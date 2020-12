Arbeitsplatzbeleuchtung – warum ungünstige Lichtverhältnisse die Produktivität beeinträchtigen können

Anzeige

Computer-Arbeitsplätze sind in der Regel modern eingerichtet und entsprechen technisch dem neuesten Entwicklungsstand. Beim konzentrierten Arbeiten kommt es jedoch nicht nur auf eine ergonomische Arbeitsplatzgestaltung, sondern auch auf eine effiziente Arbeitsplatzbeleuchtung an, die das Verarbeiten visueller Informationen ermöglichen soll, ohne die Augengesundheit zu beeinträchtigen.

Leuchtmittel sollen das Verarbeiten visueller Informationen erleichtern

Die Beleuchtung am Arbeitsplatz ist für die Leistungskraft und das Wohlbefinden von Mitarbeitern von großer Wichtigkeit. Dennoch werden bei der Beleuchtungsplanung hauptsächlich wirtschaftliche Faktoren berücksichtigt, während den emotionalen und biologischen Bedürfnissen von Arbeitnehmern nur eine geringe Bedeutung beigemessen wird. Neben ökonomischen Aspekten spielt auch das Thema Energieeffizienz bei Leuchtmitteln am Arbeitsplatz eine bedeutsame Rolle. Ungünstige Lichtverhältnisse können die Gesundheit und die Produktivität erheblich beeinträchtigen. Durch schlechte Ausleuchtung von Arbeitsflächen werden die Augen sehr beansprucht, sodass es häufig zu Ermüdungserscheinungen, Augenproblemen, Kopfschmerzen und Konzentrationsschwäche kommt. Wenn nicht ausreichend Tageslicht in die Räumlichkeiten gelangt, führt dies dazu, dass Mitarbeiter unmotiviert und schläfrig werden. Im Allgemeinen gilt die moderne Technologie als Wegbereiter in allen Bereichen. Da es sich bei Büros und Werkstätten oft um Räume handelt, die nicht vom Tageslicht durchflutet werden, müssen diese Faktoren durch ein effizientes Beleuchtungskonzept ausgeglichen werden. Wenn Lampen blenden, kann die Sehleistung am Computerbildschirm erheblich geschmälert werden. Um störende Reflexe zu vermeiden, ist es wichtig, die Leuchtmittel auf den Arbeitsplatz abzustimmen. Moderne Leuchtmittel wie sie beispielsweise bei gluehbirne.de zu finden sind, basieren häufig auf der energieeffizienten Leuchtdioden-Technik. LED-Leuchten, die als nachhaltig gelten, können im Rahmen einer Wand- oder Deckenmontage so montiert werden, dass die Arbeitsfläche effizient ausgeleuchtet wird. Zu den entscheidenden Kriterien zählt dabei auch die Farbtemperatur, die in Kelvin gemessen wird. Zur Beleuchtung von Arbeitsflächen werden im Allgemeinen Werte von 5.000 Kelvin empfohlen. Mittlerweile wird davon ausgegangen, dass auch der Farbton von Leuchtmitteln einen gewissen Einfluss auf die Produktivität am Arbeitsplatz hat. Bei der Bürobeleuchtung gilt es deshalb, auch diese Zusammenhänge zu berücksichtigen. Die Distanz zwischen Arbeitsplatz und Lichtquelle muss so gewählt werden, dass eine optimale Ausleuchtung ermöglicht wird.

Die wichtigsten Kriterien für die Beleuchtung von Arbeitsflächen

Zu den wichtigsten Trends gehörte 2020 die Verbesserung der Klimabilanz durch innovative Lösungen. Am Arbeitsplatz sind moderne Konzepte gefragt, um eine Verbindung zwischen Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit zu schaffen. Lichtquellen sollten immer so platziert werden, dass Blendungen und Reflexionen vermieden werden können. Daher bietet es sich an, die Schreibtische möglichst seitlich zum Fenster aufzustellen, damit auch die Oberfläche des Arbeitsplatzes nicht reflektiert. Direktblendungen lassen sich vermeiden, indem die Lichtquellen so positioniert werden, dass diese ihr Licht in den oberen Bereich des Raumes abgeben. Bei Arbeitsplätzen, die durch Tageslicht ausreichend beleuchtet sind, können die Lichtverhältnisse mit einer punktuellen Beleuchtung verbessert werden. Meist genügt es, einzelne Lichtquellen im Raum zu verteilen oder die Arbeitsflächen mithilfe von LED-Arbeitsplatzlampen auszuleuchten. Bei der Beleuchtung wird zwischen Allgemein- und Stimmungsbeleuchtung unterschieden. Der Zweck einer Allgemeinbeleuchtung am Arbeitsplatz besteht darin, den Raum gleichmäßig zu erhellen. Meist werden bei diesem Leuchtkonzept vor allem Deckenleuchten oder Strahler, die bei Bedarf die notwendige Helligkeit spenden, eingesetzt. Es empfiehlt sich, bei der Allgemeinbeleuchtung im Büro und insbesondere an Computer-Arbeitsplätzen darauf zu achten, dass die Lichtquellen durch Glas oder andere Materialien abgeschirmt sind, sodass das Licht möglichst breit in den Raum gestreut wird. Ein weiterer Aspekt, der bei der Arbeitsplatzbeleuchtung eine Rolle spielt, ist die Nachhaltigkeit von Lichtquellen. Umweltschutz ist immer noch ein wichtiges Thema, obwohl inzwischen 3 von 10 Unternehmen in der Lage sind, CO 2 -Emissionen zu kompensieren. Als energieeffizient gelten Leuchtmittel wie die LEDs, die als Lichtquellen auch in privaten Wohnräumen wie in Wohnzimmer, Küche und Bad zum Einsatz kommen. Da LED-Lampen nur geringe CO2-Emissionen verursachen, zählen sie zu den nachhaltigen Lichtquellen.

Foto: Pixabay

