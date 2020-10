Das Risiko im Home Office managen – Unterbrechungsfrei durch die Corona-Krise

Auf eine weltweite Pandemie mit den Folgen von Covid-19 war niemand vorbereitet – eine Pandemie gehörte in den meisten Notfallplänen wohl in die Kategorie »Potenziell großer Schaden, aber geringes Eintrittsrisiko«: Regierungen, Gesundheitssektor und auch die Wirtschaft mussten schnell reagieren und Maßnahmen ergreifen. Es galt, vor allem die Grundversorgung zu sichern und das Gesundheits- und Pflegesystem bestmöglich vorzubereiten. Menschen in »nicht systemkritischen« Bereichen sollten möglichst zu Hause bleiben und soziale Distanz wahren. Unternehmen mit klassischen Bürojobs hatten dabei den großen Vorteil, dass ein bedeutender Teil der Arbeit auch »remote«, das heißt konkret im Home Office erledigt werden kann. Wie Adacor als IT-Solution-Provider diese Herausforderung gemeistert hat, beschreibt mein folgender Beitrag.

Business-Continuity-Management als Basis. Oberste Prämisse beim Eintreten eines Geschäftsrisikos ist die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs. Corona war hier der Lackmustest für die ausführlichen, jährlich durch unabhängige Auditoren geprüften Notfallpläne. Bei den internen Arbeitsplätzen und Tools waren schon die wichtigsten Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationsforschung (BSI) bezüglich elementarer Gefährdungen umgesetzt. Auch wenn dort keine weltweite Pandemie berücksichtigt ist, waren die beschriebenen Maßnahmen bei der Krisenbewältigung extrem hilfreich. Generell hat sich die Annahme bestätigt, dass Unternehmen mit vorhandenem Business-Continuity-Management eine solche Krise besser meistern als Firmen ohne. Das betrifft aus Sicht der IT vor allem die Infrastruktur und Ausrüstung der Mitarbeitenden mit digitalen Endgeräten, aber auch Faktoren wie Vertrauen in die Belegschaft und Solidarität in den Teams, die sich in der Arbeitsorganisation und den Prozessen widerspiegelt.