Delta und Siemens stärken ihre Zusammenarbeit, um die Energieinfrastruktur von Rechenzentren im KI- und Cloud-Zeitalter zu optimieren

Delta, Anbieter von Energie- und intelligenten, nachhaltigen Lösungen, und Siemens Smart Infrastructure haben eine globale Partnerschaft geschlossen, um vorgefertigte, modulare Energielösungen zu liefern, die die Bereitstellung von Rechenzentrumsinfrastruktur beschleunigen und gleichzeitig die CAPEX deutlich reduzieren. Die Kooperation verschafft Hyperscalern und Colocation-Anbietern einen strategischen Vorteil im wettbewerbsintensiven KI- und Cloud-Computing-Markt – mit höchster Leistungsfähigkeit, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit.
Victor Cheng, CEO von Delta Electronics (Thailand), sagte: »Der rasant wachsende KI-Trend erfordert eine dynamische Zusammenarbeit mit starken Partnern – ein zentrales Element von Deltas langfristiger Strategie. Die Unterzeichnung dieser Vereinbarung in Thailand unterstreicht die strategische Bedeutung unserer globalen Fertigungs- und Integrationskapazitäten. Durch die Aktivierung unserer Integrationsstandorte in APAC und EMEA bringen wir eine transformative Lösung auf den Markt: eine vorgefertigte, modulare Plattform, die schnelle, lokal abgestimmte Lieferung, höhere Projektplanbarkeit und eine deutlich beschleunigte Markteinführung neuer Kapazitäten ermöglicht.«
»Unsere Partnerschaft mit Delta stellt einen wichtigen Meilenstein für den Rechenzentrumsbau in den weltweit am schnellsten wachsenden Märkten dar«, sagte Stephan May, CEO Electrification & Automation bei Siemens Smart Infrastructure. »Indem wir die elektrische Energieverteilung und Ingenieurservices von Siemens mit den hocheffizienten USV-, Batterie- und Kühllösungen von Delta kombinieren, bieten wir gemeinsam eine vorgefertigte, flexibel anpassbare Lösung, die die Markteinführungszeit um bis zu 50 % verkürzen kann. Dieser Ansatz reduziert nicht nur das Baurisiko durch höhere Planbarkeit, sondern verbessert auch die Energieeffizienz und unterstützt die langfristigen Nachhaltigkeitsziele unserer Kunden.«
Jimmy Yiin, Executive Vice President Global Business Operations, Delta Electronics, Inc., ergänzte:
»Deltas Engagement für Energieeffizienz ist ein grundlegender Bestandteil dieser Vereinbarung. Unsere Expertise in Energiesystemen vom Netz bis zum Chip ermöglicht es uns, die Architektur näher an der kritischen Last auszurichten. Unsere unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV), Batteriesysteme und fortschrittlichen Thermomanagement-Technologien sind speziell für die hohen Leistungsdichten des KI-Zeitalters ausgelegt. Die Zusammenarbeit mit Siemens ermöglicht uns, die Reichweite unserer fortschrittlichen, energiesparenden Lösungen über eine einzige, global unterstützte Lieferkette in EMEA und APAC schnell auszuweiten.«
Von links nach rechts: DALIP SHARMA, President and General Manager, Delta Electronics EMEA, VICTOR CHENG, CEO, Delta Electronics (Thailand), JIMMY YIIN, Executive Vice President of Global Business Operations, Delta Electronics, STEPHAN MAY, CEO of Electrification & Automation, Smart Infrastructure Siemens, UWE GERBER, CFO of Electrification & Automation, Smart Infrastructure Siemens, ADVAIT SUKHTANKAR, Vice President of Electrification & Automation, Smart Infrastructure Siemens
Im Mittelpunkt der Vereinbarung steht die Lieferung vorgefertigter, integrierter containerisierter Energielösungen (SKIDs, eHouses). Durch die Vorfertigung und das Vortesten dieser modularen Energiesysteme abseits der Baustelle bei gleichzeitig optimiertem Layout entsteht ein standardisierter Plug-and-Play-Ansatz, der die Markteinführungszeit um bis zu 50 % verkürzt, das Baurisiko reduziert und die wertvolle Rechenzentrumsfläche maximiert. Das effiziente Design ermöglicht potenziell bis zu 20 % CAPEX-Einsparungen sowie bis zu 27 % geringere CO₂-Emissionen, da dank des platzoptimierten Layouts deutlich weniger Beton benötigt wird.
Siemens und Delta setzen konsequent auf Partnerschaften, die ihre Expertise und ihre Portfolios sinnvoll ergänzen, um bestmögliche Kundenergebnisse zu erzielen. Durch die Vernetzung maßgeblicher Akteure entlang der gesamten Wertschöpfungskette fördert dieser Partner-Ökosystem-Ansatz Innovation und die Interoperabilität, die notwendig ist, um globale Herausforderungen im Energie- und Rechenzentrumsumfeld zu bewältigen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.delta-emea.com
