Globale Studie deckt Unzufriedenheit der Mitarbeiter in KMUs auf

Studie zeigt, dass kleine und mittlere Unternehmen (SMBs [1]) die Erwartungen der Mitarbeiter nicht erfüllen: nur 60 Prozent sind mit ihrer Arbeitserfahrung zufrieden.

79 Prozent der befragten Arbeitgeber sind der Meinung, dass ihr Unternehmen eine gute Mitarbeitererfahrung bietet, während 41 Prozent der Mitarbeiter angeben, dass ihnen die wichtigsten technologischen Werkzeuge für flexibles Arbeiten fehlen.

Nahezu 38 Prozent der befragten Mitarbeiter geben an, dass technologische Probleme eine große Ablenkung bei der Arbeit darstellen – etwa lange Ladezeiten und langsame Dateiübertragungen, etc.

Die Studie ergibt, dass fast 77 Prozent der Arbeitgeber die Verbesserung der Erfahrungen der Mitarbeiter als hohe Priorität ansehen.

Eine weltweite Studie im Auftrag von Lenovo zeigt, dass fast die Hälfte (40 Prozent) aller KMU-Mitarbeiter, die an der Studie teilgenommen haben, mit ihrem Arbeitsumfeld unzufrieden sind [2]. Da eine zunehmend mobile Belegschaft die Erwartungen der Mitarbeiter an den Zugang zu Technologien, die Zusammenarbeit, eine bessere Work-Life-Balance und Integration beeinflusst, scheinen KMUs in Bezug auf positive Mitarbeitererfahrungen hinterher zu hinken.

KMUs sind der Schlüssel zum Wirtschaftswachstum, denn sie repräsentieren über 90 Prozent der Unternehmenslandschaft, 60 bis 70 Prozent der Beschäftigung und 55 Prozent des BIP in den entwickelten Volkswirtschaften [3]. Die Lenovo-Studie, die von Forrester Consulting durchgeführt wurde, hat die Antworten von 813 Mitarbeitern und 803 Geräteeinkäufern aus Unternehmen mit weniger als 1.000 Mitarbeitern weltweit gesammelt, um die Trends bzgl. Mitarbeitererfahrungen bei KMUs zu bewerten. Zu den teilnehmenden Märkten gehören Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Indonesien, Italien, Mexiko, Russland, Singapur, Südkorea, Taiwan, Thailand, die USA und Vietnam.

Einem früheren Forrester-Bericht zufolge [4], führt eine verbesserte Mitarbeitererfahrung zu Vorteilen wie besserer Arbeitsleistung, geringerer Fluktuation und verbesserter Kundenerfahrung, was darauf hindeutet, dass KMUs unbedingt der Technologie, die ein positives Arbeitsumfeld für die Mitarbeiter schafft, Vorrang einräumen müssen.

Um die Mitarbeitererfahrung zu verbessern, schlägt die Lenovo-Studie vor, dass mittelständische Arbeitgeber aktiv auf das Feedback der Mitarbeiter zu den aktuellen Arbeitsumgebungen eingehen. Die Verbesserung der Technologienutzung ist von zentraler Bedeutung, da die meisten Mitarbeiter in KMUs immer noch Desktops als Hauptgerät verwenden (71 Prozent, laut der Studie). Darüber hinaus haben 74 Prozent der befragten KMU-Mitarbeiter weder Zugang zu Cloud-basierten Tools noch die Flexibilität, die für ihre Aufgaben am besten geeigneten Technologien zu wählen. Für IT-Entscheidungsträger in KMUs wird es von entscheidender Bedeutung sein, in mehr mobile und tragbare Geräteoptionen zu investieren, wie etwa Laptops, Smartphones, 2-in-1-Geräte und intelligente Geräte der nächsten Generation wie Augmented Reality/ Virtual Reality (AR/VR) und intelligente Büroeinrichtungen, um die Mitarbeitererfahrung zu verbessern. Die Schaffung einer Umgebung, in der Mitarbeiter aus der Ferne arbeiten und eine bessere Integration von Arbeit und Privatleben erreichen können, ist unerlässlich.

IT-Entscheider in KMUs müssen eine effektive und praktikable Gerätestrategie entwickeln, die sich an den zukünftigen Bedürfnissen der Mitarbeiter orientiert. Die Untersuchung ergab, dass ein Drittel der Käufer (30 Prozent) die Anschaffung intelligenter Konferenzraumlösungen ausweiten wird, was die Zusammenarbeit über verschiedene Standorte hinweg fördert. Allerdings haben die IT-Entscheider in mittelständischen Unternehmen oft Schwierigkeiten bei der Auffrischung der Arbeitsplatztechnologie. 45 Prozent von ihnen geben an, dass ihr Budget nicht ausreicht, um alle Anforderungen zu erfüllen. Weitere Herausforderungen sind interne IT-Teams, die nicht ausgerüstet oder geschult sind, um alle Geräteprobleme nach dem Kauf zu bewältigen (42 Prozent), oder die nicht über die entsprechenden Informationen von Geräteherstellern verfügen (32 Prozent), was eine Differenzierung des Produktangebots erschwert.

In der 2019 von Lenovo durchgeführten globalen Studie »This is Life« ergab sich, dass mehr als die Hälfte (58 Prozent) der Menschen der Meinung sind, dass Technologie eine vielfältigere Arbeitsumgebung schafft. Weitere 58 Prozent glauben, dass Technologie ihnen hilft, bessere Jobs zu bekommen, ihre Karriere zu fördern und produktiver zu arbeiten, indem sie Aufgaben schneller und effizienter erledigen. All diese Ergebnisse unterstreichen die Vorteile einer breiteren Einführung intelligenter Technologie am Arbeitsplatz, um die Mitarbeitererfahrung deutlich zu verbessern.

»KMUs waren die Vorreiter der heute weit verbreiteten Idee mobilen Arbeitens. Flexible Technologie soll ein besseres Mitarbeitererlebnis ermöglichen. Diese Vorstellung wird heute jedoch nicht erreicht«, kommentiert Dilip Bhatia, Vice President of Global User and Customer Experience, Lenovo. »Während Leistungen und finanzielle Anreize weiterhin wichtig sind, um Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten, müssen KMUs auch bereit sein, in zukünftige Tools und Technologien zu investieren, die mobil, flexibel und integrativ sind.«

[1] SMB definiert als kleine und mittlere Unternehmen mit weniger als 1.000 Mitarbeitern weltweit

[2] Im Auftrag von Lenovo führte Forrester Consulting eine Online-Umfrage mit 813 Mitarbeitern und 803 Gerätekäufern in Unternehmen mit weniger als 1.000 Mitarbeitern weltweit durch. Die Märkte umfassen: Chile, Frankreich, Deutschland, Indien, Indonesien, Italien, Mexiko, Russland, Singapur, Südkorea, Taiwan, Thailand, Großbritannien, die USA und Vietnam. In der Umfrage wurde nach der Entwicklung der Erfahrungen der Mitarbeiter und den Herausforderungen der KMU bei den Arbeitsmitteln gefragt. Die Studie wurde im Juli 2019 abgeschlossen.

[3] » World Trade Report 2016: Levelling the trading field for SMEs « der Welthandelsorganisation

[4] » The Employee Experience Imperative « Forschungsbericht von Forrester vom Dezember 2017

