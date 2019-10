IT-Profis unterschätzen Endpoint Security häufig 

Kritische Geräte wie PCs und Drucker sind weiterhin eine Sicherheitslücke.

Nur bei einem von drei Unternehmen ist Endpoint Security ein zentraler Bestandteil der eigenen Cyber-Security-Strategie.

Gerade einmal 28 Prozent der Unternehmen decken Sicherheit in ihren Anforderungskatalogen ab.

Bei fast der Hälfte aller Unternehmen sind Drucker nicht Teil der Endpoint Security – für 62 Prozent bieten Drucker ein geringes Risiko für Sicherheitslecks.

Eine von IDC veröffentlichte Studie im Auftrag von HP gibt Aufschluss über den Standpunkt von IT-Experten zu Sicherheitsrichtlinien in Unternehmen [1]. 500 IT-Experten aus fünf Ländern der Europäischen Union und Nordamerika und 14 Branchen wurden befragt. Die Schäden, die durch Cyberkriminalität entstehen, belaufen sich inzwischen auf circa 600 Millionen US-Dollar weltweit [2]. Endgeräte – darunter auch Desktop- und Laptop-PCs sowie mobile Geräte und Drucker – sind zu einigen der wichtigsten Angriffsziele für Cyberkriminelle geworden.

Trotzdem sieht nur einer von drei Befragten Endgeräte als wichtigen Teil der Cyber-Security-Gesamtstrategie, so das Ergebnis der Studie. Darüber hinaus gibt es bei 28 Prozent der Unternehmen so gut wie keine Sicherheitsanforderungen bei der Beschaffung von Endgeräten. Gibt es solche Vorgaben, achten weniger als 20 Prozent darauf, dass die entsprechenden Anforderungen auch für Drucker gelten.

»Endgeräte sind ein beliebtes Ziel für bösartige Angriffe und sollten daher einen hohen Stellenwert in der Cyber-Security-Strategie der Unternehmen haben. Die Ergebnisse des IDC-Berichts zeigen jedoch, dass Endpoint Security kein Fokus bei der Beschaffung der Geräte ist«, so Boris Balacheff, HP Fellow und Chief Technologist for Security Research and Innovation. »Sicherheitsverletzungen sind unvermeidlich. Die Angreifer wollen einen größtmöglichen Schaden anrichten und Ziel von HP bei der Entwicklung von Geräten und Serviceleistungen ist es, eine skalierbare Cyber-Resilienz zu bieten – und zwar von der Hardware über die gesamte Angebotspalette hinweg.«

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass Organisationen wissen, wie wichtig moderne Sicherheitsfunktionen sind. Integrierte Funktionen wie die Selbstheilung von Firmware und Betriebssystemen von PCs oder eine automatische Malware-Erkennung in Druckern, werden nicht implementiert. Malware wie WannaCry oder NotPetya hat heutzutage immer größere Auswirkungen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Unternehmen ihre Prioritäten in der Beschaffung von Endgeräten ändern. Sie sollten ihre IT-Sicherheitsstrategie daran ausrichten, die modernen Sicherheitsfunktionen zu nutzen, die in der Hardware der meisten Geräte bereits integriert sind.

[1] IDC InfoBrief, sponsored by HP Inc., Do You Think Your Endpoint Security Strategy Is Up to Scratch?, IDC #EUR145260919, Oct 2019.

[2] CyberSec Ventures: https://cybersecurityventures.com/hackerpocalypse-cybercrime-report-2016/

213 Artikel zu „Endpoint Security“

NEWS | PRODUKTMELDUNG | VERANSTALTUNGEN Managed Security Services für den öffentlichen Sektor noris network, Betreiber von Hochsicherheitsrechenzentren in Deutschland, stellt auf der PITS 2019 (Public IT-Security, 2. bis 3. September 2019, Hotel Adlon, Berlin) IT-Infrastruktur- und Sicherheitsdienstleistungen für die öffentliche Verwaltung vor. Am Kongressprogramm beteiligt sich noris network mit einem Fachvortrag zu Web Application Firewalls. noris network präsentiert auf dem Kongress die Fokusthemen Next Generation Data Center… Weiterlesen →

TRENDS 2019 | NEWS | TRENDS SECURITY | TRENDS SERVICES | IT-SECURITY Security-as-a-Service boomt Cloud-basierte Sicherheitslösungen helfen Unternehmen, mit sich ändernden Marktbedingungen, steigenden Kosten und fehlendem Cybersecurity-Personal Schritt zu halten. Bis zum Jahr 2021 werden mehr als 70 Prozent der Unternehmen Security-as-a-Service (SECaaS) nutzen und ihre Sicherheitslösungen damit größtenteils aus der Cloud beziehen. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des PAM-Spezialisten Thycotic auf der diesjährigen European Identity… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | ONLINE-ARTIKEL Cybersecurity in Unternehmen: kontinuierliche Reaktion auf moderne Bedrohungen Mit der Weiterentwicklung von Bedrohungen wächst auch der Bedarf von Unternehmen, sich gegen die geschäftsschädigenden Auswirkungen von Cyberangriffen zu schützen. Angesichts dieses Trends fordert der Cybersicherheitsanbieter F-Secure, dass sowohl die ständige Bereitschaft für mögliche Sicherheitsverletzung als auch eine schnelle und effektive Eindämmung, die das richtige Gleichgewicht von Mensch, Prozess und Technologie abdeckt, stärker in den… Weiterlesen →

NEWS | PRODUKTMELDUNG Panda Security erhält Zuschlag für den globalen EDR-Schutz von Telefónica Panda Security stattet die nächsten drei Jahre Telefónica mit Endpoint Detection and Response – Lösungen (EDR) aus. Die IT-Sicherheitslösung »Adaptive Defense 360« des spanischen Unternehmens Panda Security und sein Threat Hunting Service werden in insgesamt 14 Ländern auf 180.000 Computern im globalen IT-Netzwerk von Telefónica eingesetzt. Mit der Unterzeichnung dieses Vertrages vertraut Telefónica Global auf… Weiterlesen →