Sechs Möglichkeiten, das Mitarbeiterengagement zu steigern

Eine engagierte Belegschaft bringt viele Vorteile: eine stärkere Mitarbeiterbindung, bessere Leistung und höhere Umsatzzahlen. Doch was dieses Engagement antreibt ist abhängig von der gesamten Unternehmenskultur, sowie dem Mitarbeiter selbst als Individuum: seinem Tätigkeitsbereich, Karriereweg und so viel mehr.

Diese Aspekte dürfen die Unternehmen nicht aus den Augen verlieren, wenn das Thema Mitarbeiterengagement auf den Plan tritt.

Mitarbeiterbefragungen und -gespräche liefern wichtige Erkenntnisse

Umfragen schaffen wertvolle Echtzeiteinblicke und erlauben die Bewertung der allgemeinen Stimmung und des Mitarbeiterengagements in verschiedenen Tätigkeitsbereichen, Abteilungen oder im gesamten Unternehmen. Am besten eignen sich hierfür Pulsbefragungen. Mit den Ergebnissen sind Führungskräfte in der Lage, Probleme schnell zu identifizieren und Lösungen zu finden. Gleichzeitig können sie auf Erfolge mit Anerkennung reagieren.

Pulsbefragungen sind nur eine Methode, Mitarbeiterfeedback zu sammeln. Regelmäßige Gespräche – sowohl Team- als auch Einzelgespräche -, geben Aufschluss darauf, was Mitarbeiter antreibt und motiviert. Auf diese Weise erfahren Führungskräfte von potenziellen Problemen und besorgniserregenden Trends. Erst dann können sie Lösungsansätze wählen und wichtige Erfolge und besondere Leistungen anerkennen. Um das Engagement zu verbessern, sollten Führungskräfte eine klare, ehrliche und transparente Kommunikation mit ihren Mitarbeitern wählen.

Der Vorgesetzte als Vorbild & regelmäßige Kommunikation

Mitarbeiter engagieren sich besonders dann, wenn sich ihre Vorgesetzten ebenso engagiert und transparent zeigen. Die Unternehmensleitung muss ihre Vision und Erwartungen mit den Abteilungs- und Teamleitern klar kommunizieren. Denn sie fungieren als Schnittstelle zwischen der oberen Führungsebene und den Mitarbeitern, da sie die Bedürfnisse ihres Teams am besten einschätzen können. Das stärkt das Vertrauen zwischen Mitarbeitern und Führungsebene.

In der Praxis kann das verschiedene Formen annehmen:

regelmäßige Mitarbeiterbefragungen, die den Managern dabei hilft, zu verstehen, was den Mitarbeitern wichtig ist

Manager-geleitete Gespräche mit dem gesamten Team, um Vertrauen zu schaffen und Beziehungen aufzubauen

Gespräche mit einzelnen Mitarbeitern, um gemeinsam zu erarbeiten, wo ihre Prioritäten liegen und wo sie Unterstützung brauchen

Persönliche Entwicklung boostet das Engagement

Mitarbeiter müssen sich für ihren Job bestens ausgerüstet fühlen. Außerdem erwarten sie, dass sie ihre Fähigkeiten über Lerninhalte ausbauen können. Dabei sollten die Lerneinheiten an die Stärken und Interessen der Mitarbeiter angepasst, strukturiert und regelmäßig durchgeführt werden. Lernen muss jedoch nicht immer in einer formellen Umgebung stattfinden: Neue Erfahrungen, anspruchsvolle neue Aufgabenbereiche, Mentoring und Coaching haben sich als sehr effektiv erwiesen. Andere Herangehensweisen sind Seminare, Online Learning oder On-Demand Training.

Werkzeuge des Erfolgs

Mitarbeiter mit den richtigen Tools auszustatten, steigert ihre Effizienz und Leistung. Zum Beispiel geben ihnen selbstbedienbare Analysesoftware und Systeme Einblicke in Kundenerwartungen und Trends, was ihnen dabei hilft, den Service auf ein höheres Level zu bringen. Zusätzlich erleichtern Lösungen, die Prozesse vereinfachen und entschlacken – wie zum Beispiel Kundendatenbanken oder CRM-Systeme für das Kundenbeziehungsmanagement – den Arbeitsalltag der Mitarbeiter. Das kann einen großen Einfluss auf ihr Engagement haben.

Gute Bewertung für gute Arbeit

Ein einfacher Tipp, um das Engagement eines Mitarbeiters, der bereits durchgehend gute Arbeit leistet, zu erhöhen, ist Anerkennung. Doch hat jeder Mensch seine individuellen Vorstellungen davon, wie sie dieses Lob erhalten wollen: in zwanglosen E-Mails oder einem Einzelgespräch oder durch einen öffentlichen Shout-Out im Rahmen formellerer Anlässe. Einige Unternehmen haben ein System eingeführt, über das Kollegen oder Führungskräfte Mitarbeiter aufgrund von herausragenden Leistungen nominieren können. Auf diesem Weg fühlen sich Mitarbeiter in ihrer Arbeit bestätigt, was nicht nur das Engagement steigert, sondern auch zwischenmenschliche Beziehungen stärkt.

Vielfalt und Inklusion

Eine Unternehmenskultur, die ein Zugehörigkeitsgefühl begünstigt, wird mit Engagement und einem Wettbewerbsvorteil belohnt. Unternehmen, die dieses Gefühl vermitteln wollen, verfolgen Strategien, die sowohl die Vielfalt ihrer Mitarbeiter erweitern als auch Inklusion fördern. Eine Studie von Deloitte hat ergeben, dass Unternehmen, die ihren Fokus auf Vielfalt und Inklusion legen, zweimal mehr Mitarbeiterengagement aufweisen.

Je höher das Mitarbeiterengagement, desto mehr Zeit und Energie investieren Mitarbeiter in ihre Arbeit und gleichzeitig in die übergeordneten Ziele ihres Arbeitsgebers. Zwar sind effektive Managementmethoden, eine klare und regelmäßige Kommunikation und der Fokus auf gute Beziehungen erste Schritte in die richtige Richtung, um das Mitarbeiterengagement zu steigern. Es reicht jedoch nicht aus, einfach Veränderungen einzuführen. Es ist wichtig den Einfluss dieser Punkte zu verstehen, indem man Mitarbeiterengagement misst und die Ergebnisse in kontinuierliche Verbesserungen umwandelt.

Steven Buck, Head of People Science Europa, Afrika und Mittlerer Osten bei Glint, einem Spezialisten in Sachen Personalentwicklung

