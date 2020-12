Hundertprozentige Telearbeit bleibt ein außergewöhnliches Modell

Anzeige

46 Prozent der Unternehmen in der Informationswirtschaft (kleine Betriebe eingeschlossen) rechnen dauerhaft mit mehr Home Office. Im verarbeitenden Gewerbe sind es 30 Prozent. Nach dem ersten Lockdown arbeitete jedoch jedes fünfte Team trotz Corona-Virus wieder komplett im Büro. Dies ist ein Indiz dafür, dass hundertprozentige Telearbeit in den meisten Fällen keine nachhaltige Dauerlösung darstellt. ADP, Spezialist für Lohn- und Gehaltsabrechnungssoftware, hat sich seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie für die hundertprozentige Umsetzung von Telearbeit entschieden. Henri Schmidt, Senior Director Implementation & Business Development Germany & Poland bei ADP, erläutert die Hintergründe:

»Im April wussten wir, dass die Situation andauern würde und dass eine ungewisse Rückkehr ins Büro wahrscheinlich zu einer weiteren Destabilisierung der Mitarbeiter führen würde. Also haben wir uns gefragt, wie wir die Bedingungen für die Telearbeit verbessern können. Dazu haben wir den Kontakt zu Mitarbeitern gesucht, um herauszufinden, was sie benötigen und wie wir sie unterstützen können. Schließlich haben wir eine Fahrt zu den Bürostandorten organisiert mit einer vorab erstellten Liste aller gewünschten Gegenstände – Bürostühle, Mäuse, Tastaturen oder einen zweiten Bildschirm, den die meisten Mitarbeiter für eine effektive Arbeitsweise brauchen. Der in den Telearbeitsvereinbarungen vorgesehene Bonus wurde auf alle ausgedehnt: 40 Euro pro Monat für Haushaltsausgaben (Internet, Strom usw.) plus Restaurantgutscheinen. Doch diese Art zu arbeiten ist nicht für jeden geeignet. Menschen, die sich schnell isolieren oder den täglichen Austausch (nicht nur virtuell) mit Kollegen für ihr Wohlergehen benötigen, kommen bei diesem Modell zu kurz.

Über sechs Monate sind unsere Mitarbeiter in Deutschland nun schon dem Büro ferngeblieben und werden sobald auch nicht zurückkehren; wir müssen zum Schutz aller vorsichtig sein. Trotz der einwandfreien Umsetzung und sehr positiven Erfahrung mit der Telearbeit während den letzten Monaten, ist das hundertprozentige Arbeiten im Home Office nicht der alleinige Weg in die Zukunft. Der Digitalisierungsschub und die Erkenntnis, wie viel virtuell und remote erledigt werden kann, tragen bereits zu neuen Organisationsformen bei. Vereinbarungen haben sich diesbezüglich geändert und werden sich weiter ändern. Das flexible Arbeiten wird sich weiter durchsetzen. Unternehmen als auch Mitarbeiter haben vielerorts verstanden, dass Home Office und mobiles Arbeiten nicht zu Produktivitätsverlusten führen – das ist die Basis, um in Zukunft freier über flexible Arbeitsmodelle reden zu können. Doch viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wollen sich mit ihren Kollegen zusammentun, freuen sich über den sozialen Austausch im Flur oder brauchen das Büro abseits des Privatlebens. Individuell zugeschnittene Arbeitsmodelle, die sowohl Präsenzzeiten als auch die Möglichkeit von Telearbeit berücksichtigen, werden daher zukunftsweisend sein. Bei der hundertprozentigen Telearbeit handelt sich vor allem um ein außergewöhnliches Mittel aufgrund einer beispiellosen Krise. Ein Mittel, das viele von uns zusammenrücken ließ – wenn auch ausschließlich im übertragenen Sinne.«

