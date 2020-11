Cambridge Wireless und Huawei bauen gemeinsam das erste private 5G-Pilotprojekt im Cambridge Science Park

Cambridge Wireless (CW), eine internationale Interessengemeinschaft von Unternehmen, die in der Forschung, Entwicklung und Anwendung drahtloser Technologien tätig sind, schließt sich mit dem globalen Technologieführer Huawei zusammen, um das erste private 5G-Mobilfunknetz innerhalb des Wissenschaftsparks Cambridge aufzubauen.

Die Kooperation ermöglicht es dem weltbekanntem Technologiestandort Cambridge, digitale Grundlagenforschung und Anwendungen in Schlüsselbereichen wie autonomes Fahren, saubere Energie und ferngesteuerte Chirurgie zu betreiben.

Das 5G-Pilotprojekt wird im Januar nächsten Jahres in Betrieb genommen und bildet den Auftakt einer dreijährigen Partnerschaft zwischen Cambridge Wireless und Huawei, die u.a. digitale Schulungen, Support für Unternehmen und gemeinsame Veranstaltungen umfasst.

Ziel ist es, den weitreichenden Einfluss von zukunftsweisender Wireless-Technologie auf Gesellschaft und Wirtschaft zu erforschen.

»Wir arbeiten ständig daran, den CW-Mitgliedern einen Mehrwert zu bieten«, sagte Simon Mead, CEO von Cambridge Wireless. »Als Standort eines der fortschrittlichsten F&E-Ökosysteme der Welt ist Cambridge perfekt positioniert für die Einführung der drahtlosen Technologie der nächsten Generation. Wir freuen uns, diese Initiative gemeinsam mit unseren Partnern voranzutreiben. Wir hoffen, etwas Einzigartiges in den Wissenschaftspark einbringen zu können, um die Anwendungsfälle und die Entwicklung dieser Technologie zu beschleunigen. Wir laden ehrgeizige Unternehmen ein, sich zu engagieren, denn durch diese aufregende dreijährige Partnerschaft mit Huawei werden wir ihre 5G-Innovationsreise unterstützen«.

Huawei-Vizepräsident Victor Zhang bezeichnete die Partnerschaft als einen wichtigen Teil des anhaltenden Engagements des Unternehmens in Großbritannien: »Der Erfolg von Huawei beruht auf einem unermüdlichen Drang zur Innovation und wir sind in der Lage, die Grenzen der Technologie immer wieder zu verschieben, wenn wir mit denen zusammenarbeiten, die diese Ambition teilen. Das Ökosystem von Cambridge gilt technologisch als weltweit führend, und wir freuen uns darauf, mit den Talenten und Visionen in diesem Ökosystem zusammenzuarbeiten. Wir hoffen, den Mitgliedern von Cambridge Wireless neue Möglichkeiten zu eröffnen, indem wir ihnen den Zugang zu unserer hochmodernen Technologie und Märkten einschließlich China und darüber hinaus ermöglichen. Unser Engagement für Großbritannien und die Industrie bleibt so stark wie eh und je, und wir werden unseren Partnern weiterhin unser Fachwissen und unsere Technologie anbieten, um Verbindungen und Innovationen zu fördern«.

Das 5G-Pilotprojekt wird im Cambridge Science Park der Universität Cambridge errichtet, in dem derzeit mehr als 120 Technologieunternehmen und Scale-Ups angesiedelt sind.

Weitere Partnerschaften mit TusPark UK und Freshwave wurden entwickelt, um die Digitalisierung des Cambridge Science Park zu beschleunigen und es Unternehmen zu ermöglichen, neue Fähigkeiten zu nutzen, Innovationen zu fördern und Wettbewerbsvorteile zu erlangen, während sie sich auf die Einführung von 5G vorbereiten.

»Wir suchen Organisationen, die neue und innovative Anwendungen und Produkte im CW 5G-Pilotporojekt entwickeln, beschleunigen und ausprobieren möchten«, sagte Abhi Naha, Chief Commercial Officer bei CW.

Huawei’s Ryan Ding: Maximizing Wireless Network Value for a Golden Decade of 5G

At the 2020 Global Mobile Broadband Forum (MBBF), Huawei’s Executive Director and President of the Carrier Business Group Ryan Ding gave his keynote speech »Maximizing Wireless Network Value for a Golden Decade of 5G«. Ding said that the coming decade will be a golden age for 5G’s progress around the world, and that the whole industry must have faith in 5G, build the best 5G networks, and make the most of them for shared value.

Ryan Ding speaks at 2020 MBBF

5G is developing much faster than previous generations. Currently, there are more than 100 commercial 5G networks worldwide, and budget 5G mobile phones have dropped to CNY1,000. This is driving up the number of 5G users around the world, and leading carriers are already benefitting from 5G data plans. They are seeing an increase in the ARPU of 5G users through multi-metric service packages and upgraded services like 5G messaging and enriched calling.

To further develop 5G and encourage more people to embrace 5G, carriers need to build the best 5G networks possible. They need to provide coverage across all scenarios such as for dense urban areas, suburbs, and indoors so that users always have access to 5G services. Carriers also need to improve 5G connectivity to deliver a consistently superior experience to users.

In addition to the consumer market, the industrial market will become a new revenue stream for carriers. 5G is being applied in more and more sectors over the year since it was first deployed. Many industry applications have become increasingly commoditized and can be replicated on a larger scale. Carriers are also exploring how to use 5G to enable vertical industries.

Unlike consumers who care most about data speeds, industry customers have a variety of needs, and so it is crucial that carriers maximize network value by nurturing new capabilities. To meet these diverse needs, the telecom sector needs to provide fundamental network capabilities, highly reliable network services, and flexible networking solutions necessary for industrial 5G applications. The telecom sector will also need to make improvements from end to end, ranging from network planning, construction, maintenance, and optimization to operations. This will help reduce the costs of deploying industry applications.

Ding emphasized that developing industrial 5G applications is an industry-wide effort, rather than just carriers‘ responsibility. Accelerating this development is only possible when telecommunications integrates with other industries. In the recently frozen Release 16, 3GPP added an improved standard for broadcasting services and 5G functions like location and ultra-low air interface latency. Upcoming releases, including Release 17, will address additional industry needs.

At the end of his speech, Ding stated that the next decade will be a golden age for 5G. The whole industry needs to have faith, build the best networks possible for consumers, and nurture new capabilities for industry customers to maximize the value of wireless networks for a golden decade of 5G.

At the 2020 Global Mobile Broadband Forum, Huawei will share insights into global industry trends and hot topics with carriers, regulators, partners, and media analysts from around the world. They will explore how innovation in ICT technologies such as 5G and AI can be mutually beneficial to industries and society at large. For more information, please visit: www.huawei.com/minisite/mbbf2020/en/

