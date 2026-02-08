Mehr Angriffe, höhere Lasten: Bilanz zur DDoS-Lage 2025

Im Jahr 2025 hat sich die weltweite Bedrohungslage durch DDoS-Angriffe deutlich verschärft, mit einer mehr als verdoppelten Anzahl und gestiegener Intensität der Attacken gegenüber dem Vorjahr. Besonders betroffen waren Netzwerkebenen-Angriffe, die einen Großteil der Vorfälle ausmachten und sich vor allem gegen kritische Infrastrukturen wie Telekommunikationsunternehmen richteten. Auffällig waren zudem regionale Verschiebungen bei Zielen und Quellen der Angriffe, wobei neue Länder in die Liste der am häufigsten betroffenen und ausgehenden Regionen aufstiegen.
Cloudflare hat die 24. Ausgabe seines Quarterly DDoS Threat Reports veröffentlicht und analysiert darin die Entwicklungen im 4. Quartal 2025. Das Fazit: Die weltweite DDoS-Bedrohungslage hat sich 2025 deutlich verschärft – sowohl in der Anzahl der Angriffe als auch in deren Intensität. Im Gesamtjahr 2025 verzeichnete Cloudflare 47,1 Millionen DDoS-Angriffe, womit sich das Angriffsgeschehen mehr als verdoppelt hat (2024: 21,3 Millionen). Das entspricht einem Anstieg von 121 % innerhalb eines Jahres. Zum Vergleich: 2023 lag die Zahl der registrierten DDoS-Angriffe noch bei 14 Millionen. Insgesamt musste Cloudflare 2025 im Durchschnitt 5.376 DDoS-Angriffe pro Stunde abwehren.
Besonders stark wuchs die Zahl der DDoS-Angriffe auf Netzwerkebene. Diese nahmen 2025 im Jahresvergleich mehr als um das Dreifache zu: Cloudflare mitigierte 34,4 Millionen Netzwerkebenen-Angriffe gegenüber 11,4 Millionen im Jahr 2024. Ein erheblicher Anteil (etwa etwa 13,5 Millionen) entfiel dabei auf Angriffe gegen die globale Internet-Infrastruktur, die durch Cloudflare Magic Transit und die Infrastruktur von Cloudflare generell geschützt ist. In einem 18-tägigen Angriffsgeschehen im ersten Quartal 2025 richteten sich 6,9 Millionen Angriffe gegen Magic-Transit-Kunden, die restlichen 6,6 Millionen direkt gegen Cloudflare. Die Angriffe umfassten mehrere Vektoren, darunter SYN-Floods, Mirai-generierte Attacken sowie SSDP-Amplification-Angriffe. Bemerkenswert: Cloudflare stellte nach eigenen Angaben fest, dass diese Angriffe automatisiert abgewehrt wurden, ohne dass menschliches Eingreifen erforderlich war.
Im 4. Quartal 2025 setzte sich der Trend fort: Die Gesamtzahl der DDoS-Angriffe stieg um 31 % gegenüber dem Vorquartal und um 58 % im Jahresvergleich. Treiber waren erneut Netzwerkebenen-Angriffe, die im vierten Quartal 78 % aller DDoS-Angriffe ausmachten. Insgesamt registrierte Cloudflare in Q4 8,5 Millionen Netzwerkebenen-Angriffe. Während die Menge der HTTP-DDoS-Angriffe im Quartal stabil blieb, nahmen diese deutlich an Größe zu und erreichten erneut Dimensionen, wie sie zuletzt während der HTTP/2 Rapid Reset-Kampagne 2023 beobachtet wurden.
Ein zentrales Ereignis des Quartals war die von Cloudflare als »The Night Before Christmas« bezeichnete Angriffswelle des Aisuru/Kimwolf-Botnets. Die Kampagne, die am 19. Dezember 2025 anfing, richtete sich sowohl gegen Cloudflare-Kunden als auch gegen Cloudflares Infrastruktur. Neu war hier vor allem das Ausmaß der Attacken: Das Botnetz nutzte hypervolumetrische HTTP-DDoS-Angriffe mit Raten von über 20 Millionen Anfragen pro Sekunde (Mrps).
Die während der Kampagne aufgezeichneten Höchstwerte lagen bei 9 Bpps, 24 Tbps und 205 Mrps. Um dies in Relation zu setzen: Das Ausmaß eines DDoS-Angriffs mit 205 Mrps ist vergleichbar mit der Gesamtbevölkerung Großbritanniens, Deutschlands und Spaniens, die gleichzeitig eine Website-Adresse eingibt und schließlich im selben Moment die Eingabetaste drückt.
Auch bei den Branchen und Regionen lassen sich deutliche Verschiebungen erkennen. Die Telekommunikationsbranche stieg im vierten Quartal zum am häufigsten angegriffenen Sektor auf und überholte damit die IT- und Dienstleistungsbranche. Die am stärksten angegriffenen Branchen zeichnen sich oft durch ihre Bedeutung als Teil der kritischen Infrastruktur, als zentrales Rückgrat für andere Unternehmen oder durch ihre unmittelbare, hohe finanzielle Anfälligkeit gegenüber Ausfällen und Latenzzeiten aus.
Regional betrachtet bleibt das Angriffsgeschehen zwar in Teilen stabil – unter den Top-Zielen finden sich weiterhin u. a. China, Deutschland, Brasilien und die USA –, gleichzeitig gab es auffällige Sprünge: Hongkong machte im Ranking der weltweit meistangegriffenen Ziele zwölf Plätze gut und stieg auf Rang 2 auf. Die größere Überraschung war jedoch der Aufstieg von Großbritannien, das in diesem Quartal um erstaunliche 36 Plätze nach oben kletterte und damit zum sechsthäufigsten Angriffsziel avancierte.
Bei den Angriffsquellen verlor Indonesien nach einem Jahr an der Spitze seine Position und fiel auf Rang 3 zurück. Bangladesch wurde im vierten Quartal 2025 zur größten Quelle von DDoS-Angriffen, während Argentinien um 20 Plätze auf Rang 4 sprang. Gleichzeitig stieg Ecuador um zwei Plätze auf und stellt nun die zweitgrößte Quelle dar. Cloudflare hebt zudem hervor, dass sich die Top-Angriffsquellen zunehmend auf große und leistungsfähige Netzwerkinfrastrukturen stützen – darunter insbesondere Cloud- und Hosting-Plattformen sowie Telekommunikationsanbieter.
Insgesamt zeigt der Bericht eine weitere Eskalation der globalen DDoS-Bedrohung – sowohl hinsichtlich der Anzahl als auch der Stärke der Angriffe. Die Ergebnisse unterstreichen die wachsenden Herausforderungen für Unternehmen, Betreiber kritischer Infrastrukturen und Internetdienstleister weltweit. Betriebe, die derzeit noch auf On-premises Mitigation und On-Demand-Scrubbing-Center setzen, sollten ihre Verteidigungsstrategie dringend überdenken.
706 Artikel zu „DDoS“
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security
DDoS-Angriffe dominieren weiterhin das digitale Spielfeld
KI-Integration, anhaltende Hacktivisten-Kampagnen und staatliche Akteure, die DDoS-Angriffe als Waffe nutzen, schaffen beispiellose Risiken für Unternehmen weltweit. Netscout Systems, hat seinen neuesten Threat Intelligence Report veröffentlicht, der die Entwicklung von Distributed-Denial-of-Service-Angriffen (DDoS) detailliert beschreibt [1]. In der ersten Hälfte des Jahres 2025 wurden mehr als 8 Millionen DDoS-Angriffe weltweit überwacht, darunter 3,2 Millionen in…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security
Drastischer Anstieg von DDoS-Angriffen in der DACH-Region setzt sich fort
Der aktuelle NETSCOUT DDoS Threat Intelligence Report für die zweite Jahreshälfte 2024 dokumentiert eine dramatische Verschärfung der Cyberbedrohungslage in der gesamten DACH-Region [1]. Deutschland, Österreich und die Schweiz bleiben bevorzugte Angriffsziele für DDoS-Attacken, wobei Deutschland mit 309.603 Angriffen erneut klar an der Spitze liegt – mit mehr als dem Zehnfachen der Angriffe in Österreich (28.161…
News | IT-Security | Services | Tipps
BSI empfiehlt mehrschichtigen Schutz vor DDoS-Angriffen
Angesichts der zunehmenden Anzahl und Intensität von DDoS-Angriffen hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) Kriterien zur Identifikation qualifizierter Sicherheitsdienstleister zum Schutz vor DDoS-Angriffen veröffentlicht [1]. DDoS-Angriffe führen nicht nur zu großen wirtschaftlichen Schäden, sondern auch zu Reputationsverlusten, wenn Dienste nicht verfügbar sind oder Daten abfließen. Zur Bewältigung dieser Bedrohungen ist die Unterstützung…
News | IT-Security | Tipps
BaFin-Webseite down: Was hilft gegen DDoS-Angriffe?
Wegen DDoS-Angriffen (Distributed Denial of Service) war die Webseite der Finanzaufsicht BaFin Anfang September nicht zu erreichen. Damit ist sie nicht allein: Zu den prominenten Zielen zählten im Jahr 2023 bereits mehrere deutsche Flughäfen, die dänische Zentralbank sowie viele weitere Banken und Regierungsorganisationen in den letzten Jahren. Obwohl DDoS-Angriffe technisch einfach sind, können sie zu…
News | Infrastruktur | IT-Security | Tipps
Tipps: DDoS-Attacken erkennen und abwehren
Wenn Cyberkriminelle mit DDoS-Attacken Firmennetzwerke, Webseiten und ganze Online-Shops lahmlegen, kann das für die Betroffenen schnell zum wirtschaftlichen Fiasko werden, wenn der Shop oder die Firmenhomepage über Stunden oder gar Tage hinweg nicht erreichbar ist. Die IT-Sicherheitsexperten der PSW GROUP (www.psw-group.de) geben deshalb Tipps, wie DDoS-Attacken erkannt werden können und welche Möglichkeiten es gibt, solche…
News | IT-Security
DDoS-Report 2022: Anpassungsfähig und komplex – DDoS-Angriffe und ihre Metamorphose
DDoS-Attacken 2022: Kritische Nutzlast im Durchschnitt nach 55 Sekunden erreicht (2021: 184 Sekunden)
Anstieg der Paketrate: Durchschnittlich 3,3 Mio. Pakete pro Sekunde im Jahr 2022 – im Vorjahr lediglich 990.000
Absoluter Rückgang der Angriffe um 79 %: Eine trügerische Entwarnung?
News | Trends Security | IT-Security | Trends 2022
Anpassungsfähig und komplex – DDoS-Angriffe und ihre Metamorphose
DDoS-Attacken 2022: Kritische Nutzlast im Durchschnitt nach 55 Sekunden erreicht (2021: 184 Sekunden) Anstieg der Paketrate: Durchschnittlich 3,3 Mio. Pakete pro Sekunde im Jahr 2022 – im Vorjahr lediglich 990.000 Absoluter Rückgang der Angriffe um 79 %: Eine trügerische Entwarnung? Nach den sehr hohen DDoS-Angriffszahlen im Jahr 2021, die vor allem durch die…
News | IT-Security
Neuer DDoS-Report von Link11: Der Kampf gegen die Hydra – Komplexität und Anzahl der Attacken erneut gestiegen!
Der DDoS-Report von Link11 verzeichnet im Jahresvergleich 2020/21 einen Anstieg von DDoS-Attacken im internationalen Link11-Netzwerk um 41 Prozent. Die höchste Attacke erreichte dabei kumuliert rund 4,5 Tbps. Die durchschnittliche Höchst-Angriffsbandbreite hat sich damit nahezu verdreifacht – von 161 Gbps auf 437 Gbps.
News | IT-Security | Tipps
Wenn Hacker Webseiten in die Knie zwingen: Best Practices gegen DDos-Angriffe
Cyberkriminelle nutzen Distributed-Denial-of-Service (DDoS)-Angriffe, um Unternehmen und Institutionen gezielt Schaden zuzufügen, indem Server oder Webdienste zum Ausfall gebracht werden. Beispielsweise bombardieren Angreifer die IP-Adresse einer Website mit so viel Datenverkehr, bis die Website und jeder damit verbundene Webserver mit der Beantwortung der Anfragen überfordert ist. Für Benutzer wird die Webseite dadurch unerreichbar. Für Angreifer…
News | Trends Security | IT-Security | Trends 2021
DDoS Threat Report: Aufgrund der Pandemie so viele Angriffsziele wie nie zuvor
Steigende Zahl von DDoS-Angriffstools und gewaltige Botnets ermöglichen es Cyberkriminellen, verheerende DDoS-Angriffe durchzuführen. Der aktuelle DDoS Threat Intelligence Report von A10 Networks zeigt, dass die Pandemie nicht nur weitreichende gesellschaftliche Folgen hatte, sondern auch immensen Einfluss auf die Bedrohungslage im digitalen Raum genommen hat [1]. Insbesondere durch die stetig steigende Anzahl an DDoS-Angriffstools und aufgrund…
News | Trends Security | IT-Security | Trends 2020
Die meisten DDoS-Angriffe stammen aus den USA und China
Der aktuelle Threat Intelligence Report von A10 Networks zeigt, dass die USA und China die führenden Herkunftsländer von Distributed Denial of Service-Angriffen (DDoS) sind [1]. Zudem verdeutlichen die Ergebnisse, dass DDoS-Angriffe in Umfang, Häufigkeit und Komplexität weiter zunehmen und Hacker für ihre Zwecke zu immer unterschiedlicheren Strategien greifen. So werden DDoS-Botnet-Werkzeuge immer häufiger eingesetzt, während…
News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Kommentar | Nachhaltigkeit | Strategien
Wie Solarenergie die Weltwirtschaft umkrempelt
Warum entgegen allen Unkenrufen des amerikanischen Präsidenten die solare Weltwirtschaft längst im Entstehen ist, das erläutert PV-Experte Thomas Schoy, Mitinhaber und Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Privates Institut: »Donald Trump hat einmal erklärt, Windräder seien hässlich, machten krank und seien im Grunde ein chinesischer Trick, um die USA zu schwächen. Wenn man das heute liest, wirkt…
News | Industrie 4.0 | Infrastruktur | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Online-Artikel | Strategien
Künstliche Intelligenz in der OT-Sicherheit: Vertrauen statt Verunsicherung
Die Entwicklung künstlicher Intelligenz (KI) hat inzwischen auch den Bereich der OT-Sicherheit (Operational Technology) erreicht. Allerdings unterscheiden sich die Ansätze deutlich. Während viele Anbieter KI-Funktionen hastig in ihre Produkte integrieren, setzen andere zunehmend auf einen Ansatz, der Datenschutz, industrielle Anforderungen und menschliche Expertise in den Mittelpunkt stellt. Je weiter sich KI-Anwendungen entwickeln, desto stärker…
News | Trends 2026 | Business | Trends Security | Künstliche Intelligenz | Services
Unkontrollierter Einsatz von KI birgt versteckte Geschäftsrisiken
Unternehmen gehen beim Einsatz von Large Language Models (LLMs) ohne angemessene Regularien, Verifikation und Aufsicht erhebliche rechtliche, finanzielle und reputationsbezogene Risiken ein. Die Studie »Risks of Unmanaged AI Reliance: Evaluating Regional Biases, Geofencing, Data Sovereignty, and Censorship in LLM Models« von Trend Micro zeigt, dass KI-Systeme je nach geografischem Standort, Sprache, Modelldesign und integrierten…
News | Trends 2026 | Business | Trends Wirtschaft | Trends Security | IT-Security
Notfallpläne für den Kriegsfall
Für eine wirksame Abschreckung gegenüber Russland muss auch die Wirtschaft eingebunden sein. Doch bislang sind nur wenige auf Ausfälle der Infrastruktur oder der Lieferketten vorbereitet, wie eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigt. Anders sieht es bei Cybergefahren aus. Viele Unternehmen in Deutschland sind nur bedingt auf einen möglichen Kriegsfall vorbereitet. Wie eine…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services | Tipps
Sicherer Umgang mit persönlichen KI‑Agenten
Gefahren, Risiken und konkrete Schutzmaßnahmen von persönlichen KI-Assistenten Persönliche KI‑Agenten entwickeln sich rasant – schneller als Vertrauen, Regulierung und Nutzerbewusstsein. Behörden, Sicherheitsforscher und IT‑Experten warnen deshalb vor realen Risiken, die über klassische IT‑Sicherheitsprobleme hinausgehen. Zentrale Gefahren Datenmissbrauch & Privatsphäre KI‑Agenten verarbeiten oft hochsensible Informationen (E‑Mails, Kalender, Dokumente, Passwörter). Cloud‑basierte Agenten können Daten weiterverarbeiten, speichern oder…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommentar | Künstliche Intelligenz
Agentische KI skaliert schneller als Vertrauen, Verantwortung und Verbraucherbewusstsein
Da autonome KI-Agenten in den Handel eintreten, warnt ein Cybersicherheitsexperte die Verbraucher. Laut Miguel Fornes, Information Security Manager bei Surfshark, tritt die beispiellose Beschleunigung der agentischen KI nun in eine neue und potenziell riskante Phase ein: den agentischen Handel, oft als »agentisches Shopping› vermarktet. »Wir erleben den größten technologischen Krieg, den die Menschheit je gesehen…
News | Business | IT-Security | Services | Strategien
IT-Security-Strategie für komplexe Landschaften entwickeln
»Eine IT-Security-Strategie für komplexe Landschaften zu entwickeln, sollte zu Jahresbeginn ganz oben auf der Agenda stehen.« Die meisten Cyberangriffen in der EU finden in Deutschland statt, und die Schwachstellen in den IT-Infrastrukturen nehmen täglich zu. Viele Unternehmen stehen daher vor der Frage, wie sie ihre IT-Sicherheit strategisch neu ausrichten können. Im Interview stellen Stefan Rothmeier…
News | Business | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Tipps
Wie Mitarbeitende lernen, KI zu vertrauen
Die meisten Unternehmen stehen KI inzwischen offen gegenüber, aber bei der praktischen Nutzung gibt es noch Nachholbedarf. Wichtig ist, dass Mitarbeitende KI tatsächlich im Arbeitsalltag einsetzen. Nahezu jedes große Unternehmen experimentiert heute in irgendeiner Form mit KI. Trotzdem bleibt es schwierig, die Technologie in den Arbeitsalltag zu integrieren. Was steht dem im Weg? Zweifel…
News | Trends 2025 | Trends Infrastruktur | Trends Kommunikation | Infrastruktur | Kommunikation | Whitepaper
Das war das Internet im Jahr 2025
Datenverkehr, KI-Nutzung, IT-Sicherheitslage und globale Erreichbarkeit: Der »Year in Review 2025«-Report von Cloudflare macht deutlich, wie rasant sich das Internet im letzten Jahr entwickelt hat – und welche Herausforderungen damit einhergehen. Die Basis hierfür ist Cloudflares globales Netzwerk, das in 330 Städten in über 125 Ländern/Regionen präsent ist und rund 20 Prozent des weltweiten Internetverkehrs…
News | Business | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps | Whitepaper
Die Gefahren von KI-Agenten und wie Unternehmen ihnen begegnen können
Mit dem rasanten Aufstieg agentischer KI-Systeme – also KI-Agenten, die eigenständig Aufgaben ausführen, Entscheidungen treffen und ohne menschliches Eingreifen agieren – entsteht eine neue Klasse operativer und sicherheitsrelevanter Risiken. Unternehmen profitieren zwar von Effizienzsteigerungen, stehen aber zugleich vor Herausforderungen, die klassische IT-Sicherheitskonzepte nicht mehr abdecken. Neue Risikoklasse: Was macht KI-Agenten so gefährlich? Agentische KI…
News | IT-Security | Ausgabe 11-12-2025 | Security Spezial 11-12-2025
it-sa 2025 – Zwischen KI-Disruption und dem Gebot der Cyberresilienz
Die it-sa 2025 in Nürnberg stand im Zeichen einer tiefgreifenden Zerrissenheit: Selten lagen Hype und Handlungsdruck, Chance und Zwang so nah beieinander. Auf der einen Seite entfesselt künstliche Intelligenz eine beispiellose Innovationsdynamik, auf der anderen Seite zwingt ein Tsunami an Regularien wie NIS2 die Unternehmen zu einem strategischen Umdenken.
News | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz | Ausgabe 11-12-2025
Echtzeitkommunikation mit der eigenen Stimme – KI meets ALS
Das kreative Potenzial ihres Podcasts »Digitacheles KI« führte zu einer genialen Idee: Zwei Münchner Wirtschaftsinformatiker entwickelten eine App für Menschen, die nicht mehr sprechen können. Und jetzt bekamen sie den Hertie-Preis für Engagement und Selbsthilfe 2025.
News | Business | Künstliche Intelligenz | Strategien | Ausgabe 11-12-2025
7 Learnings aus der IT-Praxis – KI erfolgreich einführen
Künstliche Intelligenz hält Einzug in Unternehmen aller Branchen – doch der Weg von der ersten Anwendung bis zur skalierbaren Lösung ist komplex. Fehlende Datenqualität, Insellösungen und unklare Ziele führen dazu, dass viele Projekte scheitern. Anhand von sieben Learnings aus der Praxis, zeigen wir, wie Unternehmen KI strategisch, nachhaltig, messbar – und damit erfolgreich – einführen können.
News | Business | Infrastruktur | Lösungen | Ausgabe 11-12-2025
Office-Software aus der Cloud – Weniger Latenz- und Wartezeiten
Moderne Bürosoftware definiert Arbeitswelt und Ansprüche der Belegschaft neu. Was der Sache dabei im Wege steht sind Internetverzögerungen, durch die beispielsweise Büroangestellte in Deutschland eine Woche Arbeitszeit verlieren – pro Jahr. Der Internetknoten-Betreiber DE-CIX und der Softwarekonzern Microsoft optimieren Latenzzeiten und reduzieren Wartezeiten, um Unternehmen kollaborativ einfach zufriedener arbeiten zu lassen.
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Whitepaper
Threat Report 2025 – Relevante SOC-Daten aus Deutschland und Schutzempfehlungen für IT-Entscheider
Controlware veröffentlicht mit dem Controlware Threat Report 2025 einen umfassenden Lagebericht zur aktuellen Cybersicherheitslage mit klarem Fokus auf Organisationen im DACH-Raum. Der Bericht basiert auf den Daten und Incident-Analysen aus dem unternehmenseigenen, ISO-27001-zertifizierten Security Operations Center (SOC) in Dietzenbach bei Frankfurt am Main und bietet Unternehmen und Behörden relevante und praxisnahe Daten und Empfehlungen zur…
News | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Trends Security | IT-Security
Penetrationstests senken Kosten für Cyberversicherungen
69 Prozent der Firmen überzeugt: Kontinuierliches Pentesting hat Einfluss auf Versicherungsprämien BaFin: Markt für betriebliche Cyberversicherungen wächst rasant, Prämien steigen stetig Sicherheitsexperte Dennis Weyel: »Angesichts der sich verschärfenden Bedrohungslage werden kontinuierliche Pentest-Nachweise bald Voraussetzung sein, um Cyberrisiken überhaupt noch versichern zu können.« Unternehmen können ihre Kosten für Cyberversicherungen deutlich senken, indem sie regelmäßige Penetrationstests…
News | Infrastruktur | IT-Security | Kommunikation | Tipps
Einfallstore: So lassen sich LDAP, RPC, RDP & Co. am besten schützen
Seit Jahren sind die Adventszeit und Feiertage beliebte Anlässe bei Cyberkriminellen für Attacken. Sicherheitsteams im Urlaub, vermehrtes E-Commerce-Aufkommen und Jahresend-Stress erhöhen die Erfolgsaussichten. Weltweit finden täglich mehr als 600 Millionen Cyberangriffe statt, aber nicht jede Sicherheitsverletzung ist unvermeidbar [1]. Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Remote Procedure Call (RPC) und Remote Desktop Protocol (RDP) gehören…
News | IT-Security | Produktmeldung
WALLIX erweitert KI-Kompetenz durch Übernahme von Malizen
WALLIX, Anbieter von Cybersicherheitslösungen für Identitäts- und Zugriffsschutz in digitalen und industriellen Umgebungen, gibt die Übernahme von Malizen bekannt – einem französischen Unternehmen, das sich auf die Analyse von Cybersecurity-Daten mittels künstlicher Intelligenz spezialisiert hat. KI für proaktive Cybersicherheit Mit Sitz in Rennes – einem Zentrum der französischen Cyber-Exzellenz und Standort eines WALLIX-F&E-Hubs –…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Trends Security | IT-Security | Whitepaper
Cybererpressung boomt weltweit: Deutschland mit plus 91 Prozent besonders betroffen
Der aktuelle Security Navigator 2026 von Orange Cyberdefense zeigt, dass die europäische Wirtschaft und insbesondere der deutsche Mittelstand immer stärker ins Fadenkreuz professioneller Cyberkriminalität geraten [1]. Die Zahl der Opfer auf Unternehmensseite hat sich seit 2020 verdreifacht und ist allein im Jahr 2025 um 44,5 Prozent gestiegen. Für den Bericht wurden zwischen Oktober 2024 und…
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | IT-Security | Lösungen | Services | Tipps
Durch Automatisierung wird Sicherheit zum Wettbewerbsvorteil
Warum Automatisierung der Schlüssel zur digitalen Zukunft ist. Mit dem Inkrafttreten der EU-Richtlinie NIS2, des Cyber Resilience Act und nationaler Vorgaben wie dem Digitalgesetz (DigiG) wächst der Druck auf Unternehmen spürbar. Sie müssen nachweisen, dass ihre Datenflüsse sicher, nachvollziehbar und regelkonform sind – andernfalls drohen Bußgelder, Reputationsschäden und der Verlust geschäftskritischer Partner. Vor diesem Hintergrund…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Logistik | Services | Strategien | Tipps
Smart-City-Experte: KI ist für Kommunen wichtiger als 3D
»Das Leitmotiv jeder Smart-City-Initiative sollte sein ›Unsere Stadt soll intelligenter werden‹. Die Grundlage dafür bildet KI, die mit realen Daten vor Ort arbeitet.« »KI-Systeme, die fortlaufend mit Daten aus kommunalen Sensoren versorgt werden und darauf basierend entscheidungsrelevante Informationen liefern, stellen das Kernstück einer Smart City dar, nicht 3D-Modelle der Straßen und Gebäude«, sagt der…
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Trends Mobile | Trends Services | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz | Services
KI im Gesundheitswesen: Wenn der Chatbot zum medizinischen Ratgeber wird
45 Prozent der Deutschen fragen KI-Chatbots zu Symptomen und Gesundheitsthemen. Das Vertrauen ist hoch, doch der Einsatz von KI in der Medizin macht einigen auch Angst. Drei Viertel halten sich mit Gesundheits-Apps auf dem Smartphone fit. 8 von 10 fordern mehr Tempo bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Künstliche Intelligenz hält in Praxen und Kliniken…
News | Trends 2025 | Trends Security | Trends Services | Infrastruktur | IT-Security | Künstliche Intelligenz
42 % der Unternehmen verlieren Umsatz durch IT-Probleme – große Hoffnung auf KI
Wie stark wirken sich Probleme mit der IT sich Effizienz, Motivation und Umsatz aus? Bei 42 % der weltweit 4.200 befragten Unternehmen hat ineffiziente IT bereits zu Umsatzverlusten geführt. IT-Probleme kosten Beschäftigte jeweils 1,3 Arbeitstage pro Monat. 48 % glauben, dass KI diese Probleme künftig verringern sowie Arbeitsabläufe verbessern wird. Eine aktuelle Untersuchung von…