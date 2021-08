Gesundheitswesen gerät zunehmend ins Visier von Cyberangreifern

Das Gesundheitswesen steht durch die Covid-19-Pandemie mehr denn je im Fokus der Öffentlichkeit – und auch im Visier von Hackern. Cyberattacken werden in immer größerem Umfang registriert. Folglich müssen Unternehmen auch das Thema Cybersecurity wesentlich stärker als in der Vergangenheit adressieren, meint NTT Ltd. Auch das neue Krankenhauszukunftsgesetz zielt auf eine Verbesserung der Cybersecurity ab.

Die Welt kämpft derzeit gegen zwei Arten von Viren: Covid-19 und Computerviren. Der Gesundheitssektor ist davon am stärksten betroffen. Zum einen bietet er die wichtigsten und am häufigsten benötigten Dienstleistungen während der Pandemie und zum anderen ist er eines der Hauptziele von Cyberspionage und Ransomware-Angriffen.

Laut dem Global Threat Intelligence Report 2021 (GTIR) von NTT musste das Gesundheitswesen 2020 im Vergleich zum Vorjahr weltweit einen Anstieg der Angriffe um 200 Prozent verzeichnen. Allein von Oktober 2020 bis Januar 2021 betrug die Zunahme aufgedeckter Cyberattacken auf den Gesundheitssektor rund 45 Prozent.

Der Report zeigt, dass im vergangenen Jahr vor allem Web-Application- und anwendungsspezifische Angriffe verbreitet waren. Ein Grund ist, dass immer mehr Unternehmen einen Remote-Zugriff etwa durch die Verwendung von Client-Portalen anbieten. Das Gesundheitswesen war unter anderem auch durch die zunehmende Nutzung von Telemedizin und Remote-Betreuung am stärksten betroffen: 97 Prozent aller feindlichen Aktivitäten waren Web-Application- oder anwendungsspezifische Angriffe.

Anzeige

Bei den Angriffen auf das Gesundheitswesen handelt es sich nicht nur um Kriminelle, die mittels Ransomware Lösegelder erpressen wollen oder die auf einen Identitätsdiebstahl abzielen. Auch Cyberspionage, die die Beschaffung von Informationen über Covid-19-Impfstoffe zum Ziel hat, ist zu beobachten. Dabei werden nicht nur Pharmaunternehmen und Universitäten angegriffen, sondern auch Regulierungsbehörden. Die Europäische Arzneimittelbehörde gab im Dezember 2020 bekannt, dass Cyberangreifer auf eingereichte impfstoffbezogene Dokumente unrechtmäßig zugegriffen haben. Berichten zufolge stammten die Dokumente von Pfizer, Biontech und Moderna. Auch die mit dem Covid-19-Impfstoff verbundenen Lieferketten waren bereits Ziel der Angriffe.

»Die Folgen von Attacken auf das Gesundheitswesen können gravierend sein und im schlimmsten Fall Menschenleben gefährden. Das Thema Cybersecurity ist im Zuge der pandemiebedingten Herausforderungen allerdings etwas in den Hintergrund geraten. Aber es besteht Anlass zur Hoffnung, vor allem das neue Krankenhauszukunftsgesetz verspricht einen zusätzlichen Impuls«, erklärt Christoph Seidel, Senior Manager, GRC European Practice, der Security Division von NTT Ltd.

Das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) ist im Oktober im Kraft getreten und zielt auf eine Digitalisierung von Krankenhäusern und Kliniken ab. Der Bund stellt dafür 3 Milliarden Euro bereit und die Länder und Krankenhausträger sollen sich mit mindestens 30 Prozent an den Kosten der Projekte beteiligen. Eine wichtige Komponente des Gesetzes ist die Verbesserung der Cybersecurity, in die mindestens 15 Prozent der Fördermittel investiert werden müssen. Der Gesetzgeber trägt damit auch dem Umstand Rechnung, dass Krankenhäuser gerade in der Covid-19-Zeit verstärkt ins Visier von Cyberangreifern geraten sind. Ein Ziel des Gesetzes ist der Schutz von Systemen und Daten, die gerade im Hinblick auf die zunehmende Digitalisierung immer größeren Gefahren ausgesetzt sind.

»Das Krankenhauszukunftsgesetz ist ein Schritt in die richtige Richtung. Für viele deutsche Krankenhäuser ergibt sich dadurch die Möglichkeit, ihre Geschäftsprozesse weiter zu digitalisieren, IT-Systeme aufzurüsten und eine ganzheitliche Cybersecurity-Strategie zu etablieren, um Cyberattacken zuverlässig abzuwehren. Neben der IT müssen dabei auch medizinische Geräte im Kontext der IoT- und OT-Security im Fokus stehen. Schließlich haben inzwischen fast alle Geräte einen Internetzugang. Damit sind sie potenzielle Einfallstore für Cyberangriffe«, so Christoph Seidel.

Anzeige

»Angesichts der Komplexität der Herausforderungen sollten Krankenhäuser – vor allem wenn sie nicht über die erforderlichen personellen Ressourcen verfügen – einen externen Partner hinzuziehen, dessen Kerngeschäft die Cybersecurity ist. Auch die Auslagerung bestimmter IT-Bereiche, dedizierter operativer Cybersecurity-Aufgaben oder die Nutzung von Managed-Services-Angeboten können sinnvolle Optionen sein.«

720 Artikel zu „Gesundheitswesen Sicherheit“

NEWS | IT-SECURITY | STRATEGIEN Identitätsbasierte Angriffe: Kritische Schwächen traditioneller Identitätssicherheit Best Practices für einen einheitlichen Identitätsschutz. Identitätsbasierte Angriffe zählen heute zu einer der größten Bedrohungen für die IT-Sicherheit, da moderne hybride Unternehmensnetzwerke Cyberkriminellen zahlreiche Einfallstore bieten. So verschaffen sich Hacker beispielsweise mit gekaperten Konten einen Erstzugang über SaaS-Apps und IaaS in der Public Cloud oder dringen über kompromittierte VPN- oder Remote Desktop Protocol (RDP)-Verbindungen in… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | TIPPS Sicherheitsrisiken durch Identity Sprawl: Fünf Maßnahmen zum Schutz Da Unternehmen zunehmend neue Technologien wie die Cloud, Big Data, DevOps, Container oder Microservices nutzen, stellt diese wachsende Komplexität auch neue Herausforderungen an das Identitäts- und Zugriffsmanagement. Denn mit diesen aufkommenden Technologien wachsen die Workloads und Datenmengen und befinden sich zunehmend in der Cloud. Die Anzahl menschlicher und maschineller Identitäten steigt hierdurch exponentiell an. Um… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | WHITEPAPER Sicherheitsstrategie: Abwehr der zehn größten Risiken Zuerst einmal machen wir Schluss mit einem häufigen Missverständnis hinsichtlich der Open Web Application Security Project (OWASP) Top 10: Auch wenn einige Sicherheitsanbieter dies behaupten, es handelt sich dabei nicht um eine Checkliste von Angriffsvektoren, die Sie mit einer Web Application Firewall (WAF) blockieren können. Kommen wir nun zu Ihrer Strategie. Was genau benötigen Sie,… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | PRODUKTMELDUNG | TIPPS Krankenhauszukunftsfonds: förderfähige IT-Sicherheit für Krankenhäuser Paket »SecureHealth« umfasst moderne Schwachstellenmanagement-Technologie sowie Unterstützung beim Förderantrag. Greenbone Networks, Lösungsanbieter zur Schwachstellen-Analyse von IT-Netzwerken, unterstützt Krankenhäuser dabei, ihre IT-Sicherheit zu verbessern – auch im Rahmen des Krankenhauszukunftsfonds der Bundesregierung. Mithilfe des Pakets »SecureHealth« können Einrichtungen im Healthcare-Bereich ihre gesamte IT-Infrastruktur auf Schwachstellen überprüfen und damit Hackerangriffen und Systemausfällen vorbeugen. Greenbone Networks unterstützt zudem beim… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | TIPPS Cybersicherheit im Home Office 5 Lehren aus der Pandemie, die wir gerne vorher gewusst hätten. Als die Pandemie zu Anfang des Jahres über uns hereinbrach, waren viele Unternehmen gezwungen, auf Remote Work umzustellen. Während die Priorität darauf lag, Prozesse und die Zusammenarbeit im Unternehmen am Laufen zu halten, spielte IT-Sicherheit zunächst nur eine untergeordnete Rolle. Spätestens mit dem zweiten… Weiterlesen →

TRENDS 2021 | NEWS | IT-SECURITY IT-Sicherheit 2021: Vier Trends Durch die drastischen Veränderungen im Jahr 2020 wurde die Digitalisierung stark forciert, Netzwerkinfrastrukturen änderten sich und Clouds konnten weitere Zugewinne verzeichnen. Gerade, was Home Office angeht, musste zunächst einiges improvisiert werden, jetzt geht es darum, diese neuen Architekturen nachhaltig zu konsolidieren, wozu auch ein umfassendes Sicherheitskonzept gehört. Gleichzeitig setzen sich auch langfristige Trends, wie neue… Weiterlesen →

TRENDS 2021 | NEWS | TRENDS SECURITY | IT-SECURITY Cyber-Sicherheitsprognosen für 2021 Es wird einen Zuwachs bei Angriffen mit Erpressersoftware geben. Weitere Prognosen sind, dass mit Hilfe künstlicher Intelligenz generierte Identitäten für neue Spielarten des Social Engineering genutzt werden, dass Cyberkriminelle verstärkt ihre Hacking-Dienste gegen Bezahlung anbieten und neue Vorgehensweisen, Werkzeuge und Strategien entwickeln, um Sicherheitslücken im Home Office auszunutzen. BAE Systems Applied Intelligence hat seine Prognosen… Weiterlesen →

NEWS | E-GOVERNMENT | IT-SECURITY Krankenhauszukunftsgesetz sorgt für mehr Datenschutz im Gesundheitswesen Folgen des EuGH-Urteils zum EU-US Privacy Shield abfedern: Krankenhauszukunftsgesetz bietet Chance für mehr Datenschutz im Gesundheitswesen. Als der Europäische Gerichtshof am 16. Juli das Privacy Shield Datenschutzabkommen zwischen der EU und den USA kippte, waren die konkreten Folgen zunächst schwer absehbar. Mittlerweile steht jedoch fest, dass der EuGH damit nicht nur dem legalen Transfer personenbezogener… Weiterlesen →