe ausnutzen. Der neue D»DoS Threat Intelligence Report« zeigt, welche Tools Hacker für ihre Distributed Denial of Service (DDoS)-Angriffe nutzen und welche Ziele sie dabei angreifen. Im Zuge der Studie entdeckte A10 Networks, dass verstärkt IoT-Geräte ausgenutzt werden, um Ziele weltweit mit synchronisierten Attacken…
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends Security | IT-Security | Trends 2017
DDoS-Angriff kann Unternehmen Millionen kosten
Starker Anstieg der Schadenshöhe gegenüber Vorjahr. Die Kosten von Distributed-Denial-of-Service-Attacken (DDoS-Attacken) für Unternehmen steigen erheblich an. Pro Angriff auf kleine und mittlere Unternehmen belaufen sich die Kosten inzwischen auf 123.000 US-Dollar, bei Großunternehmen beträgt der finanzielle Schaden im Schnitt sogar 2,3 Millionen US-Dollar. Dennoch verwendet nur rund jedes fünfte Unternehmen eine spezielle Sicherheitslösung gegen DDoS-Attacken.…
News | Business | Cloud Computing | Infrastruktur | IT-Security | Services | Tipps
Checkliste: Fünf Empfehlungen für den Umgang mit DDoS-Angriffen
DDoS-Studie belegt frappierende Selbstüberschätzung von Unternehmen in Bezug auf die IT-Sicherheit – es fehlen Sicherheitsanalysen und strategisches Vorgehen. Die Studie des Content-Delivery-Network- und Cloud-Security-Spezialisten CDNetworks zeigt eine große Diskrepanz zwischen Wirklichkeit und Selbsteinschätzung in Unternehmen hinsichtlich ihrer IT-Sicherheit [1]. Der Großteil (83 %) der über 300 in der DACH-Region und in Großbritannien befragten Unternehmen war…
News | Cloud Computing | IT-Security | Outsourcing | Ausgabe 9-10-2017
Intelligent DDoS Mitigation System (IDMS) – Wie sieht der optimale Schutz vor DDoS aus?
Effektive Verteidigung ist keine Frage von »Entweder-oder«. Aktuelle Best Practices fordern sowohl IDMS vor Ort als auch cloud-basierte Abwehrmaßnahmen. Ein mehrschichtiger, hybrider Ansatz bei der DDoS-Abwehr ist die angesagte Strategie.
News | IT-Security | Lösungen | Ausgabe 5-6-2017
DDoS-Angriffe – die latente Gefahr fürs Online-Business
Auch mittelständische Unternehmen werden zunehmend von DDoS-Attacken heimgesucht. Für diese KMUs wird es in Kürze eine wirkungsvolle Shared-Lösung mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis geben.