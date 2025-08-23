Vertiv schließt Übernahme von Great Lakes Data Racks & Cabinets ab

Die Übernahme stärkt die Führungsposition des Unternehmens im Bereich hochintegrierter Infrastrukturlösungen für Rechenzentren und kritische digitale Umgebungen.

Vertiv Holdings Co, der globale Spezialist für kritische digitale Infrastrukturen, hat die Übernahme der Unternehmensgruppe Great Lakes Data Racks & Cabinets (»Great Lakes«) erfolgreich abgeschlossen. Great Lakes ist ein führender Hersteller für innovative Server-Racks und integrierte Infrastrukturlösungen. Durch die Übernahme im Wert von rund 200 Millionen US-Dollar kann Vertiv sein Produktportfolio im Bereich Rack- und Integrationslösungen für White-Space-Anwendungen weiter ausbauen.

»Wir freuen uns, das Team von Great Lakes offiziell bei Vertiv willkommen zu heißen und mit der Entwicklung neuer White-Space-Lösungen zu beginnen«, sagte Gio Albertazzi, Chief Executive Officer von Vertiv. »Great Lakes bringt außergewöhnliche Talente und Fähigkeiten mit, die unsere Fähigkeit zur Bereitstellung umfassender Infrastrukturlösungen verbessern und die Möglichkeiten von Vertiv zur maßgeschneiderten Anpassung und schnellen Konfiguration für KI- und High-Density-Computing-Umgebungen weiter ausbauen werden.«

Die Integration der Expertise von Great Lakes in das bestehende Portfolio von Vertiv soll für Kunden deutliche Vorteile wie eine optimierte Infrastruktur-Beschaffung und eine schnellere Bereitstellung durch vorgefertigte Lösungen mit sich bringen. Die werkseitige Integration von Vertiv Stromversorgungs- und Kühlungslösungen ermöglicht einen effizienteren Betrieb sowie eine verbesserte Skalierbarkeit für KI- und Edge-Computing-Anwendungen in Verbindung mit einem umfassenden Support durch das globale Servicenetzwerk von Vertiv.

Great Lakes wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Edinboro, Pennsylvania, USA. Das Unternehmen betreibt Fertigungs- und Montagestandorte in den USA und Europa. Sein Portfolio umfasst Standard- und kundenspezifische Racks, integrierte Schränke, seismische Schränke und erweiterte Kabelmanagementlösungen für Nachrüstungen und Greenfield-Anwendungen. Die Übernahme stärkt das End-to-End-Angebot von Vertiv im Bereich kritischer digitaler Infrastrukturen und verbessert die Fähigkeit von Vertiv, die branchenweit umfassendsten Produkte und Dienstleistungen für kritische digitale Infrastrukturanforderungen anzubieten.

Weitere Informationen über Vertiv und sein Portfolio an Lösungen und Dienstleistungen finden Sie unter Vertiv.com: https://www.vertiv.com/en-us/

