TechTalk: Unsere CSP-Partner finden für jede Anwendung das passende System

Auf dem CloudFest 2026 durfte ich mit René Koch von Supermicro dieses Videointerview führen. Darin spricht er unter anderem darüber, wie das Unternehmen seine Cloud-Partner bei der Realisierung von KI-Projekten unterstützen kann. Und welche Frage ihre Geschäftspartner gerade am häufigsten stellen, hat er mir auch verraten. Und das alles in ziemlich genau 2 Minuten. Na dann: Film ab!



Wie könnt ihr Cloud Service Providern konkret helfen?

Wir sind auf dem CloudFest 2026, um unseren Partnern und vor allem neuen Kunden unsere Produkte näher zu bringen, damit wir bzw. die Kunden sich auf die Zukunft besser einstellen können, um neue Trends, KI, Large Language Modelle, direkt abdecken zu können. Mit unseren Produkten und natürlich auch über deren Serviceprodukte, die sie dann ihren Kunden anbieten können.



Welche Frage hört ihr denn hier am häufigsten?

Die häufigste Frage ist vor allem zum aktuellen Zeitpunkt der Lieferschwierigkeiten: Wie geht ihr mit der Thematik um? Wie können wir Kunden am besten supporten? Und natürlich auch: Wer liefert am schnellsten und zum besten Preis? Supermicro bietet dabei ein Rundum Sorglos-Paket für alle Partner, da wir eben End-to-End die kompletten Datacenter mit ausstatten können. Sei es mit Multinode-Systemen oder eben auch einzeln, mit Servern in Pizzakartongröße, aber eben alles aus einer Hand von Supermicro.



Wie könnt ihr denn euren Partnern In Sachen KI helfen?

Wir unterstützen unsere Partner mit der Flexibilität, mit jedem weiteren Modell und jedem weiteren Kunden, der dazu kommt, die Workloads abzudecken, ohne dabei groß auf Flexibilität zu verzichten. Indem sie mit ihren eigenen Produkten alles umstellen können, wie es für sie am besten passt. Sei es von Einzelnode- bis zu Multinode-Systemen, Supermicro bietet die Flexibilität, auch in Einzelsystemen Grafikkarten anzubieten, aber auch in Komplettsystemen. Das heißt: Wie der Kunde sich das auch wünscht, auf seine Large Language-Modelle zuzugreifen oder KI-Workloads zu bearbeiten, unsere CSP-Partner sind für jeden Workload gewappnet mit jedem System, was wir mit unserer Palette abdecken können. Und das mit bis zu 600 verschiedenen Systemen.