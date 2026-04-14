Japaner wollen eine gute Zeit haben

Am 20. März ist World Happiness Day. Zwar findet sich in den Statista Consumer Insights keine Frage, die direkt auf Glück und Fröhlichkeit abzielt, aber eine Annährung an das Thema ist trotzdem möglich. So sagen beispielsweise 37 Prozent der Befragten in Deutschland, dass »eine gute Zeit haben« zu den wichtigsten drei Sachen im Leben zählt. Was damit genau gemeint ist? Schwer zu sagen, vermutlich für jeden etwas anderes. Besonders wichtig ist dieser Aspekt in Japan (76 Prozent), wie der Blick auf die Grafik zeigt. Auch in den Niederlanden (53 Prozent) wird Spaß im Leben etwas größer geschrieben als bei uns. Dagegen scheinen die Menschen in Südafrika (15 Prozent) und Indonesien (9 Prozent) mit dem Konzept »eine gute Zeit haben« nicht so viel anfangen zu können.
Mathias Brandt
https://de.statista.com/infografik/27018/anteil-der-befragten-fuer-die-eine-gute-zeit-haben-zu-den-wichtigsten-sachen-im-leben-zaehlt/?lid=14ox9pyaaiqr
335 Artikel zu „Glück Zufriedenheit“
News | Trends Services | Trends 2015
Zufriedenheitsumfrage unter Freiberuflern: Was macht glücklich?
Ein Projektportal für IT- und Engineering-Spezialisten [1] führte zum Ende des letzten Jahres 2015 eine Zufriedenheitsumfrage unter seinen IT- und Engineering-Freelancern durch. Ergebnis: Im Vergleich der Branchen kommen die glücklichsten Freelancer aus dem Automotive-Bereich, im Vergleich der Bundesländer die unzufriedensten aus Hamburg. Für die meisten Umfrageteilnehmer war das Jahr 2015 durchaus ein gutes. 76,8 Prozent…
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Warum Ambition, Teilhabe und Lebenszufriedenheit bessere Wachstumsindikatoren sind
Klassische Wirtschaftskennzahlen erklären die Vergangenheit – aber sie sagen wenig über die Zukunft. Vorausschauende Indikatoren wie Ambition, Teilhabe und Lebenszufriedenheit lassen früher erkennen, wo neues Wachstum entsteht. Unternehmen, Regierungen und Investoren stützen ihre Entscheidungen traditionell auf harte Daten: BIP, Arbeitslosenquote, Auftragseingänge, Umsatzstatistiken. Diese Kennzahlen sind wichtig – aber sie haben einen strukturellen Nachteil:…
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Je älter und reicher, desto glücklicher
Anlässlich des Weltglückstags am 20. März veröffentlichte Ipsos seinen Happiness Report 2026. Seit 15 Jahren untersucht Ipsos das Glücksempfinden weltweit und hat dafür in diesem Jahr mehr als 23.000 Personen in 29 Ländern befragt. In Deutschland bezeichnen sich aktuell 72 Prozent der Befragten als glücklich – ein Plus von 8 Prozentpunkten gegenüber 2025. Dennoch liegen…
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Was macht die Menschen in Deutschland glücklich?
74 Prozent der von Ipsos für den Happiness Report 2026 in 29 Ländern befragten Menschen bezeichnen sich als eher (56 Prozent) oder sehr (18 Prozent) glücklich [1]. Deutschland liegt mit 72 Prozent etwas unter diesem Durchschnittswert. Die Umfrage gibt auch Auskunft darüber, was die Menschen hierzulande glücklich macht. Am wichtigsten sind in dieser Hinsicht Anerkennung…
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Wo leben die glücklichsten Menschen?
Die Finninnen und Finnen sind laut World Happiness Report 2026 die glücklichsten Menschen der Welt – und das bereits das neunte mal in Folge [1]. Die von Gallup durchgeführte Erhebung basiert auf einer einzigen Frage zur Lebensbewertung, der sogenannten Cantril-Skala. Dabei bewerten die Befragten die Zufriedenheit mit ihrem derzeitigen Leben auf einer Zehn-Punkte-Skala (schlechtestmögliches Leben…
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Macht Geld glücklich? Ab 3.266 Euro netto im Monat ja.
Es gibt einen Zusammenhang zwischen persönlichem und beruflichem Glücksgefühl und der Höhe des monatlichen Nettogehalts. Trotz der aktuellen Herausforderungen in Wirtschaft und Gesellschaft sind die Beschäftigten in Deutschland ein überwiegend glückliches Volk. Das ist das Ergebnis einer aktuellen repräsentativen Umfrage – dem kununu Happiness-Index 2025 – für den das Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag der…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Nachhaltigkeit | New Work
Wo leben die glücklichsten Menschen?
2012 riefen die Vereinten Nationen den 20. März als International Day of Happiness oder Weltglückstag aus, der seitdem jedes Jahr an diesem Datum stattfindet. Ziel sei es, ein Bewusstsein für »einen inklusiveren, gerechteren und ausgewogeneren Ansatz für das Wirtschaftswachstum, der das Glück und das Wohlergehen aller Menschen fördert« zu schaffen. Obwohl Glück und Zufriedenheit subjektive…
News | Business | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | New Work
Deutsche im EU-Vergleich: Überdurchschnittliche Gehaltszufriedenheit
Letztendlich geht es bei beruflichen Entscheidungen doch den meisten ums Geld: Für sechs von zehn europäischen Beschäftigten ist das Gehalt der entscheidende Faktor bei der Unternehmenswahl und auch der Hauptgrund für den Arbeitgeberwechsel. Fast vier von zehn Arbeitnehmenden (37 Prozent) in Europa sind mit ihrem Verdienst insgesamt zufrieden – in Deutschland ist es sogar knapp…
News | Business | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Favoriten der Redaktion | Nachhaltigkeit
Glück und Wohlergehen: Wie zufrieden sind die Menschen mit ihrem Leben?
https://de.statista.com/infografik/31946/einschaetzung-der-zufriedenheit-mit-dem-eigenen-leben-auf-einer-skala-von-1-bis-10/ 2012 riefen die Vereinten Nationen den 20. März als International Day of Happiness oder Weltglückstag aus, der seitdem jedes Jahr an diesem Datum stattfindet. Ziel sei es, ein Bewusstsein für »einen inklusiveren, gerechteren und ausgewogeneren Ansatz für das Wirtschaftswachstum, der das Glück und das Wohlergehen aller Menschen fördert« zu schaffen. Obwohl Glück und…
News | Trends 2024 | Trends Infrastruktur | Trends Kommunikation | Infrastruktur | Services
Länder mit langsameren Internetgeschwindigkeiten haben die glücklichsten Nutzer
»Obwohl ein Leopard seine Flecken nicht ändern kann, könnte eine Schildkröte an einem guten Tag einen Löwen überholen.« Betrachten Sie dies als Metapher, während wir eine überraschende Erkenntnis über das Internet enthüllen, in der Geschwindigkeit über alles andere geschätzt wird. Die kontraintuitiven Daten Länder wie Südkorea, Singapur und Hongkong, die im jährlichen Internetgeschwindigkeitsindex prominent…
News | Blockchain | IT-Security
Welche Coins eignen sich für Glücksspiele?
Kryptowährungen werden nicht nur immer beliebter, auch die Einsatzbereiche breiten sich aus. So wird die digitale Währung in immer mehr Casinos genutzt als Alternative zur klassischen Echtgeldeinzahlung. Schon mehrmals wurden unter anderem Online Casinos mit Ethereum getestet und die Ergebnisse waren für Coin-Liebhaber zufriedenstellend. Eine wichtige Frage vor dem Spiel ist, welche Coins sich zum…
News | Favoriten der Redaktion | Lösungen | Services | Ausgabe 9-10-2021
Employee Experience: Chatbots unterstützen IT, Facility Management und HR – Maschinen machen Mitarbeiter glücklich
Digitale Mitarbeitende sind im Kommen. Immer mehr virtuelle Assistenten unterstützen im Servicebereich von Unternehmen – vor allem die Teams von IT, Facility Management und HR. Die Ziele sind immer die gleichen: Es geht um Effizienzsteigerung und ein positives Nutzererlebnis. Das dies mit Chatbots nicht nur für externe Kunden, sondern auch für die eigenen Mitarbeitenden gelingt, zeigen die folgenden Beispiele.
News | Trends Wirtschaft | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Trends 2020
Nachhaltiger Konsum hebt die Lebenszufriedenheit
Die Corona Pandemie beherrscht zwar weiterhin die Schlagzeilen, sie hat aber das andere wichtige Thema »Nachhaltigkeit« nicht verdrängt. So machen sich 70 Prozent der Deutschen langfristig mehr Sorgen um den Klimawandel als um die Bekämpfung des Corona-Virus. In seinem diesjährigen Sonderteil fragt der Deutsche Post Glücksatlas, wie relevant ökologische Verantwortung und nachhaltiger Konsum für…
News | Favoriten der Redaktion | Trends 2020
Wie glücklich oder unglücklich sind die Bundesbürger in Corona-Zeiten?
Wie in den vergangenen Jahren leben die glücklichsten Deutschen im Norden, Platz 1 teilen sich Schleswig-Holstein und Hamburg. Die unglücklichsten Menschen leben in Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen. Studie belegt Rückgang der Lebenszufriedenheit um 6 Prozent. Glücksabstand zwischen Ost und West löst sich nahezu auf. Schleswig-Holstein und Hamburg zufriedenste Regionen Deutschlands. 80 % der Befragten…
News | Infrastruktur | Lösungen | Ausgabe 7-8-2020
Digital Employee Experience (DEX) – Unternehmens-IT: Der Score zum Glück
Warum Unternehmen auch – und gerade – ihre Remote-Arbeiter mit einem überzeugenden IT-Erlebnis happy machen sollten.
News | Business | Business Process Management | Cloud Computing | Digitalisierung | Geschäftsprozesse
Digitalisierte Arbeitsabläufe – der Schlüssel zu höherer Effizienz und Mitarbeiterzufriedenheit
In einer aktuellen Studie gibt nahezu ein Drittel der deutschen Arbeitnehmer an, dass veraltete Technik am Arbeitsplatz ihre Produktivität negativ beeinflusst. Um in einer immer stärker digitalisierten Welt wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen deutsche Unternehmen deshalb den eigenen Technologieeinsatz und ihre internen Arbeitsabläufe dringend überdenken. Zumal ein Drittel der Beschäftigten sogar in Betracht ziehen würde, ein…
News | Effizienz | Tipps
Fünf Wege für mehr Achtsamkeit und Zufriedenheit im Projektmanagement
In Projektmanagementbüros (PMO) geht es nicht selten drunter und drüber: Alle Teamkollegen sind stark darauf fokussiert, Projekte so gut wie möglich innerhalb der vorgegebenen Fristen über den Tisch zu bringen. Dieser Arbeitsdruck wirkt sich oftmals negativ auf die Produktivität des gesamten Teams aus. Stephanie Birnstiel, Senior Manager Strategic International Customer Success bei Wrike, dem Spezialisten…
News | Business | Trends Infrastruktur | Trends 2020
Globale Studie deckt Unzufriedenheit der Mitarbeiter in KMUs auf
Studie zeigt, dass kleine und mittlere Unternehmen (SMBs [1]) die Erwartungen der Mitarbeiter nicht erfüllen: nur 60 Prozent sind mit ihrer Arbeitserfahrung zufrieden. 79 Prozent der befragten Arbeitgeber sind der Meinung, dass ihr Unternehmen eine gute Mitarbeitererfahrung bietet, während 41 Prozent der Mitarbeiter angeben, dass ihnen die wichtigsten technologischen Werkzeuge für flexibles Arbeiten fehlen. Nahezu…
News | Business | Effizienz | Strategien | Tipps
Glücklichere Mitarbeiter durch Flexibilität und Anerkennung
Was Arbeitgeber tun können, um die Zufriedenheit am Arbeitsplatz zu fördern. Eine positive, gesunde Arbeitsumgebung führt zu besseren Ergebnissen, einer höheren Effizienz und macht das Unternehmen als Marke attraktiv – für bestehende genauso wie für potenzielle Mitarbeiter. Deshalb fördern Firmen die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter mit unterschiedlichen Maßnahmen, wie die aktuelle Arbeitsmarktstudie des Personaldienstleisters Robert Half…
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends 2019
Glücksstudie: Sprachwissenschaftler sind am glücklichsten
Was macht Menschen im Leben glücklich? Diese Frage versuchten Wissenschaftler des IW Köln in einer aktuellen Studie zu ergründen. Darin fragten sie auch nach der Lebenszufriedenheit von Absolventen verschiedener Studienfächer. Das Ergebnis: Mehr Geld macht nicht unbedingt glücklicher. Ab einem Einkommen von rund 60.000 bis 70.000 Euro brutto im Jahr bringt mehr Geld keine zusätzliche…