Überstunden: Mehr Absprache anstatt Mehrarbeit

1,7 Milliarden Überstunden wurden laut IAB in Deutschland im Corona-Jahr 2020 geleistet, mehr als die Hälfte davon unbezahlt. Laut Deutschem Gewerkschaftsbund (DGB) sparen Unternehmen dadurch zweistellige Milliardenbeträge an Lohnkosten. Henri Schmidt, der als Senior Director Implementation & Business Development Germany & Poland bei ADP Einblick in alle Arten von Personal-Prozesse hat, kommentiert:

»1,7 Milliarden Stunden ist eine erschreckende Zahl, die den besorgniserregenden Trend verdeutlicht, der sich durch die Pandemie vollzogen hat. Unsere Studie People at Work 2021: A Global Workforce View offenbart, dass die Anzahl der unbezahlten Überstunden auf der ganzen Welt im vergangenen Jahr gestiegen ist [1]. Die weltweite durchschnittliche Anzahl der pro Woche geleisteten Überstunden liegt bei 9,2 Stunden pro Person. Vor der Pandemie lag sie bei 7,3 Stunden. In Deutschland arbeiten Arbeitnehmer knapp 7 unbezahlte Stunden pro Woche, im Vergleich zu 4,5 Stunden vor der Pandemie. Angst um den Arbeitsplatz, Einarbeiten in neue Rollen oder die Übernahme neuer Verantwortungsbereiche spielen eine große Rolle bei den Ursachen. Auch der Faktor Telearbeit ist nicht zu unterschätzen: Mitarbeiter, die im Home Office arbeiten, schätzen, dass sie mehr unbezahlte Überstunden leisten als jene, die am Arbeitsplatz beziehungsweise vor Ort arbeiten (9,4 Stunden im Vergleich zu 8,7 Stunden).

Diese Entwicklungen können dazu führen, dass Mitarbeiter mit ernsthaften gesundheitlichen Problemen und Burn-Out zu kämpfen haben. Unentgeltliche Arbeit wirkt sich auch auf die Motivation aus, was langfristig die Produktivität und Leistung mindert. Auf Dauer geleistete und unbezahlte Mehrarbeit ist für beide Seiten gefährlich und die Rechnung von Unternehmen, Lohnkosten zu sparen, geht nicht auf. Es liegt an Managern, Arbeitsbelastungen und Erwartungen realistisch einzuschätzen – insbesondere bei veränderten Bedingungen in enger Absprache mit Mitarbeitern – und festzulegen. Der Fokus sollte generell auf den Ergebnissen und der Qualität der Arbeit liegen, und nicht auf der Menge der geleisteten Stunden. Werden Überstunden doch einmal notwendig, sollten Arbeitgeber dafür Sorge tragen, dass die zusätzliche Arbeit anerkannt und vergütet wird. Das ist die Grundlage für eine langfristig produktive und gesunde Geschäftsbeziehung.«

[1] https://www.de-adp.com/hr-einblicke-themen-trends/mitarbeiterbindung-talentmanagement/people-at-work-2021-a-global-workforce-view/

