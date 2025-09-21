Spagat zwischen Green Growth und Postwachstum

Der Kernfrage, wie man klimapolitische Ambitionen mit sozialer Verträglichkeit verbindet, liegt im Spagat zwischen Green Growth (grünem Wachstum) und Postwachstum (De-Growth). Beide Ansätze verfolgen das Ziel, Umweltbelastungen zu reduzieren, unterscheiden sich aber in den Zugängen und Maßnahmen.

Was ist Green Growth?

Green Growth basiert auf der Annahme, dass sich Wirtschaftswachstum und Umweltschutz über eine absolute Entkopplung trennen lassen.

Fokus auf technologische Innovationen und Effizienzsteigerung

Investitionen in erneuerbare Energien, CO₂-arme Technologien und Kreislaufwirtschaft

Ziel: Senkung der Treibhausgas-Emissionen bei steigendem oder konstantem BIP

Was ist Postwachstum?

Postwachstum zielt auf eine bewusste Reduktion von Produktion und Konsum, um innerhalb planetarer Grenzen zu bleiben.

Orientierung an Suffizienz (»Genug für alle«) und qualitativer Lebensqualität

Einsatz verkürzter Arbeitszeiten, Konsumobergrenzen und Gemeinwohlinitiativen

Betonung sozialer Gerechtigkeit und Verteilungsgleichheit

Kernelemente im Vergleich

Merkmal Green Growth Postwachstum Primärziel Absolute Entkopplung von Wachstum und Natur Suffizienz und Ressourcenverbrauch senken Leitstrategie Effizienz, technischer Fortschritt Konsumreduktion, Verkürzung der Arbeitszeit Wirtschaftsperspektive Wachstumserhalt durch »grünes« Investieren Schrumpf- oder Nullwachstum Soziale Komponente Fokus auf Vermeidung sozialer Härten Umverteilung, Einkommensgerechtigkeit Kritische Punkte Rebound-Effekte, mangelnde Suffizienz Politische Durchsetzbarkeit, Wohlstandseinbußen

So gelingt der Spagat

Relative Entkopplung plus Suffizienz – Effizienzmaßnahmen flankieren mit Verbrauchsobergrenzen und Ressourcensteuerung. Qualitatives Wachstum fördern – Innovation statt Quantität: Mehr Wert auf Dienstleistungen, Kreislaufmodelle, soziale Infrastruktur. Politische Rahmensetzung – CO₂-Preis anheben, Mindestquoten für Recycling, Arbeitszeitverkürzung bei Lohnausgleich. Partizipation und Lokalität – Bürger- und Betriebsrätekonferenzen zur Festlegung von Ressourcenbudgets. Soziale Absicherung stärken – Garantiesicherung für Grundbedürfnisse, Bildungs- und Gesundheitszugang unabhängig vom Wachstum.

Handlungsempfehlungen für Politik und Wirtschaft

Kombinierte Effizienz- und Suffizienzprogramme aufsetzen

aufsetzen Förderkriterien so anpassen, dass Mehrwert für Umwelt und Gemeinschaft belohnt wird

so anpassen, dass Mehrwert für Umwelt und Gemeinschaft belohnt wird Kreislaufwirtschaft gesetzlich vorantreiben und Monopol-Subventionen streichen

gesetzlich vorantreiben und Monopol-Subventionen streichen Arbeitszeitmodelle flexibilisieren – mehr freie Zeit für Engagement und Ehrenamt

flexibilisieren – mehr freie Zeit für Engagement und Ehrenamt Monitoring-Systeme etablieren, die ökologische und soziale Indikatoren gleichrangig erfassen

Mit diesem integrierten Ansatz bleibt Wachstum nicht Selbstzweck, sondern wird zum Mittel, um nachhaltigen Wohlstand im Rahmen der planetaren Grenzen zu sichern.

Genki Absmeier

Suffizienzprogramme

»Suffizienzprogramme« sind gebündelte politische Initiativen und Maßnahmen, die darauf abzielen, den absoluten Verbrauch von Ressourcen und Energie durch gezielte Verhaltens- und Strukturänderungen zu senken. Sie basieren auf dem Prinzip »Genug für alle« und ergänzen technische Effizienz- und Konsistenzstrategien. Ziel ist eine ressourcenleichte, solidarische und zukunftsfähige Lebens- und Wirtschaftsweise.

Zentrale Komponenten von Suffizienzprogrammen

Informations- und Bildungskampagnen

Sensibilisierung für den eigenen Ressourcenbedarf und Motivation zu suffizientem Handeln.

Sensibilisierung für den eigenen Ressourcenbedarf und Motivation zu suffizientem Handeln. Infrastrukturmaßnahmen

Ausbau von Radwegen, öffentlichem Personennahverkehr und Car-Sharing-Modellen, um autogerechte Mobilität zu verringern.

Ausbau von Radwegen, öffentlichem Personennahverkehr und Car-Sharing-Modellen, um autogerechte Mobilität zu verringern. Rechtliche Instrumente

Einführung eines Rechts auf Reparatur, Tempolimit auf Autobahnen oder Verbrauchsobergrenzen.

Einführung eines Rechts auf Reparatur, Tempolimit auf Autobahnen oder Verbrauchsobergrenzen. Ökonomische Anreize

CO₂-Steuer, Ressourcensteuern und Subventionsanpassungen zugunsten umweltfreundlicher Produkte.

CO₂-Steuer, Ressourcensteuern und Subventionsanpassungen zugunsten umweltfreundlicher Produkte. Förderung von Gemeinschaftsnutzung

Unterstützung von Leihläden, Repair-Cafés und Foodsharing-Initiativen zur Reduktion von Überproduktion und Abfall.

Beispiele für Suffizienzprogramme

Programm/Initiative Beschreibung Pilotprogramm Einsparzähler Förderung digitaler Geschäftsmodelle zur Messung und Reduktion von Energieverbrauch Suffiziente Wohnkultur (SuWoKu) Entwicklung generationengerechter, flächensparender und umweltverträglicher Wohnformen SuPraStadt I & II Reallabore zur sozialen Diffusion suffizienter Praktiken in Stadtquartieren Bundesweites Repair-Café-Förderprogramm Mittelbereitstellung für lokale Reparaturinitiativen

Erfolgsfaktoren und Voraussetzungen

Suffizienzprogramme entfalten ihre Wirkung, wenn drei Ebenen zusammenspielen:

Individuelle Gewohnheiten

Suffizienzorientierte Verhaltensweisen und Konsumentscheidungen. Infrastruktur

Einrichtungen und Angebote, die suffizientes Leben erleichtern (z. B. dichte ÖPNV-Netze, sichere Radwege). Soziale und gesetzliche Rahmenbedingungen

Regeln, Normen und Gesetze, die suffizientes Handeln fördern, etwa Reparaturgesetze oder Ressourcenvorräte.

Aufgaben für Politik und Gesellschaft

Langfristige Planung

Verbindliche Reduktionspfade für Ressourcen- und Energieverbrauch in strategische Rahmenwerke integrieren.

Verbindliche Reduktionspfade für Ressourcen- und Energieverbrauch in strategische Rahmenwerke integrieren. Monitoring und Evaluation

Ökologische und soziale Indikatoren gleichrangig erfassen, öffentlich berichten und Sanktionen verankern.

Ökologische und soziale Indikatoren gleichrangig erfassen, öffentlich berichten und Sanktionen verankern. Querschnittsintegration

Suffizienzmaßnahmen systematisch in alle Politikbereiche – von Ernährung über Mobilität bis Wohnen – einbinden.

Suffizienzmaßnahmen systematisch in alle Politikbereiche – von Ernährung über Mobilität bis Wohnen – einbinden. Partizipation

Betroffene Bürger und zivilgesellschaftliche Akteure in Konzeption und Umsetzung von Suffizienzprogrammen einbinden.

Weitere Perspektiven umfassen die Erforschung von Rebound-Effekten, die Entwicklung quantitativer Konsumbudgets und die internationale Zusammenarbeit zur Gewährleistung globaler Gerechtigkeit.

Genki Absmeier

