Stromproduktion in der EU: Wind und Strom überholen fossile Energie

Windkraft und Solarenergie lieferten 2025 zusammen 30,1 Prozent des Stroms in der Europäischen Union und lagen damit knapp vor allen fossilen Energieträgern (29 Prozent Anteil an der Stromerzeugung). Das zeigt die Statista Infografik auf Basis von Daten des unabhängigen Energie‑Thinktanks Ember [1]. Haupttreiber des Umschwungs war das starke Wachstum der Solarenergie: Ihre Erzeugung stieg um gut 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dahinter stehen der schnelle Ausbau neuer Anlagen, sinkende Technologie‑ und Betriebskosten sowie politische Rahmenbedingungen wie der EU‑Green‑Deal und nationale Ausbauziele und Förderprogramme. Hinzu kommt, dass hohe und volatile Gas‑ und Kohlepreise seit der Energiekrise den wirtschaftlichen Druck erhöhen, Strom aus heimischen erneuerbaren Quellen zu erzeugen.
Den größten Beitrag zu der aktuellen Entwicklung leisteten Länder mit sehr hohem Zubau von Solar‑ und Windkraft – allen voran Deutschland, Spanien und die Niederlande. Insgesamt erzeugten Wind und Solar in 14 der 27 EU‑Mitgliedstaaten mehr Strom als fossile Kraftwerke, wobei insbesondere nord- und westeuropäische Länder den europäischen Durchschnitt nach oben ziehen. Diese Vorreiter beeinflussen den europäischen Strommix besonders stark, weil sie sowohl große Stromsysteme als auch wichtige Industriestandorte sind und damit einen hohen absoluten Beitrag zur erneuerbaren Stromproduktion leisten. Matthias Janson
https://de.statista.com/infografik/35752/anteil-der-energietraeger-an-der-stromerzeugung-in-der-eu/?lid=lgungbn4snqd
[1] https://ember-energy.org/app/uploads/2026/01/EMBER-Report-European-Electricity-Review-2026.pdf
254 Artikel zu „Strom Solar Wind“
News | Infrastruktur | IT-Security | Nachhaltigkeit | Tipps
Warum Betreiber von Solarfeldern Opfer von Cyberangriffen werden
Erneuerbare Energieanlagen gelten als Symbol für Fortschritt und Nachhaltigkeit. Doch während Solarpanels und Wechselrichter Jahr für Jahr grünen Strom liefern, bleiben ihre digitalen Schnittstellen oft ungeschützt – und genau hier beginnt das Problem. Denn mit jeder neu installierten PV-Anlage wächst nicht nur die Stromproduktion, sondern auch die potenzielle Angriffsfläche im Netz. Kommentar von Patrick…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
SolarWinds präsentiert Next-Generation-Lösungen für Herausforderungen mit betrieblicher Resilienz in der modernen IT
Neue Funktionen für Observability, Vorfallreaktion, Servicemanagement und KI-Automatisierung optimieren die IT und die betriebliche Resilienz. SolarWinds, Anbieter einfacWher, leistungsstarker und sicherer Observability- und IT-Management-Lösungen, unternimmt einen großen Schritt in seinem Bestreben, Unternehmen bei einem resilienten IT-Betrieb zu unterstützen. Die neuesten Verbesserungen beim SolarWinds-Portfolio umfassen Funktionen wie Observability, Vorfallreaktion, Servicemanagement und KI-gestützte Automatisierung. Damit können…
News | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit
Perowskit-Solarzellen: Mit KI schneller zu besseren Photovoltaik-Materialien
Perowskit-Solarzellen gelten als flexible und nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Solarzellen auf Siliziumbasis. Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) gehören zu einem internationalen Team, das innerhalb weniger Wochen neue organische Moleküle gefunden hat, mit denen sich der Wirkungsgrad von Perowskit-Solarzellen steigern lässt. Das Team kombinierte dabei geschickt den Einsatz von KI mit vollautomatischer Hochdurchsatz-Synthese. Die…
News | Business | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Effizienz | Infrastruktur
Industriestrompreise auf niedrigstem Stand seit 5 Jahren
https://de.statista.com/infografik/33667/strompreise-fuer-haushalte-und-industrie-in-deutschland/?lid=tnqpiezdmvcp Der durchschnittliche Strompreis für Haushalte ist im derzeitigen Mittel für 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 11 Prozent bzw. 4,81 ct/kWh gesunken und beträgt nun durchschnittlich 40,92 ct/kWh. Das zeigen neue Daten des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Die Kosten für Beschaffung und Vertrieb stellen mit 43 Prozent den größten Teil des Gesamtpreises dar. Sie haben sich…
News | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum | Ausgabe 11-12-2024
Innovative Lösungen für Stromversorgung und Kühlung – Neue Herausforderungen und Chancen für Rechenzentren
Künstliche Intelligenz (KI) und High-Performance-Computing (HPC) – diese beiden Technologien verändern nicht nur die Art und Weise, wie die Zukunft gestaltet wird, Produkte entwickelt werden und neue Geschäftsmodelle entstehen. Ihr Einsatz führt auch zu einem noch nie dagewesenen Bedarf an Energie und Kühlung in Rechenzentren. Laut einer aktuellen Studie der German Datacenter Association hat sich seit 2010 die Rechenleistung, die Unternehmen benötigen, aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung verzehnfacht [1]. Weltweit wird sich der Strombedarf von Rechenzentren bis 2026 voraussichtlich verdoppeln [2]. Um gleichzeitig die anvisierten und vom Gesetzgeber geforderten Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, braucht es im Bereich Stromversorgung und Kühlung innovative Lösungen.
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Logistik | Nachhaltigkeit
Zukunftsfähigkeit des europäischen Stromnetzes: 6 Empfehlungen für den Straßengüterverkehr
Der Aktionsplan der EU-Kommission zum Ausbau des europäischen Stromnetzes sieht Investitionen in die Netzinfrastruktur in Höhe von fast 600 Milliarden Euro vor, um die Klimaziele bis 2030 erreichen zu können. Dies zeigt die Dringlichkeit des Ausbaus der Infrastruktur. Diese Notwendigkeit betont auch Anja van Niersen, CEO von Milence, insbesondere im Hinblick auf den schnell wachsenden…
News | Effizienz | Nachhaltigkeit | Strategien
Günstige und stabile Strompreise durch Erneuerbare-Energien-Pool
DIW-Studie zeigt Weg zu stabilen und günstigen Strompreisen für private Haushalte und Unternehmen auf – Erneuerbare-Energien-Pool reduziert Volatilität und stärkt Anreize zur flexiblen Stromnachfrage – Auch Finanzierung neuer Windkraft- und Solarprojekte wird erleichtert Auch wenn erneuerbare Energien immer günstiger werden und ihr Anteil am Strommix im Zuge der Energiewende stetig wächst, schwanken Strompreise weiterhin…
News | Geschäftsprozesse | Nachhaltigkeit | Services | Strategien
Wie in Solarenergie investieren? – Anlagestrategien und Möglichkeiten für Privatanleger
Es fühlt sich gut an, in eine nachhaltige Zukunft zu investieren. Das ist jedenfalls die Aussage, die interessierte Anleger von denen hören, die diesen Schritt bereits gewagt haben. Tatsächlich gibt es potenziell attraktive Renditen und welche Strategien und derzeitige Möglichkeiten zu diesen führen, das erfahren private Anleger im Folgenden. Die direkte Investition Lange Zeit…
News | Trends Wirtschaft | Effizienz | Trends 2021
Stromerzeugung: Erneuerbare Energie oft günstiger als konventionelle
• Infografik: Erneuerbare Energie oft günstiger als konventionelle | Statista Strom aus erneuerbaren Energien kann je nach verwendeter Technologie deutlich preiswerter produziert werden als Strom, der in konventionellen Kraftwerken gewonnen wird. Das zeigt die Statista-Grafik auf Basis einer Untersuchung des Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE (PDF-Download) [1]. Demnach ist Strom aus Gasturbinen und Steinkohlekraftwerke…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Whitepaper
Industriestrategie für die Zukunft der Solarproduktion in Deutschland erforderlich
Solarenergie ist die am schnellsten wachsende, erneuerbare Energiequelle weltweit und Schlüsseltechnologie für die zukünftige Energieversorgung. Appell für eine ganzheitliche Industriestrategie über das EEG hinaus. Schaffung von mehr als 100.000 nachhaltigen Arbeitsplätzen möglich. Meyer Burger Technology AG (Meyer Burger) und SMA Solar Technology AG (SMA), Innovationsführer und Pioniere der Photovoltaikindustrie, haben gemeinsam Handlungsempfehlungen an die…
News | Effizienz | Trends Infrastruktur | Trends 2020
Erneuerbare Energien: Deutschland führend bei Wind und Solar
Deutschland hat im ersten Halbjahr 2020 bisher rund 42 Prozent der gesamten Stromeinspeisung aus Wind- und Solarenergieanlagen erzeugt. Die Statista-Grafik zeigt, dass die Bundesrepublik damit eine weltweite Führungsposition einnimmt und sogar Australien, China und die USA in den Schatten stellt. Laut Klima-Think-Tank Ember haben Wind- und Solarenergie 2020 einen Anteil von rund zehn Prozent an…
News | Digitalisierung | Effizienz
Digitale Energiewelt: Technische Zukunftsausblicke für Stromversorger und Kunden
Komplexe, digitale Technologien halten Einzug in die Energiebranche. Wachsende Qualitätsansprüche konfrontieren sowohl Energieversoger als auch Stadtwerke zunehmend mit komplexer Technik rund um Smart Home, Smart City, Apps für Energiedienstleistungen, automatisierten Stromhandel oder virtuelle Kraftwerke. Dieser Wandel bietet zugleich aber die Chance, neue datengetriebene Geschäftsmodelle zu entwickeln und sich mit Hilfe innovativer Dienstleistungen am Markt neu…
News | Effizienz | Infrastruktur
Stromfresser Internet: Was kostet unser digitaler Konsum?
Geht es um den Kampf gegen den immer spürbareren Klimawandel, so setzen viele Experten auf die Digitalisierung. Doch leider wird dabei eine Sache, die sehr wohl nicht unwesentlich ist, vergessen: Der Datenverkehr verbraucht Unmengen an Strom. Ist die Digitalisierung letztlich sogar der Brandbeschleuniger und nicht die erhoffte Rettung? Digitalisierung belastet die Umwelt Surft man…
News | Effizienz | Infrastruktur | Lösungen
Erneuerbare Energien: Strommix zu 47 % regenerativ
47 Prozent des in Deutschland erzeugten Stroms kommen laut Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme im laufenden Jahr aus erneuerbaren Quellen. Bis einschließlich Mitte Juli produzierten Wind- und Solaranlagen hierzulande fast 100 Terawattstunden (TWh) Strom. Zum Vergleich: Bei Braun- und Steinkohle waren es 84 TWh. Laut einem Bericht des Handelsblattes ist der Anteil der von Kohlekraftwerken an…
News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Lösungen | Online-Artikel | Strategien
Wie lassen sich die Abgaben und Umlagen auf Strom sowie Heiz- und Kraftstoffe reformieren?
In Deutschland sind verschiedene Energieträger derzeit unterschiedlich stark mit Abgaben und Umlagen belastet. Dies gilt sowohl in Bezug auf den Energiegehalt als auch auf die mit der Nutzung verbundenen CO2-Emissionen. Dieses Roundup gibt einen systematischen Überblick über bestehende Vorschläge zur Umgestaltung der Belastungen. Sie zielen meist darauf ab, Strom günstiger zu machen und Heiz- und…
News | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Effizienz | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Trends 2019
Intelligentes Stromnetz: Verbraucher sind noch zurückhaltend
Jeder Dritte sieht Elektroautos als Möglichkeit, das Stromnetz zu stabilisieren. Zwei Drittel würden Geräte automatisch steuern lassen, um Schwankungen bei regenerativen Energiequellen auszugleichen. Bitkom präsentiert Positionspapier zu »Flexibilisierung im Stromsystem«. Für das Gelingen der Energiewende ist mehr Flexibilisierung im Stromsystem von entscheidender Bedeutung. Nur wenn die Stromnachfrage dem schwankenden Stromangebot durch Wind und Sonne angepasst…
News | Trends Wirtschaft | Effizienz | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Trends 2018 | Lösungen | Services | Strategien
Erneuerbare Energien: Wie grün ist Deutschlands Strom?
Immer mehr Strom in Deutschland stammt aus Wind, Wasserkraft und der Sonne. Wie das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) [1] diese Woche mitteilte, ist der Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtstrommix in Deutschland 2018 erstmals über 40 Prozent gestiegen. Zum Vergleich: Im Vorjahr betrug der Ökostrom-Anteil noch 38,2 Prozent. Wie die Grafik zeigt, wurde der…
News | Business | Cloud Computing | Effizienz | Infrastruktur | Lösungen | Outsourcing | Rechenzentrum | Services | Strategien
Frischer Wind für emissionsfreie Rechenzentren
Nachhaltig, kostengünstig, hochverfügbar und hochsicher: Windcloud 4.0 führt den Rechenzentrumsbetrieb in eine klimaneutrale Zukunft. Eine durch Windkraft gespeiste, CO2-neutrale digitale Infrastruktur, die deutlich kostengünstiger ist als herkömmliche Systeme und zudem höchsten Sicherheitsanforderungen genügt – das ist keine Zukunftsmusik. Karl Rabe, Thomas Reimers und Wilfried Ritter haben Windcloud 4.0 in diesem Jahr in Nordfriesland gegründet. Derzeit…
News | Business | Trends Wirtschaft | Effizienz | Infrastruktur | Lösungen | Online-Artikel | Strategien
Die Energiewende wird nicht an Stromspeichern scheitern
Die Umsetzung der Energiewende erfordert einen weiteren starken Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland. Jedoch werden in der energiepolitischen Debatte immer wieder Zweifel geäußert, ob eine weitgehend auf fluktuierender Wind- und Solarenergie basierende Energieversorgung möglich sei. So droht einer aktuell diskutierten Analyse Hans-Werner Sinns zufolge der weitere Ausbau der Wind- und Solarenergie in Deutschland aufgrund…
News | Cloud Computing | Effizienz | Trends Infrastruktur | Trends Cloud Computing | Lösungen | Rechenzentrum | Services | Strategien
Globaler Cloud-Service aus lokaler Windenergie
Windcloud stellt beim Hamburg Innovation Summit das erste grüne Rechenzentrum Deutschlands sowie die aktuelle Crowdselling-Kampagne auf Startnext vor. Die Windcloud GmbH wird auf dem kommenden Hamburg Innovation Summit im Rahmen einer Barcamp Session ihr Konzept nachhaltiger Rechendienstleistungen präsentieren. Das Unternehmen erbaut derzeit auf einer Gesamtfläche von 2.000 m2 ein redundantes Rechenzentrum, das ausschließlich mit Energie…