Lebensbereiche, die mit Technologie besser funktionieren

Von künstlicher Intelligenz über Robotik bis hin zu Quantencomputing – an neue Technologien knüpfen sich große Erwartungen. Zu Recht, denn der digitale Fortschritt bringt spürbare Verbesserungen für den Menschen. Das reicht von der medizinischen Versorgung über lebenswertere Städte bis hin zu einer inklusiveren Bildung. Dell Technologies zeigt, wie und wo die IT dabei hilft.
Nachhaltigkeit hat sich längst zu einem Wirtschaftsfaktor entwickelt: Wer Energie spart und Ressourcen effizient einsetzt, spart Kosten. Doch während sich die Diskussion häufig nur um den CO2-Fußabdruck dreht, zeigt sich in der Praxis ein deutlich breiteres Anforderungsprofil. Moderne Nachhaltigkeitsstrategien müssen soziale Kriterien ebenso berücksichtigen wie ökologische. Das spiegelt sich nicht nur in der ESG-Berichtspflicht für Unternehmen wider, auch internationale Rahmenwerke wie die 17 Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen adressieren explizit Themen wie Armutsbekämpfung, Bildung und gesundheitliche Versorgung [1].
Genau hier setzt Digitalisierung an. Moderne IT hilft, die Lebensqualität zu erhöhen, den Zugang zu Leistungen zu vereinfachen und die Systeme resilienter zu machen. Beispielhaft zeigt sich das in fünf Bereichen: medizinische Versorgung, städtisches Leben, Arbeitsschutz, kommunale Services und schulische Bildung.
- Medizin und Pflege – besser verstehen, schneller heilen.
Das Gesundheitswesen steht vor großen Herausforderungen – angefangen bei steigenden Kosten bis hin zum zunehmenden Personalmangel. Diese Probleme werden sich in den kommenden Jahren noch verschärfen, denn bis 2030 wird mehr als ein Viertel der Bevölkerung älter als 65 Jahre sein. Das bedeutet, dass mehr chronische und Alterserkrankungen behandelt werden müssen, während gleichzeitig immer weniger Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Digitalisierung kann dabei helfen, die Versorgung zu stabilisieren. Vor allem KI eröffnet hier neue Möglichkeiten: Sie wertet in kürzester Zeit medizinische Bilder, Laborwerte oder klinische Befunde aus und erkennt Muster, die Ärzten verborgen bleiben. Das ist beispielsweise bei seltenen Erkrankungen, auch Orphan Diseases genannt, relevant. Von vielen dieser Krankheitsbilder haben die meisten Ärzte bislang wenig oder gar nichts gehört, was die Behandlung erschwert. KI-gestützte Verfahren liefern nicht nur schneller erste Verdachtsdiagnosen, sondern unterstützen auch bei der Entwicklung personalisierter Therapien. Darüber hinaus hilft moderne Technologie bei organisatorischen Prozessen im Klinikalltag: KI kann die Bettenbelegung, Patiententransporte oder Reinigungszyklen vorausschauend planen und Materialverbräuche prognostizieren. Selbst saisonale Effekte wie Grippewellen fließen in das Modell ein. Das entlastet das Fachpersonal und verbessert die Versorgung. Hinzu kommen weitere KI-gestützte Einsatzfelder wie virtuelle Pflegeassistenten, die Vitaldaten aus Wearables kontinuierlich analysieren und frühzeitig Alarm schlagen, oder Robotersysteme, die die menschlichen Pflegehilfen bei der Patientenlagerung unterstützen.
- Städte und Infrastruktur – Digitale Zwillinge für lebenswertere Räume.
Der urbane Raum steht heute gleich doppelt unter Druck: Einerseits wächst der Energiebedarf durch Verdichtung, Mobilität und Infrastruktur, während andererseits die Anforderungen an eine ressourcenschonende Stadtentwicklung weiter steigen. Digitale Technologien liefern hier ein zentrales Steuerungsinstrument für datenbasierte Optimierungen. KI-gestützte Analysen beispielsweise ermöglichen es, Verbrauchsmuster, Lastspitzen oder Engpässe in Echtzeit sichtbar zu machen und ihnen gezielt entgegenzuwirken. So lassen sich mithilfe moderner Technologien die Verkehrsströme in der Stadt steuern, um Staus zu vermeiden oder Autofahrer zu freien Parkplätzen zu lotsen. Das spart Kraftstoff und verringert die Schadstoffbelastung. In Zukunft könnten autonome Shuttle-Dienste oder fahrerlose Lieferfahrzeuge Teil eines fein austarierten Systems werden, das das Verkehrsaufkommen insgesamt senkt und gleichzeitig die Zuverlässigkeit erhöht. Auch abseits davon zeigt sich das Potenzial smarter Systeme. Sensorbasierte Füllstandsmessungen an Mülltonnen sorgen für bedarfsorientierte Entleerungen. Energieintensive Infrastrukturen wie Straßenbeleuchtung oder Heiz- und Kühlsysteme in öffentlichen Gebäuden lassen sich mithilfe prädiktiver Modelle so regeln, sodass nur dann Ressourcen verbraucht werden, wenn sie tatsächlich benötigt werden. KI-basierte Hochwasserfrühwarnsysteme wiederum, die Pegelstände, Niederschlagsdaten und Bodenfeuchte verknüpfen und auswerten, schützen die Bevölkerung im Notfall. Werden all diese Informationen in einem digitalen Zwilling – also einem virtuellen Abbild der gesamten Stadt – zusammengeführt, entsteht ein Experimentierraum für urbane Planung. Kommunen können dort Sanierungsprojekte, Mobilitätskonzepte oder Klimaschutzmaßnahmen in verschiedenen Varianten simulieren und auf dieser Basis fundierte Entscheidungen treffen.
- Industrie – von der intelligenten Wertschöpfung zu mehr Sicherheit.
In den vergangenen Jahren haben viele Industriebetriebe ihre Produktion digitalisiert: Mithilfe von Sensorik, vernetzten OT/IT-Infrastrukturen und zentralen Datenanalysen können sie tiefere Einblicke in Maschinen, Anlagen und Wertschöpfungsketten gewinnen. Ein zentraler Anwendungsfall ist dabei die vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance). ML-Modelle identifizieren Unregelmäßigkeiten wie Vibrationen, Temperaturschwankungen oder Geräusche und erkennen so frühzeitig, ob sich ein Defekt anbahnt. Unternehmen können Wartungen bedarfsgerecht und mit geringeren Ausfallzeiten planen. Gleichzeitig unterstützt die Digitalisierung den Arbeitsschutz. Mittels Computer Vision werten Systeme Kamerabilder aus. Stellen die Algorithmen fest, dass Arbeiter ihre Schutzausrüstung nicht oder nicht korrekt tragen, machen sie optisch oder akustisch darauf aufmerksam. Bemerken sie, dass ein Arbeiter versehentlich den Bereich eines autonomen Roboters betritt, stoppen sie diesen. In sicherheitskritischen Umgebungen wie Chemieparks prüfen Gas- und Partikelsensoren kontinuierlich die Luftqualität und melden Abweichungen sofort an die Leitstelle. Moderne Robotik übernimmt zudem gefährliche Tätigkeiten oder schwere körperliche Arbeiten, sodass die Werksarbeiter spürbar entlastet werden. Speziell kollaborative Roboter, sogenannte Cobots, ermöglichen neue Formen der Mensch-Maschine-Interaktion, da sie nicht mehr durch Schutzzäune vom eigentlichen Produktionsgeschehen getrennt werden müssen.
- Staat und Kommune – benutzerfreundliche Services für mehr Bürgernähe.
Hohe Fallzahlen, komplexe Verfahren und begrenzte Personalressourcen führen in Behörden zu einer hohen Arbeitsbelastung. Gleichzeitig erwarten Bürger einfache und schnelle Services. Mögliche Sprachbarrieren und die Verwendung von behördenspezifischen Begriffen erschweren jedoch die Kommunikation. GenAI eröffnet vor diesem Hintergrund ganz neue Möglichkeiten. Die Technologie kann unstrukturierte Eingaben – von Freitext-E-Mails über Online-Formulare bis hin zu Dokumenten – semantisch auswerten und automatisch den passenden Vorgang, die Zuständigkeit oder die relevanten Paragrafen zuordnen. Dadurch entsteht eine Vorqualifizierung, die Sachbearbeitern repetitive Arbeiten abnimmt und Bearbeitungszeiten verkürzt. Ein weiterer Anwendungsbereich sind dialogorientierte Assistenzsysteme. Diese begleiten Bürger durch komplexe Antragstellungen, übersetzen Fachsprache in alltagstaugliche Begriffe und verweisen auf fehlende Unterlagen. Anders als bisherige Lösungen können GenAI-Systeme Rückfragen stellen und Situationen korrekt einordnen – etwa, ob es sich bei einer Anfrage um einen Antrag oder eine einfache Auskunft handelt. Aus Unternehmenssicht ist eine automatisierte Fördermittelberatung interessant: Das KI-Modell prüft anhand weniger Angaben, für welche Programme ein Betrieb potenziell infrage kommt, erklärt die Bedingungen in verständlichen Worten und fordert anschließend die benötigten Unterlagen an.
- Schule und Bildung – adaptive Systeme für individuelle Lernerfolge.
Das deutsche Bildungssystem steht vielfach in der Kritik: Einerseits brechen zu viele junge Menschen die Schule ab. Andererseits zeigen zahlreiche Studien, dass selbst Jugendlichen mit Abschluss häufig grundlegende Kompetenzen in Sprache oder Mathematik fehlen. Diese Entwicklung belastet nicht nur die Betroffenen, sondern stellt auch für die Wirtschaft ein Problem dar, da die notwendigen Grundlagen für eine berufliche Qualifizierung fehlen. Digitale Technologien bieten hier neue Optionen, das Lernen differenzierter zu begleiten und Bildungsrisiken früh zu erkennen. Interaktive Formate gewinnen dabei besonders an Bedeutung: Künstliche Intelligenz kann Aufgaben generieren, die den Schwierigkeitsgrad in Echtzeit an das Leistungsniveau des einzelnen Schülers anpassen, oder Erklärungen liefern, die exakt auf die Denkfehler des Lernenden eingehen. Dadurch wird nicht nur Wissen gefestigt, sondern auch eigenständiges Lernen gefördert – eine Fähigkeit, die im späteren Berufsleben immer wichtiger wird. Ein weiterer Vorteil liegt in der Stärkung analytischer Kompetenzen. Wenn KI-Tools im Unterricht reflektiert eingesetzt werden, lernen Kinder und Jugendliche, Informationen zu prüfen, Ergebnisse einzuordnen und algorithmische Entscheidungsprozesse kritisch zu hinterfragen. Virtuelle Labore ermöglichen darüber hinaus Experimente in Physik, Chemie oder Technik, die aufgrund fehlender Ausstattung oder Sicherheitsrisiken im Klassenzimmer ansonsten nicht möglich wären.
»Wenn wir die Digitalisierung wirklich nachhaltig gestalten wollen, brauchen wir den Mut zu klaren Zielen. Im Mittelpunkt steht nicht die Technologie an sich, sondern ihr konkreter Nutzen für Wirtschaft, Verwaltung und Bürger. Digitale Tools entfalten ihren Wert erst dann, wenn sie reale Aufgaben vereinfachen, Abläufe beschleunigen oder Entscheidungsprozesse fundierter machen. Damit helfen sie, Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen zu finden«, sagt Jana-Irina Luley, Senior Director & General Manager Enterprise Private bei Dell Technologies Deutschland. »Unsere Aufgabe als IT-Unternehmen ist es, den Brückenschlag zu ermöglichen – von der Idee zur Implementierung und vom Pilotprojekt bis zur Skalierung. Nur so werden Innovationen zum realen Human Progress.«
[1] https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
5804 Artikel zu „KI Leben“
News | Digitalisierung | Infrastruktur | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Services | Strategien | Tipps
Smart City Live: Mit KI Innenstädte wieder attraktiver machen und stärker beleben
Passantenströme DSGVO-konform analysieren, ÖPNV optimieren, Einkaufen in der City belohnen. Wie lässt sich den Innenstädten wieder mehr Glanz verleihen, wie kann man den Einzelhandel stärker beleben? Diese Frage beschäftigt viele kommunale Entscheidungsträger. Mit künstlicher Intelligenz (KI) als Teil einer Smart City, lautet die Antwort darauf, die das Kölner Startup dataMatters gibt. Die Ausgründung…
News | Business | Business Process Management | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Lösungen
KI konkret: Sechs Business Cases entlang des Produktlebenszyklus
Künstliche Intelligenz (KI) transformiert zunehmend Unternehmensprozesse und eröffnet neue Möglichkeiten der Wertschöpfung. Dabei ist es entscheidend, KI-Technologien gezielt und praxisorientiert einzusetzen. Verschiedene KI-Ansätze – von analytischen und prädiktiven Methoden bis hin zu den neuen generativen KI-Modellen (GenAI) – bieten unterschiedliche Vorteile für spezifische Anwendungsfälle. GenAI bietet insbesondere für die Prozessautomatisierung großes Potenzial. Im Rahmen…
News | Business | Trends 2025 | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Services
Holistische Transformation durch KI: Arbeit, Produktivität, das ganze Leben
Künstliche Intelligenz wird sich 2025 von einem hilfreichen Werkzeug zu einem integralen Bestandteil des täglichen Lebens und der Arbeit mausern. Neue Technologien werden die Grenzen zwischen der digitalen und der physischen Welt verschwimmen lassen und innovative Möglichkeiten bieten, sich zu vernetzen, Dinge zu erschaffen oder besser zusammen zu arbeiten. Mobile Geräte und Wearables werden sich…
News | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | Strategien
Mehr als Codegenerierung: wie KI in den gesamten Softwarelebenszyklus integriert werden kann
Interview mit Michel Isnard, VP Enterprise Sales, GitLab. Jedes Team, das an der Entwicklung und Bereitstellung von Software beteiligt ist, steht vor der doppelten Herausforderung: Auf der einen Seite muss es schneller denn je eine sichere Software bereitstellen, die auch den Compliance-Anforderungen genügend. Auf der anderen Seite ist man gleichzeitig mit Zeit- und Ressourcenbeschränkungen…
News | Trends 2024 | Favoriten der Redaktion | Kommentar | Künstliche Intelligenz
Expertenstatements KI-Trends 2024: KI wird unser Leben verändern
Cyberkriminelle mögen zweckmäßige künstliche Intelligenz Martin Zugec, Technical Solutions Director bei Bitdefender In einer Phase intensiver technologischer Innovationen und angesichts eines schnellen Flusses auch schnell wieder verschwindender Ansätze wird sich die KI weiter turbulent entwickeln. Dennoch lassen sich für 2024 schon einige Trends erkennen. Ganz wichtig ist: KI wird auch Cyberkriminelle in ihren alltäglichen…
News | Trends 2024 | Trends Kommunikation | Künstliche Intelligenz
KI wird der Co-Pilot im Lebens- und Arbeitsalltag
Künstliche Intelligenz (KI) ist längst mehr als ein Hype, sie etabliert sich zunehmend als integraler Bestandteil von immer mehr Lebens- und Geschäftsbereichen. Die Experten von fortschrittlichen KI-basierten Optimierungssoftwarelösungen prognostizieren sieben entscheidende KI-Trends, die 2024 und darüber hinaus eine Vielzahl von Branchen und gesellschaftlichen Praktiken beeinflussen werden: Dr. Jörg Herbers, CEO der Aachener Inform, stellt fest:…
News | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Fünf Dinge, die man als Freelancer jetzt tun sollte, um die KI-Revolution zu überleben
Freelancer sind aus der modernen Arbeitswelt kaum wegzudenken. Sie bringen Flexibilität und Expertise in Unternehmen und Projekte. Doch heute, wo künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung sich schneller denn je fortentwickeln, gehen die Aufträge in einigen Bereichen bereits merklich zurück. Für Freelancer ist das eine neue Herausforderung. Aber wer sich jetzt vorbereitet, für den kann KI…
News | Künstliche Intelligenz | Trends 2023
KI im Customer Support – Wie künstliche Intelligenz Unternehmen und ihren Kunden das Leben vereinfacht
AI ist derzeit in aller Munde. Chat GPT, die intelligente Konversations-AI von Open AI hat in den letzten Wochen und Monaten den öffentlichen Diskurs bestimmt. Bei der Adaption von AI-Tools gibt es jedoch grundlegende Unterschiede zwischen den Generationen. Während die Generation Z sehr interessiert, ist an AI-Tools ist, ist die Gen Y deutlich skeptischer. …
News | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz
»Embedded-KI wird im Jahr 2023 einen regelrechten Boom erleben«
Viacheslav Gromov ist Gründer und Geschäftsführer von AITAD, einen Full-Stack-Embedded-KI Anbieter. Im Interview spricht Gromov über Lieferengpässe, Predicitive/Preventive Maintenance, Nachhaltigkeit, was es mit Trends wie Hardware-as-a-Service in aktueller Krise auf sich hat und warum Unternehmen auf Individuallösungen setzen sollten. Was verbirgt sich hinter AITAD? AITAD steht für Innovation durch lokale KI in Produkt und…
News | Business | Business Intelligence | Digitalisierung | Infografiken | Services | Tipps
In einem Jahr zum Datenprofi – ein echter Business-Skill für den Lebenslauf
Schon gute Vorsätze fürs neue Jahr gefasst? Wie wäre es statt Fitnessstudio und Paleo-Diät mal mit einem Upgrade für den Lebenslauf? Datenanalyse und Datenvisualisierung sind laut LinkedIn 2017 unter den Top 10 der meist gesuchten Fähigkeiten bei Arbeitgebern. Doch in nur einem Jahr zum Datenspezialisten – geht das überhaupt? Business-Analytics-Anbieter Tableau hat Tipps gesammelt, mit…
News | Business | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien | Tipps
KI als Vorbereitung auf echte Forschung und warum Verantwortung dabei zentral ist
Künstliche Intelligenz ersetzt keine Forschung. Aber ohne KI ist gute Forschung heute deutlich schwieriger. Nicht, weil Menschen nicht denken können. Sondern weil Forschung an Grenzen stößt, wenn Perspektiven fehlen, Annahmen unbewusst bleiben oder Erfahrungswelten nur aus der eigenen Sicht interpretiert werden. Genau hier verstehe ich KI nicht als Werkzeug, sondern als dritte, eigenständige Denkrolle…
News | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
KI-gestützte Ausfallsicherheit: Die Zukunft des Site Reliability Engineering
Die Integration von KI in das Site Reliability Engineering revolutioniert die Arbeitsweise von SRE-Teams, indem sie von reaktiver Problemlösung zu proaktiver Systemoptimierung übergehen. KI automatisiert nicht nur repetitive Aufgaben wie Patch-Management und Log-Analyse, sondern ermöglicht auch eine vorausschauende Fehlerdiagnose und effizienteres Incident Management. Entscheidend für den Erfolg ist jedoch, dass KI als strategischer Partner eingesetzt…
News | Trends 2026 | Effizienz | Trends Infrastruktur | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz
2026 wird KI vom Innovations- zum Produktivitätsmotor
Die Fertigungslandschaft hat im vergangenen Jahr stürmische Zeiten erlebt und KI war mittendrin. 2026 wird das Jahr, in dem der KI-Einsatz von der experimentellen Test- in die produktive Wertschöpfungsphase tritt. Schwierige Umgebungsbedingungen, enormes Innovationstempo und strenge regulatorische Anforderungen haben 2025 für Produktionsunternehmen eine komplexe Gemengelage geschaffen. Der Einsatz künstlicher Intelligenz galt und gilt in…
News | Trends 2026 | Business Process Management | Trends Kommunikation | Trends Geschäftsprozesse | Trends Services | IT-Security | Services
Das KI-Paradox in der Softwareentwicklung
Künstliche Intelligenz revolutioniert die Softwareentwicklung und beschleunigt die Code-Erstellung, bringt jedoch neue Herausforderungen bei Qualität, Sicherheit und Compliance mit sich. Das sogenannte KI-Paradox zwingt Unternehmen dazu, ihre operativen Frameworks zu überdenken und intelligente Orchestrierungslösungen zu etablieren. Die Studie zeigt, dass menschliche Kontrolle und Expertise trotz flächendeckendem KI-Einsatz weiterhin unverzichtbar bleiben. GitLab hat seinen aktuellen…
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien | Tipps
KI profitabel machen: Global Business Services als fehlendes Bindeglied zwischen Pilot und Produktivität
Viele europäische Unternehmen scheitern daran, digitale und KI-basierte Innovationen aus dem Pilotstadium in den produktiven Einsatz zu überführen, wodurch der wirtschaftliche Nutzen ausbleibt. Global Business Services (GBS) spielen dabei eine Schlüsselrolle, indem sie als Plattformen für Skalierung, Standardisierung und Governance fungieren und so Innovationen unternehmensweit multiplizierbar machen. Damit Europa seine Stärken in Prozessqualität und Organisation…
News | Infrastruktur | Produktmeldung | Rechenzentrum
Antwort auf den KI-Bedarf: Vertiv präsentiert Strategie zur schnellen Skalierung weltweiter Rechenkapazitäten
Der amerikanische Spezialist für kritische digitale Infrastruktur in Rechenzentren und Kommunikationsnetzen sowie in gewerblichen und industriellen Umgebungen unterhält in Europa mehrere Standorte, darunter strategisch wichtige Produktionsstätten in der Region Venetien. Hier werden Kerntechnologien wie hochpräzise Klimasysteme, Kaltwassersätze (Chiller) und unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) entwickelt und für den globalen Markt gefertigt. Das Unternehmen Vertiv ist aus dem…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services | Tipps
Sicherer Umgang mit persönlichen KI‑Agenten
Gefahren, Risiken und konkrete Schutzmaßnahmen von persönlichen KI-Assistenten Persönliche KI‑Agenten entwickeln sich rasant – schneller als Vertrauen, Regulierung und Nutzerbewusstsein. Behörden, Sicherheitsforscher und IT‑Experten warnen deshalb vor realen Risiken, die über klassische IT‑Sicherheitsprobleme hinausgehen. Zentrale Gefahren Datenmissbrauch & Privatsphäre KI‑Agenten verarbeiten oft hochsensible Informationen (E‑Mails, Kalender, Dokumente, Passwörter). Cloud‑basierte Agenten können Daten weiterverarbeiten, speichern oder…
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Strategien | Tipps
Vom Projekt zur Betriebslogik: Wie UiPath seine SAP-Landschaft mit KI-Agenten neu erfindet
Warum orchestrierte, KI-basierte Agenten zum strategischen Hebel in der SAP-S/4HANA-Transformation werden und was sich aus der »Customer Zero«-Initiative von UiPath und Deloitte lernen lässt. In vielen Unternehmen wird die Umstellung auf SAP S/4HANA noch immer als notwendige Pflichtübung gesehen: teuer, riskant und mit ungewissem Mehrwert jenseits der technischen Erneuerung. UiPath hat diese Transformation anders…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommentar | Künstliche Intelligenz
Agentische KI skaliert schneller als Vertrauen, Verantwortung und Verbraucherbewusstsein
Da autonome KI-Agenten in den Handel eintreten, warnt ein Cybersicherheitsexperte die Verbraucher. Laut Miguel Fornes, Information Security Manager bei Surfshark, tritt die beispiellose Beschleunigung der agentischen KI nun in eine neue und potenziell riskante Phase ein: den agentischen Handel, oft als »agentisches Shopping› vermarktet. »Wir erleben den größten technologischen Krieg, den die Menschheit je gesehen…
News | IT-Security | Services | Tipps
Cybersichere Backups: Backup ist keine Lebensversicherung für Daten
Geballte Kompetenz mit höchstem Know-how für Cybercrime und Cybersicherheit konnte das Polizeipräsidium Köln als Veranstalter knapp 100 Unternehmen seiner Stadt anbieten. Mitveranstalter waren das DIGITAL.SICHER.NRW als Kompetenzzentrum für Cybersicherheit in der Wirtschaft, die IHK Köln, die Handwerkskammer Köln sowie IT-Sicherheitsberater und Backup-Experten. Diese vermittelten passende Strategien, um möglichen Cyberangriffen mit maximaler Abwehr zu begegnen. …