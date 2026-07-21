Stromqualität statt Stillstand: Der unterschätzte Erfolgsfaktor moderner Rechenzentren

Warum die Wahl des richtigen Frequenzumrichters entscheidend für Stromqualität, Energieeffizienz und Ausfallsicherheit in Rechenzentren ist.
Rechenzentren bilden das Rückgrat der digitalen Wirtschaft. Mit dem rasanten Wachstum von Cloud-Diensten, künstlicher Intelligenz und datenintensiven Anwendungen steigt jedoch nicht nur der Bedarf an Rechenleistung, sondern auch der Energieverbrauch der zugrunde liegenden Infrastruktur. Während Themen wie Energieeffizienz, Kühlung und Nachhaltigkeit längst auf der Agenda von Betreibern stehen, rückt ein weiterer Aspekt zunehmend in den Fokus: die Qualität der Stromversorgung. Insbesondere Oberschwingungen entwickeln sich in modernen Rechenzentren zu einer oft unterschätzten Herausforderung, die sowohl die Betriebssicherheit als auch die Wirtschaftlichkeit beeinträchtigen kann.
Oberschwingungen entstehen, wenn elektrische Verbraucher Strom nicht in einer sauberen Sinusform aufnehmen. Ursache sind vor allem nichtlineare Lasten wie Schaltnetzteile, USV-Anlagen, Leistungselektronik und elektrische Antriebe. Moderne Rechenzentren weisen eine hohe Konzentration solcher Verbraucher auf. Dadurch häufen sich Verzerrungen im Stromnetz mit zum Teil weitreichenden Folgen: zusätzliche Energieverluste, eine erhöhte thermische Belastung von Kabeln, Transformatoren und Schaltanlagen sowie im schlimmsten Fall Störungen empfindlicher elektronischer Systeme. Schon kurze Unterbrechungen können in Rechenzentren erhebliche Schäden verursachen. Eine stabile Stromversorgung und die Begrenzung von Oberschwingungen sind daher unerlässlich.
Warum Oberschwingungen zum Risiko für Verfügbarkeit und Effizienz werden
Die Auswirkungen einer schlechten Netzqualität werden häufig unterschätzt. Oberschwingungen verursachen zusätzliche Verluste in der elektrischen Infrastruktur, die als Wärme abgeführt werden müssen. Dadurch steigt der Kühlbedarf und die Energieeffizienz des gesamten Rechenzentrums sinkt. Gleichzeitig werden Transformatoren, Generatoren und Kabel stärker belastet, was häufig zu einer Überdimensionierung der Infrastruktur führt. Betreiber investieren dadurch in größere Anlagenkomponenten, obwohl die eigentliche Ursache nicht ein höherer Leistungsbedarf, sondern die mangelhafte Stromqualität ist.
Darüber hinaus können harmonische Verzerrungen die Lebensdauer elektrischer Komponenten verkürzen. Überhitzte Transformatoren, belastete Kondensatoren und störanfällige Schutzsysteme erhöhen das Risiko ungeplanter Ausfälle. Gerade in Rechenzentren, in denen Verfügbarkeit oberste Priorität hat, können solche Effekte erhebliche wirtschaftliche Folgen nach sich ziehen. Angesichts steigender Leistungsdichten und wachsender Stromverbräuche wird die Sicherstellung einer hohen Stromqualität daher zunehmend zu einem strategischen Faktor für Betreiber.
Kühlung als zentraler Hebel für die Stromqualität
Besonders relevant wird das Thema im Bereich der Kühlung. Kühlanlagen zählen zu den größten Energieverbrauchern eines Rechenzentrums und sind gleichzeitig essenziell für den sicheren Betrieb der IT-Systeme. Ventilatoren, Pumpen und Kompressoren müssen permanent auf wechselnde Lastbedingungen reagieren. In vielen Anlagen werden hierfür Frequenzumrichter eingesetzt, um die Drehzahl der Motoren bedarfsgerecht zu regeln und so den Energieverbrauch zu reduzieren.
Konventionelle Frequenzumrichter können Oberschwingungen aber auch begünstigen, wenn sie nicht über geeignete Technologien zur Begrenzung harmonischer Verzerrungen verfügen. Damit wird die Auswahl der Antriebstechnologie nicht nur eine Frage der Energieeffizienz, sondern hat direkten Einfluss auf die Stabilität der gesamten elektrischen Infrastruktur eines Rechenzentrums.
Moderne Frequenzumrichter als Lösung für Stromqualität
Moderne Frequenzumrichter mit Ultra-Low-Harmonic-Technologie gewinnen daher zunehmend an Bedeutung. Sie verbinden die Vorteile einer präzisen Drehzahlregelung mit einer deutlich verbesserten Netzqualität. Durch ihre spezielle Auslegung reduzieren sie die Einspeisung von Oberschwingungen auf ein Minimum und tragen so zu einer stabileren Stromversorgung innerhalb des gesamten Rechenzentrums bei.
Gleichzeitig ermöglichen solche Lösungen eine effizientere Auslegung der elektrischen Infrastruktur. Da weniger harmonische Ströme auftreten, müssen Transformatoren, Generatoren und Kabel nicht mehr in gleichem Maße überdimensioniert werden. Dies kann die Investitionskosten reduzieren und schafft zusätzliche Flexibilität bei der Planung neuer Rechenzentren oder bei Erweiterungsprojekten bestehender Anlagen.
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit gehen Hand in Hand
Neben den Vorteilen für die Netzqualität leisten moderne Frequenzumrichter einen wesentlichen Beitrag zur Nachhaltigkeit von Rechenzentren. Durch die kontinuierliche Anpassung der Kühlleistung an den tatsächlichen Bedarf lassen sich erhebliche Energieeinsparungen erzielen. Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass der Energieverbrauch von Kühlsystemen durch den Einsatz intelligenter drehzahlgeregelter Antriebe typischerweise um bis zu 25 Prozent reduziert werden kann. Dies senkt nicht nur die Betriebskosten, sondern trägt auch zur Verringerung der CO₂-Emissionen bei.
Darüber hinaus werden mechanische Komponenten wie Pumpen, Ventilatoren und Kältemaschinen geschont, da sie seltener unter Volllast betrieben werden. Die Folge sind längere Lebenszyklen, geringere Wartungskosten und eine höhere Anlagenverfügbarkeit. Betreiber profitieren somit gleichzeitig von niedrigeren laufenden Betriebsausgaben und einer verbesserten Nachhaltigkeitsbilanz.
Digitale Intelligenz für den Rechenzentrumsbetrieb von morgen
Ein weiterer Vorteil moderner Antriebslösungen liegt in ihrer Fähigkeit zur digitalen Integration. Frequenzumrichter werden zunehmend Bestandteil intelligenter Gebäude- und Energiemanagementsysteme. In Verbindung mit Sensorik, Fernüberwachung und KI-gestützten Steuerungsalgorithmen können Kühlprozesse in Echtzeit optimiert werden. Betreiber erhalten dadurch eine höhere Transparenz über den Zustand ihrer Anlagen und können Wartungsmaßnahmen vorausschauend planen, noch bevor Störungen auftreten.
Gerade in einer Branche, in der jede Minute Ausfallzeit kritisch ist, gewinnen solche Funktionen an Bedeutung. Vorausschauende Wartung und intelligente Regelstrategien helfen dabei, Risiken frühzeitig zu erkennen und die Resilienz der Infrastruktur weiter zu erhöhen.
Stromqualität wird zum strategischen Erfolgsfaktor
Mit dem weiteren Ausbau digitaler Infrastrukturen und dem steigenden Strombedarf von Rechenzentren wird die Qualität der Energieversorgung künftig noch stärker in den Mittelpunkt rücken. Für Betreiber reicht es nicht mehr aus, allein auf eine effiziente Kühlung zu achten. Entscheidend ist vielmehr, wie diese Kühlung betrieben wird und welchen Einfluss sie auf die elektrische Infrastruktur ausübt.
Moderne Frequenzumrichter mit Ultra-Low-Harmonic-Technologie entwickeln sich deshalb von einer reinen Energiespartechnologie zu einem strategischen Instrument für Stromqualität, Nachhaltigkeit und Ausfallsicherheit. Sie minimieren Oberschwingungen, verbessern die Energieeffizienz, reduzieren Betriebskosten und unterstützen gleichzeitig eine hohe Verfügbarkeit kritischer IT-Infrastrukturen. Wer die Herausforderungen von Rechenzentren erfolgreich meistern will, sollte also nicht nur die Kühlleistung optimieren, sondern auch die Qualität des Stroms, der diese Systeme antreibt.
Klaus Allgaier, Market Manager HVACR, ABB Motion Deutschland
1533 Artikel zu „Strom Rechenzentrum“
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Flüssigkeitskühlung reduziert den Stromverbrauch im Rechenzentrum – Stay cool
Schätzungen zufolge werden Rechenzentren ab 2021 zwischen 1 und 3 Prozent der weltweiten Stromerzeugung verbrauchen. Ein erheblicher Teil dieses Stroms stammt, je nach geografischer Lage, aus fossilen Brennstoffanlagen. Um den CO₂-Fußabdruck von Rechenzentren zu reduzieren und die Betriebskosten zu senken, sollten neue Technologien implementiert werden, die die Kühlkosten des Rechenzentrums senken und die Power Usage Effectiveness (PUE) erhöhen.
News | Infrastruktur | Lösungen | Rechenzentrum | Ausgabe 5-6-2021
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Die entscheidenden Performance-Indikatoren bei der IT-Infrastruktur sind Leistungsfähigkeit, Verfügbarkeit und Effizienz. Für die Verfügbarkeit eines Rechenzentrums ist die sichere Stromversorgung, die bereits bei der Einspeisung und der Verteilung beginnt, von entscheidender Bedeutung. Ob Core-, Cloud- oder Edge-Data-Center – die aktuellen Markttreiber erfordern von Rechenzentrumsinfrastrukturen drei Merkmale: Smarter, effizienter und sicherer.
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Modernes Rechenzentrum für Strom- und Gasversorger – Energieexperte EGT AG setzt bei Neubau auf Prior1
Vor über 120 Jahren in Triberg im Schwarzwald gegründet, stellt die EGT AG heute die Führungsgesellschaft der EGT Unternehmensgruppe dar. Sie ist inzwischen in drei Geschäftsbereichen tätig: Dem Bereich Energieservice mit individuellen und verbrauchsoptimierten Energielieferungen sowie der Beratung und Realisierung dezentraler Energieversorgungskonzepte mit geringstmöglichen CO2-Fußabdruck, dem Bereich Energienetze mit dem Betrieb von Strom-, Gas-, Wärmenetzen…
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Open Compute Projekt – Mehr Gleichstrom und offene Standards im Rechenzentrum
Die laufenden Betriebskosten im Rechenzentrum zu senken, ist für jeden CIO eine Daueraufgabe. Die Initiative »Open Compute Project« (OCP) setzt hierzu auf homogene Rechenzentren und eine zentrale Gleichstromversorgung im Rack. Neue OCP-Produkte und aktualisierte Spezifikationen zeigen, wie attraktiv das Konzept ist.
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Rotierende Schwungmassen als Notstromversorgung im Rechenzentrum machen ab einer gewissen Größe Sinn. Im Vergleich zu Batterien ergibt sich eine höhere Energieeffizienz bei geringerem Platzbedarf.
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Die Vertiv PowerUPS 100 Standby-Serie schützt wichtige vernetzte Geräte in Büros und kleinen Unternehmen und sorgt dafür, dass sie auch bei unerwarteten Stromausfällen weiterlaufen. Vertiv, ein weltweit agierender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, stellt mit der Vertiv PowerUPS 100 Standby-Serie eine neue Generation kompakter unterbrechungsfreier Stromversorgungssysteme (USV) vor. Die USV-Systeme sollen dazu beitragen, die…
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IT Container Eco Fix: Nachhaltige Rechenzentrumsarchitektur in Holzbauweise
Executive Summary Der IT Container Eco Fix ist ein vollwertiges Rechenzentrumsmodul in Holzbauweise mit VK2-Zertifizierung. X‑LAM-Brettsperrholz ermöglicht hohe Tragfähigkeit, sehr gute Dämmwerte und signifikante CO₂‑Einsparungen. Indirekte Freikühlung, natürliches Kältemittel R290 und erneuerbare Energien sorgen für energieeffizienten Betrieb. Das Modul ist vorinstalliert, anschlussfertig und in wenigen Wochen betriebsbereit. Sicherheit: F90-Brandschutz, RC2-Einbruchschutz, Monitoring, Löschanlage und Zutrittskontrolle. …
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Nachhaltigkeit im Rechenzentrum: Zwischen Klimaziel und Kostendruck
Mit der aktuellen Rechenzentrumsstrategie der Bundesregierung rückt neben Investitionen auch das Thema Nachhaltigkeit noch stärker in den Fokus der digitalen Infrastruktur [1]. Für Betreiber und Unternehmen bedeutet das: Neben steigenden Anforderungen entsteht gleichzeitig die Chance, Effizienzpotenziale gezielt zu erschließen und Wettbewerbsvorteile auszubauen. Dabei zahlt sich eine durchdachte Nachhaltigkeitsstrategie auch ökonomisch aus. Sie macht es…
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Ohne (Flüssigkeits-)Kühlung kein effizientes Rechenzentrum
Steigende Leistungsdichten, KI‑Workloads und dauerhaft hohe Lasten bringen klassische Luftkühlung in Rechenzentren an ihre physikalischen und wirtschaftlichen Grenzen. Effizienzgewinne auf Komponentenebene reichen nicht mehr aus, wenn ein wachsender Teil der Energie in Kühlung statt in Rechenleistung fließt. Flüssigkeitskühlung wird damit vom Nischenthema zur strategischen Voraussetzung für skalierbare, zukunftsfähige IT‑Infrastrukturen. Energie verschwindet nie. Der erste…
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Strommix: Aus welchen Quellen kommt Deutschlands Strom?
Wind ist laut Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme Deutschlands wichtigste Stromquelle [1]. Die Daten zeigen außerdem, wie sich der deutsche Strommix verändert. 2025 stammte 62 Prozent des öffentlichen erzeugten Strom aus erneuerbaren Energien. Zum Vergleich: Ein Jahrzehnt zuvor lag dieser Wert bei 32 Prozent. Besonders stark zurückgegangen ist der Anteil von Kohle-Strom. Dennoch liegen Stein- und…
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Vertiv stellt Notstromversorgung für private und geschäftliche Anwendungen vor
Die jetzt in EMEA erhältliche Vertiv PowerUPS 200-Serie ist ein hochfunktionales unterbrechungsfreies Stromversorgungssystem für mehrere Geräte mit verbessertem Schutz vor Stromausfällen und Spannungsinstabilitäten. Vertiv, ein weltweiter Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, stellt eine neue Generation kompakter unterbrechungsfreier Stromversorgungssysteme (USV) für vernetzte Haushalte und Arbeitsbereiche vor. Die Vertiv PowerUPS 200-Familie, die mit Kapazitäten von 600 bis…
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Stromproduktion in der EU: Wind und Strom überholen fossile Energie
Windkraft und Solarenergie lieferten 2025 zusammen 30,1 Prozent des Stroms in der Europäischen Union und lagen damit knapp vor allen fossilen Energieträgern (29 Prozent Anteil an der Stromerzeugung). Das zeigt die Statista Infografik auf Basis von Daten des unabhängigen Energie‑Thinktanks Ember [1]. Haupttreiber des Umschwungs war das starke Wachstum der Solarenergie: Ihre Erzeugung stieg um gut 20 Prozent…
Trends 2026 | News | Trends 2030 | Trends Infrastruktur | Effizienz | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum
Von Las Vegas ins Rechenzentrum – was die CES 2026 über die bevorstehende Infrastruktur-Revolution verrät
Auf der CES 2026 war KI allgegenwärtig, was auf eine Infrastruktur-Revolution für Unternehmensrechenzentren hindeutet – dies unterstreicht die Notwendigkeit von KI-fähigen Datenplattformen, die GPUs kontinuierlich mit Daten versorgen können. KI stand auf der vor wenigen Tagen zu Ende gegangenen CES im Mittelpunkt – und die Messe kann eine unerwartete Kristallkugel für Trends in der…
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Stromberg als Führungssatire? Impulse für moderne Leadership-Kultur
Kaum eine deutsche Serie legt Führungsschwächen so gnadenlos offen wie Stromberg. Hinter den derben Sprüchen steckt ein Spiegel, in den viele Unternehmen nur ungern schauen. Jede Folge demonstriert, wie Zynismus, Kontrolle und Ego-Spiele eine Abteilung ausbremsen. Strombergs zynische Sprüche und seine respektlose Art sorgen zwar für Lacher, gleichzeitig offenbart die Figur gnadenlos typische Fehlhaltung in…
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5 Hindernisse beim Aufbau eines flüssigkeitsgekühlten KI-basierten Rechenzentrums (AIDC)
Wie Anwender die komplexe Infrastruktur von AIDCs der nächsten Generation in der Praxis meistern können. Aufgrund der rasanten Entwicklung KI-basierter Technologien der nächsten Generation, wie GenAI und AI4S (KI für die Wissenschaft), müssen Rechenzentren Workloads bewältigen, die noch vor wenigen Jahren unvorstellbar waren. Allerdings stellen der deutsche Branchenverband Bitkom und nationale Studien fest, dass die…
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Gefährdungen im Rechenzentrum beurteilen: Haftung steuern, Risiken senken
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Cloud-Repatriierung: 10 Empfehlungen für die Rückverlagerung ins eigene Rechenzentrum
Steigende KI-Kosten, neue Regulierungen und der Wunsch nach Kontrolle verändern die Cloud-Strategien vieler Unternehmen. Ein Leitfaden für die richtige Repatriierungsstrategie aus Sicht der Rechenzentrumsplanung. Lange galt die Cloud als Endpunkt der IT-Modernisierung. Doch mit dem Aufkommen rechenintensiver KI-Workloads, neuen regulatorischen Pflichten und intransparenten Kostenmodellen stellt sich für viele Unternehmen die Frage neu: Welche Workloads…