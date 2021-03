Covid-19 hat nicht nur die Heimarbeit verstärkt, sondern auch Cyber­attacken auf Unternehmen. Damit steigt die Nachfrage nach IT-Sicherheits­lösungen.

Tatsache ist, dass Arbeitende im Home Office ein leichteres Ziel für Phishing und Co. sind. Tatsache ist auch, dass sich die Anstrengungen zur Abwehr von Cyberangriffen zu sehr auf Malware-Schutz oder Virenscanner fokussieren. Der ausgehende Datenverkehr hingegen wird sträflich vernachlässigt. Dabei ist gerade hier ein sehr großes Potenzial um den Schutz der Unternehmensdaten und der der Mitarbeitenden zu schützen.

Schutz ist nicht gleich Schutz. Vier große Risiken sind dabei auch den Hackern bekannt: Erstens sind die Geräte, die Unternehmen bereitstellen, selten so gesichert, wie es das Firmennetzwerk in der Regel ist. Zweitens infizieren Angestellte mit ihren befallenen Geräten auch das Firmennetzwerk spätestens dann, wenn sie ihre Devices im Unternehmen wieder anschließen sollten. Drittens gilt, dass die Gefahr noch höher ist, wenn Arbeitnehmer für die Arbeit im Home Office ihre eigenen Geräte nutzen. Diese haben selten den benötigten Sicherheitsstandard – was bislang in der Form auch natürlich nicht nötig war. Viertens nützt auch der beste Schutz nichts, wenn Beschäftigte trotzdem eine Phishing-E-Mail öffnen.

Neben geeigneten Aufklärungsmaßnahmen sind schützende IT-Lösungen also ohne Frage unerlässlich. Hier kommt dann auch schon das nächste Hindernis ins Spiel: Auch die vorsichtigsten und aufgeklärtesten Mitarbeiter samt aktualisiertesten Virenscanner können Angriffe und damit erfolgreiche Infektionen nicht vollständig verhindern. Das liegt im Gros daran, dass sich der Schutz zu sehr auf Phishing und Co. konzentriert. Mit anderen Worten: Der eingehende Datenverkehr wird so gut es geht kontrolliert. Aber: Malware, die beispielsweise getarnt als neue Information zum Thema Corona in den elektronischen Postfächern der Angestellten landet, ändert sich täglich und ist damit aktueller als der Virenscanner.

Ergänzung nicht Ersatz. Eine sinnvolle Ergänzung zu klassischen Anti-Viren-Programmen wie Kaspersky oder Sophos ist dann eine Cyber-Security-Lösung wie BlackFog, die den ausgehenden Datenverkehr überwacht und unerwünschten Traffic blockiert. Dabei analysiert ein Regelwerk auf dem Endgerät des Mitarbeitenden den kompletten Outbound-Traffic und verhindert in Echtzeit unerwünschte Verbindungen. Das verhindert die Kommunikation mit ungewollten Internetadressen und unterbindet, dass sich Schadsoftware aktivieren kann.

Durch eine derartige Kombination lässt sich nahezu jedes vorhandene Sicherheitsniveau nochmals deutlich erhöhen. Gleichzeitig entsteht ein umfangreicher Schutz gegen Ransomware, Spyware, Malware, Phishing, Kryptomining oder Malvertising. BlackFog im Speziellen schützt nicht nur vor mehr als 24 Millionen bekannten Bedrohungen, sondern erkennt insbesondere die stark zunehmenden Fileless-Attacken sowie amorphen Angriffsszenarien, die sich permanent verändern.

Daten sagen mehr als Worte. Ganz nebenbei – oder vielmehr allem voran – unterbindet die Kontrolle des Outbound-Traffics auch, dass persönliche Daten durch Schadsoftware abgezogen werden können. Denn: Jeder User hinterlässt digitale Foot-Prints: Browserhistorien, Cachedateien, Suchkriterien, Lesezeichen, Cookies oder Favoriten sind auf Unternehmensgeräten ebenso gespeichert wie auf privaten. Aktuell besonders interessant sind unter anderem Verläufe der Videotelefonie, die durch den sprunghaften Anstieg der digitalen Telefonkonferenzen exakt protokollieren, wer, wann mit wem Kontakt hatte.

Nicht umsonst hat der Gesetzgeber mit der Einführung der DSGVO geregelt, dass der Schutz auch privater Daten zur Fürsorgepflicht der Unternehmen zählt. Da mögliche Verstöße also rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen können, werden potenzielle Verstöße nicht nur ein Fall für die IT oder die Datenschutzbeauftragten, sondern auch ein Fall für die Rechtsabteilungen. Zur Erinnerung: Auch vor der aktuellen Home-Office-Situation hat jedes Unternehmen über die TOM (Technischen organisatorische Maßnahmen) Kunden, Lieferanten oder Partner gegenüber zugesichert, alles für einen optimalen Schutz der Daten zu unternehmen. Auch das kann mit der Kontrolle über den Outbound-Traffic gewährleistet werden.

Fazit. Home Office wird auch nach Corona eher über kurz als lang zum vorherrschenden Arbeitsmodell. Idealerweise sollte es daher aus einer Übergangslösung zu einem neuen Arbeitsverständnis werden. Dann sollten Unternehmen auch daran denken, von Anfang an eine sichere und funktionierende Basis zu schaffen. Die richtigen Lösungen dafür sind bereits auf dem Markt. Deren Integration in die Unternehmens-IT rechnet sich auch oder besonders in Zeiten einer unsicheren Wirtschaftslage. Wichtig ist, dass der Traffic ausgehender Daten ebenso überwacht wird, wie die potenziellen Angriffe auf das System. Damit ist auch sichergestellt, dass persönliche Daten dort bleiben, wo sie hingehören: Auf den Endgeräten – ob zuhause oder im Büro.

Christian Ullrich ist Head of Business Development bei Red Eagle. Das Unternehmen ist ein hersteller­unabhängiger IT-Distributor mit dem Schwerpunkt Cyber-Security Software, Netzwerkkomponenten und OEM Transceiver und bietet neben dem reinen Produktvertrieb auch professionelle Beratung und umfangreiche Service- und Supportangebote.

