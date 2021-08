Die One-Gadget-Lösung für Ihre Probleme mit schwachem Signal

Schwache Telefonsignale können ein echtes Problem darstellen, wenn Sie ein wichtiges Geschäftsgespräch führen, in einem Firmenmeeting sind oder sogar ein persönliches Gespräch mit einem geliebten Menschen führen. Sie können es sich einfach nicht leisten, alle paar Minuten die Verbindung abbrechen zu lassen, weil Sie zufällig in einer Gegend mit schwacher Telefonabdeckung leben.

Diese Art von Unterbrechungen in Ihrer Verbindung ist nicht nur ärgerlich, sondern kann auch Ihren Ruf in der Arbeit ruinieren und ein wirklich herzerwärmender Moment sein, den Sie möglicherweise mit einem geliebten Menschen am Telefon haben. Aber es gibt eine einfache und sehr leichte Lösung für dieses Problem und die gibt es schon seit einiger Zeit. Der 4G Verstärker ist eines der wichtigsten Gadgets, das Sie in Ihrem Arsenal haben können, und sorgt dafür, dass Ihre Verbindung während Ihrer Gespräche reibungslos funktioniert.

Aber bevor wir schauen, was Telefonsignale bewirken, müssen wir zuerst das Problem der schwachen Signale verstehen.

Anzeige

Warum sich Ihr Telefonsignal nicht bewegt

Sie wissen vielleicht nicht, wie Telefonsignale funktionieren, aber nein, sie sind keine Magie. Sie scheinen es zu mögen, wenn Sie die Wissenschaft dahinter nicht kennen, sei es die unsichtbare Verbindung, die Sie mit unzähligen Menschen auf der ganzen Welt verbindet, oder wie Telefonsignale selbst durch die dicksten Wände gelangen können. Aber es steckt eine Menge Physik hinter dem, was Telefonsignale funktionsfähig macht, und wir werden nicht darauf eingehen.

Betrachten wir stattdessen alle Faktoren, die Ihr Telefonsignal möglicherweise schwach machen. Ein häufiges Problem, das einige Leute haben, ist zu weit von den nächsten Signalsäulen entfernt zu sein. Bevor das Signal Ihr Telefon erreicht, wandert es vom Satelliten im Weltraum nach unten zu Signaltürmen am Boden. Möglicherweise leben Sie in der Nähe eines solchen Turmes und haben keine Probleme mit Ihrer Verbindung. Aber je weiter Sie hinausgehen, desto schwächer wird Ihr Signal.

Anzeige

Nun wird Ihr Telefonanbieter weder einen Turm speziell für Sie bauen, noch werden Sie nur wegen eines schwachen Signals das Haus wechseln. Deshalb ist ein Signalverstärker für Menschen sehr nützlich, die am Stadtrand oder tiefer auf dem Land leben.

Etwas Anderes, was möglicherweise Probleme mit Ihrer Verbindung verursacht, ist, von wo aus Sie im Haus telefonieren. Wenn Sie vom Balkon sprechen, ist Ihre Verbindung wahrscheinlich am stärksten, da keine Hindernisse im Weg sind, die das Signal daran hindern, nach außen zu gelangen. Auf der anderen Seite, wenn Sie zufällig aus dem Keller sprechen, hat das Telefonsignal es schwerer, das Telefon zu erreichen und dann nach außen zu gelangen.

Es gibt auch mehr technische Probleme, die schwache Signale und Verbindungsprobleme verursachen, aber hier kommen Signalverstärkungsgeräte ins Spiel.

Was machen Handy-Booster?

Egal, wie der Booster heißt, auch wenn es ein Name ist, den Sie nicht verstehen, wie Handy Signalverstärker, diese Gadgets funktionieren mehr oder weniger gleich. Die Booster werden in Einzelteilen geliefert, wobei jeder einen anderen Zweck erfüllt. Sie haben den externen Empfänger, der an der Außenseite des Gebäudes angebracht ist. Dieser empfängt schwache Signale von außen, wie der Name schon sagt.

Sobald die Signale erfasst wurden, geht es zum Signalverstärker, der der Teil des Gadgets ist, der die eigentliche Verstärkung übernimmt. Hier wird das Telefonsignal verstärkt und hat jetzt die Qualität, die Sie für stabile und reibungslose Gespräche benötigen.

Nachdem das Signal verstärkt wurde und stark genug ist, um ein ununterbrochenes Gespräch zu führen, verteilt ein Signalspender, der im Inneren Ihres Hauses installiert ist, es im gesamten Innenraum. Jetzt gibt es verschiedene Arten von Signalgebern für den Innenbereich, die auf ihre ganz eigene Weise funktionieren. Beispielsweise kann einer das verstärkte Signal gleichmäßig über alle Geräte in seiner Nähe verteilen, während ein anderer das Signal für Geräte, die näher am Spender sind, stärker verstärken kann.

Diese haben jedoch ihre Vor- und Nachteile, es hängt also nur von Ihren Vorlieben ab und wie Sie Ihren Booster verwenden möchten.

Wie praktisch diese Booster sind

Jetzt stellt sich die Frage: Wie kann man von einem Signalverstärker profitieren und was tun sie für den gelegentlichen Telefongebrauch? Das Arbeiten von zu Hause aus ist das, was mir zunächst in den Sinn kommt. Da Remote-Arbeit auf der ganzen Welt immer beliebter wird, ist die Notwendigkeit eines stabilen und starken Telefonsignals wichtiger denn je. Noch eine Randnotiz, wenn Sie nicht nur eine gute Abdeckung für Ihr Haus, sondern auch einen guten Schutz für Ihr Auto benötigen, besuchen Sie Auto Abdeckplane , um mehr darüber zu erfahren, wie Sie das tun können.

Wenn Sie Ihr eigenes Home Office haben oder sogar in Ihrem Wohnzimmer arbeiten, werden Sie wahrscheinlich während Ihres Arbeitstages einige Anrufe erhalten. Unabhängig davon, ob Sie außerhalb der Stadt, abseits einer Signalsäule oder in einer Gegend wohnen, in der die Telefone ständig besetzt sind, können Sie am Ende eine schwache Verbindung haben. Um zu vermeiden, dass ein wichtiger Geschäftsanruf verpasst wird, bieten Handy-Booster die Sicherheit, die Sie benötigen, um alle Ihre Gespräche unterbrechungsfrei zu halten.

Eine weitere Verwendung für diese Booster ist das Sprechen aus ungewöhnlichen Bereichen in Ihrem Zuhause. Viele Menschen haben ihr Zimmer, Büro oder ihre Bibliothek im Kellergeschoss. Wie bereits festgestellt, sind Kellerräume für Telefongespräche nicht ideal, da das Signal dort viel schwächer als überirdisch ist. Wenn Sie jedoch lieber aus dem Keller telefonieren, ist ein Signalverstärker genau das Richtige, um Ihre Verbindung stabil zu halten.

Es gibt viele andere Anwendungen für diese Booster. Sie sind eine einfache Lösung für Ihre Probleme mit instabilen Telefonsignalen. Mit einer einfachen Installation eines mobilen Boosters können Sie Anrufe von überall in Ihrem Zuhause entgegennehmen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass die Verbindung abbricht, sobald Sie den Keller oder einen Raum mit weniger Fenstern betreten.

Es ist nur eine Sache weniger, um die Sie sich den ganzen Tag lang Sorgen machen müssen, es hilft Ihnen aber, Ihre Arbeit zu rationalisieren und Gespräche mit Ihren Lieben an jedem Ort zu führen, an dem Sie es bequem finden.

147 Artikel zu „4G 5G“

NEWS | DIGITALE TRANSFORMATION | INFRASTRUKTUR | KOMMUNIKATION | AUSGABE 3-4-2021 Evolution der Funktechnik – 5G-Mobilfunk versus WiFi-6-WLAN Der öffentliche 5G-Mobilfunk ist jetzt auch in Deutschland angekommen. Per Anfang 2021 kann im Prinzip mehr als die Hälfte aller deutschen Bundesbürger im schnellsten Mobil-Netz aller Zeiten surfen, mailen, chatten und streamen. Die dazu nötigen 5G-Handys und 5G-WLAN-Router sind ebenfalls verfügbar. Sogar die jüngsten iPhone-12-Modelle haben jetzt 5G an Bord. Für die Produktivität der deutschen Wirtschaft noch viel wichtiger sind aber die privaten 5G-Campus-Netze in den Firmen. Damit kann man bewegliche Produktionshelfer vom Gabelstapler bis zum Roboter flexibler steuern als je zuvor. Derweil hat auch die bewährte Firmenvernetzung mittels WLAN den Sprung in die sechste Generation geschafft. Das neue WiFi-6 steht teils in harter Konkurrenz zu 5G, teils ist es eine willkommene Ergänzung. 2021 kommt mit WiFi-6E der nächste Schub: Dann wird neben den bekannten 2,4- und 5-GHz-Bändern auch das 6-GHz-Band für WLAN frei gegeben. Weiterlesen →

NEWS | KOMMUNIKATION The-State-of-5G-Studie: Anzahl städtischer 5G-Netze 2020 mehr als verdreifacht Neuer Mobilfunkstandard nun in 1.336 Städten und 61 Ländern weltweit verfügbar. Die Zahl städtischer 5G-Netze hat sich 2020 mehr als verdreifacht. Das ist das Ergebnis der fünften »The State of 5G«-Studie des Netzwerkspezialisten VIAVI Solutions [1]. Weltweit ist der neue Mobilfunkstandard damit nun in 1.336 Städten verfügbar. Die Zahl der Länder mit kommerziellen 5G-Netzen… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | STRATEGIEN 5G benötigt Security-by-Design-Ansatz Die 5G-Technologie wird viele bahnbrechende Anwendungsszenarien ermöglichen. Durch die zunehmende Vernetzung steigen aber auch die Sicherheitsgefahren. NTT hält einen Security-by-Design-Ansatz für unerlässlich, die Sicherheit muss also von Anfang integraler Bestandteil von 5G-Infrastrukturen sein. Der neue Netzwerkstandard 5G bietet viele Vorteile, wie niedrige Latenzen, hohe Bandbreiten und Datenübertragungsraten oder zuverlässige Kommunikationsverbindungen. Allerdings bringt die Einführung… Weiterlesen →

NEWS | INFRASTRUKTUR | KOMMUNIKATION 5G: Fünf wesentliche Technologien für den ökonomischen Einsatz Seit Covid-19 im Februar auf Europa getroffen ist, haben sich viele Bereiche des Lebens stark verändert – privat wie auch beruflich. Wir nutzen deutlich mehr digitale Applikationen, beispielsweise um die geographische Trennung virtuell zu überbrücken. Eine stabile, sichere und zuverlässige Internetverbindung ist dabei unerlässlich. Mehr denn je ist unsere Gesellschaft durch die beschleunigte Digitalisierung auf… Weiterlesen →

NEWS | INFRASTRUKTUR | KOMMUNIKATION | SERVICES 5G-Netze werden lebensverändernde Anwendungen ermöglichen Die signifikanten Verbesserungen der 5G-Netze bezüglich der Übertragungsgeschwindigkeit und der Reduktion der Latenz, weiterhin ergänzt durch Edge Computing, werden die Art und Weise wie wir leben, arbeiten, spielen, uns erholen, Neues schaffen, Gesund bleiben und mit der Welt interagieren in einem ungeahnten Ausmaß verändern. 5G und Wi-Fi 6: Zahlen zur Digitalisierung in… Weiterlesen →

NEWS | KOMMUNIKATION | MARKETING Wie wird sich 5G auf Mobile Gaming auswirken? Glaubt man den Mobilfunkanbietern in Deutschland, ist die Einführung der 5G-Technologie ein Segen ohnegleichen. Dank dem neuen Standard für die Datenübertragung sollen sich für die deutsche Wirtschaft ungeahnte Wachstumschancen ergeben. Handynutzer sollen außer Haus mit glänzenden Augen auf die HD-Videos auf ihrem Bildschirm starren. Und das Internet der Dinge wird endlich Einzug in jeden… Weiterlesen →

NEWS | INFRASTRUKTUR | IT-SECURITY | KOMMENTAR | KOMMUNIKATION Sicherheitsrisiko 5G Sicherheitsforscher von der Purdue University und der University of Iowa haben auf der Sicherheitskonferenz der Association for Computing Machinery in London nahezu ein Dutzend Schwachstellen in 5G-Protokollen thematisiert. Nach Aussagen der Forscher können die Schwachstellen benutzt werden, um den Standort eines Benutzers in Echtzeit offenzulegen, Notfallalarme vorzutäuschen und so möglicherweise eine Panikreaktion auszulösen. Es sei… Weiterlesen →

NEWS | PRODUKTMELDUNG BT setzt auf Canonical Ubuntu für 5G-Cloud-Core-Netzwerk der nächsten Generation BT wählt Open-Source-Strategie für 5G Cloud Core Canonical ist zentraler Partner für die schnelle Bereitstellung von Diensten BT hat Canonical’s Charmed OpenStack auf Ubuntu als Schlüsselkomponente ihres 5G-Core-Netz der nächsten Generation gewählt. Canonical, das Unternehmen hinter Ubuntu, stellt dafür den Open Source Virtual Infrastructure Manager (VIM). Im Rahmen von BT’s Network Function Virtualisation (NFV)-Programm… Weiterlesen →