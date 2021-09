Future of Time: Eine Gesellschaft unter Zeitdruck

Menschen weltweit kämpfen täglich mit Stress und Überforderung, fühlen sich ausgebrannt. Das populäre Remote-Arbeitsmodell bringt zwar nötige Flexibilität in unseren Alltag, gleichermaßen haben sich aber auch die Erwartungen an Arbeitnehmer erhöht.

Produktiv sein an jedem Ort zu jeder Zeit, 46-Stunden-Wochen oder der Druck das eigene Unternehmen über Wasser zu halten. Seit Beginn der Pandemie haben gut 60 Prozent der Unternehmen ihre Arbeitsweise an das neue digitale Zeitalter angepasst. Besonders das Zeitmanagement erlebte dadurch weitreichende Veränderungen. Die Future-of-Time-Studie von Adobe Document Cloud zeigt, wie das hybride Arbeitsmodell die Grenze zwischen Privat- und Berufsleben immer unsichtbarer macht und warum wir heute ständiger Verfügbarkeit unterliegen [1].

Ist das Gefühl von »Zeitdruck« und zu wenig Arbeitszeit ein zunehmendes globales Phänomen? Wie wird sich die Bewertung von Zeit auf die Gesellschaft und Wirtschaft auswirken? Woher kommt unserer »Zeitdruck« und wie schaffen wir ihn künftig in humane und fokussierte Zeit zu verwandeln? Die Future-of-Time-Studie bildet Ergebnisse aus 20-minütigen Umfragen von Führungskräften, sieben globaler Märkte und kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) ab.

Mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer in führenden Unternehmen (56 Prozent) sowie in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU, 65 Prozent) gab an, jetzt mehr zu arbeiten als vor der Covid-19-Pandemie. Auch durchgängige Erreichbarkeit nach Feierabend oder an den Wochenenden setzt einen Großteil der Unternehmen heute unter Druck.

Anzeige

Die Folgen in Form von Burnout oder einer Kündigung bleiben da nicht aus. Gut 38 Prozent der KMU-Führungskräfte kämpfte im letzten Jahr mit Burnout oder Fluktuation von Mitarbeitern. Zukünftig soll vor allem die Adaption von digitalen Tools für die Erledigung bürokratischer Tätigkeiten wieder mehr Zeit für die Erledigung relevanter Arbeitsaufgaben ermöglichen.

Anzeige

[1] https://www.adobe.com/documentcloud/business/reports/the-future-of-time.html

477 Artikel zu „stress arbeit zukunft“

NEWS | PRODUKTMELDUNG Smarter arbeiten mit Dokumenten Zertifizierter Konnektor vereinfacht die Verknüpfung von Dokumentenmanagement mit Low-Code-Tools für die Prozessautomation von Workflows und Geschäftsanwendungen. Mit einem speziellen Konnektor für Microsoft Power Automate vereinfacht der ECM- und Dokumentenmanagement-Spezialist Kendox das Automatisieren von Routineaufgaben beim Bearbeiten und Speichern von Dokumenten. Der »Kendox Power Automate Konnektor« erlaubt die Verknüpfung der Dokumentenmanagement-Lösung »Kendox InfoShare« mit Office… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS | TIPPS Kostenübersicht Home Office – Regelung für Arbeitnehmer Es ist Zeit für schöne Büroausstattung in den eigenen vier Wänden. Bild: shutterstock.com, New Africa Der Gesetzgeber will Unternehmen und Arbeitnehmer in der Corona-Krise unterstützen und hat viele Details zum Home Office geregelt. Schließlich galt es, Arbeitsprozesse neu zu gestalten, die bisherige Arbeitsleistung zu erhalten und die Kosten gering zu halten. Steuererleichterungen wurden geschaffen,… Weiterlesen →

NEWS | TIPPS | WHITEPAPER Ratgeber zu Mitarbeiterproduktivität und Prozessoptimierung Wie und in welchem Maß unterstützt ein ERP-System ein Unternehmen, die Produktivität seiner Mitarbeiter zu steigern? Welche Voraussetzungen sind nötig, damit abteilungsübergreifende Prozesse automatisiert und ohne Brüche ablaufen? Und welche Potenziale schlummern in der Integration von ERP-Software und Drittsystemen mit Blick auf die Innovationsagenda eines Fertigungsbetriebs? Diese und weitere Fragen beantwortet ein aktueller Ratgeber… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS Ohne dauerhaft flexibles Arbeiten wandern Arbeitskräfte ab Mehr als die Hälfte der deutschen Arbeitnehmer fordert Recht auf Home Office und flexibles Arbeiten. Laut einer aktuellen Umfrage von Citrix ist flexibles Arbeiten auf dem Vormarsch. 71 Prozent der befragten Deutschen sind überzeugt davon, dass Home Office und flexible Arbeitsmodelle auch nach der Pandemie häufiger vorkommen werden [1]. Arbeiten von Zuhause und flexible Arbeitsoptionen… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | PRODUKTMELDUNG | TIPPS Krankenhauszukunftsfonds: förderfähige IT-Sicherheit für Krankenhäuser Paket »SecureHealth« umfasst moderne Schwachstellenmanagement-Technologie sowie Unterstützung beim Förderantrag. Greenbone Networks, Lösungsanbieter zur Schwachstellen-Analyse von IT-Netzwerken, unterstützt Krankenhäuser dabei, ihre IT-Sicherheit zu verbessern – auch im Rahmen des Krankenhauszukunftsfonds der Bundesregierung. Mithilfe des Pakets »SecureHealth« können Einrichtungen im Healthcare-Bereich ihre gesamte IT-Infrastruktur auf Schwachstellen überprüfen und damit Hackerangriffen und Systemausfällen vorbeugen. Greenbone Networks unterstützt zudem beim… Weiterlesen →

NEWS | INFRASTRUKTUR | KÜNSTLICHE INTELLIGENZ Die Supply Chain der Zukunft ist intelligent Gabriel Werner, Vice President EMEA Solutions Advisory bei Blue Yonder, zu den wichtigsten Trends in produzierenden Unternehmen und ihren Supply Chains. Disruption von Lieferketten durch die Pandemie – diese Worthülse kann langsam niemand mehr hören. Fertigungsstraßen standen still und die Frage nach präventiven Maßnahmen kam auf. Der Digitalisierungsschub des vergangenen Jahres wird sich auch… Weiterlesen →

NEWS Plötzlich zu Hause: gut vorbereitet für das Arbeiten im Home Office Myrko Rudolph, Geschäftsführer der exapture GmbH und Experte für Digitalisierung, über die Tücken des Home Office und die Wichtigkeit einer digitalen Arbeitsweise. Große Aufregung – der erste Tag im Home Office steht an und Sie sind hochmotiviert. Ach, du schöne neue Arbeitswelt, denken Sie sich, was eröffnest du uns nur für ungeahnte Möglichkeiten. Aber Moment:… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS | TIPPS Weniger Stress und erhöhte Produktivität durch gut funktionierende Technik Mit gut funktionierenden Computern ist das Stresslevel nur halb so hoch wie mit langsamen und fehleranfälligen Rechnern. Bei jungen Mitarbeitern sind die Produktivitätseinbußen durch schlechte Technik besonders groß. Erfahrene Mitarbeiter können ihre Expertise nur an gut funktionierenden Geräten mit hoher Performance ausspielen. Der Umstieg auf einen neuen, besseren Computer löst mehr Begeisterung aus als eine… Weiterlesen →

NEWS | WHITEPAPER Die Zukunft des Quantum Computings Die zweite Quantenrevolution. Die Studie »Die Zukunft des Quantum Computings« von 2bAHEAD soll Aufschluss über die immaterielle Zukunft des Quantum Computings im Jahr 2030 geben. Fast hundert Jahre nach der Entdeckung darüber, dass die Quantenmechanik das Innenleben der Welt regiert, steht die Menschheit nun kurz vor der praktischen Nutzung dieser Macht. Während der ersten… Weiterlesen →

TRENDS 2021 | NEWS | TRENDS MOBILE Mobiles Arbeiten hat zu erheblichen Produktivitätssteigerungen geführt Fast 70 Prozent der Unternehmen erwarten auch nach der Corona-Krise nachhaltige Produktivitätssteigerungen durch mobiles Arbeiten Unternehmen profitieren von einer gestiegenen Produktivität, für Mitarbeiter wird es aber zunehmend zu einer Belastung, immer erreichbar zu sein. Das mobile Arbeiten (Remote-Arbeit) hat bei der Mehrheit der Unternehmen im dritten Quartal 2020 zu erheblichen Produktivitätssteigerungen geführt. Das Gefühl immer… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS | DIGITALISIERUNG | KOMMENTAR Hundertprozentige Telearbeit bleibt ein außergewöhnliches Modell 46 Prozent der Unternehmen in der Informationswirtschaft (kleine Betriebe eingeschlossen) rechnen dauerhaft mit mehr Home Office. Im verarbeitenden Gewerbe sind es 30 Prozent. Nach dem ersten Lockdown arbeitete jedoch jedes fünfte Team trotz Corona-Virus wieder komplett im Büro. Dies ist ein Indiz dafür, dass hundertprozentige Telearbeit in den meisten Fällen keine nachhaltige Dauerlösung darstellt. ADP,… Weiterlesen →

NEWS | TIPPS Mitarbeiterführung gegen »Grinch-Stimmung« im Weihnachtsgeschäft 2020 Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen – 7 Punkte, die Verantwortliche für Personal und Saisonmitarbeiter beachten sollten. Das Weihnachtsgeschäft ist für viele Branchen die umsatzstärkste Saison des Jahres. Einzelhandel, Online-Plattformen, Versand-Services, aber auch die Dienstleistungsbranche stellen für den Ansturm von Dezember bis zum Jahreswechsel häufig zusätzliche Mitarbeiter ein. Sowohl die Saisonmitarbeiter als auch das reguläre Personal… Weiterlesen →

NEWS | E-GOVERNMENT | IT-SECURITY Krankenhauszukunftsgesetz sorgt für mehr Datenschutz im Gesundheitswesen Folgen des EuGH-Urteils zum EU-US Privacy Shield abfedern: Krankenhauszukunftsgesetz bietet Chance für mehr Datenschutz im Gesundheitswesen. Als der Europäische Gerichtshof am 16. Juli das Privacy Shield Datenschutzabkommen zwischen der EU und den USA kippte, waren die konkreten Folgen zunächst schwer absehbar. Mittlerweile steht jedoch fest, dass der EuGH damit nicht nur dem legalen Transfer personenbezogener… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | KOMMUNIKATION Fernarbeit: Sicher in Verbindung bleiben Die Verknüpfung von Komfort und Sicherheit ist nicht einfach, aber machbar. Für viele Arbeitnehmer bedeutet die »neue Normalität«, dass man überwiegend zu Hause arbeitet und nicht mehr in ein Büro pendelt. Selbst wenn einige allmählich an ihre gewohnten Arbeitsplätze zurückkehren, könnte das Arbeiten aus der Ferne für viele zur bevorzugten Arbeitsweise werden. Im Bereich der… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS | DIGITALISIERUNG Workforce-Management: Die Zukunft heißt Flexibilität Durch die Corona-Pandemie wächst in Unternehmen der Anteil externer Mitarbeiter. Dieser Trend wird sich fortsetzen, weil auch nach der Krise zu wenig Fachkräfte mit Digital-Know-how zur Verfügung stehen. Unternehmen müssen deshalb ihre Recruiting-Kanäle anpassen, sagt Vish Baliga, Chief Technology Officer bei SAP Fieldglass. Seine Empfehlung: cloudbasierte externe Lösungen für das Workforce-Management. Sie helfen, in… Weiterlesen →