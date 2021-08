Fundament für modernes Arbeiten – Hardware neu gedacht und hybrid gemacht

New Work bedeutet für Unternehmen, jetzt die positiven digitalen Erfah­rungen der Corona-Zeit nachhaltig in die täglichen Abläufe zu integrieren. Hybride Meetingkultur und ein flexi­blerer Wechsel von Home Office und Präsenzarbeit erfordern einheitliche, automatisierte Arbeitsstrukturen.

Damit Mitarbeitende gerne und effizient arbeiten und gleichermaßen an Besprechungen teilnehmen können – egal von welchem Ort – braucht es das richtige Tool-Setting aus Telefonie-, Collaboration-Lösungen und leistungsstarker Hardware.

Standardausrüstung für angenehmes & flexibles Arbeiten. Telefonische Erreichbarkeit ist die Basis professioneller Business-Kommunikation und funktioniert am einfachsten als IP- oder Cloudlösung, denn damit kann über viele verschiedene Endgeräte von überall aus telefoniert werden – neben dem Bürotelefon auch per Softphone über PC, Smartphone oder Tablet. Mit Blick auf den Datenschutz und um in Großraumbüros und unterwegs Hintergrundgeräusche ausblenden zu können, sollten dabei kabellose Kopfhörer mit Active Noise Cancelling (ANC) zur Standardbüroausrüstung gehören. Für virtuelle Gespräche und Meetings lohnt sich die Investition in Webcams, um Qualität und kompetentes Auftreten zu verbessern.

Hybrid Arbeiten, aber richtig. Ob große oder kleine Unternehmen, das Büro muss sich den neuen Arbeitsbedingungen anpassen: Im Rahmen von hybriden New-Work-Ansätzen geht es in erster Linie darum, statt großer Meetingräume mehr Huddle-Rooms einzurichten. Diese bieten auf kleinem Raum mehreren Leuten Privatsphäre für die häufig anfallenden Videokonferenzen. Vor allem in Kombination mit den oben erwähnten ANC-Headsets.

Denn laut einer aktuellen Cisco-Studie nimmt zukünftig an 98 Prozent aller Meetings mindestens eine Person remote, etwa über Placetel + Webex, teil. Damit sich die räumliche Distanz nicht nach zweiter Klasse anfühlt, hilft es, Konferenzräume mit intelligenten Videosystemen auszustatten. Panoramabildschirme, mit nachrüstbarer Meeting-Hardware, beispielsweise vermitteln den Teilnehmenden dabei das Gefühl lebensnaher Präsenz. Externe Monitore mit Touchscreen und integrierter HD-Kamera, zu denen auch die Webex Desk Pro gehört, machen Meetings aus dem Home Office ebenfalls angenehmer. Auch virtuelle Whiteboards vereinfachen das gemeinsame Erarbeiten in verteilten Teams. Diese sind in vielen Monitoren aber auch in Collaboration-Software bereits integriert und ganz einfach per Maus oder Touch-Funktion steuerbar.

Der Schlüssel zum Erfolg im New Work. Geeignete Hardware, gute Collaboration-Software und eine starke, flexible IT-Infrastruktur bilden das Fundament für modernes Arbeiten. In Kombination mit einer Unternehmenskultur, die auf Vertrauen und Eigenverantwortung basiert, werden Unternehmen auch in Zeiten von New Work erfolgreich sein. Denn Mitarbeitende können von überall denselben Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten, wenn die Kultur ihnen diese Freiheit erlaubt.

Michael Raußen,

Leader Global Marketing & eCommerce

bei Placetel

Illustration: © magazinemaker.de

