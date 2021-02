Unified Endpoint Management und Enterprise Service Management – »Von der Automatisierung zur Hyper-Automatisierung«

Die Anforderungen an Lösungen für das Unified Endpoint Management (UEM) und Enterprise Service Management (ESM) haben sich in einer Weise verändert, die noch ein Jahr zuvor kaum vorstellbar war. Wir haben mit Karl Werner, Area Sales Director DACH bei Ivanti über seine strategischen Ziele gesprochen und worauf es für die IT und IT-Sicherheit nun ankommt.



Herr Werner, 2020 war, gelinde gesagt, ein schwieriges Jahr. Wie hat Ivanti auf die veränderte Situation reagiert?

Anzeige

Der Umzug kompletter Belegschaften ins Home Office war für die IT eine gewaltige und in vielen Unternehmen eine neue Herausforderung. Im Kern geht es dabei um drei Aspekte: Lösung von IT-Problemen der Nutzerinnen und Nutzer, Gewährleistung von IT-Sicherheit und nicht zuletzt das On- & Offboarding von Mitarbeitern. Unsere Antwort darauf ist ein grundlegender strategischer Wandel hin zu Hyper-Automatisierung. Mit der neuen Plattform Ivanti Neurons verlagern wir die Problemlösung direkt in die Endgeräte, indem wir sie mit Self-Healing- und Self-Securing-Funktionalitäten ausstatten. So wird nicht nur das Unternehmensnetzwerk entlastet, sondern auch die IT-Teams.



Was genau verstehen Sie unter Hyper-Automatisierung?

Während bei der klassischen Automatisierung einzelne repetitive Prozessschritte bearbeitet werden, zielt Hyper-Automatisierung auf den gesamten Prozess. Indem verschiedene Technologien, wie Machine Learning, intelligente Unternehmensführungssoftware (iBPMS) mit Automatisierungstools (Robotic Process Automation) kombiniert eingesetzt werden, können komplexe Geschäftsprozesse umfassend automatisiert werden. Die Potenziale für IT-Organisationen sind enorm und eine Antwort auf die gewaltigen Umwälzungen, die das Jahr 2020 mit sich brachte. Denn viele IT-Teams mussten die Herausforderungen mit einer immer noch zu dünnen Personaldecke bewältigen.



Welche konkreten Mehrwerte bietet Self Healing oder Self Securing für die Unternehmens-IT und die Nutzerinnen und Nutzer?

Self Healing ist für uns Teil der sogenannten »Shift-Left-Strategie«. Sie basiert auf dem Kerngedanken, so viele Aufgaben wie möglich automatisiert im Endgerät direkt beim Endnutzer zu lösen. Diese Herangehensweise verweist in Richtung Hyper-Automatisierung und zielt auf eine komplette Selbstverwaltung von Geräten ab. Ein typisches Beispiel sind Geräte mit wenig Speicherplatz auf der Festplatte. Für den Endnutzer besteht die Gefahr, dass er Programme nicht verwenden kann und das Gerät bestimmte Software-Updates oder wichtige Patches nicht aufspielt. Ein sich selbst reparierendes Gerät erkennt das Dilemma und führt automatisch Schritte aus, um mehr Speicherplatz freizugeben. Idealerweise werden Probleme gelöst, bevor die Nutzer diese überhaupt bemerken.



Welche Voraussetzungen sind nötig, um diese Strategie umzusetzen?

Im ersten Schritt braucht es einen genauen Überblick der vorhandenen IT-Assets, also alle Endgeräte, Softwarelösungen und Services, die den Nutzern zur Verfügung stehen. Der zweite Schritt besteht darin, die optimalen Konfigurationseinstellungen für eine sichere und produktive Arbeitsumgebung zu ermitteln. Sobald die Einstellungen optimiert und festgelegt sind, wird automatisch erkannt, wenn das Gerät von diesem optimalen Zustand abweicht – und lässt sich wieder in diesen Idealzustand zurückversetzen.



Lässt sich dieser Ansatz analog auf die IT-Sicherheit anwenden?

Auch wenn Angreifer bei Cyberattacken immer raffinierter werden, steckt dahinter prinzipiell dieselbe Taktik, die sie seit Jahren verfolgen: Ausspähen, geduldig abwarten, Verwundbarkeiten ausnutzen, Daten verschlüsseln. Die Leitlinie für IT-Security-Experten muss daher lauten: sich rechtzeitig anzupassen, also gegen die Bedrohung immun werden. Eine Self-Securing-Strategie lässt sich gewissermaßen mit einer Stärkung des Immunsystems vergleichen. Schwachstellen werden automatisch identifiziert und beseitigt. Insbesondere durch den Einsatz von Automatisierung und maschinellem Lernen können IT-Teams schneller auf aktuelle Bedrohungen reagieren – ihnen möglichst sogar zuvorkommen.



Wie kann eine Immunisierung der IT-Sicherheit praktisch umgesetzt werden?

Wie bei einem Immunsystem müssen auch in der IT neue Bedrohungen erstmal »erlernt« und die Abwehr dafür gerüstet werden. Hierfür bedarf es zunächst menschlicher Unterstützung, um festzustellen, welche Software und Endgeräte in welchen Konfigurationen im Einsatz sind. Potenzielle Einfallstore werden identifiziert und permanent mit Blick auf risikobehaftete Veränderungen untersucht und priorisiert. Mit einer priorisierten Rangliste, können IT-Teams nun prognostizieren, welche Sicherheitslücken Angreifer am ehesten ausnutzen und die eigene Verteidigung entsprechend planen und miteinander verzahnen. Entlang der priorisierten Risiken wird schließlich bestimmt, mit welchen Maßnahmen Probleme behoben werden. Sobald unser IT-Immunsystem die Bedrohung kennt, beseitigt es neue Angriffe dann selbstständig und automatisiert.



Eine weitere Herausforderung ist das Remote On- & Offboarding von Mitarbeitern. Welche Lehren haben Sie diesbezüglich aus 2020 mitgenommen?

Das A und O ist es, ein einheitliches System für die Rechteverwaltung aufzusetzen und dieses mit anderen Systemen zu verzahnen. Leider verfügen nur wenige Unternehmen über eine zuverlässige und automatisierte Technologie, um die Zugriffsberechtigungen einer Person mit dem Unternehmensaustritt restlos und unmittelbar zu beseitigen. Technologien wie automatisiertes Unified Endpoint Management gewährleisten – auch remote – einen Mitarbeitereintritt ohne Produktivitätsverluste und ein sicheres Offboarding. Gelebte Praxis in vielen Unternehmen ist leider die Bündelung von Kündigungen als Massentickets. Solche Bulk-Tickets gefährden letztlich die Sicherheitsbemühungen der IT-Teams und sind daher unbedingt zu vermeiden.

64 Artikel zu „IT-Sicherheit Unified Endpoint Management“

NEWS | TRENDS SECURITY | TRENDS 2019 | IT-SECURITY IT-Profis unterschätzen Endpoint Security häufig Kritische Geräte wie PCs und Drucker sind weiterhin eine Sicherheitslücke. Nur bei einem von drei Unternehmen ist Endpoint Security ein zentraler Bestandteil der eigenen Cyber-Security-Strategie. Gerade einmal 28 Prozent der Unternehmen decken Sicherheit in ihren Anforderungskatalogen ab. Bei fast der Hälfte aller Unternehmen sind Drucker nicht Teil der Endpoint Security – für 62 Prozent bieten… Weiterlesen →

NEWS | PRODUKTMELDUNG CeBIT 2017: So sorgt IT Infrastruktur Management für mehr Sicherheit DeskCenter Management Suite automatisiert den IT-Security-Prozess durch zusätzliche Routinen für Patchmanagement, Backup und End-of-Life von Systemen. Die DeskCenter Solutions AG stellt auf der CeBIT 2017 ihre Lösungen für ein sicheres IT Infrastruktur und IT Lifecycle Management vor. Als Teil der DeskCenter Management Suite 10.4 präsentiert das Unternehmen in Halle 3 an Stand A20 einen automatisierten… Weiterlesen →

NEWS | PRODUKTMELDUNG Neue Doppelspitze für Deskcenter Vorstandswechsel beim IT-Spezialisten: Markus Gärtner und Christoph Harvey wollen Deskcenter mit frischer Unternehmenskultur vorantreiben. Die Deskcenter AG hat einen neuen Vorstand. Genauer gesagt, zwei: Markus Gärtner und Christoph Harvey verantworten nun seit Beginn des Monats die Geschäfte des IT-Spezialisten. Mit der neuen Doppelspitze ist zugleich ein eingespieltes Team angetreten, das den bereits eingeschlagenen internationalen… Weiterlesen →

NEWS | STRATEGIEN | WHITEPAPER Whitepaper: Mit moderner Archivierung Kosten sparen Whitepaper über innovative Archivierungskonzepte sowie die Reduktion von Datengräbern, Speicherkapazitäten und Kosten. Der Archivierungsexperte KGS Software teilt seine Expertise in Form eines kostenlosen Whitepapers mit der Öffentlichkeit. Interessenten können das E-Book »Archivierung heute« ab sofort unter https://bit.ly/3rOZQ0F downloaden. Die Archivierung gehört zu den weniger beliebten Aufgaben der IT-Administratoren; vielfach befindet sie sich sogar »im… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS | KÜNSTLICHE INTELLIGENZ Gegen KI-Auswertung im Video-Recruiting Anbieter für Video-Recruiting unterstützt und fordert weiterhin eine klare Absage der Branche an KI-Auswertungen von Bewerbungsvideos. Eine investigative Reportage des Bayerischen Rundfunks in Verbund mit dem Spiegel zum Einsatz künstlicher Intelligenz in Bewerbungsvideos sorgt derzeit für Furore in der Arbeitswelt. Das Ergebnis des Beitrags, der unter dem Titel »Fairness oder Vorurteil?« auch im Internet abrufbar… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS | FAVORITEN DER REDAKTION | STRATEGIEN Hybrid Working erfordert neue Führungskultur Selbstverantwortung, Commitment und Vertrauen als Fundament für hybride Arbeitsmodelle. Arbeitgeber auf der ganzen Welt sehen sich gegenwärtig mit einem gewaltigen Umbruch in der Arbeitsorganisation konfrontiert. Spätestens seit der Covid-Pandemie und deren Auswirkungen sind sie zu einem Spagat zwischen Remote Work beziehungsweise Home Office und der Büropräsenz ihrer Mitarbeiter gezwungen. Um sich bei diesem Spagat… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | STRATEGIEN Vertraue niemandem: Das Zero-Trust-Security-Modell Mit der steigenden Bedrohungslandschaft und erhöhten Anforderungen an die Datensicherheit hat das Zero-Trust-Security-Modell bei Unternehmen deutlich an Popularität gewonnen. Die meisten traditionellen Ansätze der Netzwerksicherheit konzentrieren sich auf starke Schutzmaßnahmen gegen unerlaubten Zugang. Deren tendenzielle Schwäche ist jedoch das Vertrauen, welches User und Entitäten automatisch genießen, sobald sie sich im Netzwerk befinden. Denn gelingt es… Weiterlesen →

NEWS | PRODUKTMELDUNG USU vereint Aspera und LeuTek unter gemeinsamer USU-Dachmarke Weltweit führende Position als Software & Service-Anbieter für IT & Customer Service-Lösungen angestrebt. Über 2 Millionen Anwender rund um den Globus setzen täglich auf Lösungen der USU-Gruppe, wenn es um digitale IT & Kundenservices geht. Mehrere hundert Millionen End-Kunden profitieren davon. Auf dem Weg zur internationalen Marktführerschaft macht USU nun den nächsten Schritt – und… Weiterlesen →

NEWS | TRENDS 2020 | TRENDS INFRASTRUKTUR Jeder Fünfte arbeitet noch mit Windows 7 Vor einem Jahr hat Microsoft den Support für Windows 7 eingestellt. Trotzdem ist das Betriebssystem laut NetMarkeShare mit einem Desktop-Marktanteil von 19,7 Prozent immer noch die Nummer zwei hinter Windows 10. Dabei ist die 2010 erschienene Windows-Version für Anwender mittlerweile zum Sicherheitsrisiko geworden. Das gilt vor allem für Privatpersonen. Unternehmen und Behörden erhalten gegen Bezahlung weiterhin Support. Schon vor einem Jahr… Weiterlesen →

NEWS | TRENDS SECURITY | IT-SECURITY Sicherheitsspezialisten plädieren für Vielfalt und Neurodiversität Studie: 47 % sehen in Neurodiversität eine Strategie gegen Fachkräftemangel und blinde Flecken. Kein Zweifel: Der Mangel an IT-Sicherheits-Fachkräften und -Expertise ist dramatisch. Rund drei von zehn Cybersecurity-Spezialisten in Deutschland sagen laut einer Bitdefender-Studie einen gravierenden Effekt voraus, wenn der Mangel an Cybersecurity-Expertise für fünf weitere Jahre anhalten wird: 21 % der deutschen Befragten sagen,… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | TIPPS Trotz umfassender IT-Budgetkürzungen: Cybersicherheit bleibt Investitionspriorität Auch während der Covid-19-Pandemie hat IT-Security wachsende Relevanz. Cybersicherheit hat auch 2020 für Unternehmen eine hohe Priorität hinsichtlich der Entscheidung für entsprechende Investitionen, wie eine aktuelle Kaspersky-Umfrage unter Entscheidungsträgern zeigt [1]. Ihr Anteil an den IT-Ausgaben ist bei KMUs von 23 Prozent im vergangenen Jahr auf 26 Prozent 2020 und bei großen Unternehmen im gleichen… Weiterlesen →

NEWS Steigerung des Marktanteils von mobilen Apps IOS Android 2020 Werte App-Entwickler! Dass Sie auf diese Seite gestoßen sind legt nahe, dass Sie auf der Suche nach Tipps sind, wie Sie den Marktanteil Ihrer mobilen App für iOS oder Android erhöhen können. Denn die Marktsituation war schon einmal einfacher. Blättern wir nur 10 Jahre in die Vergangenheit zurück, zählten die Entwickler der Apps zur Minderheit.… Weiterlesen →

NEWS | INTERNET DER DINGE | IT-SECURITY | TIPPS Die Top-Mythen der IoT-Sicherheit Konventionelle Ansätze der Cybersicherheit konzentrieren sich auf ein grundlegendes Konzept: jedes in Sichtweite befindliche Gerät schützen, um Hacker, Angreifer und Diebe fernzuhalten. In einer hochgradig vernetzten Welt, in der sich eine Vielzahl von Sensoren, Geräten und Systemen gegenseitig mit Daten versorgen, ist dieses Konzept jedoch überholt. Das Internet der Dinge wächst. IDC prognostiziert, dass es… Weiterlesen →