Sechs Ideen, um die IT-Sicherheit aktiver in Arbeitsprozesse einzubinden

Die IT-Sicherheit ist quasi ein Dauerbrenner auf der Prioritätenliste von Unternehmen. Laut Angaben von Statista sollen sich die Ausgaben hierfür im Jahr 2021 auf rund 5,7 Milliarden Euro belaufen.(i) Doch obwohl 70 Prozent der IT-Sicherheitsverantwortlichen in Deutschland bewusst ist, dass der Faktor Mensch und mangelndes Sicherheitsbewusstsein eines der größten Risiken für Unternehmen darstellt, sparen 77 Prozent genau hier an Schulungen(ii). Dabei bergen unsichere IT-Systeme das Risiko eines massiven Verlusts an Kapital, Markenwert und Kundenvertrauen. Corporate Learning Spezialist Skillsoft hat sechs Ansätze zusammengefasst, die Unternehmen zusätzlich zu Sicherheitsschulungen umsetzen können, um das Sicherheitsbewusstsein zu fördern und präventive Maßnahmen stärker in ihre Geschäftsprozesse und -strukturen einzubinden.

Anzeige

»Sicherheitstools allein können die IT-Sicherheit nicht garantieren. Jeder Mitarbeiter sollte informiert und für das Praktizieren von Sicherheitsrichtlinien und -verfahren mit verantwortlich sein,« erklärt Andreas Rothkamp, VP DACH-Region bei Skillsoft. »Neben klassischen Schulungen bieten Übungsumgebungen und sogenannte Cyber Ranges heute bereits die Möglichkeit, praktische Erfahrung bei der Identifizierung von Sicherheitsbedrohungen in der jeweiligen Branche und Jobrolle zu gewinnen.«

Neben solchen gezielten Trainings gibt es jedoch auch Ansatzpunkte mit denen Organisationen die IT-Sicherheit auch durch strukturelle Maßnahmen unterstützen können:

# 1 Sicherheitsaffinitäten nutzen

Einige Dev- und DevOps-Teams sehen Sicherheit bereits als eine ihrer Hauptverantwortungen. Daher bietet es sich an mehr Sicherheitsverantwortung in die Entwicklung und in den Bereich DevOps zu verlagern statt in losgelösten Sicherheitsrollen.

Anzeige

# 2 Förderprogramme einrichten

Sicherheits-»Champions« oder -»Paten« sind keine ausgebildeten Sicherheitsfachkräfte. Es sind vielmehr Mitarbeiter, die die Integration von Sicherheitsprinzipien aktiv in ihre primären Aufgabenbereiche eingebunden haben. Wenn solche Vorbildfunktionen durch ein dezidiertes Programm unterstützt werden, können mehr motivierte Sicherheitsbefürworter gewonnen und aufgebaut werden. Sie fördern die Sicherheitskompetenz, quantifizieren Risiken und modellieren bewährte Verfahren.

# 3 Aktiv potenzielle Angriffe identifizieren

Internationale Informationsplattformen wie MITRE ATT&CK lassen sich einsetzen, um mehr über das Verhalten von potenziellen Angreifern zu erfahren, da diese häufig bekannte und erfolgreiche Angriffe wiederholen. So können Unternehmen proaktiv Sicherheitsmaßnahmen einleiten, statt nur auf Angriffe zu reagieren.

# 4 Entwicklungsprozesse modernisieren

Anwendungen werden heute viel schneller und auch häufiger ohne Codierung (Low-Code oder No-Code) entwickelt. Daher sollten Unternehmen Sicherheitsabnahmetests in den Entwicklungsprozess integrieren. Hierzu können beispielsweise Sicherheitsroutinen aus Open-Source-Bibliotheken oder GitHub-Repositorys genutzt und Machine Learning (ML) als Bewertungsinstrument eingesetzt werden.

# 5 Hybride Infrastrukturumgebungen einbeziehen

Der ungeplante Schub in Richtung Remote-Arbeit und Home Office in den letzten 12 Monaten hat IT-Verantwortliche vor neue Herausforderungen gestellt. Mithilfe von Cloud-Lösungen und Remote-Zugriff musste in kürzester Zeit die Geschäftskontinuität sichergestellt werden. Die Tools und Nutzungsrichtlinien für die Zusammenarbeit in Punkto Sicherheit zu optimieren, kam dabei häufig erst an zweiter Stelle. Spätestens seit sich gezeigt hat, dass dies jedoch kein vorübergehender Zustand ist, sondern die Remote Arbeit sicher auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielt, sollten die Sicherheitsrichtlinien und -verfahren für hybride Infrastrukturumgebungen optimiert werden.

# 6 Messbarkeit sicherstellen

Man kann keine Verbesserung für etwas aufzeigen, das nicht gemessen wird. Daher ist es wichtig, die unternehmensweiten Kenntnisse bei der Bewertung von Schwachstellen und der Minderung von Risiken regelmäßig zu bewerten.

»Die Bewertung von Risiken auf allen Ebenen ist wichtig, um zu zeigen, welche Folgen ein Sicherheitsvorfall haben könnte und welche Investitionen erforderlich sind, um eine echte Wirkung zu erzielen,« erklärt Andreas Rothkamp.

Fragen, die sich Unternehmen in diesem Zusammenhang stellen sollten, sind beispielsweise:

Können Sie den Wert ihrer gefährdeten Assets und ihres geistigen Eigentums beurteilen?

Weiß jeder in Ihrer Organisation, dass er/sie für die Cybersicherheit mitverantwortlich ist?

Sind sie in der Lage, ihre Belegschaft zu mobilisieren, um Sicherheitsangriffe abzuwehren?

Sind sie vor finanziellen Auswirkungen von Ransomware geschützt?

Welche Auswirkungen hätte ein Sicherheitsvorfall, bei dem z.B. Daten kompromittiert werden, auf das Kundenvertrauen und ihre Positionierung?

Weitere Informationen rund um Corporate Learning und Schulungen für Themen wie IT-Sicherheit gibt es auch hier. https://www2.skillsoft.com/de/content-losungen/technologie-entwickler-und-zertifizierungslosungen/schulungen-zum-thema-sicherheit/

3173 Artikel zu „Sicherheit Maßnahmen“

NEWS | INFRASTRUKTUR | IT-SECURITY | KOMMUNIKATION | TIPPS Vorsichtsmaßnahmen nach WPA2-Sicherheitslücke Jüngste Vorfälle zeigen Notwendigkeit effizienter Sicherheits-Tools für Unternehmen und Endanwender. Sicherheitsexperten warnen vor den Konsequenzen der WPA2-Sicherheitslücke KRACK. Unternehmen und Endanwender sollten Maßnahmen ergreifen, um sich vor Cyberkriminalität zu schützen. Das WPA2-Security-Protokoll galt mehr als zehn Jahre lang als die sicherste Art und Weise, das WLAN zu nutzen. Jetzt stellte sich allerdings heraus, dass WPA2… Weiterlesen →

IT-SECURITY | TIPPS Maßnahmen zur Verbesserung von Datenschutz und Datensicherheit Die Attacken auf Server, Datenübertragungen und Webanwendungen nehmen zu: Die Zahl der Hackerangriffe auf Unternehmen ist laut PwC-Studie »Global State of Information Security 2015« im letzten Jahr weltweit im Vergleich zum Vorjahr um 48 Prozent auf 42,8 Millionen angestiegen. Pro Tag entspricht das 117.300 Angriffen. Die Angreifer machen sich dabei Schwachstellen der betroffenen Webseiten oder… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | TIPPS 8 Sicherheitsmaßnahmen gegen Ransomware »Computervirus: Junger Rumäne begeht Selbstmord aus Angst vor Gefängnisstrafe« – Eine Schlagzeile die hoffentlich eine Seltenheit bleibt. In Rumänien hatte sich ein junger Mann, der häufig auf Pornoseiten im Netz unterwegs war, umgebracht, da ein Computervirus ihm mit hohen Geldstrafen oder Gefängnis drohte. Der Übeltäter war der Virus IcePol Ransomware. Ransomware wird immer gefährlicher Ransomware… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | STRATEGIEN Sicherheitsinitiativen: Warum eine operationszentrierte Strategie? IT-Teams sind nicht selten gezwungen, ihr Unternehmen aus einer siloartigen Infrastruktur heraus gegen Cyberangriffe zu verteidigen. Das liegt daran, dass das verfügbare Sicherheitsarsenal größtenteils aus Tools besteht, die für den Schutz ganz bestimmter Systeme und Anwendungen entwickelt wurden. Mit anderen Worten: Die eine Lösung wird eingesetzt, um Cloud-Workloads abzuschotten, während sich eine andere primär darauf… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY Datenschätze regelkonform schützen: Management von Datenbank-Sicherheit und Compliance Die nahezu flächendeckende Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft und nicht zuletzt die Covid-19-Krise haben die Anforderungen an die Datenbank-Sicherheit und Compliance erheblich verschärft. Compliance und Sicherheit sind zwei eng miteinander verbundene Konzepte, die sich auf alle Datenbanken auswirken, die personenbezogene und andere sensible Daten speichern. Heutzutage umfasst die Datenbank-Sicherheit Vorkehrungen für den Schutz personenbezogener Daten;… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | WHITEPAPER Sicherheitsstrategie: Abwehr der zehn größten Risiken Zuerst einmal machen wir Schluss mit einem häufigen Missverständnis hinsichtlich der Open Web Application Security Project (OWASP) Top 10: Auch wenn einige Sicherheitsanbieter dies behaupten, es handelt sich dabei nicht um eine Checkliste von Angriffsvektoren, die Sie mit einer Web Application Firewall (WAF) blockieren können. Kommen wir nun zu Ihrer Strategie. Was genau benötigen Sie,… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | PRODUKTMELDUNG | TIPPS Krankenhauszukunftsfonds: förderfähige IT-Sicherheit für Krankenhäuser Paket »SecureHealth« umfasst moderne Schwachstellenmanagement-Technologie sowie Unterstützung beim Förderantrag. Greenbone Networks, Lösungsanbieter zur Schwachstellen-Analyse von IT-Netzwerken, unterstützt Krankenhäuser dabei, ihre IT-Sicherheit zu verbessern – auch im Rahmen des Krankenhauszukunftsfonds der Bundesregierung. Mithilfe des Pakets »SecureHealth« können Einrichtungen im Healthcare-Bereich ihre gesamte IT-Infrastruktur auf Schwachstellen überprüfen und damit Hackerangriffen und Systemausfällen vorbeugen. Greenbone Networks unterstützt zudem beim… Weiterlesen →

NEWS Zero Trust: Nur ein Buzzword oder wichtiger Teil der Sicherheitsstrategie? Das Zero-Trust-Modell hat sich bereits vor einigen Jahren als Sicherheitskonzept etabliert. Nun wurde die IT-Landschaft von Unternehmen innerhalb der letzten zwölf Monate allerdings auf den Kopf gestellt, was auch Folgen für die IT-Sicherheit hat. Besonders der plötzliche Umzug in die Cloud stellte viele Sicherheitsteams vor neue Herausforderungen. Rolf Haas, Senior Enterprise Technology Specialist bei McAfee,… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | TIPPS Sicherheit im Pyjama-Look? Arbeiten von Zuhause sicherer machen! Fünf kurzfristige Maßnahmen, um die Sicherheit der Belegschaft im Home Office zu erhöhen. Home Office kann zum IT-Risiko werden. Die Ursachen reichen von Unwissen über alte Hardware bis zu uneinheitlichen Sicherheitsrichtlinien. Unternehmen stehen im eigenen Interesse in der Pflicht, Mitarbeiter auch zuhause sicher an die IT anzubinden. Das Starten des Arbeitsrechners im Home Office stellt… Weiterlesen →

TRENDS 2021 | NEWS | TRENDS SECURITY | IT-SECURITY Software-Sicherheitstrends 2021 Die Spezialisten von Checkmarx sagen für 2021 einige grundlegende Security-Trends voraus. So müssen Unternehmen die Sicherheit schneller machen, mehr auf Open-Source-Angriffe achten, Infrastructure-as-Code ins Auge fassen, die Integration der Security in die Software-Entwicklung vorantreiben, einen ganzheitlichen Blick auf das Security-Standing ihrer Anwendungen werfen, Cloud-native Security in den Fokus rücken, anfällige APIs als Hauptursache software- und… Weiterlesen →

NEWS | CLOUD COMPUTING | IT-SECURITY Datenzentrierte Sicherheit in der Multi-Cloud Datenzentrierung ist ein Faktor, der maßgeblich die Cloud- und IT-Security-Strategie in Unternehmen mitbestimmt. Je nach regulatorischen Vorgaben werden diverse Datenprozesse in geeigneter Weise abgesichert. Mit der wachsenden Cloud-Nutzung in den vergangenen Jahren entstehen in Unternehmen auch mehr und mehr Multi-Cloud-Umgebungen. Für diese spricht vor allem der Vorteil hoher Effizienz: Prozesse können zu den jeweils geringsten… Weiterlesen →

TRENDS 2021 | NEWS | IT-SECURITY Trends Cybersicherheit 2021 Welche Lehren in Sachen Cybersicherheit können aus dem Jahr 2020 gezogen werden? Welche Bedrohungen lauern im Jahr 2021? Stormshield zieht Bilanz und skizziert mögliche Bedrohungsszenarien für das neu angebrochene Jahr. Wäre 2020 ein Film über Cybersicherheit, wäre es sicherlich ein Western, denn die Cyberkriminellen schienen von allen Seiten zu feuern: das hinter uns liegende Jahr… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | WHITEPAPER Whitepaper: IT-Sicherheit vom Staat fördern lassen Viele kleinere und mittelständische Unternehmen (KMU) stehen heute vor der Frage, wie sie eine umfassende Sicherheitsstrategie implementieren können. Gerade KMU geraten immer häufiger ins Visier von Cyberkriminellen, die es auf ihr Unternehmensnetzwerk abgesehen haben – mit teilweise verheerenden finanziellen, operativen und rechtlichen Folgen. Um Unternehmen in Zeiten knapper Ressourcen bei der Absicherung dieser Risiken zu… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | TIPPS Cybersicherheit im Home Office 5 Lehren aus der Pandemie, die wir gerne vorher gewusst hätten. Als die Pandemie zu Anfang des Jahres über uns hereinbrach, waren viele Unternehmen gezwungen, auf Remote Work umzustellen. Während die Priorität darauf lag, Prozesse und die Zusammenarbeit im Unternehmen am Laufen zu halten, spielte IT-Sicherheit zunächst nur eine untergeordnete Rolle. Spätestens mit dem zweiten… Weiterlesen →