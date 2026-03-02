Strommix: Aus welchen Quellen kommt Deutschlands Strom?

Wind ist laut Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme Deutschlands wichtigste Stromquelle [1]. Die Daten zeigen außerdem, wie sich der deutsche Strommix verändert. 2025 stammte 62 Prozent des öffentlichen erzeugten Strom aus erneuerbaren Energien. Zum Vergleich: Ein Jahrzehnt zuvor lag dieser Wert bei 32 Prozent. Besonders stark zurückgegangen ist der Anteil von Kohle-Strom. Dennoch liegen Stein- und vor allem Braunkohle immer noch auf dem zweiten Platz. Dahinter folgt Solarenergie, die auf einen Anteil von 17 Prozent kommt. Dazu trägt auch die stetig steigende Verbreitung von sogenannten Balkonkraftwerken bei. Vollständig aus dem Strommix verschwunden ist atomar erzeugte Energie – die letzten drei Kernkraftwerke gingen in Deutschland 2023 vom Netz. Mathias Brandt

Investitionen in grüne Energie: China bleibt unerreicht

Die weltweiten Investitionen in erneuerbare Energien haben 2024 ein neues Rekordniveau erreicht. Insgesamt flossen laut REN21 Global Status Report 2025 über 727 Milliarden US-Dollar in grüne Technologien – doch die Verteilung ist alles andere als gleichmäßig [1]. Ein Land dominiert das Feld schon seit einiger Zeit – mit großem Abstand.

Mit rund 290 Milliarden US-Dollar bleibt China auch 2024 unangefochtener Spitzenreiter. Das entspricht etwa 40 Prozent der weltweiten Gesamtinvestitionen. Auf Platz zwei stehen die EU-Staaten gemeinsam mit dem Vereinigten Königreich (114 Mrd. US-Dollar), gefolgt von den USA mit 97 Milliarden US-Dollar.

Während China seine Führungsrolle weiter ausbaut, zeigt sich in Europa ein gemischtes Bild: Die EU konnte ihre Investitionen im Vergleich zu 2022 nicht halten (damals 142 Mrd. USD), während Länder außerhalb der EU und in Afrika deutlich aufholten, aber im Vergleich deutlich zurückbleiben.

Die Investitionen in Lieferketten für erneuerbare Energien und unterstützende Technologien gingen 2024 leicht zurück – von 145 auf 140 Milliarden US-Dollar. Besonders betroffen ist der Solarbereich: Die weltweite Produktionskapazität für Photovoltaik-Module wird bis Ende 2024 voraussichtlich 1.100 Gigawatt überschreiten – mehr als doppelt so viel wie die aktuelle Nachfrage.

Die Folge: Modulpreise haben sich seit Anfang 2023 mehr als halbiert, viele Hersteller schreiben rote Zahlen. Rund 300 GW an geplanter Produktionskapazität von polykristallinem Silizium für Solaranlagen und 200 GW an Wafer-Kapazitäten wurden gestrichen – ein Investitionsverlust von geschätzten 25 Milliarden US-Dollar.

Ein weiteres zentrales Problem sind die Finanzierungskosten für große Solar- und Windprojekte in Entwicklungs- und Schwellenländern. Gründe sind politische Instabilität, Währungsrisiken und schwach entwickelte Finanzmärkte. Diese Faktoren machen Projekte wirtschaftlich weniger attraktiv – obwohl das technische Potenzial oft groß ist. René Bocksch

