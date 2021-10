Probleme beim Umgang mit SaaS

Starkes Wachstum, aber keine einheitlichen Prozesse: SaaS-Management ist in Unternehmen nicht klar definiert.

SaaS erobert die Geschäftswelt in rasantem Tempo. In einer aktuellen Studie von LeanIX beschreiben 70 Prozent der befragten internationalen IT-Experten in ihren Unternehmen ein starkes SaaS-Wachstum in den letzten beiden Jahren – bis hin zur Verdopplung der Anwendungen. Eine geeignete Management-Disziplin für SaaS steht jedoch noch am Anfang: Weder sind die Einkaufsprozesse an die spezifischen SaaS-Vorteile angepasst noch werden geeignete Tools eingesetzt. In vielen Fällen sind sogar Excel-Tabellen das Mittel der Wahl. Die Verantwortung für SaaS-Management ist nicht einheitlich geregelt, sondern liegt je nach Unternehmen bei unterschiedlichen Abteilungen. Wobei in 80 Prozent der befragten Firmen vier und mehr Abteilungen in den gesamten Prozess involviert sind. Es erstaunt daher nicht, dass die befragten Enterprise-Architekten die Herausforderungen durch SaaS als relevant für ihre Arbeit empfinden. Die meisten befürworten die Einrichtung eines SaaS Centers of Excellence und sind überzeugt, dass ihre Organisation davon profitieren würde. Doch die Mehrheit der Unternehmen diskutiert darüber bislang noch nicht einmal. Das sind die Kernergebnisse der LeanIX SaaS Management Survey 2021 [1].

Der Siegeszug von Anwendungen wie Zoom, Teams oder Salesforce scheint ungebrochen: Gartner prognostiziert für dieses Jahr weltweite SaaS-Ausgaben von 146 Mrd. US-Dollar und bis 2025 ein weiteres Wachstum von 87 Prozent. Die Covid-19-Pandemie hat das Wachstum noch einmal beschleunigt. Software-as-a-Service ist automatisch auf dem neuesten Stand, verspricht eine hohe Skalierbarkeit und ist vor allem einfach zugänglich. Genau das kann in Unternehmen aber auch Probleme wie eine mangelnde Übersicht, ausufernde Kosten oder Sicherheitsrisiken verursachen. Deloitte merkt daher an, dass ohne ein erfolgreiches SaaS-Management die Belastungen für Unternehmen steigen.

Anzeige

Wie sieht die aktuelle Situation in Unternehmen aus und wie werden SaaS-Anwendungen derzeit eingekauft, verwaltet und gesteuert? Für die LeanIX SaaS Management Survey 2021 haben verantwortliche Enterprise-Architekten ihr Wissen und ihre Erfahrungen geteilt. Experten von insgesamt 105 Unternehmen aus dem internationalen LeanIX-Kundenportfolio haben im Juli und August 2021 an einer Online-Befragung teilgenommen.

Eines ist sicher: SaaS wächst. Knapp 70 Prozent der befragten Spezialisten für die IT-Landschaft geben an, dass die Anzahl an SaaS-Anwendungen in ihren Unternehmen in den letzten beiden Jahren stark gestiegen ist oder sich sogar verdoppelt hat.

Anzeige

In 58 Prozent der Unternehmen liegt der SaaS-Anteil an der IT-Landschaft derzeit noch bei unter einem Viertel. Aber knapp 20 Prozent der Organisationen geben schon jetzt an, dass SaaS mehr als die Hälfte aller Anwendungen ausmacht. Dass SaaS in zukünftigen IT-Landschaften eine größere Rolle spielen wird, bestätigt auch der Blick in die USA, wo neue Technologien generell schneller adaptiert werden: Hier liegt der SaaS-Anteil bei der Mehrheit der Unternehmen (61 Prozent) schon jetzt über einem Viertel, während das in Europa nur bei 35 Prozent der Firmen der Fall ist.

Traditionelle Herangehensweise bestimmt Umgang mit SaaS

Als ein wichtiger Vorteil von SaaS wird der schnelle und einfache Zugang zur Software beschrieben. Diese Möglichkeit scheint aktuell jedoch nicht ausgeschöpft zu werden: In nur 18 Prozent der Unternehmen werden Entscheidungen über den SaaS-Einkauf überwiegend dezentral getroffen.

So traditionell wie der Beschaffungsprozess geregelt ist, so traditionell mutet auch die Wahl der verwendeten Tools für das SaaS-Management an. In den meisten Unternehmen sind dafür mehrere Tools im Einsatz. Am häufigsten wird die vorhandene Lösung für die Enterprise-Architektur (76 Prozent) genutzt, auch IT- und Software-Management-Tools werden oft eingesetzt (51 Prozent). An zweiter Stelle der Nennungen rangieren mit 57 Prozent allerdings Excel-Tabellen. Es ist schwer vorstellbar, dass diese Form des Managements im dynamischen SaaS-Umfeld zum Erfolg führt.

Das ist offenbar auch den Befragten bewusst: 64 Prozent der IT-Spezialisten sagen, Automatisierung sei für SaaS-Management wichtig oder sogar notwendig. Dennoch werden moderne SaaS-Management-Plattformen – die diese Möglichkeit bieten – in den Unternehmen bislang so gut wie gar nicht eingesetzt.

Es überrascht daher nicht, dass fast drei Viertel der befragten Enterprise-Architekten die Herausforderungen durch SaaS als hoch relevant oder relevant für ihre Arbeit beschreiben. Dazu zählen zum Beispiel das Auffinden von dezentral eingekauften SaaS-Applikationen und die Bereitstellung von Informationen über Anzahl und Arten von Lizenzen oder die verursachten Kosten.

Viele Abteilungen sind in SaaS-Management involviert

Wenn es um SaaS-Management geht, reden in großen Unternehmen viele mit. In über 80 Prozent der befragten Firmen sind vier und mehr Abteilungen an diesem Prozess beteiligt.

Fragt man die IT-Experten nach der verantwortlichen Abteilung, stellt sich heraus, dass diese Rolle in Unternehmen von verschiedenen Teams wahrgenommen wird. In gut einem Drittel der Firmen sind die Enterprise-Architekten verantwortlich, in 31 Prozent das IT-/Software-Asset-Management, weitere 24 Prozent verteilen sich auf andere Abteilungen. Bemerkenswert ist, dass 11 Prozent der Befragten nicht wissen, wer das SaaS-Management verantwortet.

Große Mehrheit spricht sich für SaaS Center of Excellence aus

Dass so viele Abteilungen in das SaaS-Management involviert sind, spricht für das Konzept eines SaaS Centers of Excellence, wie es zum Beispiel Gartner vorschlägt. Die Mehrheit der Befragten befürwortet diese Idee von multidisziplinären Teams zur engeren Verzahnung von Business und IT – vergleichbar mit dem schon stärker etablierten Cloud Center of Excellence:

Nur 22 Prozent der befragten IT-Spezialisten halten ein solches Kompetenz-Team für nicht notwendig. Mehr als die Hälfte denkt, ihr Unternehmen würde davon profitieren – doch das Konzept wird bislang nicht in Erwägung gezogen. Nur in 21 Prozent der Firmen ist ein SaaS Center of Excellence bereits in Planung oder bereits etabliert.

Unternehmen müssen beim SaaS-Management umdenken

Der Markt für SaaS-Anwendungen wird weiterwachsen – darin sind sich die Experten einig und auch die Ergebnisse der vorliegenden Studie belegen diesen Trend. Die Untersuchung hat aber auch gezeigt, dass die spezifischen Besonderheiten von SaaS bislang weder im Einkaufsprozess noch bei der Verwaltung und Steuerung solcher Applikationen berücksichtigt werden. LeanIX-CEO André Christ sagt dazu: »Wer ein funktionierendes SaaS-Management etabliert, hat jederzeit Zugriff auf detaillierte und umfangreiche Informationen zu den Anwendungen und kann datenbasierte Entscheidungen treffen. Das wirkt sich gleich doppelt aus: Zum einen lassen sich dadurch Sicherheits- und Compliance-Probleme verhindern, zum anderen kann man nur so die besonderen Vorteile von SaaS wirklich nutzen.« Er erklärt, warum Unternehmen jetzt aktiv werden sollten: »Wir sehen, dass Organisationen auf die neuen Herausforderungen durch SaaS noch nicht vorbereitet sind. Das kann zum Problem werden. Der berühmte Satz ›Software ist eating the world‹ muss inzwischen ergänzt werden, nämlich zu ›SaaS is eating software‹. Diese Entwicklung ist nicht aufzuhalten. Wer jetzt umdenkt, stellt die richtigen Weichen für das Management der IT-Landschaft der Zukunft.«

[1] Weitere Ergebnisse und Details zur LeanIX SaaS Management Survey 2021 im ausführlichen Studienreport, der nach Registrierung zum kostenfreien Download zur Verfügung steht unter https://www.leanix.net/de/download/saas-management-survey-2021

961 Artikel zu „SaaS“

NEWS | PRODUKTMELDUNG BeyondTrust-Integration mit SaaS-Identitätsplattform von SailPoint Privilege-Access-Management- und Identity-Governance-Lösungen in der Cloud. Der Privilege-Access-Management-Anbieter BeyondTrust und der Security-Spezialist für Identitätsmanagement SailPoint vertiefen ihre Zusammenarbeit. Durch die Integration der SaaS-Identitätsplattform von SailPoint in BeyondTrust Password Safe können Unternehmen die Verwaltung von Benutzerkonten sowohl über ein On-Premises- als auch ein SaaS-Bereitstellungsmodell nutzen. Die standardisierte SCIM-Integration stellt den automatisierten und systemübergreifenden Informationsaustausch von… Weiterlesen →

NEWS | PRODUKTMELDUNG | RECHENZENTRUM Elastische Infrastruktur für Content-Management-SaaS censhare AG, Anbieter von Universal Smart Content Management Software, migriert seine Systeme innerhalb der Hochsicherheitsrechenzentren der noris network AG. Hatte der Cloud-Computing-Anbieter bisher die Einrichtungen des Nürnberger Rechenzentrumsbetreibers genutzt, um dort eigene Systeme zu betreiben, wird er zukünftig ganz auf eigene Hardware verzichten. Live-Umgebung und Entwicklungsumgebung der Cloud-Software sowie interne Systeme ziehen nun alle in… Weiterlesen →

NEWS | TRENDS SECURITY | IT-SECURITY Netzwerksicherheit: SaaS-Anwendungen müssen sicher bereitgestellt werden Der Bericht »Application Usage and Threat Report (AUTR)« [1], der auf der Grundlage von Daten von mehr als 7.000 Unternehmen weltweit basiert, behandelt reale Trends in der Anwendungsnutzung und kritische Entwicklungen, wie Angreifer versuchen, Unternehmen zu infizieren. Er bietet auch praktische Empfehlungen zur Verhinderung von Cyberangriffen. SaaS nimmt zu Die Ergebnisse unterstreichen die rasant wachsende… Weiterlesen →

CEBIT 2015 Expertenbefragung zur CeBIT: Entscheidender Wettbewerbsnachteil ohne SaaS Software as a Service (SaaS) wird zunehmend wichtiger für den Erfolg von Unternehmen. So hat eine aktuelle Expertenumfrage [1] anlässlich der diesjährigen CeBIT ergeben, dass vor allem dynamische IT-Infrastrukturen, wie SaaS und virtuelle Rechenzentren den Unternehmen zukünftig eine deutlich höhere Flexibilität ermöglichen. Mehr als drei Viertel (79 Prozent) der befragten Experten sind dieser Meinung. Mehr… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS | DIGITALE TRANSFORMATION | GESCHÄFTSPROZESSE »Wir verändern unsere Arbeitsweise komplett« Das Kreditmanagement-Unternehmen Intrum treibt den digitalen Wandel in seiner Organisation voran – unter anderem mit Human-Capital- und Finanzmanagementlösungen von Workday. Im Interview sprechen Intrum-Finanzvorstand Michael Ladurner und Tim Wakeford, VP Financials Product Strategy von Workday, über technologische Herausforderungen, die Auswirkungen der Pandemie und die neue Rolle des CFO. Herr Ladurner, wie bei vielen… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | TIPPS E-Mail-Betrug verursacht größte Verluste für Unternehmen Phishing, Malware und Ransomware per E-Mail nehmen rasant zu. Vier Milliarden US-Dollar Jahresgesamtverlust in 2020: Der Bericht der vom FBI geführten Beschwerdestelle für Internetkriminalität offenbart erschreckende Zahlen. »Der E-Mail Betrug mit Phishing, Malware und Ransomware hat besonders stark zugenommen, wobei Cyberkriminelle die Corona-Krise für ihre E-Mail Betrugsmaschen ausnutzten. Pandemie-Themen wie Impfstoffe, Hilfen für Unternehmen oder… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS | SERVICES Die Digitalisierung erfordert neue Formen der Kooperation Unternehmen können die Herausforderungen der Digitalisierung nur gemeinsam mit dem IT-Partner ihres Vertrauens bewältigen. Neue kooperative Formen der Arbeitsteilung etablieren sich dabei als der sinnvollste, weil zielführende Weg. IT-Dienstleister sind für den Erfolg von Unternehmen wichtiger als jemals zuvor. Dafür gibt es ausschlaggebende Gründe. Aus strategischer Sicht ist die IT nicht mehr nur Werkzeug zur… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY Conexxos: Messbar mehr Sicherheit für KMU Cyberrisiken sind allgegenwärtig, aber viele kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) verfügen nicht über die notwendigen Ressourcen, um diese zu entschärfen. Hier kommt Managed Security 365 von Conexxos ins Spiel, da es KMU umfassenden Schutz liefert – ohne ihr Budget zu sprengen oder wertvolle Zeit für kostspielige Nachbesserungsarbeiten aufzuwenden. Cyberangriffe auf deutsche Unternehmen haben massiv zugenommen.… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY Anonym & sicher surfen mit VPN Wie funktioniert eine VPN-Verbindung und welche Vorteile hat sie? All das erfahren Sie hier! Das Wort VPN ist sicherlich jedem schon einmal untergekommen. Doch wofür steht die Abkürzung VPN und wozu wird eine VPN-Verbindung verwendet? Hinter dem Begriff VPN verbirgt sich das sogenannte Virtual Private Network – übersetzt, virtuelles privates Netzwerk. Vor allem auf dem… Weiterlesen →

NEWS | INFRASTRUKTUR | SERVICES ScaleITS bringt Unternehmens-IT in die Form ihres Lebens Das bundesweit aktive IT-Systemhaus ScaleITS zeigt anhand der europaweit agierenden Fitnessstudio-Kette clever fit GmbH, wie auch das Gesundheitslevel von IT-Infrastrukturen in Unternehmen wieder schnell und sicher erhöht werden kann. So können berufliche Arbeitspensen an modernen, sicheren Arbeitsplätzen deutlich effizienter und kraftvoller gestemmt werden. Eigentlich war das Gesundheitsbewusstsein so ausgeprägt wie noch nie, die… Weiterlesen →

NEWS | EFFIZIENZ | KÜNSTLICHE INTELLIGENZ NLP heißt suchen ohne fluchen Vielen ist gar nicht bewusst, wie viel Zeit sie im Arbeitsleben mit umständlichen Suchen nach Dokumenten verschwenden. Als wahrer Effizienzboost wirkt dabei die Verbindung von KI-basierter Such- und Analyse-Software mit Natural Language Processing. Wir stellen drei effizienzsteigernde Anwendungsfälle im Unternehmensbereich vor. Natural Language Processing (NLP), das Verfahren zur Verarbeitung natürlicher Sprachen, basiert auf vielen linguistischen… Weiterlesen →

NEWS | KOMMUNIKATION | PRODUKTMELDUNG peoplefone SIP-TRUNK für Rainbow zertifiziert Strategische Partnerschaft mit paneuropäischem VoIP-Anbieter eröffnet Alcatel-Lucent Enterprise neue Absatzchancen für CPaaS-Lösung. Alcatel-Lucent Enterprise, Anbieter für Kommunikations-, Netzwerk- und Cloud-Lösungen, und der paneuropäische Voice over IP-Provider peoplefone intensivieren ihre Zusammenarbeit und haben peoplefones SIP-TRUNK nun auch für Rainbow zertifiziert. Durch die Zusammenarbeit profitieren die Partner und Kunden der beiden Unternehmen von einer effizienten Erweiterung der bereits bekannten… Weiterlesen →

NEWS | NEW WORK Hybrides Arbeiten stellt IT-Führungskräfte vor neue Herausforderungen 84 Prozent der IT-Teams erwarten ein höheres Budget, um neue Arbeitsweisen zu ermöglichen Nur 34 Prozent priorisieren die Unterstützung von hybriden Arbeitsformen Während Unternehmen ihre Prozesse anpassen und neue Arbeitsweisen einführen, stehen viele IT-Teams vor unerwarteten Herausforderungen. Laut einer neuen Umfrage von Snow Software, Anbieter von Technology-Intelligence-Lösungen, gaben zwar 92 Prozent der IT-Führungskräfte an,… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | SERVICES Gesundheitswesen gerät zunehmend ins Visier von Cyberangreifern Das Gesundheitswesen steht durch die Covid-19-Pandemie mehr denn je im Fokus der Öffentlichkeit – und auch im Visier von Hackern. Cyberattacken werden in immer größerem Umfang registriert. Folglich müssen Unternehmen auch das Thema Cybersecurity wesentlich stärker als in der Vergangenheit adressieren, meint NTT Ltd. Auch das neue Krankenhauszukunftsgesetz zielt auf eine Verbesserung der Cybersecurity ab.… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY NDR: Wie KMUs von Network Detection and Response profitieren Für kleine und mittelständische Unternehmen, die oft nur über begrenzte Budgets und Ressourcen verfügen, ist es eine Herausforderung, sich im derzeitigen Sturm der Cyberkriminalität zu schützen. Die Bedrohungen entwickeln sich schneller als die vorhandenen Cyber-Sicherheitslösungen, kleine IT-Abteilungen können nicht Schritt halten. Aber eine fortgeschrittene Technologie gegen Cyberkriminalität, die seit Jahren in großen Unternehmen eingesetzt wird,… Weiterlesen →