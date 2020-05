Die fünf größten Irrtümer über Mitarbeitermotivation: Benefits müssen so einzigartig sein wie die Mitarbeiter

Motivierte Mitarbeiter sind das wichtigste Unternehmenskapital. Arbeitet ein Angestellter gerne in einem Unternehmen, ist er leistungsbereit und voll konzentriert bei der Sache. Aber wie können Führungskräfte ihren Beitrag dazu leisten? Nicht selten müssen sie nämlich feststellen, dass ihre bisher praktizierten Maßnahmen keine Wirkung mehr zeigen.

Mitarbeiter haben einen Vertrag, eine Aufgabenbeschreibung, ein monatliches Gehalt und mit etwas Glück noch leistungsbezogene Einmalzahlungen sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Aber alle wissen: Das sind Basisleistungen, die noch lange keine Motivation garantieren. Leider können viele Maßnahmen, die Führungskräfte als motivierend ansehen, sogar kontraproduktiv sein, weil sie auf den fünf größten Irrtümern basieren, die sich in puncto Mitarbeitermotivation in den Köpfen aller Beteiligten festgesetzt haben. So ganz ablehnen kann man die folgenden fünf Punkte nicht, sie müssen aber neu gewichtet und mit Angeboten ergänzt werden, die zu unserer neuen, digitalen Welt passen.

 Irrtum Nummer 1: »Geld motiviert am meisten«

Diese Strategie setzen zahlreiche Unternehmen am liebsten ein, da materielle Motivationsinstrumente leicht als einziges Belohnungsmodell für die gesamte Belegschaft entwickelt werden können. Dazu gehören die Staffelung der Gehälter, Prämien, Firmenwagen, Smartphones, Tankgutscheine und vieles mehr. Aber Psychologen und Wirtschaftsexperten bestätigen: Der Motivationsschub hält nur kurzzeitig an. An ein höheres Gehalt wird sich der Mitarbeiter schnell gewöhnen, genauso wie an das Auto oder Telefon. Konsequenz: Es müssen ständig neue monetäre Anreize geschaffen werden. Das kann natürlich nicht jede Firma leisten. Aktuelle Studien beweisen, dass das Motivationslevel eines Arbeitnehmers dreimal stärker an intrinsische als an extrinsische Motive wie das Gehalt gekoppelt ist. Das heißt: Wer Spaß an seiner Arbeit hat und sich wertgeschätzt fühlt, wird bessere Leistungen erbringen als jemand, der viel verdient, aber seinem Job keinen Sinn abgewinnen kann. Leistungsbezogene Prämien könnten hier eine sinnvollere Lösung sein.

 Irrtum Nummer 2: »Mitarbeiter brauchen klare Vorgaben«

Es stimmt, dass Mitarbeiter Zielvorgaben brauchen, um überhaupt arbeiten zu können. Aber Vorsicht: Ein zu enger Führungsstil ist kontraproduktiv und schränkt die Kreativität der Mitarbeiter stark ein. Denn wenn sie sehr strikte und detaillierte Anweisungen bekommen, reduzieren sie ihre eigene Erwartung an sich und machen dementsprechend nur den sogenannten Dienst nach Vorschrift. Besser ist es und zudem viel motivierender, wenn der Vorgesetzte eine Richtung vorgibt, und der Mitarbeiter selbst mitdenkt und gestalten kann. Im anschließenden Feedback wird dann zusammen ausgewertet, ob der Weg und das Ergebnis gestimmt haben. So wachsen Angestellte an jeder Aufgabe, trauen sich etwas zu, bleiben kreativ und vor allem motiviert.

 Irrtum Nummer 3: »Keine schlechten Nachrichten überbringen«

Manche Führungskräfte haben immer noch die Befürchtung, dass die Motivation durch das Überbringen von schlechten Nachrichten leidet. Genau dieses Verhalten schadet jedoch, da dem Mitarbeiter nicht auf Augenhöhe begegnet wird. Angestellte sind heute Partner bei der Lösungssuche und sollten über neue Entwicklungen unterrichtet werden – ganz egal ob negativ oder positiv. Wenn Mitarbeiter merken, dass alle im gleichen Boot sitzen, wird das ihre Motivation deutlich fördern. Probleme müssen unbedingt transparent kommuniziert werden, damit alle zusammen handeln können.

 Irrtum Nummer 4: »Lob motiviert am meisten«

Ein Schulterklopfer reicht und Herr Meier wird nächste Woche hochmotiviert unbezahlte Überstunden machen? So leicht ist es dann doch nicht mit der Anerkennung. Mitarbeiter möchten nicht als selbstverständlich, sondern als wertvolle Ressource angesehen werden. Das bedeutet, dass Angestellte aktiv von der Führungskraft bei ihren täglichen Aufgaben unterstützt werden wollen. Nichts ist demotivierender, als wenn der Chef eine per Mail dringend gestellte Anfrage einfach ignoriert. Anerkennung motiviert also, aber diese Wertschätzung muss tagtäglich in die Prozesse integriert werden. Praktisch bedeutet das: gemeinsam Probleme überwinden, Konflikte lösen, Ressourcen zur Verfügung stellen und die Weiterentwicklung und das Wachstum fördern. Wenn Mitarbeiter sehen, dass sie ernst genommen und gefördert werden, erst dann sind sie wirklich motiviert.

 Irrtum Nummer 5: »Gleiche Motivationsmaßnahmen für alle«

Der »One-Size-Fits-All-Ansatz« funktioniert schon lange nicht mehr, da Mitarbeiter keine kalkulierbaren Größen sind. Vielmehr sind es Individuen mit unterschiedlichen Vorlieben und Interessen. Führungskräfte müssen sich dafür sensibilisieren. Jüngere Generationen spricht eine Karriereentwicklung an. Junge Familien werden durch ein breites Betreuungsangebot für den Nachwuchs motiviert. Es muss immer wieder hinterfragt werden: Was genau treibt diesen Mitarbeiter an? Diese Motivation können Führungskräfte beispielsweise beim Gespräch in der Küche, bei Meetings oder Mitarbeitergesprächen herausfinden. Und eben dieses Prinzip sollten die Unternehmen auch in Bezug auf die Mitarbeitermotivation sowie bei Vorteilen und Benefits, die viele Unternehmen gerne anbieten, umsetzen. Incentivierung muss auf die Bedürfnisse des Einzelnen ausgerichtet sein, nur so profitieren die Mitarbeiter davon und die Benefits werden auch als solche wahrgenommen.

Um diesem Grundsatz gerecht zu werden, sind zum Beispiel Plattformen, die Einkaufsvorteile, Gutscheine und andere Optionen anbieten, eine gute Lösung. Anbieter wie die MIVO mitarbeitervorteile GmbH machen es möglich, das kostenfreie Portal im individuellen Firmendesign zu branden. Das Employer Branding ist ein großer Vorteil: Während der Mitarbeiter sich einen Rabatt aussucht, sieht er das Firmen-Logo und ein positiver Touchpoint entsteht. Das MIVO Vorteilsportal umfasst mehr als 450 Vorteilsangebote, die je nach Bedarf angepasst werden können. So wird das Prinzip der gleichen Motivationsmaßnahmen für alle zwar erfüllt, aber jeder Mitarbeiter kann sich individuell nach seinen Bedürfnissen die Vorteile aussuchen – am Computer oder via App über Tablet und Smartphone. Für das Unternehmen entstehen ebenfalls deutliche Vorteile, weil es einerseits sowohl Zeit als auch Kosten spart, die durch die Umsetzung mitarbeiterspezifischer, unterschiedlicher Benefits normalerweise entstehen würden. Andererseits geht es wirklich individuell auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Mitarbeiters ein.

Fazit

Mitarbeitermotivation ist eines der Top-Themen für jede Führungskraft. Falls die altbewährten Maßnahmen nicht mehr funktionieren, muss die Geschäftsführung ihre Strategie hinterfragen. Was vor wenigen Jahren noch erfolgreich war, zeigt heute in der individualisierten Gesellschaft häufig keine Wirkung mehr. Mitarbeitervorteile müssen so einzigartig wie die Arbeitnehmer selbst sein, damit die Effekte wirklich positiv wahrgenommen werden.

Claudia Ballhause für Wordfinder

382 Artikel zu „Motivation Mitarbeiter“

NEWS | BUSINESS | BUSINESS INTELLIGENCE | TRENDS KOMMUNIKATION | GESCHÄFTSPROZESSE | KOMMUNIKATION Motivationskiller für Mitarbeiter Fehlendes Wissen demotiviert Mitarbeiter. Dieser Überzeugung sind 81 Prozent der deutschen Personaler. Zudem wirkt sich der Mangel an notwendigem Know-how negativ auf die Arbeitsqualität aus. Doch wie können HR-Verantwortliche Abhilfe schaffen? Dieser Frage ist Haufe in seiner aktuellen Studie »HR als Wissensmanager: Strategien für den Unternehmenserfolg« nachgegangen. Gemeinsam mit mifm München wurden über 400 Personaler… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS | KOMMUNIKATION Sechs Möglichkeiten, das Mitarbeiterengagement zu steigern Eine engagierte Belegschaft bringt viele Vorteile: eine stärkere Mitarbeiterbindung, bessere Leistung und höhere Umsatzzahlen. Doch was dieses Engagement antreibt ist abhängig von der gesamten Unternehmenskultur, sowie dem Mitarbeiter selbst als Individuum: seinem Tätigkeitsbereich, Karriereweg und so viel mehr. Diese Aspekte dürfen die Unternehmen nicht aus den Augen verlieren, wenn das Thema Mitarbeiterengagement auf den… Weiterlesen →

NEWS | BUSINESS | EFFIZIENZ | STRATEGIEN | TIPPS Glücklichere Mitarbeiter durch Flexibilität und Anerkennung Was Arbeitgeber tun können, um die Zufriedenheit am Arbeitsplatz zu fördern. Eine positive, gesunde Arbeitsumgebung führt zu besseren Ergebnissen, einer höheren Effizienz und macht das Unternehmen als Marke attraktiv – für bestehende genauso wie für potenzielle Mitarbeiter. Deshalb fördern Firmen die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter mit unterschiedlichen Maßnahmen, wie die aktuelle Arbeitsmarktstudie des Personaldienstleisters Robert Half… Weiterlesen →