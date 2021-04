Digitalisierung im Gesundheitswesen – Zukunftsweisende neue Netzwerkinfrastruktur und Hybrid-WLAN in Berliner Klinik

Die Caritas-Klinik Dominikus installierte ein flächendeckendes WLAN kombiniert mit einem zentralem Netzwerkmanagement. Es gelang die Implementierung des ersten Hybrid-WLAN in einer deutschen Klinik.

Die Caritas-Klinik Dominikus in Berlin-Reinickendorf ist ein Notfallkrankenhaus mit den Fachabteilungen: Innere Medizin, Allgemein- und Viszeral-Chirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie, Geriatrie/Tagesklinik, Labor, Radiologie und Anästhesie, Intensiv- und Notfall-Medizin sowie einer hochmodernen Rettungsstelle.

Anzeige

Die Klinik gehört zur Caritas-Krankenhilfe, die in Berlin und Brandenburg insgesamt vier Krankenhäuser, zwei medizinische Versorgungszentren, ein Hospiz und eine Akademie für die Ausbildung von Pflegepersonal betreibt. Der Leitgedanke der Klinik ist, dass alle Abläufe an den Patientinnen und Patienten ausgerichtet sind, um kompetent, schnell und effizient helfen zu können und die Gesundheit und das Wohlbefinden der Patientinnen und Patienten wiederherzustellen.

Die Grundvoraussetzung dafür ist ein reibungsloser Ablauf aller technologischen Bereiche und deren stetiger Modernisierung und Weiterentwicklung.

Anzeige

Die Aufgabenstellung. Anfang 2019 hatte der Berliner Senat der Klinik Fördermittel für die Einrichtung eines kostenlosen Patienten-WLAN zugesprochen.

Die Berliner Firma TELBA GmbH, ein langjähriger Platinum Partner von Allied Telesis, nahm die Herausforderung an, ein Angebot aufzusetzen, das die speziellen Anforderungen erfüllte und gleichzeitig dem tatsächlichen Bedarf der Klinik entsprach. Mit dem Zuschlag erhielt die TELBA GmbH den Auftrag, eine neue, hochmoderne Netzwerkinfrastruktur zu planen, um ein flächendeckendes WLAN mit komfortabler und anwendungssicherer Verwaltung zu implementieren. Vor allem für zeitkritische Applikation per WLAN waren neue Ansätze erforderlich.

Anzeige

Die Auftragserteilung erfolgte in zwei Schritten im April und August 2019, jeweils gefolgt von Workshops zur gemeinsamen Erarbeitung des Feinkonzepts für das Gesamtnetzwerk und die Implementierung des ersten Hybrid-WLAN in einer deutschen Klinik.

André Süß, Account und Solution Manager der TELBA GmbH und verantwortlich für das Dominikus-Projekt erinnert sich vor allem an die gute Zusammenarbeit mit Allied Telesis bei der Konzeptionierung und Planung der Netzwerkinfrastruktur. Zudem war Allied Telesis der einzige Anbieter, der die Anforderung eines einheitlichen Managementsystems erfüllen konnte«, so Süß.

Innovation bei laufendem Klinikbetrieb. In der Caritas-Klinik Dominikus hatte es zuvor lediglich vereinzelt WLAN gegeben. Die notwendige neue Kabelinfrastruktur, die Installation und Integration der Switche und Access Points, sowie die Konfiguration der Netzwerk-Management-Umgebung – all das musste im laufenden Klinikbetrieb und unter erheblichem Zeitdruck erfolgen. Dabei sollten die Patienten, die Behandlungen und Versorgungsabläufe so wenig wie möglich beeinträchtigt werden.

Was für Außenstehende fast unmöglich scheint, gehört für die TELBA GmbH zum Alltag. Der Platinum Partner von Allied Telesis ist ein erfahrener Spezialist im Gesundheitssektor und seine Techniker kennen sich mit Installationen bei laufendem »Geschäftsbetrieb« bestens aus.

»Die Anforderungen und Rahmenbedingungen für die Krankenhäuser in Deutschland sind einem stetigen Wandel unterworfen und ändern sich vielfach gravierend. Wir unterstützen die technischen Innovationen im Krankenhaus der Zukunft durch ein spezielles Health-Care-Programm, das auch umfassenden Partner-Support vorsieht«, erläutert Andreas Mühlhaus, Branch Manager Berlin, Business Development Manager DACH bei Allied Telesis.

Das Ergebnis: Grundlagen für die Zukunft. Für die Caritas-Klinik Dominikus ist die neu geschaffene Netzwerk- und WLAN-Lösung ein bedeutender Schritt in Richtung Zukunftssicherung durch digitale Effizienz:

Das Hybrid-WLAN setzt sich aus Multi- und Single-Channel-Funkzellen zusammen. Beim Übergang von einer Funkzelle beziehungsweise eines Access Point zu anderen (Stichwort: Roaming) beläuft sich die Unterbrechungszeit auf maximal acht Millisekunden. Vorteilhaft ist das beispielsweise für die Patientenüberwachung zwischen OP-Tisch und Station, die Übertragung von Röntgen- und MRT-Daten, mobiler Visite, WLAN-Telefonie und anderen zeitkritischen Applikationen.

Die IT-Mitarbeiter haben mit der Monitoring- und Visualisierungssoftware Allied Telesis Vista Manager EX auf der Admin-Benutzeroberfläche das gesamte Netzwerk im Blick, welches durch das Allied Telesis Autonomous Management Framework (AMF) über beträchtliche Selbstheilungsfunktionen verfügt.

Mit dem zentralen Management lassen sich die Netze bedarfsgerecht flexibel segmentieren und einfach verwalten. Das Besondere an den Allied Telesis PoE-Switches ist, dass sie selbst bei einem Firmware-Upgrade mit anschließendem Bootvorgang eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (Continuous PoE) liefern, auch für die Patiententerminals an den Betten. Wichtige Funktionen für den störungsfreien Betrieb des Patienten-Entertainments sind in dem Netzwerkdesign fest integriert.

Auch Updates, Patches und die Datensicherung des Netzwerks laufen nun automatisiert ab: Das IT-Team muss diese sonst sehr zeitaufwändigen Aufgaben nicht mehr manuell durchführen.

Für die Wartung und den Austausch von Komponenten ist nur bedingt Fachpersonal erforderlich. Das zentrale Management verwaltet jeden Switch und Access Point voll automatisiert: Nach einem Hardwareaustausch startet das Betriebssystem eigenständig mit der letzten gespeicherten Konfiguration – das neue Gerät ist innerhalb von wenigen Minuten wieder »live«.

Fazit. Neben einem funktionsstarken Patienten-WLAN sind solide Voraussetzungen für eine Vielzahl neuer medizinischer und organisatorischer Nutzungsmöglichkeiten geschaffen worden. Für zukünftige Anwendungen und der Digitalisierung im Gesundheitswesen sieht sich die Caritas-Klinik Dominikus nun gut gerüstet.

Im Rahmen eines öffentlichen Förderprogrammes des Berliner Senats erhielt die Caritas-Klinik Dominikus im Stadtteil Reinickendorf eine finanzielle Unterstützung für den Bereich »kostenfreies WLAN für Patienten«. Das ursprüngliche WLAN-Konzept wurde im Laufe des Projekts dann auf die gesamte Klinik und ihre Außen­flächen erweitert und an die speziellen Anforderungen einer modernen Krankenhausumgebung angepasst. Hierbei lag ein besonderer Fokus auf der Stabilität des gesamten aktiven Netzwerks und einem automatisierten Netzwerkmanagement. Die Anforderungen an das Netzwerkmanagement-System erfüllt die Softwarelösung Vista Manager EX mit AMF von Allied Telesis – wodurch die IT-Abteilung der Klinik so stark entlastet wird, dass sie ihre hierdurch gewonnenen freien Ressourcen für die weitere Digitalisierung und Anwendungsoptimierung einsetzen kann. Aufgrund der großen Anzahl von hochspezialisierten mobilen medizinischen Endgeräten, der Einführung von Patienten-Entertainment und der Vorbereitung von WLAN-Telefonie, entschied sich das Klinikum für eine WLAN-Lösung, die klassische Multi-Channel-Technologie mit der Single-Channel-Technologie vereint. Diese neuartige Technik, die derzeit nur der Netzwerkhersteller Allied Telesis liefern kann, trägt dazu bei, dass die Caritas-Klinik Dominikus heute deutschlandweit über eine der modernsten und zukunftsweisendsten WLAN-Lösungen verfügt. www.dominikus-krankenhaus-berlin.org

Bilder: © Sensvector /shutterstock.com; Allied Telesis

83 Artikel zu „WLAN“

NEWS | INFRASTRUKTUR | TRENDS 2019 | KOMMUNIKATION Deutschland braucht mehr öffentliches WLAN 73 Prozent der TeilnehmerInnen einer Studie von EarsandEyes finden, dass Deutschland unbedingt eine bessere Versorgung mit freiem öffentlichen WLAN braucht. Besonders wichtig sind den Befragten folgende Aspekte: Modernität Deutschlands, Zugangsmöglichkeiten zum Internet für alle schaffen und die digitale Entwicklung Deutschlands. Tatsächlich ist die Versorgung mit frei zugänglichen WLAN-Hotspots hierzulande oftmals immer noch eher mäßig. Anders… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS | INFRASTRUKTUR | IT-SECURITY | KOMMENTAR | KOMMUNIKATION WLAN-Störerhaftung: Neue Risiken für Hotspot-Anbieter Nach mehreren Anläufen und einem langen politischen Tauziehen hat der Deutsche Bundestag am Freitag in der letzten Sitzungswoche vor der parlamentarischen Sommerpause die Änderung des Telemediengesetzes verabschiedet. Damit müssen WLAN-Betreiber in öffentlichen Räumen zukünftig nicht mehr befürchten, für Rechtsverstöße von Nutzern abgemahnt oder haftbar gemacht zu werden. Die Bundesregierung erhofft sich mit der Abschaffung der… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS | KOMMENTAR WLAN-Wüste Deutschland: Nachbesserungsbedarf für die Bundesregierung Zu dem am 12. März vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie veröffentlichten Gesetzesentwurf zur Änderung des Telemediengesetzes, der eine Klarstellung der rechtlichen Bedingungen für WLAN-Betreiber bezweckt, veröffentlicht eco – Verband der deutschen Internetwirtschaft e.V. eine entsprechende Stellungnahme. eco befürwortet grundsätzlich die bereits im Koalitionsvertrag von der Bundesregierung angekündigte Initiative der Bundesregierung zur Erschließung der Potenziale… Weiterlesen →

NEWS | INFRASTRUKTUR | KOMMENTAR | KOMMUNIKATION WLAN-Gesetzentwurf – weiterhin keine Rechtssicherheit für WLAN-Betreiber Der am 12. März 2015 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie veröffentlichte Gesetzesentwurf zur Änderung des Telemediengesetzes soll für eine Klarstellung der rechtlichen Bedingungen für WLAN-Betreiber sorgen. Dieses Ziel wird mit dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht erreicht. Er enthält ferner Regelungen, die sich für Hosting Anbieter deutlich negativ auswirken können. eco [1] sieht daher am Entwurf noch… Weiterlesen →

NEWS | TRENDS SECURITY | IT-SECURITY | TIPPS Schutz für WLAN-Router, Netzwerk und Daten WLAN-Router sind mittlerweile die Regel und kaum einer kann sich heute noch vorstellen, kabelgebunden ins Internet zu gehen. Kabellose Router haben aber auch einen entscheidenden Nachteil: sie können nicht verhindern, dass das Funksignal auch andere Geräte in der Nähe erreicht. Die folgenden Tipps und Tricks von Sicherheitsanbieter Bitdefender enthalten fünf einfach zu befolgende Schritte, mit… Weiterlesen →

TRENDS INFRASTRUKTUR WLAN-Trends 2014 – Drei Prognosen Was wird 2014 den WLAN-Anwendern bringen? Welche Trends und Technologien werden 2014 den Markt bestimmen? Marktführer TP-LINK blickt in die Kristallkugel. Heimautomatisierung Das vernetzte Heim wird 2014 ein ganzes Stück mehr Realität. Ein Grund dafür ist die stetig wachsende Nachfrage nach Geräten für die Heimautomatisierung und -kontrolle. Dazu gehören zum Beispiel IP-Kameras und Steuerungsmodule für… Weiterlesen →

UNCATEGORIZED The-State-of-5G-Studie: Anzahl städtischer 5G-Netze 2020 mehr als verdreifacht Neuer Mobilfunkstandard nun in 1.336 Städten und 61 Ländern weltweit verfügbar. Die Zahl städtischer 5G-Netze hat sich 2020 mehr als verdreifacht. Das ist das Ergebnis der fünften »The State of 5G«-Studie des Netzwerkspezialisten VIAVI Solutions [1]. Weltweit ist der neue Mobilfunkstandard damit nun in 1.336 Städten verfügbar. Die Zahl der Länder mit kommerziellen 5G-Netzen… Weiterlesen →

TRENDS 2021 | TRENDS WIRTSCHAFT | NEWS | BUSINESS Bewerber stellen die Sinnfrage Sinnperspektive im Berufsleben rückt in der Corona-Krise immer weiter in den Fokus von Bewerbern und Mitarbeitern. Persönliche Erfüllung im Berufsleben steht für die Mehrheit der Deutschen hoch im Kurs. Die Erfahrungen der Corona-Pandemie haben diesen Wunsch sogar noch einmal verfestigt. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Studie der Königsteiner Gruppe, für die deutschlandweit 1.036 Arbeitnehmer… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS | TIPPS Workaholismus: Süchtig nach immer noch mehr Arbeit Der schmale Grat zwischen Erfüllung und Überforderung. Erfüllung, Entfaltung und Lebensgrundlage auf der einen Seite. Überforderung, Burnout und Workaholismus auf der anderen: Arbeit hat nicht nur zahlreiche Formen und Facetten, sondern auch vielfältige Ausprägungen und Konsequenzen. Doch was, wenn aus dem, was eigentlich die Existenz sichert, eine Sucht wird? Woran merkt man, ob man betroffen… Weiterlesen →

NEWS | DIGITALISIERUNG | INFRASTRUKTUR Die Mobilität von morgen beruht auf Daten Eine Smart City soll das Leben ihrer Bewohner verbessern und gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck verkleinern. Ein Baustein sind intelligente Mobilitätslösungen, die datengetrieben einen nachhaltigen und bezahlbaren öffentlichen Nahverkehr unter Einbindung aller anderen Fortbewegungsmittel ermöglichen. NTT ein weltweit tätiges IT-Dienstleistungsunternehmen, nennt die zentralen Punkte eines solchen Ökosystems. Eine intelligente Verkehrssteuerung, die Fahrzeuge genau zu einem… Weiterlesen →