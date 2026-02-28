Vertiv stellt Notstromversorgung für private und geschäftliche Anwendungen vor

Die jetzt in EMEA erhältliche Vertiv PowerUPS 200-Serie ist ein hochfunktionales unterbrechungsfreies Stromversorgungssystem für mehrere Geräte mit verbessertem Schutz vor Stromausfällen und Spannungsinstabilitäten.
Vertiv, ein weltweiter Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, stellt eine neue Generation kompakter unterbrechungsfreier Stromversorgungssysteme (USV) für vernetzte Haushalte und Arbeitsbereiche vor. Die Vertiv PowerUPS 200-Familie, die mit Kapazitäten von 600 bis 2200 VA erhältlich ist, kombiniert modernes Design mit verbesserter Benutzerfreundlichkeit für Workstations, Point-of-Sale-Systeme (POS), Spielekonsolen, Smart Devices und Home-Entertainment-Systeme. Die Baureihe ist jetzt in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) erhältlich und erweitert das Einphasen-USV-Portfolio von Vertiv für Wohn-, Büro- und Einzelhandelsumgebungen.
Vertiv-PowerUPS-200-Standard-Line-Interactive-Series (c)
»Angesichts der steigenden digitalen Nachfrage suchen Anwender zunehmend nach zuverlässigen Stromversorgungslösungen, die ohne komplexe Bedienung auskommen«, so Giuseppe Leto, Senior Director, IT Systems bei Vertiv in EMEA. »Die Vertiv PowerUPS 200-Familie kombiniert fundiertes technisches Know-how mit einem intuitiven Design, das auf die modernen Räume zugeschnitten ist, in denen Menschen heute leben und arbeiten.«
Die Vertiv PowerUPS 200 Standard Line Interactive Series (230 V) und die Vertiv PowerUPS 200 Essential Line Interactive Series (230 V) wurden für Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit im Alltag entwickelt und bieten praktische Vorteile, die den Stromschutz einfacher und intuitiver machen. Die Geräte verfügen über vom Benutzer austauschbare Batterien, mit denen die Produktlebensdauer deutlich verlängert werden kann. LED-Anzeigen für die Laufzeit bei den Modellen der Vertiv PowerUPS 200 Essential Line Interactive Series sowie ein Farb-LCD-Display bei den Modellen der Vertiv PowerUPS 200 Standard Line Interactive Series sorgen für eine übersichtliche Anzeige des Systemstatus.
Die Modelle mit 1000 VA und mehr verfügen über USB-Ladeanschlüsse vom Typ A und C, die eine bequeme Stromversorgung für mobile und verbundene Geräte ermöglichen. Das neue Design umfasst auch Details wie eine spezielle Stummschalttaste für die Alarmverwaltung sowie recycelbare Verpackungen. Bewährte Leistungsmerkmale wie die automatische Spannungsregelung (AVR) bieten eine stabile Ausgangsleistung und ein optimiertes internes Design für gleichbleibende Leistung über einen breiten Spannungsbereich.
Die Vertiv PowerUPS 200 Essential Line Interactive Series (230 V) und die Vertiv PowerUPS 200 Standard Line Interactive Series (230 V) umfassen Modelle mit bis zu acht Steckdosen, je nach Konfiguration. Dank ihrer kompakten Abmessungen und recycelbaren Verpackung eignen sie sich für moderne Arbeitsbereiche, während die zweijährige Garantie (Essential-Serie) und die dreijährige Garantie (Standard-Serie), einschließlich Batterieabdeckung, den Anwendern zusätzliche Sicherheit bieten.
Die Vertiv PowerUPS 200-Serie erneuert das einphasige Desktop-Portfolio von Vertiv und bietet zuverlässigen und effizienten Stromschutz für Privathaushalte, Büros und kleine IT-Umgebungen. Zusammen mit den Netzwerkmodellen wie Vertiv Edge Line-Interactive UPS und Vertiv Liebert GXT5 UPS ist die Serie Teil des umfassenden Energiemanagement-Ökosystems von Vertiv, das zukunftsfähige digitale Abläufe unterstützt.
Weitere Informationen zur Vertiv PowerUPS 200-Serie finden Sie unter Vertiv.com
