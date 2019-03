Arbeitnehmer machen wieder mehr Überstunden – die Hälfte davon unbezahlt

Die Deutschen machen wieder mehr Überstunden. Das zeigen Zahlen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Nachdem die Tendenz ab dem Jahr 2012 rückläufig war, stieg die Zahl 2017 wieder an: Statistisch machte hier jeder Arbeitnehmer in Deutschland im Jahresverlauf 26,7 bezahlte und 26,5 unbezahlte Überstunden. Erfreulich an der Entwicklung der vergangenen 10 Jahre: Der Anteil der unbezahlten Überstunden ging zuletzt immer weiter zurück auf nun mehr rund 50 Prozent. Zu Zeiten der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2007 lag er noch bei rund 59 Prozent.

Nach einer aktuellen Erhebung unter Fach- und Führungskräften in Deutschland machen Mitarbeiter in Unternehmensberatungsfirmen die meisten Überstunden. Und eine Verdi-Umfrage unter Auszubildenden zeigt, dass auch die überwiegende Mehrheit der Azubis regelmäßig länger arbeiten müssen, als es der Ausbildungsvertrag verlangt – zwei Drittel sogar mehrmals in der Woche. Matthias Janson

https://de.statista.com/infografik/17182/eeberstunden-je-arbeitnehmer-in-deutschland/

706 search results for „arbeitnehmer“