Threat Report 2025 – Relevante SOC-Daten aus Deutschland und Schutzempfehlungen für IT-Entscheider

Controlware veröffentlicht mit dem Controlware Threat Report 2025 einen umfassenden Lagebericht zur aktuellen Cybersicherheitslage mit klarem Fokus auf Organisationen im DACH-Raum. Der Bericht basiert auf den Daten und Incident-Analysen aus dem unternehmenseigenen, ISO-27001-zertifizierten Security Operations Center (SOC) in Dietzenbach bei Frankfurt am Main und bietet Unternehmen und Behörden relevante und praxisnahe Daten und Empfehlungen zur aktuellen Bedrohungslage.

Der Controlware Threat Report richtet sich an IT-Entscheider, CISOs und Security-Verantwortliche aus allen Branchen – darunter öffentlicher Sektor, Industrie, Handel, IT-Dienstleister und Finanzunternehmen. Neben einer detaillierten Bestandsaufnahme des eskalierenden Bedrohungsumfeldes fokussiert sich der Bericht auch auf konkrete, umsetzbare Handlungsempfehlungen, die Organisationen sofort in ihre Sicherheitsstrategie integrieren können. Ein Schwerpunkt des Reports ist dabei der rasant wachsende Einfluss der Künstlichen Intelligenz auf die Angriffsmethoden: Controlware zeigt anhand aktueller SOC-Daten auf, wie automatisierte Angriffsketten, Social-Engineering-Kampagnen und hochgradig personalisierte Phishing-Angriffe an Dynamik gewinnen – und mit welchen Maßnahmen sich Unternehmen und Behörden im besonders gefährdeten DACH-Raum effektiv schützen können.

Der Controlware Threat Report beinhaltet unter anderem:

Übersicht über die aktuelle Bedrohungslage im DACH-Raum

Statistiken, Metriken, Interpretationen sowie Handlungsempfehlungen nach segmentierten Branchen sowie detektierten MITRE-ATT&CK-Techniken

Analysten-Spotlights mit einer Aufbereitung der häufigsten Angriffsvektoren

Konkrete Handlungsempfehlungen zum Schutz vor den neuesten Threats

»Mit dem Controlware Threat Report geben wir einen klaren, faktenbasierten Blick auf die Angriffsrealität im DACH-Raum, der mit seiner starken industriellen Basis, seinen komplexen Lieferketten und seinem hohen Digitalisierungsgrad für viele Angreifer ein überaus attraktives Ziel darstellt«, erklärt Frank Melber, Director Customer Services & Cyber Defense bei Controlware. »Die Zahlen – die ausnahmslos aus unserem deutschen SOC stammen und damit unmittelbar relevant und praxisnah sind – sprechen dabei eine deutliche Sprache: Gerade KI-gestützte Angriffskampagnen gewinnen branchenübergreifend an Bedeutung. Unternehmen und Behörden sind der Bedrohungslage aber nicht schutzlos ausgeliefert. Im Report erfahren die Verantwortlichen, welche Maßnahmen nachweislich Wirkung zeigen und die Cyber-Resilienz nachhaltig stärken.«

Der Controlware Threat Report 2025 steht nach Registrierung unter https://news.controlware.de/threat_report kostenfrei zum Download bereit.

1521 Artikel zu „Threat Report“

News | Trends Security | Trends 2015 | IT-Security 2015 Global Threat Report Der diesjährige Report untersucht die größten Cyberbedrohungen im zurückliegenden Jahr und diskutiert aktuelle Richtlinien und Gesetze zum Schutz vor Bedrohungen. Der »Year-End 2015 Global Security Report« [1] enthält eine detaillierte Analyse der Malware- und Spam-Trends des zurückliegenden Jahres. Insgesamt landeten von Januar bis November 944 Millionen Malware-verseuchte Nachrichten in der Quarantäne des IT-Sicherheitsspezialisten AppRiver und… Weiterlesen →

Trends Security | IT-Security Threats Report: 2014 war das »Jahr des erschütterten Vertrauens« Im November 2014 Threats Report sind die Bedrohungsaktivitäten im dritten Quartal des Jahres 2014 aufgelistet [1]. Demzufolge waren die Monate Juli, August und September von der Weiterentwicklung zahlreicher Bedrohungen entscheidend geprägt. Spektakuläre Hacks haben die etablierten Internet-Sicherheitsstandards infrage gestellt. Die McAfee Labs verzeichneten eine drastische Zunahme von mehr als 307 neue Bedrohungen pro Minute beziehungsweise… Weiterlesen →