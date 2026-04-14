Japaner wollen eine gute Zeit haben

Am 20. März ist World Happiness Day. Zwar findet sich in den Statista Consumer Insights keine Frage, die direkt auf Glück und Fröhlichkeit abzielt, aber eine Annährung an das Thema ist trotzdem möglich. So sagen beispielsweise 37 Prozent der Befragten in Deutschland, dass »eine gute Zeit haben« zu den wichtigsten drei Sachen im Leben zählt. Was damit genau gemeint ist? Schwer zu sagen, vermutlich für jeden etwas anderes. Besonders wichtig ist dieser Aspekt in Japan (76 Prozent), wie der Blick auf die Grafik zeigt. Auch in den Niederlanden (53 Prozent) wird Spaß im Leben etwas größer geschrieben als bei uns. Dagegen scheinen die Menschen in Südafrika (15 Prozent) und Indonesien (9 Prozent) mit dem Konzept »eine gute Zeit haben« nicht so viel anfangen zu können.

Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/27018/anteil-der-befragten-fuer-die-eine-gute-zeit-haben-zu-den-wichtigsten-sachen-im-leben-zaehlt/?lid=14ox9pyaaiqr

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