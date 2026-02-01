Stromproduktion in der EU: Wind und Strom überholen fossile Energie

Windkraft und Solarenergie lieferten 2025 zusammen 30,1 Prozent des Stroms in der Europäischen Union und lagen damit knapp vor allen fossilen Energieträgern (29 Prozent Anteil an der Stromerzeugung). Das zeigt die Statista Infografik auf Basis von Daten des unabhängigen Energie‑Thinktanks Ember [1]. Haupttreiber des Umschwungs war das starke Wachstum der Solarenergie: Ihre Erzeugung stieg um gut 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dahinter stehen der schnelle Ausbau neuer Anlagen, sinkende Technologie‑ und Betriebskosten sowie politische Rahmenbedingungen wie der EU‑Green‑Deal und nationale Ausbauziele und Förderprogramme. Hinzu kommt, dass hohe und volatile Gas‑ und Kohlepreise seit der Energiekrise den wirtschaftlichen Druck erhöhen, Strom aus heimischen erneuerbaren Quellen zu erzeugen.

Den größten Beitrag zu der aktuellen Entwicklung leisteten Länder mit sehr hohem Zubau von Solar‑ und Windkraft – allen voran Deutschland, Spanien und die Niederlande. Insgesamt erzeugten Wind und Solar in 14 der 27 EU‑Mitgliedstaaten mehr Strom als fossile Kraftwerke, wobei insbesondere nord- und westeuropäische Länder den europäischen Durchschnitt nach oben ziehen. Diese Vorreiter beeinflussen den europäischen Strommix besonders stark, weil sie sowohl große Stromsysteme als auch wichtige Industriestandorte sind und damit einen hohen absoluten Beitrag zur erneuerbaren Stromproduktion leisten. Matthias Janson

https://de.statista.com/infografik/35752/anteil-der-energietraeger-an-der-stromerzeugung-in-der-eu/?lid=lgungbn4snqd

