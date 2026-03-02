Strommix: Aus welchen Quellen kommt Deutschlands Strom?

Wind ist laut Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme Deutschlands wichtigste Stromquelle [1]. Die Daten zeigen außerdem, wie sich der deutsche Strommix verändert. 2025 stammte 62 Prozent des öffentlichen erzeugten Strom aus erneuerbaren Energien. Zum Vergleich: Ein Jahrzehnt zuvor lag dieser Wert bei 32 Prozent. Besonders stark zurückgegangen ist der Anteil von Kohle-Strom. Dennoch liegen Stein- und vor allem Braunkohle immer noch auf dem zweiten Platz. Dahinter folgt Solarenergie, die auf einen Anteil von 17 Prozent kommt. Dazu trägt auch die stetig steigende Verbreitung von sogenannten Balkonkraftwerken bei. Vollständig aus dem Strommix verschwunden ist atomar erzeugte Energie – die letzten drei Kernkraftwerke gingen in Deutschland 2023 vom Netz. Mathias Brandt[1] https://energy-charts.info/charts/energy_pie/chart.htm?l=en&c=DE&interval=month&month=07&year=2024
Investitionen in grüne Energie: China bleibt unerreicht
Die weltweiten Investitionen in erneuerbare Energien haben 2024 ein neues Rekordniveau erreicht. Insgesamt flossen laut REN21 Global Status Report 2025 über 727 Milliarden US-Dollar in grüne Technologien – doch die Verteilung ist alles andere als gleichmäßig [1]. Ein Land dominiert das Feld schon seit einiger Zeit – mit großem Abstand.
Mit rund 290 Milliarden US-Dollar bleibt China auch 2024 unangefochtener Spitzenreiter. Das entspricht etwa 40 Prozent der weltweiten Gesamtinvestitionen. Auf Platz zwei stehen die EU-Staaten gemeinsam mit dem Vereinigten Königreich (114 Mrd. US-Dollar), gefolgt von den USA mit 97 Milliarden US-Dollar.
Während China seine Führungsrolle weiter ausbaut, zeigt sich in Europa ein gemischtes Bild: Die EU konnte ihre Investitionen im Vergleich zu 2022 nicht halten (damals 142 Mrd. USD), während Länder außerhalb der EU und in Afrika deutlich aufholten, aber im Vergleich deutlich zurückbleiben.
Die Investitionen in Lieferketten für erneuerbare Energien und unterstützende Technologien gingen 2024 leicht zurück – von 145 auf 140 Milliarden US-Dollar. Besonders betroffen ist der Solarbereich: Die weltweite Produktionskapazität für Photovoltaik-Module wird bis Ende 2024 voraussichtlich 1.100 Gigawatt überschreiten – mehr als doppelt so viel wie die aktuelle Nachfrage.
Die Folge: Modulpreise haben sich seit Anfang 2023 mehr als halbiert, viele Hersteller schreiben rote Zahlen. Rund 300 GW an geplanter Produktionskapazität von polykristallinem Silizium für Solaranlagen und 200 GW an Wafer-Kapazitäten wurden gestrichen – ein Investitionsverlust von geschätzten 25 Milliarden US-Dollar.
Ein weiteres zentrales Problem sind die Finanzierungskosten für große Solar- und Windprojekte in Entwicklungs- und Schwellenländern. Gründe sind politische Instabilität, Währungsrisiken und schwach entwickelte Finanzmärkte. Diese Faktoren machen Projekte wirtschaftlich weniger attraktiv – obwohl das technische Potenzial oft groß ist. René Bocksch[1] https://www.ren21.net/gsr-2025/downloads/pdf/go/GSR_2025_GO_2025_Full_Report.pdf
Stromproduktion in der EU: Wind und Strom überholen fossile Energie
Windkraft und Solarenergie lieferten 2025 zusammen 30,1 Prozent des Stroms in der Europäischen Union und lagen damit knapp vor allen fossilen Energieträgern (29 Prozent Anteil an der Stromerzeugung). Das zeigt die Statista Infografik auf Basis von Daten des unabhängigen Energie‑Thinktanks Ember [1]. Haupttreiber des Umschwungs war das starke Wachstum der Solarenergie: Ihre Erzeugung stieg um gut 20 Prozent…
News | Effizienz | Trends Infrastruktur | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Trends 2023 | Nachhaltigkeit
Strommix Deutschland: Welche Energieträger sind in Deutschland am wichtigsten?
https://de.statista.com/infografik/21058/verteilung-der-in-deutschland-produzierten-und-ins-netz-eingespeisten-strommenge/ Erneuerbare Energien sind laut Statistischem Bundesamt für 56 Prozent des 2023 in Deutschlands erzeugten Stroms verantwortlich – gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Plus von fast zehn Prozentpunkten. Wichtigster regenerativer Energieträger ist die Windenergie mit einem Anteil von 31 Prozent. »Die Gründe für den deutlichen Anstieg des Anteils waren ein gutes Windjahr 2023 sowie…
News | Effizienz | Nachhaltigkeit | Strategien
Günstige und stabile Strompreise durch Erneuerbare-Energien-Pool
DIW-Studie zeigt Weg zu stabilen und günstigen Strompreisen für private Haushalte und Unternehmen auf – Erneuerbare-Energien-Pool reduziert Volatilität und stärkt Anreize zur flexiblen Stromnachfrage – Auch Finanzierung neuer Windkraft- und Solarprojekte wird erleichtert Auch wenn erneuerbare Energien immer günstiger werden und ihr Anteil am Strommix im Zuge der Energiewende stetig wächst, schwanken Strompreise weiterhin…
News | Trends Security | IT-Security | Nachhaltigkeit
Solarenergie und Cybersecurity: Sicherheitsrisiken bei dezentraler Stromerzeugung
Trend Micro hat einen neuen Bericht veröffentlicht, der die IT-Sicherheit von Systemen zur dezentralen Energieversorgung untersucht. Dabei nahmen die Forscher besonders die Netzwerk-Gateways von Solaranlagen unter die Lupe – eine der beliebtesten Formen der dezentralen Energieerzeugung. Die zunehmende Dezentralisierung der Stromversorgung stellt nicht nur einen Fortschritt in der Energiewende dar, sondern wirft auch neue Sicherheitsfragen…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Trends 2022
Sonne und Wind für die Energiewende: Großes Interesse an flexiblen Stromtarifen
Günstiger bei Sonne und Wind: 69 Prozent können sich die Nutzung variabler Tarife vorstellen. Mehr als die Hälfte will Smart Meter nutzen. Strom, der weniger kostet, wenn die Sonne scheint oder der Wind weht: Flexible Tarife wecken das Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland. Wie eine aktuelle repräsentative Befragung des Digitalverbands Bitkom unter…
News | Trends Wirtschaft | Effizienz | Trends 2021
Stromerzeugung: Erneuerbare Energie oft günstiger als konventionelle
• Infografik: Erneuerbare Energie oft günstiger als konventionelle | Statista Strom aus erneuerbaren Energien kann je nach verwendeter Technologie deutlich preiswerter produziert werden als Strom, der in konventionellen Kraftwerken gewonnen wird. Das zeigt die Statista-Grafik auf Basis einer Untersuchung des Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE (PDF-Download) [1]. Demnach ist Strom aus Gasturbinen und Steinkohlekraftwerke…
News | Digitalisierung | Effizienz
Digitale Energiewelt: Technische Zukunftsausblicke für Stromversorger und Kunden
Komplexe, digitale Technologien halten Einzug in die Energiebranche. Wachsende Qualitätsansprüche konfrontieren sowohl Energieversoger als auch Stadtwerke zunehmend mit komplexer Technik rund um Smart Home, Smart City, Apps für Energiedienstleistungen, automatisierten Stromhandel oder virtuelle Kraftwerke. Dieser Wandel bietet zugleich aber die Chance, neue datengetriebene Geschäftsmodelle zu entwickeln und sich mit Hilfe innovativer Dienstleistungen am Markt neu…
News | Trends Wirtschaft | Effizienz | Trends Infrastruktur
Energiewende: Deutschlands Anteil am weltweiten Ökostrom-Verbrauch
Bei der Produktion sauberen Stroms ist Deutschland aktuell auf einem guten Weg. Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung und am Stromverbrauch nimmt hierzulande von Jahr zu Jahr zu. Im weltweiten Ländervergleich steht Deutschland damit – noch – gut da: wie die Infografik von Statista zeigt, verbrauchte die Bundesrepublik im Jahr 2017 9,2 Prozent…
News | Effizienz | Infrastruktur | Lösungen
Erneuerbare Energien: Strommix zu 47 % regenerativ
47 Prozent des in Deutschland erzeugten Stroms kommen laut Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme im laufenden Jahr aus erneuerbaren Quellen. Bis einschließlich Mitte Juli produzierten Wind- und Solaranlagen hierzulande fast 100 Terawattstunden (TWh) Strom. Zum Vergleich: Bei Braun- und Steinkohle waren es 84 TWh. Laut einem Bericht des Handelsblattes ist der Anteil der von Kohlekraftwerken an…
News | Lösungen | Rechenzentrum
Modernes Rechenzentrum für Strom- und Gasversorger – Energieexperte EGT AG setzt bei Neubau auf Prior1
Vor über 120 Jahren in Triberg im Schwarzwald gegründet, stellt die EGT AG heute die Führungsgesellschaft der EGT Unternehmensgruppe dar. Sie ist inzwischen in drei Geschäftsbereichen tätig: Dem Bereich Energieservice mit individuellen und verbrauchsoptimierten Energielieferungen sowie der Beratung und Realisierung dezentraler Energieversorgungskonzepte mit geringstmöglichen CO2-Fußabdruck, dem Bereich Energienetze mit dem Betrieb von Strom-, Gas-, Wärmenetzen…
News | Business | Trends Wirtschaft | Effizienz | Geschäftsprozesse | Trends 2019 | Lösungen | Online-Artikel | Tipps
Strompreis-Dilemma 2019: Trotz sinkender Ökostromumlage steigen die Energiekosten
Mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) aus dem Jahr 2000 wird die Stromerzeugung aus sauberen, erneuerbaren Ressourcen gefördert, die zur Zielerreichung der Energiewende eine Notwendigkeit darstellt. Die Vorgaben im ersten Paragrafen des EEG definieren einen konkreten Zweck: Bis zum Jahr 2025 soll der Anteil von grünem Strom in der allgemeinen Versorgung bei 40 bis 45 Prozent liegen.…
News | Trends Wirtschaft | Effizienz | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Trends 2018 | Lösungen | Services | Strategien
Erneuerbare Energien: Wie grün ist Deutschlands Strom?
Immer mehr Strom in Deutschland stammt aus Wind, Wasserkraft und der Sonne. Wie das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) [1] diese Woche mitteilte, ist der Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtstrommix in Deutschland 2018 erstmals über 40 Prozent gestiegen. Zum Vergleich: Im Vorjahr betrug der Ökostrom-Anteil noch 38,2 Prozent. Wie die Grafik zeigt, wurde der…
News | Business | Business Process Management | Effizienz | Infrastruktur | Lösungen | Services | Strategien | Tipps | Whitepaper
Power-to-X: Flexible Technologien für Strom aus erneuerbaren Energien
Im Virtuellen Institut »Strom zu Gas und Wärme« arbeitet ein Konsortium aus Forschungseinrichtungen an adaptiven Technologiemaßnahmen für das Strom-, Gas- und Wärmesystem. Die Ergebnisse aus drei Jahren Forschungsarbeit wurden jetzt veröffentlicht – inklusive Handlungsempfehlungen für Kommunen. Eine lautet: Power-to-X-Anlagen integrieren, um das Stromnetz zu entlasten. Durch den kontinuierlich wachsenden Anteil erneuerbarer Energien an der…
News | Business | Trends Wirtschaft | Effizienz | Infrastruktur | Lösungen | Online-Artikel | Strategien
Die Energiewende wird nicht an Stromspeichern scheitern
Die Umsetzung der Energiewende erfordert einen weiteren starken Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland. Jedoch werden in der energiepolitischen Debatte immer wieder Zweifel geäußert, ob eine weitgehend auf fluktuierender Wind- und Solarenergie basierende Energieversorgung möglich sei. So droht einer aktuell diskutierten Analyse Hans-Werner Sinns zufolge der weitere Ausbau der Wind- und Solarenergie in Deutschland aufgrund…
News | Business | Trends Wirtschaft | Effizienz | Trends Infrastruktur | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Trends 2018
Erneuerbare Energien: Deutschlands Strom wird immer grüner
Die deutschen Emissionen mögen stagnieren, aber bei der Produktion sauberen Stroms ist Deutschland offenbar auf einem guten Weg. Im Oktober 2017 lag der Anteil erneuerbarer Energien (EE) an der Stromerzeugung in Deutschland laut Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme bei 44,1 Prozent – ein neuer Rekord [1]. Auch im Jahresdurchschnitt ist die Ökostromproduktion auf Rekordkurs, wie die…
News | Business | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Strategien | Tipps
Aus Abwärme Strom erzeugen – Potenziale der Energierückführung für die Industrie
In den Produktionsprozessen industrieller Unternehmen entsteht eine Menge Abwärme. Wie die Industrie diese ungenutzte Energie in Strom umwandeln kann, zeigt der neue Film des VDI Zentrum Ressourceneffizienz (VDI ZRE) anhand von zwei Unternehmensbeispielen aus der Metallverarbeitung und der Baustoffindustrie. © VDI ZRE 200 Millionen Megawattstunden Wärmeenergie – also etwa der gesamte Energieverbrauch des Bundeslands Hessen…
News | Trends Security | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | IT-Security | Trends 2016
Notstrom im Data Center – Wie gut Rechenzentren ihre Energieversorgung im Griff haben
Strom ist der Treibstoff, der das Data Center am Leben erhält. Es gibt allerdings einige Eventualitäten, an denen die Energieversorgung scheitern kann. Um diese zu erkennen und sich für sie zu rüsten, sollten verschiedene Prozesse durchgeführt werden. Die Studie Optimized Data Center [1] hat untersucht, ob und wie gut diese Prozesse in betrieblichen und professionellen…
Rechenzentrum | Top-Thema | Ausgabe 5-6-2016
Notstromversorgung im Rechenzentrum – Eine USV-Lösung mit kinetischer Energie
Rotierende Schwungmassen als Notstromversorgung im Rechenzentrum machen ab einer gewissen Größe Sinn. Im Vergleich zu Batterien ergibt sich eine höhere Energieeffizienz bei geringerem Platzbedarf.
News | Trends 2025 | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Effizienz | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Nachhaltigkeit
News | Infrastruktur | Produktmeldung
Vertiv stellt Notstromversorgung für private und geschäftliche Anwendungen vor
Die jetzt in EMEA erhältliche Vertiv PowerUPS 200-Serie ist ein hochfunktionales unterbrechungsfreies Stromversorgungssystem für mehrere Geräte mit verbessertem Schutz vor Stromausfällen und Spannungsinstabilitäten. Vertiv, ein weltweiter Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, stellt eine neue Generation kompakter unterbrechungsfreier Stromversorgungssysteme (USV) für vernetzte Haushalte und Arbeitsbereiche vor. Die Vertiv PowerUPS 200-Familie, die mit Kapazitäten von 600 bis…