Rechenzentrum 5.0 – Das perfekte Zusammenspiel von Technik und KI

Anzeige

Die digitale Transformation erfordert eine völlig neue Generation von leistungsstarken Rechenzentren.

Dass der Bedarf an Cloud Computing, Managed Services, damit einhergehend die bedarfs- und leistungsgerechte Nutzung von IT-Leistungen zunehmen, ist spätestens seit der Corona-Pandemie unumstritten. Dabei spielt die Umstellung der Unternehmen auf das ortsungebundene Arbeiten, also Remote Work und die Integration von hybriden Cloud-Lösungen bei gleichzeitiger Sicherstellung der Geschäftsfähigkeit, eine entscheidende Rolle. Die DeRZ Deutsche Rechenzentren GmbH stellt sich diesen Anforderungen, berät und begleitet ihre Kunden bei der Steigerung ihrer Geschäftsagilität und Effizienz sowie der gleichzeitigen Einhaltung von Datenschutz- und Compliance-Richtlinien.

Stephan Sequens, Bereichsleiter Geschäftsentwicklung und Technik, Managing Partner bei der DeRZ Deutsche Rechenzentren GmbH stand der Redaktion Rede und Antwort.



Herr Sequens, Sie sind von der Historie her sehr technisch-vertrieblich geprägt. In den vergangenen fast 22 Jahren haben Sie leitende Positionen in den Bereichen Elektro-, der IT beziehungsweise des Rechenzentrumsbaus bekleidet und sich im Rahmen dieser mit den verschiedensten physikalischen IT-Sicherheitsthemen auseinandergesetzt. Welchen Herausforderungen stellen Sie sich nun als Bereichsleiter Geschäftsentwicklung und Technik bei der DeRZ?

Grundsätzlich verantworte ich die strategischen Partnerschaften, greife auf langjährig bestehende Kontakte zurück und baue diese kontinuierlich aus. In den vergangenen Wochen konnten so die vertrieblichen Weichen für nahezu alle wichtigen Hersteller in der IT gestellt werden. Insbesondere ist die DeRZ nun bei europäisch namhaften Power-Partnern gelistet, die wie wir auf High-Tech-Lösungen sowie Energieeffizienz und Nachhaltigkeit setzen.



Sie sind von Haus aus sehr technikaffin. Da stellt sich natürlich die Frage, welche technischen Entwicklungen Sie für die Kunden der DeRZ besonders spannend finden und welche Ihrer Ansicht und Erfahrung nach richtungsweisend sind?

Nehmen wir einmal die in Rechenzentren eingesetzten Klimaanlagen. Ein Großteil dieser ist nicht nur in die Jahre gekommen. Vielmehr werden sie unter Verwendung von Kältemitteln betrieben, die fragwürdig oder mittlerweile auf der »roten« Liste stehen. Für die IT-Entscheider in den betreffenden Unternehmen bedeutet das, dass sie sich mit einer neuen Klimatechnik befassen müssen, die an die steigenden Anforderungen im RZ angepasst und konform der EU-Klimaziele ist. Diesbezüglich werden Wasser (R718), Propan (R290) und Ammoniak NH3 (R717) oftmals als zukunftsfähige Kältemittel genannt. Doch es existieren auch richtungsweisende Lösungen, die mit indirekter freier oder adiabatischer Kühlung oder in Verbindung mit einer Kraft-Kälte-Koppelung arbeiten. Unser Bestreben ist es, die Kunden energetisch umfassend und anforderungsgerecht zu beraten und gemeinsam mit ihnen den Weg zu einem nachhaltigen, effizienten Betrieb ihres Rechenzentrums zu ebnen.



Die technische Infrastruktur im Rechenzentrum zu optimieren und die einzelnen Komponenten intelligent miteinander zu verheiraten, stellt nur einen Baustein dar. Mit dem Portfolio der DeRZ unterscheiden Sie sich von anderen Marktbegleitern. Können Sie das bitte näher erläutern?

Wir etablieren mit dem Rechenzentrum 5.0 eine neue Ära und gleichzeitig Strategie im Bereich des Rechenzentrumbetriebs und halten dafür ein sehr innovatives Managed-Service-Konzept bereit. Darin enthalten sind nicht nur passgenaue Technologie- und Servicekonzeptionen für jede Unternehmensgröße. Vielmehr binden wir diese harmonisch und schnittstellenlos in die Unternehmens-IT ein. Dem wachsenden Bedarf an energieeffizienten und hochverfügbaren IT-Standorten an regionalen Standorten in Deutschland kommen wir zukünftig insofern nach, als dass wir für Unternehmen in der jeweiligen Region Rechenzentren realisieren und diese für den Kunden betreiben. Die für die zukünftigen IT-Anforderungen notwendigen professionellen Infrastrukturen können von vielen Unternehmen kaum noch wirtschaftlich und noch weniger auf einem angemessenen Sicherheits- und Verfügbarkeitslevel in Eigenregie betrieben werden. Unser Bestreben ist es, dass sich die Verantwortlichen nicht mehr um die Standards kümmern müssen, sondern sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.



Managed Services sind vor dem Hintergrund der geforderten Agilität und Effizienz eines Unternehmens in aller Munde und werden dennoch verschieden interpretiert. Was versteht die DeRZ darunter?

Managed Services werden mit der fortschreitenden Digitalisierung verständlicherweise immer wichtiger. Wir bieten unseren Kunden verschiedene und auf die jeweilige Anforderung zugeschnittene Managed-Services-Varianten an. Schlussendlich liegt es ganz an ihnen, beispielsweise ihre IT-Applikationen selbst zu organisieren und das Know-how bewusst im Unternehmen zu belassen. Unserer Erfahrung nach ist es auch eher der Betrieb der IT-Infrastruktur und der Versorgungstechnik, welche die Kunden partiell oder komplett in unsere Hände geben möchten.

Eines vereint alle möglichen Varianten, denn wie bereits erwähnt, setzen wir bewusst auf regionale IT-Standorte, die für den Kunden schnell erreichbar sind und die wir als Dienstleister effizient und nach strengen deutschen Leitlinien betreiben. Mit diesem Modell begegnen wir dem Umstand, dass sich viele Anbieter in den Ballungsgebieten mit kundenspezifischen Serviceleistungen und mittelständischen Vertraulichkeitsanforderungen oft schwertun.



Es ist Ihnen ein besonderes Anliegen, zu einem perfekten Zusammenspiel von Technik, KI und einhergehend vorausschauender Leistung im Rechenzentrum beizutragen, warum?

Im Rahmen von diversen Beratungsprojekten bin ich vermehrt auf schlechte Performance veralteter und unzureichend überwachter Infrastrukturen gestoßen. Die daraus resultierenden hohen und nur schwer kalkulierbaren Kosten sowie eklatanten Sicherheitsmängeln gilt es zu beheben. Die einzusetzende Technik sollte immer so ausgewählt werden, dass sie exzellent aufeinander abgestimmt funktioniert. Aufgrund unseres Geschäftsmodells, das insbesondere im Service-Bereich verstärkt auf KI setzt, können wir dank der Sammlung von Daten der technischen Infrastruktur wie Klima, USV, Notstromversorgung, aber auch Storage, CPU voraussagen, wann Komplikationen auftauchen. Dabei ist es unser Ziel, mittels Machine-Learning-Systemen Informationen zu generieren und anhand derer automatisch Soll-Werte festzulegen. Werden diese überschritten, schlägt die Alarmierung an. Somit können wir nicht wie bis dato nur voraussagen, wann die RZ-Leistung an ihre Grenzen stößt, sondern wie sich die jeweils eingesetzte Technik beispielsweise an einem warmen Tag und in Kombination mit hoher Luftfeuchtigkeit verhält, wie sich das auswirkt und es liegt an uns, ob das KI-System autonom oder teilautonom auf diese Abweichungen reagieren soll. Ein Differenzierungsmerkmal zu anderen Dienstleistern wird es sicherlich sein, dass die DeRZ-Services das Know-how besitzt und entsprechend den Kunden dabei unterstützt, damit er die vorgenannten komplexen Zusammenhänge und Bereiche sicher und vor allen Dingen gut managen kann.

Herr Sequens, vielen Dank für das Gespräch.

1592 Artikel zu „Rechenzentrum Trend“

TRENDS 2021 | NEWS | TRENDS SECURITY Die IT-Security-Trends 2021 Die Corona-Pandemie beschleunigte nicht nur Digitalisierungsprojekte und Transformationsprozesse vieler Unternehmen. Diese rasante Entwicklung offenbarte an mehreren Ecken und Enden Lücken, Missstände und Optimierungsbedarf in IT-Sicherheitskonzepten und -Strategien, denen sich betroffene Betriebe nun stellen müssen, bevor sie kritische Ausmaße erreichen. Deshalb geben nun fünf Experten von Micro Focus einen Einblick in die IT-Security-Trends für das kommende… Weiterlesen →

NEWS | PRODUKTMELDUNG | RECHENZENTRUM noris network eröffnet Rechenzentrum Hof mit Streaming-Event Premiumrechenzentrum für Unternehmen in der Region Hof Nach Hochsicherheitsrechenzentren in Nürnberg und München betreibt der Nürnberger IT-Dienstleister noris network AG jetzt ein Rechenzentrum in Hof. Am 15. Juli 2020 wird der neue Standort eröffnet – offiziell und virtuell. In einem Livestream werden Interviews mit Informationen zu modernen IT-Services geboten und Videoaufnahmen von Technik und Colocation-Flächen… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | RECHENZENTRUM DR-Strategie: Rechenzentrum unter Quarantäne? Wie Pandemien aktuelle DR-Strategien beeinflussen und den Weg zum ultimativen DR-Rechenzentrum ebnen – der Cloud. Erst China, dann Italien: Covid-19 zwingt Regierungen zu drastischen Maßnahmen, etwa ein komplettes Land abzuriegeln und unter Quarantäne zu stellen. Das hat selbstverständlich Einfluss auf alle Ebenen des Lebens und Unternehmen kämpfen an vielen Fronten, um ihre Mitarbeiter in… Weiterlesen →

NEWS | INFRASTRUKTUR | KOMMENTAR Diese Trends prägen aktuell den Storage-Markt Die Digitalisierung schreitet unaufhaltsam voran, die Datenmengen vervielfachen sich und immer mehr Daten sollen nicht nur einfach gespeichert, sondern auch analysiert werden. Damit Unternehmen auch in naher Zukunft den Wert der Daten noch voll ausschöpfen können, sollten sie bei der gegenwärtigen Storage-Technik stets mithalten und diese Trends berücksichtigen: Das Ende der alten Ordnung: die… Weiterlesen →

NEWS | TRENDS 2020 | STRATEGIEN 5 Trends, die die Sourcing-Strategie bestimmen Der Einsatz von Cloud Computing ist im Jahr 2020 gelebte Praxis. Aufgrund der Einfachheit und Skalierbarkeit solcher Angebote stellen sich immer mehr Mittelständler und Konzerne die Frage, ob sie weiter inhouse das Rechenzentrum betreiben oder Dienste in die Cloud auslagern wollen. Wichtige Aspekte bei solchen Prozessen sind die Berücksichtigung von IT-Sicherheit und die Wahrung der… Weiterlesen →

NEWS | IT-SECURITY | TIPPS Automatisierte Früherkennung von Attacken auf das Rechenzentrum Rechenzentren mit ihren vielen Daten, die darin vorgehalten – also IT-Deutsch für »abrufbereit aufbewahrt« – werden, stellen ein verlockendes Ziel für Angreifer dar. Wenn der Angreifer Glück hat, findet er eine Schwachstelle für den Zugang über das Internet zum Rechenzentrum. Anderenfalls erfordert ein direkter Angriff erheblichen Aufwand und Planung, wie Vectra, Anbieter eine Plattform für… Weiterlesen →

NEWS | TRENDS 2020 | TRENDS SECURITY | IT-SECURITY Die fünf Cyber-Security-Trends 2020 Im Cyber-Security-Jahr 2019 standen die Zunahme von politisch motivierten Cyber-Threats, aber auch Angriffe auf Smart-Home-Geräte oder das einjährige Bestehen der DSGVO im Fokus. Welche Trends setzen sich im Jahr 2020 fort? Welche neuen Entwicklungen werden erwartet? Stefan Wehrhahn vom IT-Security-Anbieter BullGuard beleuchtet fünf Trends für das Jahr 2020: 5G und Cybersicherheit 5G wird die… Weiterlesen →

NEWS | TRENDS 2020 | TRENDS CLOUD COMPUTING Digitaltrends für 2020 2020 steht vor der Tür und gibt einen willkommenen Orientierungspunkt dafür, welche Trends und Entwicklungen das kommende Jahr entscheidend mitbestimmen werden. Technologien wie künstliche Intelligenz und die Cloud entwickeln sich rasant weiter und werden auch in 2020 zu den dominierenden Themen der Digitalisierung gehören. Doch die Hürden auf dem Weg zur erfolgreichen Implementierung werden dank… Weiterlesen →

NEWS | TRENDS 2020 | TRENDS KOMMUNIKATION | KOMMUNIKATION Drei Kommunikationstrends 2020 2020 wird ein wichtiges Jahr für viele Unternehmen, das über Erfolg oder Misserfolg entscheiden könnte. In Zeiten eher schleppender Wirtschaftsentwicklung ist es umso wichtiger, dass Unternehmensentscheider Wege finden, die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Unternehmen zu steigern und schnell neue Chancen im Bereich Digitalisierung für ihre Geschäftsmodelle zu nutzen. Treiber und Erfolgsfaktor für viele aktuelle Innovationen und Entwicklungen… Weiterlesen →

UNCATEGORIZED Trend-Report 2020 identifiziert zunehmende Einsamkeit und Bedürfnis nach Vertrauen Themen: Zunehmende Einsamkeit, Unsicherheit und die Bedeutung von Vertrauen. Der Bericht deckt zudem Gelegenheiten für Unternehmen und Menschen auf, sich zu verbinden, um Potenziale auszuschöpfen. 45 Prozent der weltweit befragten Erwachsenen sagen, dass sie sich zumindest gelegentlich einsam fühlen, was eine Chance für Unternehmen und Marken darstellt, bei Kunden ein Gefühl von Bindung zu… Weiterlesen →