Antwort auf den KI-Bedarf: Vertiv präsentiert Strategie zur schnellen Skalierung weltweiter Rechenkapazitäten

Der amerikanische Spezialist für kritische digitale Infrastruktur in Rechenzentren und Kommunikationsnetzen sowie in gewerblichen und industriellen Umgebungen unterhält in Europa mehrere Standorte, darunter strategisch wichtige Produktionsstätten in der Region Venetien. Hier werden Kerntechnologien wie hochpräzise Klimasysteme, Kaltwassersätze (Chiller) und unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) entwickelt und für den globalen Markt gefertigt.
Das Unternehmen Vertiv ist aus dem Zusammenschluss und Kauf mehrerer bekannter Hersteller aus dem Rechenzentrumssektor hervorgegangen, darunter Liebert und Emerson Network Power. Die Anzahl der Mitarbeiter beträgt heute etwa 31.000 weltweit. Vertiv gilt mit seinem umfassenden One-Stop-Shop-Angebot heute als führend in der Branche, wenn es um hocheffiziente Komplettlösungen für Rechenzentren geht.
Auf dem Event »Driving Innovation: The Future of AI Factories« Anfang November 2025 im Vertiv Customer Experience Center in Tognana (Padua) präsentierte das Unternehmen seine Strategie für die weltweit stark angestiegene Nachfrage nach neuer Rechenzentrumskapazität. Laut einer aktuellen Einschätzung der Analysten von McKinsey wächst in der digitalisierten Wirtschaft von heute der Bedarf an leistungsfähigerer Infrastruktur für AI (generative und agentenbasierte AI) rasant. Die Analysten schreiben dazu: »Genau hier kommen Rechenzentren vermehrt ins Spiel. Also Einrichtungen, die kritische IT-Infrastruktur wie Server, Speichergeräte und Komponenten für Netzwerke bei sich aufnehmen und betreiben. Die weltweite Nachfrage nach mehr Rechenzentren und deren Kapazitäten zur Datenverarbeitung, -speicherung und -verteilung ist bereits hoch und hat einen neuen Boom in der RZ-Branche entfacht, der gezielt technologische Innovationen bei Infrastruktur-Anbietern vorantreibt.« (www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/email/leadingoff/2025/10/27/2025-10-27a.html )
Hierbei geht es um Investitionen in bisher kaum bekanntem Ausmaß. Laut McKinsey könnten Rechenzentren allein bis zum Jahr 2030 weltweit 6,7 Billionen US-Dollar benötigen, um mit der steigenden Nachfrage nach Rechenleistungen Schritt zu halten. Diese Prognose umfasst 5,2 Billionen US-Dollar für die Bewältigung von AI-Verarbeitungslasten und 1,5 Billionen US-Dollar für den Betrieb traditioneller IT-Anwendungen. Immobilienentwickler, Energieversorger, Halbleiterhersteller, Cloud-Service-Anbieter und andere Akteure beim Bau von Rechenzentren können von dieser rasanten Nachfrage profitieren.
Vertiv verfügt in diesen Bereichen über langjährige Expertise. Angesichts der voranschreitenden Vernetzung in Wirtschaft, Industrie und Verwaltung bietet Vertiv ganzheitliche Energie- und Kühllösungen, die Kunden dabei unterstützen ihre IT resilient, effizient und zukunftssicher zu betreiben. Bei der Veranstaltung in Padua wies Karsten Winther, scheidender President EMEA, darauf hin, dass die Lösung Vertiv™ SmartRun speziell entwickelt wurde, um die Komplexität beim Aufbau von KI-Infrastrukturen drastisch zu reduzieren. Das vorgefertigte Overhead-System integriert nicht nur Strom und Daten, sondern auch die für moderne KI-Chips unerlässliche Flüssigkeitskühlung. »Mit SmartRun stellen wir eine High-Density-Architektur bereit, die sofort für anspruchsvolle KI-Cluster einsatzfähig ist«, so Winther. Der Hersteller kann jetzt sechs Module miteinander verbinden und so skalierbare Infrastruktur-Blöcke bereitstellen. Winther ergänzte: »Die Installation komplexer KI-Racks dauerte bisher oft Wochen. Mit unseren integrierten Modulen, die bereits alle Anschlüsse für Direct-to-Chip-Kühlung enthalten, reduzieren wir die Montagezeit vor Ort auf wenige Tage.«
Die Installationsgeschwindigkeit sei jedoch nur ein Teil der Lösung. In der Regel muss der Einsatz einer neuen KI-Struktur lange im Voraus geplant werden, was Monate in Anspruch nehmen kann. Winther erklärte dazu: »Anschließend muss das System intensiv getestet werden, um sicherzustellen, dass es auch unter Volllast die erwartete Leistung erbringt und die massive Abwärme zuverlässig abführen kann. Das erfordert traditionell viel Aufwand.« Vorgefertigte Referenz-Designs könnten diesen Prozess bei der Einführung neuer Systeme jedoch signifikant beschleunigen.
In mehreren Interviews erläuterten Vertiv-Manager und -Mitarbeiter auf dem Event wichtige Infrastrukturelemente moderner Rechenzentren detaillierter. So wies Peter Lambrecht, VP Sales EMEA bei Vertiv, darauf hin, dass bisher die Investitionen in Cloud-Infrastrukturen ein wichtiger Faktor für den Bau neuer Rechenzentren gewesen seien. Kunden hätten ihre Rechenzentrumsinfrastruktur teilweise bis zu 15 Jahre im Voraus geplant. Nun seien noch die Anforderungen von Artificial Intelligence (AI) hinzugekommen.
Der deutsche Rechenzentrumsmarkt erlebt seit Mitte der 2000er Jahre ein stetiges Wachstum, das aktuell durch einen weiteren technologischen Refresh-Zyklus verstärkt wird. Moderne Großrechenzentren erreichen heute Wirkungsgrade von bis zu 98 Prozent bei der unterbrechungsfreien Stromversorgung. Wenn man die Einführung neuer Applikationen, die sich stark auf AI stützen, hinzunehme, sei es leicht nachzuvollziehen, dass die Nachfrage nach dem Bau neuer Rechenzentren erneut stark angezogen habe. Ein Treiber ist beispielsweise das Unternehmen Amazon (AWS), das massive Investitionen in neue Cloud-Regionen tätigt. (Zum Bau zahlreicher neuer Rechenzentren weltweit siehe auch den Bericht der New York Times »The A.I. Boom Is Driving the Economy. What Happens if It Falters?”: www.nytimes.com/2025/11/22/business/the-ai-boom-economy.html )
Lambrecht verweist auch auf die großen Investitionen in den Bau neuer Rechenzentren in den nordeuropäischen Ländern Norwegen und Finnland sowie in Saudi-Arabien und Dubai. Und in Deutschland sehe man große Investitionen in diesem Bereich im Raum um Berlin. Vertiv selbst sieht sich laut Lambrecht international gut aufgestellt und investiert gezielt in Ausbildungsprogramme, wie etwa die neu eröffnete Vertiv Training Academy in Frankfurt: »In vielen Ländern holen wir Nachwuchstalente direkt zu uns, sobald sie mit der Schule fertig sind.”
——-
Hinweise:
- a) Auf der Website von IBM findet sich eine übersichtliche und detaillierte Darstellung wichtiger Komponenten moderner Rechenzentren: ibm.com/think/topics/data-centers.
- b) »What is a data center?« (mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-a-data-center?cid=mgp_opr-eml-nsl-ofl-mgp-glb–&hlkid=a11a5f133af54636b04ccaff6085e5af&hctky=1926&hdpid=782c1cf1-0775-4118-9502-cd145ec3718e ).
- c) Zum Markt fūr Data Center siehe auch: fortunebusinessinsights.com/data-center-market-109851 .
- d) Vertiv, »AI workloads and the future of IT infrastructure«: vertiv.com/493240/globalassets/documents/white-papers/ai-workloads-and-the-future-of-it-infrastructure-white-paper-sl-71324.pdf
