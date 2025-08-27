Secure Access Service Edge (SASE): Netzwerksicherheit neu gedacht – Sicherheitsmodell transformiert

Klassische Modelle mit VPN und zentralen Firewalls können mit den Anforderungen moderner, cloudbasierter und hybrider IT-Strukturen nicht mehr Schritt halten. SASE etabliert ein neues Paradigma: Es kombiniert Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen in einem cloudnativen ­Architekturmodell – granular, skalierbar und standortunabhängig.

Infrastruktur war früher statisch: zentrale Datenzentren, lokale Arbeitsplätze. Sicherheit ließ sich über Perimeter und Tunnel kontrollieren. Doch mit SaaS-Anwendungen, Remote Work und dynamischer Skalierung wandeln sich nun die Anforderungen. VPNs, die auf einem veralteten Vertrauensmodell (»Trust after connect«) basieren, können hier nicht mehr mithalten und öffnen bei kompromittierten Endgeräten das komplette Netzwerk. Zugleich erzeugen zentrale Datenpfade hohe Latenzen, während der Aufwand für Verwaltung, Updates und Zugriffskontrollen steigt.

SASE als Antwort auf fragmentierte Security-Stacks. SASE konsolidiert bislang isolierte Funktionen wie SD-WAN, VPN, Firewall, Secure Web Gateway und CASB in einer Cloud-Plattform. Ergänzt durch Zero Trust Network Access (ZTNA), Data Loss Prevention (DLP) und IoT-Sicherheit entsteht eine einheitliche Sicherheitsarchitektur. Zugriff wird kontextbasiert kontrolliert, unabhängig von Standort, Gerät oder Anwendung. Diese Integration reduziert nicht nur Komplexität, sondern schafft über alle Standorte und Cloud-Umgebungen hinweg Echtzeittransparenz über Datenflüsse, Benutzerverhalten und Risiken.

Global einsatzfähig ohne Exporthürden. Die Reduktion physischer Komponenten macht SASE besonders praxistauglich im internationalen Rollout. Viele Unternehmen scheitern an Exportregulierungen für Security-Hardware – etwa gegenüber China oder Iran. Mit SASE stellt dies keine Hürde dar, da der Service fast vollständig softwarebasiert arbeitet und der Versand von Komponenten mit Kryptographie-Technologie entfällt. Plug-and-Play-Sockets verbinden Standorte direkt mit der Cloud-Plattform und Sicherheitsfunktionen laufen zentral über die Cloud.

Gerade im Kontext restriktiver Netzwerke wie in China bringt SASE weitere Vorteile: Während klassische VPNs oft an der »Great Firewall« scheitern, ermöglichen einige SASE-Anbieter leistungsfähige, gesetzeskonforme Verbindungen über Points of Presence (PoPs) in Hongkong oder durch Partnerschaften mit lokalen Betreibern.

Schwachstellen gezielt schließen – von IoT bis Schatten-IT. IoT- und OT-Umgebungen bleiben in vielen traditionellen Security-Setups unter dem Radar. SASE erkennt IoT-Protokolle hingegen automatisch, segmentiert gefährdete Geräte und verhindert unkontrollierte Netzwerkverbindungen. Gleichzeitig identifiziert die Plattform nicht autorisierte Anwendungen (Schatten-IT) über CASB-Funktionalitäten, bewertet deren Risikopotenzial und erzwingt Richtlinien über alle Endpunkte hinweg.

Zudem verbessert Digital Experience Monitoring (DEM) dank SASE die Sicht auf die gesamte Nutzererfahrung: Performance-Probleme lassen sich schneller lokalisieren – ob in der Anwendung, auf dem Endpoint oder im Netzwerkpfad.

Ökonomischer und strategischer Nutzen. SASE als cloudbasierter Service bietet sowohl technische als auch wirtschaftliche Vorteile. Denn der Verzicht auf physische Sicherheits-Appliances wie Firewalls oder dedizierte VPN-Gateways senkt sowohl Investitionskosten als auch den laufenden Wartungsaufwand erheblich. Insbesondere in international verteilten Strukturen reduziert sich dadurch der logistische und administrative Aufwand. Anschaffung, Betrieb und Lifecycle-Management von Hardware entfallen weitgehend, was IT-Ressourcen entlastet und die Budgetplanung vereinfacht.

Die Steuerung aller Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen über eine konsolidierte Plattform ermöglicht es, Richtlinien, Zugriffsrechte und Konfigurationen standortübergreifend und konsistent umzusetzen, ohne dabei jeden Standort einzeln verwalten zu müssen. Mitarbeitende können Anpassungen so schnell, mit geringem Fehlerrisiko und klar nachvollziehbar durchführen. Gerade in regulierten Branchen oder bei komplexen Governance-Strukturen ist dieser Grad an Kontrolle und Standardisierung entscheidend.

SASE-Lösungen basieren zudem in der Regel auf nutzungsbasierten Lizenzmodellen, bei denen nur bezahlt wird, was tatsächlich benötigt wird. Die flexible Skalierbarkeit vermeidet Überkapazitäten und erlaubt eine präzise Aussteuerung der IT-Kosten – sei es bei schnellem Wachstum, saisonalen Schwankungen oder der Anbindung neuer Standorte.

In der Summe entsteht ein Sicherheitsmodell, das nicht nur besser schützt, sondern sich zugleich einfacher betreiben, steuern und finanzieren lässt und eine zukunftsfähige Grundlage für moderne, dynamische IT-Architekturen bietet.

Einführung braucht klare Strategie. Für eine erfolgreiche Migration zu SASE sind vier Phasen entscheidend:

Analyse & Planung: Bestand erfassen, Integrationspunkte identifizieren.

Bestand erfassen, Integrationspunkte identifizieren. Pilot & Migration: Schrittweiser Übergang mit Pilotprojekten.

Schrittweiser Übergang mit Pilotprojekten. Qualifikation: IT-Teams schulen, Governance etablieren.

IT-Teams schulen, Governance etablieren. Partnerwahl: Externe Expertise bei Bedarf einbinden (zum Beispiel Architekturberatung, Rollout-Support, Betrieb als Managed Service).

Fazit: SASE ist kein Trend – sondern moderner Standard. IT-Sicherheit muss neu gedacht werden. SASE liefert nicht nur eine Antwort auf technologische Fragmentierung und neue Bedrohungslagen, sondern ebnet auch den Weg zu einer resilienten, zukunftsfähigen Infrastruktur. Unternehmen, die jetzt umstellen, schaffen die Basis für Skalierbarkeit, Agilität und Compliance, ohne dabei die Komplexität klassischer Architekturen weiterzutragen.

Mareen Dose,

Presales Consultant

bei indevis

