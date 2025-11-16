42 % der Unternehmen verlieren Umsatz durch IT-Probleme – große Hoffnung auf KI

-
Wie stark wirken sich Probleme mit der IT sich Effizienz, Motivation und Umsatz aus?
Bei 42 % der weltweit 4.200 befragten Unternehmen hat ineffiziente IT bereits zu Umsatzverlusten geführt.
IT-Probleme kosten Beschäftigte jeweils 1,3 Arbeitstage pro Monat.
48 % glauben, dass KI diese Probleme künftig verringern sowie Arbeitsabläufe verbessern wird.
Eine aktuelle Untersuchung von TeamViewer beleuchtet, wie alltägliche IT-Probleme die Produktivität und Motivation der Mitarbeitenden in Unternehmen weltweit beeinträchtigen [1]. Demnach geben 33 Prozent der befragten deutschen Unternehmen an, dass eine ineffiziente IT bereits zu Umsatzeinbußen geführt hat; 36 Prozent geben an, dass wichtige Projekte oder Prozesse durch IT-Störungen verzögert wurden. Für die Studie »The Impact of Digital Friction: Understanding How Dysfunctional Technology Drains Productivity, Performance & People« wurden 4.200 Beschäftigte und Führungskräfte aus neun Industrieländern und verschiedenen Branchen befragt, darunter 400 aus Deutschland.
Beschäftigte hierzulande verlieren zudem durchschnittlich jeweils 1,3 Arbeitstage pro Monat durch sogenannte »digitale Reibung«, also technische Probleme wie etwa langsame oder nicht reagierende Systeme, Softwarefehler oder unklare Zuständigkeiten im IT-Support. Über alle neun in der Untersuchung betrachteten Länder hinweg gaben 80 Prozent der Befragten an, regelmäßig produktive Arbeitszeit einzubüßen.
Die Umfrage zeigt, dass die Auswirkungen nicht nur betriebswirtschaftlicher Natur sind:
- 40 Prozent der Befragten aus deutschen Unternehmen sehen einen Zusammenhang zwischen IT-Problemen und Mitarbeiterfluktuation
- 36 Prozent berichten, dass die Frustration über nicht funktionierende Technik ihre Zufriedenheit mindert
- 21 Prozent haben deshalb schon einmal über einen Jobwechsel nachgedacht
»Führungskräfte sehen sich heute einer Vielzahl von Herausforderungen gegenüber. Alltägliche Probleme mit der IT werden dabei verständlicherweise leicht übersehen – obwohl die finanziellen Auswirkungen erheblich sind«, so Oliver Steil, CEO von TeamViewer. »Technologie ist zentraler Bestandteil jedes modernen Unternehmens. Wenn sie schlecht funktioniert, hat das unmittelbare Auswirkungen auf Effizienz, Kundenzufriedenheit und Wettbewerbsfähigkeit.«
KI verringert digitale Reibungsverluste
Trotz der Probleme zeigt die Studie auch eine optimistische Perspektive: Fast die Hälfte der weltweit Befragten (48 Prozent) ist überzeugt, dass KI helfen kann, digitale Reibungsverluste zu verringern. Jeder Zweite (50 Prozent) kann sich vorstellen, dass KI künftig Routineaufgaben im IT-Bereich wie etwa Fehlerdiagnosen und -behebung oder das Zurücksetzen von Passwörtern übernimmt.
Die Ergebnisse zeigen, dass Unternehmen die KI zunehmend als Werkzeug zur Produktivitäts- und Effizienzsteigerung einsetzen.
»Technologie sollte Menschen unterstützen, nicht behindern«, sagte Andrew Hewitt, VP Strategic Technology bei TeamViewer. »Wenn Unternehmen KI gezielt einsetzen, können sie alltägliche Hürden abbauen, Arbeitsabläufe verbessern und Beschäftigten wertvolle Zeit zurückgeben.«
Deutschland im globalen Vergleich
Im Vergleich zu anderen Industrieländern zeigt sich: Deutsche Unternehmen sind beim Thema digitale Reibungsverluste etwas besser aufgestellt als der internationale Durchschnitt. Während 33 Prozent der deutschen Unternehmen von Umsatzverluste aufgrund von IT-Problemen berichten, liegt der Anteil in den USA bei 50 Prozent und in Indien sogar bei 65 Prozent. Der globale Durchschnitt beträgt 42 Prozent.
Beschäftigte in deutschen Unternehmen verlieren im Schnitt 1,3 Arbeitstage pro Monat durch technische Reibungsverluste – das entspricht ziemlich genau dem weltweiten Durchschnittswert.
Unterschiede zwischen Generationen und Positionen
Die Untersuchung zeigt zudem eine deutliche Kluft zwischen den Generationen und beruflichen Positionen bei der »Digital Friction« Jüngere Mitarbeitende der Generation Z (Jahrgänge 1997 und jünger) verlieren im Schnitt 1,5 Arbeitstage pro Monat durch IT-Störungen – mehr als doppelt so viel wie ältere Mitarbeitende der Babyboomer-Generation (0,7 Tage). 40 Prozent der Gen-Z-Befragten haben schon einmal überlegt, ihr Unternehmen wegen schlechter technischer Ausstattung zu verlassen; bei den Babyboomern sind es nur 12 Prozent.
Ein Missverhältnis zeigt sich zudem innerhalb der Unternehmenshierarchie: 56 Prozent der Nicht-Führungskräfte sehen in IT-Problemen einen wichtigen Faktor für Personalfluktuation, aber nur 36 Prozent der Führungskräfte teilen diese Einschätzung – ein Hinweis auf eine Wahrnehmungslücke zwischen Management und Belegschaft.
[1] Für den Report »The Impact of Digital Friction: Understanding How Dysfunctional Technology Drains Productivity, Performance & People” wurden 4.200 Mitarbeitende und Führungskräfte aus neun Ländern und verschiedenen Branchen befragt. Der Report wurde von Sapio Research im Auftrag von TeamViewer im August und September 2025 in neun Märkten durchgeführt: USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Indien und Australien. Die Befragten setzten sich zu gleichen Teilen aus Führungskräften und Mitarbeitern verschiedener Branchen und Unternehmensgrößen zusammen. Der vollständige Bericht ist hier verfügbar.
https://www.teamviewer.com/en/resources/reports/impact-of-digital-friction/
