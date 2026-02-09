KI-gestützter vorausschauender Wartungsservice für moderne Rechenzentren und KI-Fabriken

Vertiv Next Predict ist ein neuer KI-gestützter Managed Service, der Fachwissen aus der Praxis mit fortschrittlichen Algorithmen für maschinelles Lernen kombiniert, um Probleme zu antizipieren, bevor sie auftreten.

Vertiv, ein weltweit führender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, stellt mit Vertiv Next Predict einen KI-gestützten Managed Service vor, der die Wartung von Rechenzentren grundlegend verändert. Der Service geht über herkömmliche zeitbasierte und reaktive Modelle hinaus und industrialisiert den Betrieb, indem er das Verhalten von Anlagen analysiert, bevor Risiken auftreten. Vertiv Next Predict ist das neueste Produkt im integrierten KI-Infrastrukturportfolio von Vertiv. Es wurde entwickelt, um vorausschauende Informationen über Strom-, Kühlungs- und IT-Systeme zu liefern und so eine einheitliche, widerstandsfähige Grundlage für KI-gesteuerte Rechenzentren zu schaffen.

Da KI-Workloads die Landschaft der Rechenzentren verändern, benötigen Einrichtungen eine verbesserte Transparenz und Kontrolle über die kritische Infrastruktur, um die Betriebskontinuität und Leistung in großem Maßstab aufrechtzuerhalten. Die Implementierung fortschrittlicher Analysen und vorausschauender Wartungsstrategien hilft Unternehmen, diese Herausforderungen zu bewältigen und eine konsistente Leistung in verteilten Umgebungen sicherzustellen.

»Rechenzentrumsbetreiber benötigen innovative Technologien, um potenziellen Risiken einen Schritt voraus zu sein, da die Rechenintensität steigt und sich die Infrastrukturen weiterentwickeln«, sagte Ryan Jarvis, Vice President der Global Services Business Unit bei Vertiv. »Vertiv Next Predict hilft Rechenzentren, ihre Betriebszeit zu maximieren, indem es die Wartung von traditionellen kalenderbasierten Routinen auf eine proaktive, datengesteuerte Strategie umstellt. Wir bewegen uns weg von Annahmen hin zu fundierten Entscheidungen, indem wir den Zustand der Geräte kontinuierlich überwachen und Risikominderungsmaßnahmen ergreifen, bevor potenzielle Auswirkungen auf den Betrieb auftreten.«

Vertiv Next Predict nutzt eine KI-basierte Anomalieerkennung, um die Betriebsbedingungen kontinuierlich zu analysieren und Abweichungen vom erwarteten Verhalten frühzeitig zu erkennen. Darüber hinaus verfügt es über einen prädiktiven Algorithmus, der potenzielle Auswirkungen auf den Betrieb bewertet, um Risiken zu ermitteln und Maßnahmen zu priorisieren. Eine Ursachenanalyse isoliert dann die Einflussfaktoren, um eine effiziente und gezielte Lösung zu unterstützen. Auf der Grundlage von Systemdaten und dem spezifischen Betriebskontext werden präskriptive Maßnahmen definiert und zur Umsetzung gebracht, wobei Korrekturmaßnahmen von qualifiziertem Vertiv-Services-Personal durchgeführt werden.

Vertiv Next Predict wurde für Vielseitigkeit und zukünftiges Wachstum entwickelt und unterstützt derzeit eine breite und wachsende Palette von Vertiv-Stromversorgungs- und Kühlungsplattformen – einschließlich Batterie-Energiespeicherlösungen (BESS) und Flüssigkeitskühlungskomponenten. Noch wichtiger ist, dass der Service mit Blick auf Skalierbarkeit entwickelt wurde, um eine nahtlose Integration mit zukünftigen Rechenzentrumstechnologien als Teil einer einheitlichen Grid-to-Chip-Servicearchitektur zu ermöglichen. Dank dieses zukunftsorientierten Ansatzes können Kunden Vertiv Next Predict bereits heute einsetzen und sich darauf verlassen, dass es sich gemeinsam mit ihren Infrastrukturanforderungen weiterentwickeln kann.

Die Vertiv Services Organisation verfügt über jahrzehntelange Serviceerfahrung im Bereich kritischer digitaler Infrastrukturen, ein globales Netzwerk von Vertiv-geschulten Technikern und KI-gestützte Analysen.

Weitere Informationen zu Vertiv Next Predict oder den End-to-End-Lösungen von Vertiv für das Energie- und Wärmemanagement – darunter die skalierbare, vorgefertigte Rechenzentrumsinfrastrukturlösung Vertiv OneCore, das modulare Overhead-IT-Infrastruktursystem Vertiv SmartRun und das wachsende Portfolio von Vertiv für KI und Workloads mit hoher Dichte – finden Sie unter Vertiv.com.

Vertiv OneCore

Vertiv SmartRun

4404 Artikel zu „Rechenzentrum“

News | Effizienz | Kommentar | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum Grünes Reisen beginnt im Rechenzentrum Ein Kommentar von Jeff Wittich, Chief Product Officer bei Ampere Computing Der Sommer steht vor der Tür und Millionen von Europäern bereiten sich darauf vor, über Luft, Schienen oder Straßen in ihren wohlverdienten Urlaub zu fahren. Doch bevor sie Sonne, Strand und Sehenswürdigkeiten in vollen Zügen genießen können, müssen sie sich mit Dingen wie… Weiterlesen →

News | Business | Kommentar | Rechenzentrum Rechenzentrums-Branche: Ein Papier als Türöffner? Jerome Evans, Gründer und Geschäftsführer der firstcolo GmbH, ordnet die Bedeutung der Inhalte des neuen Koalitionsvertrags für die Rechenzentrums-Branche ein: »Mit dem neuen Koalitionsvertrag der Bundesregierung zeichnen sich weitreichende Veränderungen für die Rechenzentrumsbranche und die Digitalwirtschaft in Deutschland ab. Die geplanten Maßnahmen dienen zur Stärkung des Rechenzentrumsstandorts Deutschland, während sich zugleich der realistische Blick auf… Weiterlesen →

News | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services Erfolgsfaktoren für die Anwendungsmodernisierung im Rechenzentrum Damit Unternehmen langfristig wettbewerbsfähig bleiben, müssen sie schnell auf Marktveränderungen reagieren und mit technologischen Entwicklungen Schritt halten. Doch das gelingt nur, wenn auch die IT-Systeme mitspielen. Aerospike rät Unternehmen daher, ihre Legacy-Anwendungen regelmäßig auf den aktuellen Stand zu bringen. Milliarden von Entscheidungen werden heute in weniger als einer Millisekunde getroffen: bei der Betrugsbekämpfung, beim Online-Shopping… Weiterlesen →

News | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum Vorreiterrolle in den Schlüsseltrends der Rechenzentrumsbranche Erfolgreiche Bilanz 2023 und strategische Ausrichtung für das kommende Jahr. Nach einem herausfordernden, aber erfolgreichen Jahr 2023 richtet Prior1 seinen Blick auf die Zukunft. Die Geschäftsführer Stefan Maier und Tobias von der Heydt legen ihre Visionen für 2024 dar und zeigen auf, wie Prior1 seine Rolle als Vorreiter in der Rechenzentrumsbranche weiter ausbauen wird.… Weiterlesen →