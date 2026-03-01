Investitionen in grüne Energie: China bleibt unerreicht

Die weltweiten Investitionen in erneuerbare Energien haben 2024 ein neues Rekordniveau erreicht. Insgesamt flossen laut REN21 Global Status Report 2025 über 727 Milliarden US-Dollar in grüne Technologien – doch die Verteilung ist alles andere als gleichmäßig [1]. Ein Land dominiert das Feld schon seit einiger Zeit – mit großem Abstand.
Mit rund 290 Milliarden US-Dollar bleibt China auch 2024 unangefochtener Spitzenreiter. Das entspricht etwa 40 Prozent der weltweiten Gesamtinvestitionen. Auf Platz zwei stehen die EU-Staaten gemeinsam mit dem Vereinigten Königreich (114 Mrd. US-Dollar), gefolgt von den USA mit 97 Milliarden US-Dollar.
Während China seine Führungsrolle weiter ausbaut, zeigt sich in Europa ein gemischtes Bild: Die EU konnte ihre Investitionen im Vergleich zu 2022 nicht halten (damals 142 Mrd. USD), während Länder außerhalb der EU und in Afrika deutlich aufholten, aber im Vergleich deutlich zurückbleiben.
Die Investitionen in Lieferketten für erneuerbare Energien und unterstützende Technologien gingen 2024 leicht zurück – von 145 auf 140 Milliarden US-Dollar. Besonders betroffen ist der Solarbereich: Die weltweite Produktionskapazität für Photovoltaik-Module wird bis Ende 2024 voraussichtlich 1.100 Gigawatt überschreiten – mehr als doppelt so viel wie die aktuelle Nachfrage.
Die Folge: Modulpreise haben sich seit Anfang 2023 mehr als halbiert, viele Hersteller schreiben rote Zahlen. Rund 300 GW an geplanter Produktionskapazität von polykristallinem Silizium für Solaranlagen und 200 GW an Wafer-Kapazitäten wurden gestrichen – ein Investitionsverlust von geschätzten 25 Milliarden US-Dollar.
Ein weiteres zentrales Problem sind die Finanzierungskosten für große Solar- und Windprojekte in Entwicklungs- und Schwellenländern. Gründe sind politische Instabilität, Währungsrisiken und schwach entwickelte Finanzmärkte. Diese Faktoren machen Projekte wirtschaftlich weniger attraktiv – obwohl das technische Potenzial oft groß ist. René Bocksch[1] https://www.ren21.net/gsr-2025/downloads/pdf/go/GSR_2025_GO_2025_Full_Report.pdf
Strommix: Aus welchen Quellen kommt Deutschlands Strom?
Wind ist laut Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme Deutschlands wichtigste Stromquelle [1]. Die Daten zeigen außerdem, wie sich der deutsche Strommix verändert. 2025 stammte 62 Prozent des öffentlichen erzeugten Strom aus erneuerbaren Energien. Zum Vergleich: Ein Jahrzehnt zuvor lag dieser Wert bei 32 Prozent. Besonders stark zurückgegangen ist der Anteil von Kohle-Strom. Dennoch liegen Stein- und vor allem Braunkohle immer noch auf dem zweiten Platz. Dahinter folgt Solarenergie, die auf einen Anteil von 17 Prozent kommt. Dazu trägt auch die stetig steigende Verbreitung von sogenannten Balkonkraftwerken bei. Vollständig aus dem Strommix verschwunden ist atomar erzeugte Energie – die letzten drei Kernkraftwerke gingen in Deutschland 2023 vom Netz. Mathias Brandt[1] https://energy-charts.info/charts/energy_pie/chart.htm?l=en&c=DE&interval=month&month=07&year=2024
Erneuerbare Energien gewinnen angesichts der multiplen Krisen weltweit an Aufmerksamkeit
Die Nutzung erneuerbarer Energien als zuverlässige und erschwingliche Energiequelle nimmt zu, während eine beispiellose Energiekrise die Inflation in die Höhe treibt und den Klimakollaps verschärft. Das globale Netzwerk für erneuerbare Energien REN21 hat seine jährliche Renewables Global Status Report (GSR) Kollektion für 2023 mit vier neuen Modulen veröffentlicht, die Trends und Chancen für den…
Energiewende mit Offshore-Windkraft: Den Umstieg auf erneuerbare Energien vorantreiben
Das Jahr 2022 war in vielerlei Hinsicht ein Wendepunkt. Wie abhängig Deutschland von Energie aus dem Ausland ist und welche Fallstricke dies birgt, wurde deutlich wie nie zuvor. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Energiebedarf stetig steigt, müssen vor allem grüne Erzeuger weiter ausgebaut werden. Im Bereich der erneuerbaren Energien ist das Potenzial der Offshore-Windkraft…
Klimakrise: Die Welt investiert mehr in erneuerbare Energien
Weltweit wird heute deutlich mehr in erneuerbare Energien investiert als noch vor 10 Jahren. Zudem hat Europa seine Spitzenposition im Ranking der Länder und Regionen verloren, in denen am meisten investiert wird. Das zeigt die Statista-Grafik auf Basis einer Veröffentlichung von Bloomberg New Energy Finance. Demnach flossen 2019 in China die meisten Gelder. In die…
Erneuerbare Energien: Deutschland führend bei Wind und Solar
Deutschland hat im ersten Halbjahr 2020 bisher rund 42 Prozent der gesamten Stromeinspeisung aus Wind- und Solarenergieanlagen erzeugt. Die Statista-Grafik zeigt, dass die Bundesrepublik damit eine weltweite Führungsposition einnimmt und sogar Australien, China und die USA in den Schatten stellt. Laut Klima-Think-Tank Ember haben Wind- und Solarenergie 2020 einen Anteil von rund zehn Prozent an…
Erneuerbare Energien: Strommix zu 47 % regenerativ
47 Prozent des in Deutschland erzeugten Stroms kommen laut Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme im laufenden Jahr aus erneuerbaren Quellen. Bis einschließlich Mitte Juli produzierten Wind- und Solaranlagen hierzulande fast 100 Terawattstunden (TWh) Strom. Zum Vergleich: Bei Braun- und Steinkohle waren es 84 TWh. Laut einem Bericht des Handelsblattes ist der Anteil der von Kohlekraftwerken an…
Erneuerbare Energien: Wie grün ist Europas Energie?
Es ist ein Vorhaben für den Klimaschutz: Bis 2020 will die europäische Union (EU) 20 Prozent des Bruttoendenergieverbrauchs aus alternativen Energiequellen wie Wind und Sonne speisen. Die EU-Mitgliedsstaaten haben sich dafür individuelle Ziele gesteckt. Laut den aktuellsten Eurostat-Daten, die sich auf das Jahr 2017 beziehen, haben bisher aber nur die wenigsten Länder ihr Klima-Ziel erreicht. Schweden, das ehrgeizigste…
Erneuerbare Energien: Wie grün ist Deutschlands Strom?
Immer mehr Strom in Deutschland stammt aus Wind, Wasserkraft und der Sonne. Wie das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) [1] diese Woche mitteilte, ist der Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtstrommix in Deutschland 2018 erstmals über 40 Prozent gestiegen. Zum Vergleich: Im Vorjahr betrug der Ökostrom-Anteil noch 38,2 Prozent. Wie die Grafik zeigt, wurde der…
Erneuerbare Energien: Deutschlands Strom wird immer grüner
Die deutschen Emissionen mögen stagnieren, aber bei der Produktion sauberen Stroms ist Deutschland offenbar auf einem guten Weg. Im Oktober 2017 lag der Anteil erneuerbarer Energien (EE) an der Stromerzeugung in Deutschland laut Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme bei 44,1 Prozent – ein neuer Rekord [1]. Auch im Jahresdurchschnitt ist die Ökostromproduktion auf Rekordkurs, wie die…
Erneuerbare Energien: Baden-Württemberg neuer Spitzenreiter vor Mecklenburg-Vorpommern und Bayern
Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern sind im Bereich der Erneuerbaren Energien die führenden Bundesländer. Das ist das Ergebnis des Bundesländervergleichs, den das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) und das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) im Auftrag von und in Kooperation mit der Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) zum fünften Mal erstellt haben. Die…
Erneuerbare Energien gewinnen, Kohle verliert in den USA an Bedeutung
Die Zukunft gehört den Erneuerbaren Energien. Allein im vergangenen Jahr wurden weltweit rund 242 Milliarden US-Dollar in den Ausbau sauberer Stromquellen investiert. Allein in den USA waren es über 46 Milliarden US-Dollar. Nur in China wurde noch mehr Mittel in Wind-, Sonnen oder Wasserenergie gesteckt. Davon unbeeindruckt hat Donald Trump den Rückzug der Vereinigten Staaten…
Günstige und stabile Strompreise durch Erneuerbare-Energien-Pool
DIW-Studie zeigt Weg zu stabilen und günstigen Strompreisen für private Haushalte und Unternehmen auf – Erneuerbare-Energien-Pool reduziert Volatilität und stärkt Anreize zur flexiblen Stromnachfrage – Auch Finanzierung neuer Windkraft- und Solarprojekte wird erleichtert Auch wenn erneuerbare Energien immer günstiger werden und ihr Anteil am Strommix im Zuge der Energiewende stetig wächst, schwanken Strompreise weiterhin…
Beeinträchtigungen beim Übergang von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Energien
Stetige Herausforderungen wie ein Mangel an Maßnahmen, Finanzierung und Infrastruktur verhindern, dass erneuerbare Energien mit der steigenden Energienachfrage mithalten können, wodurch Treibhausgasemissionen zunehmen – zeigt ein neuer globaler Bericht der Organisation REN21. Der Fokus muss dringend auf die Voraussetzungen für erneuerbare Energien gelegt werden, wie etwa politische Rahmenbedingungen, Genehmigungsverfahren und Finanzmittel, um den Ambitionen nachzukommen…
Weltweit 12,7 Millionen Arbeitsplätze im Bereich der erneuerbaren Energien
Neuer Bericht bestätigt steigende Zahl von Arbeitsplätzen im Bereich der Erneuerbaren trotz Mehrfachkrise, fordert gezielte Industriestrategien zur Schaffung stabiler Lieferketten und »guter Arbeitsplätze«. Die weltweite Beschäftigung im Bereich der erneuerbaren Energien kletterte im vergangenen Jahr auf 12,7 Millionen, was einem sprunghaften Anstieg von 700.000 neuen Arbeitsplätzen innerhalb eines Jahres entspricht – und dies trotz…
European Green Deal: Mit ambitionierten Klimaschutzzielen und erneuerbaren Energien aus der Wirtschaftskrise
Klimaneutralität des European Green Deal und Pariser Klimaschutzabkommen erfordern 65 statt 40 Prozent Emissionsreduktion bis 2030 gegenüber 1990. Zielerreichung bedarf 100 Prozent erneuerbarer Energien, also Verzicht auf Atomenergie, Kohle, Erdgas und Erdöl. Modellrechnungen zeigen hohen Investitionsbedarf für Erneuerbare und Energieeffizienz, aber auch große Einsparungen durch vermiedene Rohstoffimporte. Gelder aus EU-Fonds und Konjunkturprogrammen sollten an Maßnahmen…
Energiewende: Wer beim Ausbau von erneuerbaren Energien führt
Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg sind führend im Bereich Erneuerbarer Energien. Das ist das Ergebnis eines Bundesländervergleichs, der im Auftrag der Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) erstellt worden ist. Die beiden Länder unternehmen den Wissenschaftlern zufolge die meisten Anstrengungen zur Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien im Wärmebereich und liegen bei den erreichten Indexpunkten nahezu gleichauf (0,555 und 0,554 von…
Power-to-X: Flexible Technologien für Strom aus erneuerbaren Energien
Im Virtuellen Institut »Strom zu Gas und Wärme« arbeitet ein Konsortium aus Forschungseinrichtungen an adaptiven Technologiemaßnahmen für das Strom-, Gas- und Wärmesystem. Die Ergebnisse aus drei Jahren Forschungsarbeit wurden jetzt veröffentlicht – inklusive Handlungsempfehlungen für Kommunen. Eine lautet: Power-to-X-Anlagen integrieren, um das Stromnetz zu entlasten. Durch den kontinuierlich wachsenden Anteil erneuerbarer Energien an der…
Vergütung von erneuerbaren Energien: Differenzverträge sind die beste Option
Festhalten an gleitender Marktprämie würde zu steigenden Kosten führen. Bei Differenzverträgen profitieren die StromverbraucherInnen dagegen voll von sinkenden Technologiekosten. Studie des DIW Berlin vergleicht vier verschiedene Vergütungsmodelle für erneuerbare Energien. Damit Deutschland seine energie- und klimapolitischen Ziele erreicht, ist ein weiterer starker Ausbau der erneuerbaren Energien erforderlich. Trotz sinkender Technologiekosten sind auch in Zukunft…
2017 Rekordjahr für Transaktionen in der Erneuerbare-Energien-Branche
Der Bereich Erneuerbare Energien stößt bei Investoren auf immer größeres Interesse. Diese beabsichtigen im Jahr 2018 vor allem in Deutschland und China weiter in diesem Sektor zu investieren. Das zeigt die KPMG-Analyse »Great expectations – Deal making in the renewable energy sector«, für die Interviews mit 200 Investoren geführt und Zahlen von Merger Market ausgewertet…
Kohleausstieg und 80 Prozent Erneuerbare sind bis 2030 erreichbar
Studie untersucht, wie sich Atom- und Kohleausstieg auf Strompreise und Versorgungssicherheit auswirken – Abschalten der letzten deutschen Kernkraftwerke führte nicht zu relevanten Preissteigerungen – Ziel, 80 Prozent des Stromverbrauchs durch erneuerbare Energien zu decken, weiterhin machbar – Erhöhtes Tempo beim Ausbau der Erneuerbaren bleibt notwendig. Das Abschalten der letzten Atomkraftwerke in Deutschland hat nicht…
Stromerzeugung: Erneuerbare Energie oft günstiger als konventionelle
• Infografik: Erneuerbare Energie oft günstiger als konventionelle | Statista Strom aus erneuerbaren Energien kann je nach verwendeter Technologie deutlich preiswerter produziert werden als Strom, der in konventionellen Kraftwerken gewonnen wird. Das zeigt die Statista-Grafik auf Basis einer Untersuchung des Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE (PDF-Download) [1]. Demnach ist Strom aus Gasturbinen und Steinkohlekraftwerke…