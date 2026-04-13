Warum Ambition, Teilhabe und Lebenszufriedenheit bessere Wachstumsindikatoren sind

Klassische Wirtschaftskennzahlen erklären die Vergangenheit – aber sie sagen wenig über die Zukunft. Vorausschauende Indikatoren wie Ambition, Teilhabe und Lebenszufriedenheit lassen früher erkennen, wo neues Wachstum entsteht.

Unternehmen, Regierungen und Investoren stützen ihre Entscheidungen traditionell auf harte Daten: BIP, Arbeitslosenquote, Auftragseingänge, Umsatzstatistiken. Diese Kennzahlen sind wichtig – aber sie haben einen strukturellen Nachteil: Sie blicken in die Vergangenheit. In einer Welt, die sich in Wochen statt in Jahren verändert, reicht das nicht mehr aus. Organisationen brauchen Signale, die anzeigen, was als Nächstes passiert, nicht was bereits geschehen ist. Genau hier kommen vorausschauende Indikatoren ins Spiel.

Klassische Kennzahlen sind rückwärtsgewandt – und damit zu langsam

Ökonomische Standardindikatoren entstehen erst, wenn Transaktionen abgeschlossen und Daten verbucht sind. Beispiele:

Das BIP zeigt, was im letzten Quartal passiert ist.

Die Arbeitslosenquote zeigt, wie viele Menschen bereits ihren Job verloren haben.

Umsatzstatistiken zeigen, was Kunden gestern gekauft haben.

Für strategische Entscheidungen bedeutet das: Wer sich auf diese Daten verlässt, reagiert immer zu spät.

Vorausschauende Indikatoren zeigen Veränderungen, bevor sie sichtbar werden

Leading Indicators messen nicht das Ergebnis, sondern die Voraussetzungen, die zu Ergebnissen führen. Sie erfassen:

Stimmungen (z. B. Konsumentenvertrauen)

Absichten (z. B. Investitionspläne, Gründungsabsichten)

Verhaltenssignale (z. B. Jobwechselbereitschaft, Suchanfragen, Mobilitätsdaten)

Strukturelle Dynamiken (z. B. Arbeitsmarktteilhabe, Innovationsaktivität)

Damit liefern sie Hinweise auf Entwicklungen, bevor diese in klassischen Kennzahlen sichtbar werden.

Warum Gallups neue Indikatoren besonders relevant sind

Gallup argumentiert, dass wirtschaftliche Dynamik immer mit Menschen beginnt – nicht mit Transaktionen. Daher fokussieren sie auf drei vorlaufende Signale:

Gross Domestic Ambition – misst Zukunftsenergie und Aufstiegswillen

Gross Domestic Payroll to Population – misst reale wirtschaftliche Teilhabe

Gross Domestic Thriving – misst Lebenszufriedenheit und gesellschaftliche Stabilität

Diese Indikatoren zeigen, ob eine Gesellschaft bereit ist für Wachstum, noch bevor dieses messbar wird. Sie sind damit besonders wertvoll für:

Regierungen (Standortpolitik, Arbeitsmarkt)

Unternehmen (Marktpotenziale, Talentmärkte)

Investoren (Länderrisiken, Wachstumschancen)

Frühindikatoren reduzieren Unsicherheit – ein strategischer Vorteil

Organisationen, die früh erkennen, wohin sich Märkte bewegen, können:

Investitionen antizipieren, statt hinterherzulaufen

Ressourcen rechtzeitig umschichten

Risiken früher erkennen (z. B. Fachkräftemangel, Konsumrückgang)

Innovationen schneller platzieren

politische und gesellschaftliche Trends besser einordnen

In volatilen Zeiten wird dieser Vorteil zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor.

Frühindikatoren sind besonders wertvoll in Zeiten struktureller Umbrüche

Die letzten Jahre haben gezeigt, wie schnell Systeme kippen können:

Pandemie

Lieferkettenkrisen

Energiepreisschocks

KI‑Disruption

geopolitische Spannungen

In solchen Phasen verlieren historische Modelle an Aussagekraft. Vorausschauende Indikatoren hingegen erfassen Verhaltensänderungen, Stimmungsumschwünge und strukturelle Verschiebungen, bevor sie sich in harten Daten niederschlagen.

Die Zukunft gehört hybriden Modellen: harte Daten + menschliche Signale

Die leistungsfähigsten Prognosen entstehen heute aus der Kombination von:

klassischen ökonomischen Daten

qualitativen Stimmungsindikatoren

Verhaltensdaten (Suchanfragen, Mobilität, Jobwechsel)

KI‑gestützten Musteranalysen

Vorausschauende Indikatoren sind dabei der früheste Layer – sie zeigen, wohin sich Systeme bewegen, bevor die Zahlen folgen.

Fazit: Wer die Zukunft verstehen will, muss Menschen verstehen

Vorausschauende Indikatoren sind kein »Nice to Have«, sondern ein strategisches Muss. Sie liefern:

frühere Signale

höhere Prognosequalität

bessere Risikosteuerung

klarere Prioritäten für Politik und Wirtschaft

Oder anders formuliert: Wer nur auf rückblickende Daten schaut, steuert im Rückspiegel. Wer vorausschauende Indikatoren nutzt, sieht die Straße vor sich.

Albert Absmeier & KI

Die kommenden 100 Billionen Dollar

Die Weltbank und der Internationale Währungsfonds sind diese Woche in Washington und empfangen 10.000 Ökonomen und politische Entscheidungsträger aus etwa 190 Ländern. Gleichzeitig beherbergt die Semafor World Economy 400 der einflussreichsten CEOs und Vordenker der Welt.

Woodstock für die Weltwirtschaft.

Der IWF berichtete, dass das globale Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2025 bei genau 120 Billionen US-Dollar lag. Gallup-Analysten schätzen, dass das globale Wachstum in den nächsten 25 Jahren im Durchschnitt 2,5 % jährlich betragen wird, wobei das globale BIP bis 2050 etwa 220 Billionen Dollar erreichen wird.

Das bedeutet, dass 100 Billionen Dollar an neuer Wirtschaftsenergie in allen Ländern der Welt herabregnen werden.

Also, wer bekommt die kommenden 100 Billionen Dollar?

Das BIP ist ungefähr die Summe all dessen, was die ganze Welt in einem Jahr produziert und verkauft. Die USA besitzen etwa 26 % des weltweiten nominalen BIP, die EU 18 % und China 17 %. Zusammen machen sie fast zwei Drittel der gesamten wirtschaftlichen Energie der Welt aus.

Wären die Vereinigten Staaten ein Unternehmen, America, Inc., hätten sie einen Umsatz von 30 Billionen US-Dollar (BIP), ein jährliches Wachstum von etwa 2,0 %, jährliche Verluste von 1,8 Billionen US-Dollar (Defizite) und eine Gesamtverschuldung von 38 Billionen US-Dollar auf der Bilanz.

Aber diese Daten haben nur eine beschränkte Aussagekraft. In dem Moment, in dem eine Transaktion aufgezeichnet wird, wird sie zu einem nachlaufenden Indikator. Egal wie tief wir Wirtschaftsdaten analysieren, die Zukunft ist nicht dabei.

»Nachdem du alle verfügbaren wirtschaftlichen Informationen und alle führenden Indikatoren berücksichtigt hast, auf die du angewiesen bist, was sagen dir dein Instinkt, was als Nächstes kommt?«

Deshalb sind wir hier.

Globale CEOs, Ökonomen und Journalisten waren nach ihrer ersten Reise nach Shanghai Anfang der 2000er Jahre in einer weltweiten Erzählung gefangen: »China boomt und kann alles, während Amerikaner nicht einmal einen Zug bauen können, der von Washington nach New York fährt.«

Das erzeugte einen schier unaufhaltsamen Bandwagon-Effekt. Ich habe es auch gesagt.

Die Erzählung wurde 2010 noch härter. »Chinas Wirtschaft wird die Amerikas überwältigen.« Nicht überstrahlen, sondern Amerika überwältigen.

Aber es ist nicht passiert.

Die US-Wirtschaft wurde nicht von China geschlagen, wie buchstäblich jeder Vordenker vorhergesagt hatte, einschließlich aller gutmeinenden US-amerikanischen, chinesischen, EU- und Weltökonomen.

Dies war eine der größten Fehlinterpretationen von Ökonomen der letzten 100 Jahre. Niemand spricht darüber, aber es hilft, zu argumentieren, dass die Zukunft sehr schwer vorherzusagen ist.

Es ist wichtig zu bedenken, dass Fortschritt nicht linear ist; Sie wird von Ereignissen angetrieben. Dasselbe gilt für Organisationen und Länder. Wendepunkte sind beim Investieren und Planen alles.

Deshalb sind Führungsindikatoren – Signale dessen, was als Nächstes kommt – so entscheidend.

Gallup hat drei führende Indikatoren gefunden: Gross Domestic Ambition, Gross Domestic Payroll to Population und Gross Domestic Thriving (Bruttoinlandsambition, Bruttoinlandsgehalt im Verhältnis zur Bevölkerung und Bruttoinlandsgedeihung).

Wir sind verpflichtet, diese Indikatoren in den nächsten 100 Jahren auf der jährlichen Semafor-Veranstaltung zu berichten.

Jim Clifton ist Vorsitzender von Gallup

Gross Domestic Ambition, Gross Domestic Payroll to Population und Gross Domestic Thriving

Gallup verwendet diese drei Begriffe als frühzyklische, nicht‑ökonomische Indikatoren, die laut Jim Clifton besser anzeigen sollen, was als Nächstes in einer Volkswirtschaft passiert, als klassische rückblickende Daten wie BIP oder Arbeitslosenquote.

Die drei Gallup‑Indikatoren – klar definiert

1) Gross Domestic Ambition (GDA)

Was es misst: Die kollektive Zukunftsenergie einer Bevölkerung – also den Anteil der Menschen, die sagen, dass sie etwas Größeres erreichen wollen, aufsteigen wollen, ein Unternehmen gründen möchten oder aktiv nach besseren Chancen suchen.

Warum es wichtig ist: Gallup sieht Ambition als führenden Indikator für zukünftiges Wachstum, weil wirtschaftliche Dynamik immer mit menschlicher Initiative beginnt. Hohe Ambition → mehr Gründungen, Innovation, Mobilität → später messbares Wachstum.

2) Gross Domestic Payroll to Population (GDP2P)

Was es misst: Den Anteil der erwachsenen Bevölkerung, der eine bezahlte Arbeit hat – unabhängig davon, ob Vollzeit, Teilzeit oder selbstständig.

Warum es wichtig ist: Es ist ein direkter Indikator für wirtschaftliche Teilhabe und damit für die reale wirtschaftliche Aktivität im Alltag. Im Gegensatz zur Arbeitslosenquote (die nur Arbeitssuchende zählt) zeigt GDP2P, wie viel der Bevölkerung tatsächlich arbeitet.

3) Gross Domestic Thriving (GDT)

Was es misst: Den Anteil der Menschen, die ihr Leben als »thriving« bewerten – also als erfolgreich, stabil, sinnvoll und zukunftsoptimistisch. Gallup nutzt dafür seine Life Evaluation Ladder (0–10‑Skala).

Warum es wichtig ist: GDT gilt als frühzeitiger Indikator für gesellschaftliche Stabilität, Produktivität und langfristige wirtschaftliche Resilienz. Wenn viele Menschen »thriving« sind, steigt typischerweise Engagement, Gesundheit, Produktivität und Innovationskraft.

Warum Gallup diese drei Indikatoren betont

Gallup geht davon aus, dass klassische ökonomische Daten immer rückwärtsgewandt sind – sobald eine Transaktion verbucht ist, ist sie Vergangenheit. Gallup sucht daher nach vorlaufenden Signalen, die zeigen:

Wo entsteht neue wirtschaftliche Energie?

Welche Länder werden vom kommenden Wachstum profitieren?

Welche Gesellschaften sind stabil genug, um Chancen zu nutzen?

Diese drei Indikatoren sollen genau das leisten.

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