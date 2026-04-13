Warum Ambition, Teilhabe und Lebenszufriedenheit bessere Wachstumsindikatoren sind

Klassische Wirtschaftskennzahlen erklären die Vergangenheit – aber sie sagen wenig über die Zukunft. Vorausschauende Indikatoren wie Ambition, Teilhabe und Lebenszufriedenheit lassen früher erkennen, wo neues Wachstum entsteht.
Unternehmen, Regierungen und Investoren stützen ihre Entscheidungen traditionell auf harte Daten: BIP, Arbeitslosenquote, Auftragseingänge, Umsatzstatistiken. Diese Kennzahlen sind wichtig – aber sie haben einen strukturellen Nachteil: Sie blicken in die Vergangenheit. In einer Welt, die sich in Wochen statt in Jahren verändert, reicht das nicht mehr aus. Organisationen brauchen Signale, die anzeigen, was als Nächstes passiert, nicht was bereits geschehen ist. Genau hier kommen vorausschauende Indikatoren ins Spiel.
- Klassische Kennzahlen sind rückwärtsgewandt – und damit zu langsam
Ökonomische Standardindikatoren entstehen erst, wenn Transaktionen abgeschlossen und Daten verbucht sind. Beispiele:
- Das BIP zeigt, was im letzten Quartal passiert ist.
- Die Arbeitslosenquote zeigt, wie viele Menschen bereits ihren Job verloren haben.
- Umsatzstatistiken zeigen, was Kunden gestern gekauft haben.
Für strategische Entscheidungen bedeutet das: Wer sich auf diese Daten verlässt, reagiert immer zu spät.
- Vorausschauende Indikatoren zeigen Veränderungen, bevor sie sichtbar werden
Leading Indicators messen nicht das Ergebnis, sondern die Voraussetzungen, die zu Ergebnissen führen. Sie erfassen:
- Stimmungen (z. B. Konsumentenvertrauen)
- Absichten (z. B. Investitionspläne, Gründungsabsichten)
- Verhaltenssignale (z. B. Jobwechselbereitschaft, Suchanfragen, Mobilitätsdaten)
- Strukturelle Dynamiken (z. B. Arbeitsmarktteilhabe, Innovationsaktivität)
Damit liefern sie Hinweise auf Entwicklungen, bevor diese in klassischen Kennzahlen sichtbar werden.
- Warum Gallups neue Indikatoren besonders relevant sind
Gallup argumentiert, dass wirtschaftliche Dynamik immer mit Menschen beginnt – nicht mit Transaktionen. Daher fokussieren sie auf drei vorlaufende Signale:
- Gross Domestic Ambition – misst Zukunftsenergie und Aufstiegswillen
- Gross Domestic Payroll to Population – misst reale wirtschaftliche Teilhabe
- Gross Domestic Thriving – misst Lebenszufriedenheit und gesellschaftliche Stabilität
Diese Indikatoren zeigen, ob eine Gesellschaft bereit ist für Wachstum, noch bevor dieses messbar wird. Sie sind damit besonders wertvoll für:
- Regierungen (Standortpolitik, Arbeitsmarkt)
- Unternehmen (Marktpotenziale, Talentmärkte)
- Investoren (Länderrisiken, Wachstumschancen)
- Frühindikatoren reduzieren Unsicherheit – ein strategischer Vorteil
Organisationen, die früh erkennen, wohin sich Märkte bewegen, können:
- Investitionen antizipieren, statt hinterherzulaufen
- Ressourcen rechtzeitig umschichten
- Risiken früher erkennen (z. B. Fachkräftemangel, Konsumrückgang)
- Innovationen schneller platzieren
- politische und gesellschaftliche Trends besser einordnen
In volatilen Zeiten wird dieser Vorteil zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor.
- Frühindikatoren sind besonders wertvoll in Zeiten struktureller Umbrüche
Die letzten Jahre haben gezeigt, wie schnell Systeme kippen können:
- Pandemie
- Lieferkettenkrisen
- Energiepreisschocks
- KI‑Disruption
- geopolitische Spannungen
In solchen Phasen verlieren historische Modelle an Aussagekraft. Vorausschauende Indikatoren hingegen erfassen Verhaltensänderungen, Stimmungsumschwünge und strukturelle Verschiebungen, bevor sie sich in harten Daten niederschlagen.
- Die Zukunft gehört hybriden Modellen: harte Daten + menschliche Signale
Die leistungsfähigsten Prognosen entstehen heute aus der Kombination von:
- klassischen ökonomischen Daten
- qualitativen Stimmungsindikatoren
- Verhaltensdaten (Suchanfragen, Mobilität, Jobwechsel)
- KI‑gestützten Musteranalysen
Vorausschauende Indikatoren sind dabei der früheste Layer – sie zeigen, wohin sich Systeme bewegen, bevor die Zahlen folgen.
Fazit: Wer die Zukunft verstehen will, muss Menschen verstehen
Vorausschauende Indikatoren sind kein »Nice to Have«, sondern ein strategisches Muss. Sie liefern:
- frühere Signale
- höhere Prognosequalität
- bessere Risikosteuerung
- klarere Prioritäten für Politik und Wirtschaft
Oder anders formuliert: Wer nur auf rückblickende Daten schaut, steuert im Rückspiegel. Wer vorausschauende Indikatoren nutzt, sieht die Straße vor sich.
Albert Absmeier & KI
Die kommenden 100 Billionen Dollar
Die Weltbank und der Internationale Währungsfonds sind diese Woche in Washington und empfangen 10.000 Ökonomen und politische Entscheidungsträger aus etwa 190 Ländern. Gleichzeitig beherbergt die Semafor World Economy 400 der einflussreichsten CEOs und Vordenker der Welt.
Woodstock für die Weltwirtschaft.
Der IWF berichtete, dass das globale Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2025 bei genau 120 Billionen US-Dollar lag. Gallup-Analysten schätzen, dass das globale Wachstum in den nächsten 25 Jahren im Durchschnitt 2,5 % jährlich betragen wird, wobei das globale BIP bis 2050 etwa 220 Billionen Dollar erreichen wird.
Das bedeutet, dass 100 Billionen Dollar an neuer Wirtschaftsenergie in allen Ländern der Welt herabregnen werden.
Also, wer bekommt die kommenden 100 Billionen Dollar?
Das BIP ist ungefähr die Summe all dessen, was die ganze Welt in einem Jahr produziert und verkauft. Die USA besitzen etwa 26 % des weltweiten nominalen BIP, die EU 18 % und China 17 %. Zusammen machen sie fast zwei Drittel der gesamten wirtschaftlichen Energie der Welt aus.
Wären die Vereinigten Staaten ein Unternehmen, America, Inc., hätten sie einen Umsatz von 30 Billionen US-Dollar (BIP), ein jährliches Wachstum von etwa 2,0 %, jährliche Verluste von 1,8 Billionen US-Dollar (Defizite) und eine Gesamtverschuldung von 38 Billionen US-Dollar auf der Bilanz.
Aber diese Daten haben nur eine beschränkte Aussagekraft. In dem Moment, in dem eine Transaktion aufgezeichnet wird, wird sie zu einem nachlaufenden Indikator. Egal wie tief wir Wirtschaftsdaten analysieren, die Zukunft ist nicht dabei.
»Nachdem du alle verfügbaren wirtschaftlichen Informationen und alle führenden Indikatoren berücksichtigt hast, auf die du angewiesen bist, was sagen dir dein Instinkt, was als Nächstes kommt?«
Deshalb sind wir hier.
Globale CEOs, Ökonomen und Journalisten waren nach ihrer ersten Reise nach Shanghai Anfang der 2000er Jahre in einer weltweiten Erzählung gefangen: »China boomt und kann alles, während Amerikaner nicht einmal einen Zug bauen können, der von Washington nach New York fährt.«
Das erzeugte einen schier unaufhaltsamen Bandwagon-Effekt. Ich habe es auch gesagt.
Die Erzählung wurde 2010 noch härter. »Chinas Wirtschaft wird die Amerikas überwältigen.« Nicht überstrahlen, sondern Amerika überwältigen.
Aber es ist nicht passiert.
Die US-Wirtschaft wurde nicht von China geschlagen, wie buchstäblich jeder Vordenker vorhergesagt hatte, einschließlich aller gutmeinenden US-amerikanischen, chinesischen, EU- und Weltökonomen.
Dies war eine der größten Fehlinterpretationen von Ökonomen der letzten 100 Jahre. Niemand spricht darüber, aber es hilft, zu argumentieren, dass die Zukunft sehr schwer vorherzusagen ist.
Es ist wichtig zu bedenken, dass Fortschritt nicht linear ist; Sie wird von Ereignissen angetrieben. Dasselbe gilt für Organisationen und Länder. Wendepunkte sind beim Investieren und Planen alles.
Deshalb sind Führungsindikatoren – Signale dessen, was als Nächstes kommt – so entscheidend.
Gallup hat drei führende Indikatoren gefunden: Gross Domestic Ambition, Gross Domestic Payroll to Population und Gross Domestic Thriving (Bruttoinlandsambition, Bruttoinlandsgehalt im Verhältnis zur Bevölkerung und Bruttoinlandsgedeihung).
Wir sind verpflichtet, diese Indikatoren in den nächsten 100 Jahren auf der jährlichen Semafor-Veranstaltung zu berichten.
Jim Clifton ist Vorsitzender von Gallup
Gross Domestic Ambition, Gross Domestic Payroll to Population und Gross Domestic Thriving
Gallup verwendet diese drei Begriffe als frühzyklische, nicht‑ökonomische Indikatoren, die laut Jim Clifton besser anzeigen sollen, was als Nächstes in einer Volkswirtschaft passiert, als klassische rückblickende Daten wie BIP oder Arbeitslosenquote.
Die drei Gallup‑Indikatoren – klar definiert
1) Gross Domestic Ambition (GDA)
Was es misst: Die kollektive Zukunftsenergie einer Bevölkerung – also den Anteil der Menschen, die sagen, dass sie etwas Größeres erreichen wollen, aufsteigen wollen, ein Unternehmen gründen möchten oder aktiv nach besseren Chancen suchen.
Warum es wichtig ist: Gallup sieht Ambition als führenden Indikator für zukünftiges Wachstum, weil wirtschaftliche Dynamik immer mit menschlicher Initiative beginnt. Hohe Ambition → mehr Gründungen, Innovation, Mobilität → später messbares Wachstum.
2) Gross Domestic Payroll to Population (GDP2P)
Was es misst: Den Anteil der erwachsenen Bevölkerung, der eine bezahlte Arbeit hat – unabhängig davon, ob Vollzeit, Teilzeit oder selbstständig.
Warum es wichtig ist: Es ist ein direkter Indikator für wirtschaftliche Teilhabe und damit für die reale wirtschaftliche Aktivität im Alltag. Im Gegensatz zur Arbeitslosenquote (die nur Arbeitssuchende zählt) zeigt GDP2P, wie viel der Bevölkerung tatsächlich arbeitet.
3) Gross Domestic Thriving (GDT)
Was es misst: Den Anteil der Menschen, die ihr Leben als »thriving« bewerten – also als erfolgreich, stabil, sinnvoll und zukunftsoptimistisch. Gallup nutzt dafür seine Life Evaluation Ladder (0–10‑Skala).
Warum es wichtig ist: GDT gilt als frühzeitiger Indikator für gesellschaftliche Stabilität, Produktivität und langfristige wirtschaftliche Resilienz. Wenn viele Menschen »thriving« sind, steigt typischerweise Engagement, Gesundheit, Produktivität und Innovationskraft.
Warum Gallup diese drei Indikatoren betont
Gallup geht davon aus, dass klassische ökonomische Daten immer rückwärtsgewandt sind – sobald eine Transaktion verbucht ist, ist sie Vergangenheit. Gallup sucht daher nach vorlaufenden Signalen, die zeigen:
- Wo entsteht neue wirtschaftliche Energie?
- Welche Länder werden vom kommenden Wachstum profitieren?
- Welche Gesellschaften sind stabil genug, um Chancen zu nutzen?
Diese drei Indikatoren sollen genau das leisten.
86 Artikel zu „Lebenszufriedenheit „
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Nachhaltiger Konsum hebt die Lebenszufriedenheit
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Lebenszufriedenheit: Her mit dem schönen Leben!
Was macht für Menschen weltweit ein gutes Leben aus? Das hat die GfK für eine aktuelle Studie 23.000 Onlinenutzer in 17 Ländern gefragt, darunter auch Deutschland. Für die Menschen hierzulande steht Gesundheit an erster Stelle, gefolgt von finanzieller Sicherheit und Freizeit. Auf dem vierten Platz folgt mit 64 Prozent eine glückliche Ehe. Insgesamt sind den…
News | Trends 2026 | Business | Favoriten der Redaktion | New Work
Je älter und reicher, desto glücklicher
Anlässlich des Weltglückstags am 20. März veröffentlichte Ipsos seinen Happiness Report 2026. Seit 15 Jahren untersucht Ipsos das Glücksempfinden weltweit und hat dafür in diesem Jahr mehr als 23.000 Personen in 29 Ländern befragt. In Deutschland bezeichnen sich aktuell 72 Prozent der Befragten als glücklich – ein Plus von 8 Prozentpunkten gegenüber 2025. Dennoch liegen…
News | Trends 2026 | Business | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | New Work | Tipps | Whitepaper
Was macht die Menschen in Deutschland glücklich?
74 Prozent der von Ipsos für den Happiness Report 2026 in 29 Ländern befragten Menschen bezeichnen sich als eher (56 Prozent) oder sehr (18 Prozent) glücklich [1]. Deutschland liegt mit 72 Prozent etwas unter diesem Durchschnittswert. Die Umfrage gibt auch Auskunft darüber, was die Menschen hierzulande glücklich macht. Am wichtigsten sind in dieser Hinsicht Anerkennung…
News | Trends 2026 | Business | Trends Wirtschaft | Favoriten der Redaktion | Nachhaltigkeit | New Work
Wo leben die glücklichsten Menschen?
Die Finninnen und Finnen sind laut World Happiness Report 2026 die glücklichsten Menschen der Welt – und das bereits das neunte mal in Folge [1]. Die von Gallup durchgeführte Erhebung basiert auf einer einzigen Frage zur Lebensbewertung, der sogenannten Cantril-Skala. Dabei bewerten die Befragten die Zufriedenheit mit ihrem derzeitigen Leben auf einer Zehn-Punkte-Skala (schlechtestmögliches Leben…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft
Chinesen sind am zufriedendensten mit ihren Finanzen
In Japan ist der Anteil der Menschen, die ihre persönliche finanzielle Lage als positiv oder sehr positiv bezeichnen, mit 15 Prozent auffallend gering. In China und Indien hingegen sagen dies 82 Prozent beziehungsweise 76 Prozent der Befragten. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der Statista Consumer Insights [1]. Deutschland liegt mit einem Anteil von 41 Prozent…
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Macht Geld glücklich? Ab 3.266 Euro netto im Monat ja.
Es gibt einen Zusammenhang zwischen persönlichem und beruflichem Glücksgefühl und der Höhe des monatlichen Nettogehalts. Trotz der aktuellen Herausforderungen in Wirtschaft und Gesellschaft sind die Beschäftigten in Deutschland ein überwiegend glückliches Volk. Das ist das Ergebnis einer aktuellen repräsentativen Umfrage – dem kununu Happiness-Index 2025 – für den das Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag der…
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Gesundheit: 20 Prozent der Kinder weltweit sind übergewichtig
Eine Weltkarte mit dem Anteil der übergewichtigen Kinder zeigt, welche Erdteile am stärksten betroffen sind [1]. Neben dem amerikanischen Kontinent sind besonders viele Kinder im Nahen Osten, Nordafrika und im Pazifik übergewichtig. Ein Forschungsbericht aus der Fachzeitschrift »The Lancet« identifiziert für Länder aus diesen und anderen Regionen eine Infrastruktur, die passive Fortbewegung und Freizeitgestaltung fördert.…
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Mentale (Un)Gesundheit: Stress, Depressionen und Ängste sind ein Massenphänomen
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Psychisches Wohlbefinden: Besonders die Jungen fühlen sich mental belastet
Wie stark ist Deutschland mental belastet? Einen Annäherung auf die Antwort zu dieser Frage erlauben Daten des Robert Koch-Instituts. Dabei zeigen sich große Unterschiede zwischen den einzelnen Altersgruppen. So ist der Anteil der Erwachsenen mit niedrigem psychischem Wohlbefinden unter den Jüngeren mit rund 38 Prozent vergleichsweise hoch. Besonders stark betroffen sind Frauen, wie der Blick…
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Freundschaft schließen mit der KI: Warum nicht?
Hälfte der 16- bis 29-Jährigen würde bei bestimmten Themen eher mit einer KI als mit Freunden und Familie sprechen. 27 Prozent meinen, KI-Assistenten können gegen Einsamkeit helfen. Ein Ratschlag von Siri, Trost von Alexa oder ein offenes Ohr vom Google Assistant – mit den Fortschritten bei künstlicher Intelligenz erleben Sprachassistenten einen Entwicklungsschub. Sie werden…
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Mentale Gesundheit: Wie viele leiden unter Stress, Depressionen und Ängste?
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Wo leben die glücklichsten Menschen?
2012 riefen die Vereinten Nationen den 20. März als International Day of Happiness oder Weltglückstag aus, der seitdem jedes Jahr an diesem Datum stattfindet. Ziel sei es, ein Bewusstsein für »einen inklusiveren, gerechteren und ausgewogeneren Ansatz für das Wirtschaftswachstum, der das Glück und das Wohlergehen aller Menschen fördert« zu schaffen. Obwohl Glück und Zufriedenheit subjektive…
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Der zunehmende Einsatz von KI, Weiterentwicklungen bei 5G-Netzwerken, leistungsfähigeres Edge Computing sowie neue Anwendungen erweitern die Fähigkeiten von Fachkräften im Arbeitseinsatz unterwegs. Die Nachfrage nach mobilen Endgeräten, die den Anforderungen im rauen Industrieeinsatz gerecht werden, wächst kontinuierlich: Im Jahr 2023 verzeichnete der weltweite Markt für robuste Notebooks ein Volumen von 2,9 Milliarden US-Dollar, bis…
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86,4 Prozent der Wählerinnen und Wähler informieren sich online über Politik. Jüngere informieren sich in sozialen Medien, Ältere setzen auf traditionellere TV- und Printmedien. Eine aktuelle Umfrage von eco – Verband der Internetwirtschaft e.V., durchgeführt von Civey, zeigt: Digitale Informationsquellen dominieren zunehmend die politische Meinungsbildung der deutschen Wähler. Junge Wählerinnen und Wähler setzen…
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Die digitale Mitarbeitererfahrung (DEX) wirkt sich positiv auf Cybersicherheitsmaßnahmen aus. DEX hat bei Führungskräften hohe Priorität, dennoch gibt es erhebliche Defizite bei der praktischen Umsetzung. 93 % der Sicherheitsfachleute sagen, dass die Priorisierung der digitalen Mitarbeitererfahrung (Digital Employee Experience – DEX) einen positiven Einfluss auf die Cybersicherheitsstrategien eines Unternehmens hat. Diese Einschätzung hat…
News | Kommentar | Ausgabe 7-8-2024
Unterschiedliche Zeiten bringen unterschiedliche Denkweisen hervor – Wenn der Faktor Mensch ins Straucheln gerät
»In Zeiten wie diesen…« möchte man bald einen Text beginnen, der sich mit den aktuellen Turbulenzen unserer Zeit beschäftigt. Irgendwie scheint alles auf dem Kopf zu stehen, geht es doch recht chaotisch zu auf unserem Planeten, und dennoch sind die Zeiten kaum verrückt. Im Chaos lauert durchaus Ordnung, nur birgt die Ordnung diese Unannehmlichkeit, ein noch gründlicheres Chaos hervorzubringen. Irgendwie scheint der Mensch, trotz seiner Errungenschaften in seinem Denken in einem sich wiederholenden Kreislauf gefangen zu sein. Werte, Komplexität, Veränderung und Ängste haben im 21. Jahrhundert eine neue Dimension von Wirklichkeit erreicht.
News | Business | Trends 2024 | Trends Kommunikation | Kommunikation | Whitepaper
Arbeitgeberattraktivität: Emotionale Distanz zum Arbeitgeber steigt
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News | Trends 2024 | Digitalisierung | Trends Kommunikation | Favoriten der Redaktion | Nachhaltigkeit
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5636 Artikel zu „Wachstum“
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News | Business | Business Process Management | Trends 2030 | Trends Wirtschaft | Effizienz | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
KI soll bis 2030 intelligenteres Geschäftswachstum vorantreiben
Weltweit befragte Führungskräfte gehen davon aus, dass sich die Ausgaben für KI bis 2030 von Effizienzsteigerung hin zu Innovation verlagern werden. Die globalen Produktivitätssteigerungen im Bereich KI werden voraussichtlich um 42 % steigen und damit Reinvestitionen für Wachstum ankurbeln. 67 % der Befragten weltweit erwarten, dass KI Ressourcen- und Qualifikationsengpässe beseitigen wird. Die neue Studie…
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Eine professionelle Personalberatung ist weit mehr als bloße »Personalvermittlung«: Sie ist analytischer Sparringspartner, Moderator und Katalysator, der Unternehmen und echte Talente langfristig zusammenbringt. Im Fokus stehen dabei Werte wie Loyalität, Erfahrung, Lernfähigkeit und Expertenwissen – und nicht nur ein lückenloser Lebenslauf. Talente binden und Unternehmenserfolg sichern Talente zu binden und Erfahrung sinnvoll zu nutzen,…
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Rechenzentren treiben Frankfurts Wirtschaftswachstum hoch – trotzt Hürden für Betreiber
Rechenzentren sind das Fundament der digitalen Wertschöpfung in Frankfurt und der gesamten Region Rhein-Main. Die neue Studie von IW und Detecon liefert dazu eindeutige Zahlen und zeigt, dass die Branche im Gegensatz zur Gesamtwirtschaft Rekordzuwächse verzeichnet. Davon profitieren auch die Stadt sowie die gesamte Region RheinMain. Das BIP der Rechenzentrumsbranche hat sich in den…
News | Business | Trends 2030 | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz
KI könnte das BIP-Wachstum in den nächsten 15 Jahren um jährlich 0,8 Prozentpunkte erhöhen
Der verstärkte Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) könnte das Wirtschaftswachstum in Deutschland in den kommenden 15 Jahren erheblich steigern. Das zeigt die am Mittwoch veröffentlichte gemeinsame KI-Szenario-Analyse des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), des Bundesinstituts für Berufsforschung (BIBB) und der Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung (GWS). Unter den getroffenen Annahmen würde das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Schnitt…
News | Business | Digitale Transformation | Geschäftsprozesse | Strategien
Verzögerungen bei der digitalen Transformation bedrohen Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen
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Experte: KI am wichtigsten für Wirtschaftswachstum
»Künstliche Intelligenz ist der größte Hebel, den Unternehmen selbst in der Hand haben, um sich dem wirtschaftlichen Niedergang Deutschlands zu entziehen, ohne das Land verlassen zu müssen«, sagt der Interim Manager Eckhart Hilgenstock und Co-Autor des neuen Buches »Wirtschaftswende jetzt! – So bringen wir Deutschland wieder auf Wachstumskurs« (ISBN 978-3-98674-186-0) [1]. »Auf die großen Hürden…
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Deutsche Wirtschaft: Expansive Finanzpolitik als Wachstumsimpuls
Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2025: Expansive Finanzpolitik kaschiert Wachstumsschwäche. Die deutsche Wirtschaft lässt die Talsohle hinter sich und dürfte in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen. Nach der Stagnation in der ersten Jahreshälfte prognostiziert die Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose in ihrem Herbstgutachten für das laufende Jahr eine Zunahme des Bruttoinlandsproduktes von 0,2 Prozent. In den beiden…
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Spagat zwischen Green Growth und Postwachstum
Der Kernfrage, wie man klimapolitische Ambitionen mit sozialer Verträglichkeit verbindet, liegt im Spagat zwischen Green Growth (grünem Wachstum) und Postwachstum (De-Growth). Beide Ansätze verfolgen das Ziel, Umweltbelastungen zu reduzieren, unterscheiden sich aber in den Zugängen und Maßnahmen. Was ist Green Growth? Green Growth basiert auf der Annahme, dass sich Wirtschaftswachstum und Umweltschutz über eine absolute…
News | Trends 2025 | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Menschliche Expertise bleibt trotz KI-Wachstum entscheidend
Eine weltweite Umfrage unter Instandhaltungsfachleuten zeigt: Das Interesse an kontextbezogener Intelligenz ist in zwei Jahren um 750 % gestiegen. Alternde Belegschaften und Fachkräftemangel bleiben laut dem Trendbericht für die industrielle Instandhaltung die drängendsten Herausforderungen. Fast jedes zweite Industrieunternehmen (49 %) verfügt nicht über das nötige interne Know-how, um fortschrittliche Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) effektiv…
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Exklusiv: Projektmanagement – Projektkompetenz als Wachstumsfaktor
Der Fachkräftemangel im Projektmanagement bedroht Transformation, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit weltweit. Globale Transformationen, von der Energiewende über die Digitalisierung bis hin zu neuen Lieferketten, erfordern zur Realisation vor allem eines – Projekte. Und damit Menschen, die diese Projekte planen, steuern und umsetzen. Doch genau hier klafft eine wachsende Lücke. Der neue »Global Project Management Talent…
News | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services
Zwischen Datenwachstum und Effizienz: Wie Storage as a Service zur Schlüsseltechnologie wird
Storage: dynamischer Service statt starrer Infrastruktur. Der digitale Wandel zwingt Unternehmen zu einem grundlegenden Umdenken beim Umgang mit ihren Daten. Eine IDC-Studie prognostizierte bereits für dieses Jahr ein weltweites Datenvolumen von rund 175 Zettabyte oder mehr. Laut Statista wird es 2028 auf knapp 400 Zettabyte anwachsen – und sich damit in drei Jahren mehr…
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De-Growth: Kann weniger Wachstum den Planeten retten?
Kann eine gezielte Verringerung von Produktion und Konsum entscheidend dazu beitragen, ökologische Grenzen unseres Heimatplaneten einzuhalten und soziale Gerechtigkeit zu fördern? Diese Fragen werden häufig unter dem Schlagwort De-Growth diskutiert. De-Growth ist dabei kein bloßer Rückgang des BIP (»Rezession«), sondern wird als bewusster, politisch gesteuerter Transformationsprozess verstanden. Eine 2023 erschienene Studie von J. D. Moyer…
News | Trends 2026 | Business | Trends 2030 | Trends Wirtschaft | New Work | Whitepaper
Beschäftigtenwachstum trotz schwachem Wirtschaftswachstum
Von 2023 bis 2028 wird ein durchschnittliches jährliches Beschäftigtenwachstum von 1,2 Prozent erwartet, maßgeblich gestützt durch eine steigende sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, insbesondere bei älteren Personen. Politische Maßnahmen zur Verlängerung der Erwerbstätigkeit sind entscheidend. Der demografische Wandel wird durch Zuwanderung fast ausgeglichen, wobei qualifizierte Zuwanderung notwendig bleibt, um ausscheidende Arbeitskräfte zu ersetzen. Verbesserte Integration, schnellere Visavergabe und…
News | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Services
Der KI-Goldrausch hat begonnen – MSP plus KI für Infrastruktur-Erfolg und Wachstum
In den 2020er Jahren haben wir im Bereich künstliche Intelligenz einen Wendepunkt erreicht. Was lange Zeit nur theoretisch diskutiert wurde – Chancen wie Risiken – ist nun Realität. Generative KI-Tools revolutionieren Content-Erstellung, Datenanalyse und Softwareentwicklung. Die Marktdynamik spiegelt diese Entwicklung wider: Der KI-Markt soll von 93 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 auf über 826 Milliarden…